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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
0:1
Первый тайм: 17'

Стадион:
Лечче
0'
0:1
2' Гол
Кода Массимо
0:1
16' Не забитый пенальти
 17'

Ход матча

2'
0:1
Кода Массимо
(Стрефецца Габриэль)
16'
0:1

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 2
  • 0 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 53 Владение мячом, % 47
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Лечче
6.00
3.80
1.70
Все Коэффициенты
31
Матосевич
Кристьян
55
Христов
Андреа
23
Кампорезе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
99
Ди
Пардо
Алессандро
34
Флоренци
Альдо
42
Вока
Идриз
4
Карраро
Марко
94
Льотти
Даниэле
32
Ларривей
Хоакин
20
Миллико
Винченцо
22
Плиццари
Алессандро
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
6
Шимич
Лоренцо
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
27
Стрефецца
Габриэль
8
Гарджуло
Марио
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
Козенца
3-5-2
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Козенца
Лечче

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

СB
3:1
СB
3:1
СB
1:1
ТМК
2:1
СB
3:1
СB
2:3
СC
0:1
СC
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
3:4
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.17
Касо Джузеппе 4 0.14
Шитум Марио 2 0.07
Карраро Марко 2 0.07
Миллико Винченцо 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Льотти Даниэле 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Ларривей Хоакин 1 (1) 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 17 (6) 0.57
Стрефецца Габриэль 11 0.37
Ди Мариано Франческо 4 0.13
Гарджуло Марио 3 0.1
Майер Жан 2 0.07
Родригес Пабло 2 0.07
Листковски Марчин 2 0.07
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 4 1
Касо Джузеппе 5 0
Риджионе Микеле 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Миллико Винченцо 4 0
Си Санаси 4 0
Вяйсянен Саули 3 0
Бултам Реда 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Кампорезе Микеле 2 0
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Флоренци Альдо 2 0
Вока Идриз 0 1
Ларривей Хоакин 1 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Лучиони Фабио 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Рагуза Антонио 2 0
Блен Алексис 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
15
4 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 8
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 19
3
27%
4
27%
1-15
1
9%
3
20%
16-30
0
0%
0
0%
31-45
1
9%
2
13%
46-60
3
27%
1
7%
61-75
3
27%
5
33%
76-90

Пропущено

17
11
7 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 9
3
18%
1
9%
1-15
2
12%
0
0%
16-30
2
12%
2
18%
31-45
6
35%
4
36%
46-60
2
12%
3
27%
61-75
2
12%
1
9%
76-90

Забито

11
31
3 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 12
19 Не забивали 15
0
0%
4
13%
1-15
2
18%
6
19%
16-30
1
9%
11
35%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
55%
2
6%
61-75
2
18%
4
13%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
5
17%
4
27%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
7
24%
2
13%
76-90

Забито

22
46
7 В 1-м тайме 28
15 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 19
12 Не забивали 5
3
14%
8
17%
1-15
3
14%
9
20%
16-30
1
5%
11
24%
31-45
1
5%
6
13%
46-60
9
41%
3
7%
61-75
5
23%
9
20%
76-90

Пропущено

46
26
21 В 1-м тайме 9
25 Во 2-м тайме 17
20 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 18
8
17%
5
19%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
7
15%
3
12%
31-45
12
26%
7
27%
46-60
4
9%
7
27%
61-75
9
20%
3
12%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0
Лечче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0
Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 30 15 12 3 48 - 25 57
2. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
3. Брешия 1:0 Заявка 30 15 10 5 45 - 29 55
4. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
5. Монца Заявка 29 14 9 6 47 - 30 51
6. Беневенто 0:1 Заявка 29 14 8 7 45 - 26 50
7. Фрозиноне 0:1 Заявка 30 12 12 6 45 - 30 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла 0:0 Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина 0:0 Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Комо 0:0 Заявка 30 8 14 8 35 - 39 38
13. Тернана 0:0 Заявка 30 10 8 12 41 - 45 38
14. Парма 0:0 Заявка 30 7 15 8 36 - 33 36
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия Заявка 29 6 7 16 28 - 45 25
17. Козенца 0:1 Заявка 29 5 8 16 24 - 45 23
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 30 5 7 18 29 - 51 22
19. Кротоне 1:0 Заявка 30 3 10 17 30 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче 1:0 Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто 0:1 Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне 0:1 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Брешия 1:0 Заявка 15 6 6 3 22 - 17 24
8. Реджина 0:0 Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
9. Читтаделла 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Тернана 0:0 Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма 0:0 Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 15 - 14 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца 0:1 Заявка 14 5 2 7 13 - 16 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. Кротоне 1:0 Заявка 15 3 7 5 17 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Лечче 1:0 Заявка 15 6 7 2 16 - 11 25
6. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
7. Беневенто 0:1 Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне 0:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 18 21
10. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
11. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
12. Реджина 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
13. Парма 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 26 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 0:1 Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 1:0 Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - [player1] пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Козенца
Ничья
Лечче
6.00
3.80
1.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Козенца 0:1 Лечче онлайн

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