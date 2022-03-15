Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Stadio San Vito-Gigi Marulla
0:1
2' ГолКода Массимо
0:1
16' Не забитый пенальтиКода Массимо
18' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
32' Желтая карточкаВяйсянен Саули
43' Желтая карточкаВока Идриз
1:1
44' ГолЛарривей Хоакин
2:1
52' ГолМиллико Винченцо
52' Желтая карточкаМиллико Винченцо
54' Желтая карточкаФлоренци Альдо
58' Желтая карточкаПальмьеро Лука
74' Желтая карточкаКампорезе Микеле
84' Желтая карточкаЛучиони Фабио
90' Желтая карточкаДи Пардо Алессандро
2:2
90' ГолБлен Алексис
Ход матча
2'
16'
0:1
18'
32'
43'
44'
1:1
52'
52'
54'
58'
74'
84'
90'
2:2
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 5
-
3 Удары в створ 5
-
2 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 6
-
34 Владение мячом, % 66
42
Вока
Идриз
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
95 Лора ГаэтанНападающий
-
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Козенца
Лечче
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
11 матчей
9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед
Первый тайм
45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы
Второй тайм
18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед
Первый тайм
20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.17
|Касо Джузеппе
|4
|0.14
|Миллико Винченцо
|3
|0.1
|Шитум Марио
|2
|0.07
|Карраро Марко
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Ларривей Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|18 (6)
|0.6
|Стрефецца Габриэль
|11
|0.37
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.13
|Гарджуло Марио
|3
|0.1
|Майер Жан
|2
|0.07
|Родригес Пабло
|2
|0.07
|Листковски Марчин
|2
|0.07
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Риджионе Микеле
|4
|0
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Си Санаси
|4
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
23%
5
29%
29%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
6
35%
76-90
Пропущено
19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
6
32%
5
38%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
16%
1
8%
76-90
Забито
11
31
3 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
0
0%
4
13%
1-15
2
18%
6
19%
16-30
1
9%
11
35%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
55%
2
6%
61-75
2
18%
4
13%
76-90
Пропущено
29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
5
17%
4
27%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
7
24%
2
13%
76-90
Забито
24
48
8 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 20
12 Не забивали 5
3
13%
9
19%
1-15
3
13%
9
19%
16-30
2
8%
11
23%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
9
38%
3
6%
61-75
5
21%
10
21%
76-90
Пропущено
48
28
22 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 19
9
19%
5
18%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
12
25%
8
29%
46-60
4
8%
7
25%
61-75
10
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Козенца
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0
Лечче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0
Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|29
|15
|10
|4
|39 - 22
|55
|2.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|4.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 28
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 47
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|15.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 19
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3