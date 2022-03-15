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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Козенца
2:2
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
2' Гол
Кода Массимо
0:1
16' Не забитый пенальти
Кода Массимо
18' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
32' Желтая карточка
Вяйсянен Саули
43' Желтая карточка
Вока Идриз
1:1
44' Гол
Ларривей Хоакин
2:1
52' Гол
Миллико Винченцо
52' Желтая карточка
Миллико Винченцо
54' Желтая карточка
Флоренци Альдо
58' Желтая карточка
Пальмьеро Лука
74' Желтая карточка
Кампорезе Микеле
84' Желтая карточка
Лучиони Фабио
90' Желтая карточка
Ди Пардо Алессандро
2:2
90' Гол
Блен Алексис
90'+8
31
Матосевич
Кристьян
55
Христов
Андреа
23
Кампорезе
Микеле
15
Вяйсянен
Саули
99
Ди
Пардо
Алессандро
34
Флоренци
Альдо
42
Вока
Идриз
4
Карраро
Марко
94
Льотти
Даниэле
32
Ларривей
Хоакин
20
Миллико
Винченцо
22
Плиццари
Алессандро
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
6
Шимич
Лоренцо
25
Галло
Антонино
42
Юлманд
Мортен
37
Майер
Жан
27
Стрефецца
Габриэль
8
Гарджуло
Марио
19
Листковски
Марчин
9
Кода
Массимо
Козенца
3-5-2
Лечче
4-2-3-1

История личных встреч

Козенца
Лечче

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
75%
3 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

11 матчей

9.1%
90.9%
0 побед 1 ничья 10 побед

Первый тайм

45.5%
54.5%
0 побед 5 ничьих 4 победы

Второй тайм

18.2%
81.8%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

13.3%
20%
66.7%
2 победы 3 ничьи 10 побед

Первый тайм

20%
53.3%
26.7%
3 победы 8 ничьих 4 победы

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

СB
3:1
СB
3:1
СB
1:1
ТМК
2:1
СB
3:1
СB
2:3
СC
0:1
СC
1:0
ЛП
0:0
ЛП
1:1
ЛП
3:4
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.17
Касо Джузеппе 4 0.14
Миллико Винченцо 3 0.1
Шитум Марио 2 0.07
Карраро Марко 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Ларривей Хоакин 2 (1) 0.07
Льотти Даниэле 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 18 (6) 0.6
Стрефецца Габриэль 11 0.37
Ди Мариано Франческо 4 0.13
Гарджуло Марио 3 0.1
Майер Жан 2 0.07
Родригес Пабло 2 0.07
Листковски Марчин 2 0.07
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 5 1
Миллико Винченцо 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Риджионе Микеле 4 0
Вяйсянен Саули 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Си Санаси 4 0
Кампорезе Микеле 3 0
Бултам Реда 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Вока Идриз 1 1
Ларривей Хоакин 2 0
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Рагуза Антонио 2 0
Блен Алексис 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

13
17
5 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
4 Забивали первыми 8
21 Не забивали 19
3
23%
5
29%
29%
1-15
1
8%
3
18%
16-30
1
8%
0
0%
31-45
2
15%
2
12%
46-60
3
23%
1
6%
61-75
3
23%
6
35%
76-90

Пропущено

19
13
8 В 1-м тайме 4
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
4
21%
1
8%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
3
23%
31-45
6
32%
5
38%
46-60
2
11%
3
23%
61-75
3
16%
1
8%
76-90

Забито

11
31
3 В 1-м тайме 21
8 Во 2-м тайме 10
2 Забивали первыми 12
20 Не забивали 16
0
0%
4
13%
1-15
2
18%
6
19%
16-30
1
9%
11
35%
31-45
0
0%
4
13%
46-60
6
55%
2
6%
61-75
2
18%
4
13%
76-90

Пропущено

29
15
14 В 1-м тайме 6
15 Во 2-м тайме 9
12 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
5
17%
4
27%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
5
17%
1
7%
31-45
6
21%
3
20%
46-60
2
7%
4
27%
61-75
7
24%
2
13%
76-90

Забито

24
48
8 В 1-м тайме 29
16 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 20
12 Не забивали 5
3
13%
9
19%
1-15
3
13%
9
19%
16-30
2
8%
11
23%
31-45
2
8%
6
13%
46-60
9
38%
3
6%
61-75
5
21%
10
21%
76-90

Пропущено

48
28
22 В 1-м тайме 10
26 Во 2-м тайме 18
21 Пропускали первыми 7
25 Не пропускали 19
9
19%
5
18%
1-15
6
13%
1
4%
16-30
7
15%
4
14%
31-45
12
25%
8
29%
46-60
4
8%
7
25%
61-75
10
21%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Козенца
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3
Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1 Беневенто - Козенца 3:0
Лечче
(20 матчей)
55%
30%
15%
11 побед 6 ничьих 3 поражения
Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0
Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2 Лечче - Триестина 2:0 Лечче - Виченца Виртус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца 2:0 Заявка 30 15 9 6 49 - 30 54
4. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
5. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия 0:2 Заявка 30 6 7 17 28 - 47 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
15. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 19 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 2:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    44'
    Г О О О О Л - Ларривей Хоакин бьет в цель!
  • Желтая карточка
    43'
    Вока Идриз получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    32'
    Вяйсянен Саули получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Ларривей Хоакин получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    16'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Кода Массимо пробил пенальти, но не смог забить!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Козенца 2:2 Лечче онлайн

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