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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Брешия
2:2
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
1:0
2' Гол
Бизоли Димитри
1:1
21' Гол
Тельо Андрес
2:1
32' Гол
Морео Стефано
50' Желтая карточка
Тельо Андрес
52' Вторая желтая карточка
Тельо Андрес
53' Желтая карточка
Бизоли Димитри
2:2
68' Гол
Форте Франческо
79' Желтая карточка
Лерис Мехди
90'+8
1
Йоронен
Йессе
29
Паяч
Марко
15
Кистана
Андреа
6
Адорни
Давиде
14
Мангравити
Массимилиано
23
Проя
Федерико
25
Бизоли
Димитри
26
Бертаньоли
Массимо
37
Лерис
Мехди
18
Бьянки
Флавио
9
Морео
Стефано
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
18
Фулон
Дам
8
Тельо
Андрес
4
Акампора
Дженнаро
16
Импрота
Риккардо
11
Фариас
Диего
88
Форте
Франческо
21
Мончини
Габриэле
Брешия
4-3-2-1
Беневенто
4-3-1-2

История личных встреч

Брешия
Беневенто

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

5 матчей

40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы

Первый тайм

20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа

Второй тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:3
СB
1:1
СB
1:0
СB
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Брешия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Морео Стефано 7 0.23
Паласио Родриго 6 0.2
Трамони Маттео 5 (1) 0.17
Бизоли Димитри 4 0.13
Бертаньоли Массимо 4 0.13
Баич Риад 3 (1) 0.1
Ягелло Филип 3 0.1
Кистана Андреа 3 0.1
Айе Флориан 3 0.1
Лерис Мехди 2 0.07
Ван Де Лои Томми 2 0.07
Паяч Марко 1 (1) 0.03
Бьянки Флавио 1 0.03
Чансельор Джон 1 0.03
Шпалек Николас 0 0
Кавион Микеле 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.34
Инсинье Роберто 6 (2) 0.21
Тельо Андрес 6 0.21
Форте Франческо 5 (3) 0.17
Мончини Габриэле 3 0.1
Импрота Риккардо 3 0.1
Акампора Дженнаро 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Вивиани Маттиа 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Ионице Артур 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Брешия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ван Де Лои Томми 8 0
Паяч Марко 6 0
Кистана Андреа 5 0
Лерис Мехди 5 0
Адорни Давиде 3 1
Бизоли Димитри 4 0
Чансельор Джон 3 0
Морео Стефано 3 0
Матею Алеш 3 0
Трамони Маттео 3 0
Карачич Фран 1 1
Паласио Родриго 2 0
Сабелли Стефано 2 0
Йоронен Йессе 2 0
Шпалек Николас 2 0
Баич Риад 2 0
Мангравити Массимилиано 2 0
Бертаньоли Массимо 2 0
Ягелло Филип 1 0
Уар Матье 1 0
Папетти Андреа 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 2 2
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Импрота Риккардо 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Палеари Альберто 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
16
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
9
39%
1
6%
76-90

Пропущено

19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
4
31%
76-90

Забито

23
30
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
9%
4
13%
1-15
6
26%
5
17%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
5
17%
76-90

Пропущено

12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90

Забито

46
46
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 9
5
11%
5
11%
1-15
7
15%
11
24%
16-30
9
20%
9
20%
31-45
5
11%
7
15%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
13
28%
6
13%
76-90

Пропущено

31
28
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
3
10%
5
18%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
5
16%
9
32%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
7
23%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Брешия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1
Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1
Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0
Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца 2:0 Заявка 30 15 9 6 49 - 30 54
4. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
5. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия 0:2 Заявка 30 6 7 17 28 - 47 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
15. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 19 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 2:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Морео Стефано бьет в цель!
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Тельо Андрес бьет в цель!
  • Описание гола
    2'
    Г О О О О Л - Бизоли Димитри бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Брешия 2:2 Беневенто онлайн

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