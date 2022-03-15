Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Марио Ригамонти
1:0
2' ГолБизоли Димитри
1:1
21' ГолТельо Андрес
2:1
32' ГолМорео Стефано
50' Желтая карточкаТельо Андрес
52' Вторая желтая карточкаТельо Андрес
53' Желтая карточкаБизоли Димитри
2:2
68' ГолФорте Франческо
79' Желтая карточкаЛерис Мехди
Ход матча
2'
1:0
21'
1:1
32'
2:1
50'
52'
53'
68'
79'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 5
-
9 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 15
-
60 Владение мячом, % 40
29
Паяч
Марко
37
Лерис
Мехди
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
11
Фариас
Диего
- Основной состав
- Вратарь
-
29 Паяч МаркоЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Лерис МехдиПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
19 Уар МатьеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
24 Ягелло ФилипПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Баич РиадНападающий
-
20 Айе ФлорианНападающий
-
Главный тренер: Индзаги Филиппо
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Брешия
Беневенто
2 матча
100%
2 победы 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
5 матчей
40%
20%
40%
2 победы 1 ничья 2 победы
Первый тайм
20%
60%
20%
1 победа 3 ничьи 1 победа
Второй тайм
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Брешия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Морео Стефано
|7
|0.23
|Паласио Родриго
|6
|0.2
|Трамони Маттео
|5 (1)
|0.17
|Бизоли Димитри
|4
|0.13
|Бертаньоли Массимо
|4
|0.13
|Баич Риад
|3 (1)
|0.1
|Ягелло Филип
|3
|0.1
|Кистана Андреа
|3
|0.1
|Айе Флориан
|3
|0.1
|Лерис Мехди
|2
|0.07
|Ван Де Лои Томми
|2
|0.07
|Паяч Марко
|1 (1)
|0.03
|Бьянки Флавио
|1
|0.03
|Чансельор Джон
|1
|0.03
|Шпалек Николас
|0
|0
|Кавион Микеле
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.34
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.21
|Тельо Андрес
|6
|0.21
|Форте Франческо
|5 (3)
|0.17
|Мончини Габриэле
|3
|0.1
|Импрота Риккардо
|3
|0.1
|Акампора Дженнаро
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Вивиани Маттиа
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Брешия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ван Де Лои Томми
|8
|0
|Паяч Марко
|6
|0
|Кистана Андреа
|5
|0
|Лерис Мехди
|5
|0
|Адорни Давиде
|3
|1
|Бизоли Димитри
|4
|0
|Чансельор Джон
|3
|0
|Морео Стефано
|3
|0
|Матею Алеш
|3
|0
|Трамони Маттео
|3
|0
|Карачич Фран
|1
|1
|Паласио Родриго
|2
|0
|Сабелли Стефано
|2
|0
|Йоронен Йессе
|2
|0
|Шпалек Николас
|2
|0
|Баич Риад
|2
|0
|Мангравити Массимилиано
|2
|0
|Бертаньоли Массимо
|2
|0
|Ягелло Филип
|1
|0
|Уар Матье
|1
|0
|Папетти Андреа
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Импрота Риккардо
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
16
9 В 1-м тайме 11
14 Во 2-м тайме 5
6 Забивали первыми 8
17 Не забивали 19
3
13%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
5
22%
4
25%
31-45
2
9%
2
13%
46-60
3
13%
2
13%
61-75
9
39%
1
6%
76-90
Пропущено
19
13
6 В 1-м тайме 7
13 Во 2-м тайме 6
9 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
11%
3
23%
1-15
2
11%
0
0%
16-30
2
11%
4
31%
31-45
3
16%
2
15%
46-60
5
26%
0
0%
61-75
5
26%
4
31%
76-90
Забито
23
30
12 В 1-м тайме 14
11 Во 2-м тайме 16
9 Забивали первыми 7
17 Не забивали 19
2
9%
4
13%
1-15
6
26%
5
17%
16-30
4
17%
5
17%
31-45
3
13%
5
17%
46-60
4
17%
6
20%
61-75
4
17%
5
17%
76-90
Пропущено
12
15
9 В 1-м тайме 7
3 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
8%
2
13%
1-15
5
42%
0
0%
16-30
3
25%
5
33%
31-45
0
0%
3
20%
46-60
1
8%
2
13%
61-75
2
17%
3
20%
76-90
Забито
46
46
21 В 1-м тайме 25
25 Во 2-м тайме 21
15 Забивали первыми 15
4 Не забивали 9
5
11%
5
11%
1-15
7
15%
11
24%
16-30
9
20%
9
20%
31-45
5
11%
7
15%
46-60
7
15%
8
17%
61-75
13
28%
6
13%
76-90
Пропущено
31
28
15 В 1-м тайме 14
16 Во 2-м тайме 14
14 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
3
10%
5
18%
1-15
7
23%
0
0%
16-30
5
16%
9
32%
31-45
3
10%
5
18%
46-60
6
19%
2
7%
61-75
7
23%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Брешия
(20 матчей)
45%
40%
15%
9 побед 8 ничьих 3 поражения
Лечче - Брешия 1:1 Кремонезе - Брешия 2:1 Брешия - Перуджа 2:1 Комо - Брешия 1:1
Брешия - Асколи 2:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Кротоне - Брешия 0:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Козенца - Брешия 0:0 Брешия - Тернана 1:1 Реджина - Брешия 0:2 Брешия - Читтаделла 1:1 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Брешия - Монца 0:2 Парма - Брешия 0:1 Брешия - Пиза 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Брешия - Порденоне 1:0 Беневенто - Брешия 0:1 Брешия - Лечче 1:1
Беневенто
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0
Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1 Кротоне - Беневенто 0:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|29
|15
|10
|4
|39 - 22
|55
|2.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|4.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 28
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 47
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|15.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 19
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3