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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Комо
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Тернана
0'
17' Желтая карточка
 19'

Ход матча

17'
 

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 1
  • 0 Офсайды 1
  • 3 Нарушения правил 0
  • 55 Владение мячом, % 45
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Тернана
2.94
3.46
2.42
Все Коэффициенты
1
Факкин
Давиде
6
Иовин
Алессио
5
Бертончини
Давиде
4
Солини
Маттео
33
Каньяно
Андреа
11
Париджини
Витторио
21
Арригони
Томмазо
14
Беллемо
Алессандро
25
Нарди
Филиппо
9
Габриеллони
Алессандро
20
Ла
Гумина
Антонино
1
Яннарилли
Энтони
26
Богдан
Лука
15
Соренсен
Фредерик
3
Челли
Алессандро
III
29
Диаките
Салим
80
Куцупиас
Илиас
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
28
Сальцано
Аньелло
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
Комо
4-4-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Комо
Тернана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
100%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 4 победы

5 матчей

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Второй тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 4 победы

История матчей

СB
1:2
СCС
0:3
СB
1:2
СB
4:0
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Комо
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Черри Альберто 8 (5) 0.27
Ла Гумина Антонино 6 (1) 0.2
Глиоцци Этторе 5 (2) 0.17
Беллемо Алессандро 4 0.13
Габриеллони Алессандро 4 0.13
Виньяли Лука 3 0.1
Арригони Томмазо 1 0.03
Иовин Алессио 1 0.03
Париджини Витторио 1 0.03
Иоанну Николас 1 0.03
Солини Маттео 1 0.03
Чаджиа Мутир 0 0
Скалья Филиппо 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 10 (1) 0.33
Фалетти Сесар 8 0.27
Партипило Антони 6 0.2
Петтинари Стефано 5 0.17
Маццокки Симоне 3 0.1
Палумбо Антонио 2 0.07
Соренсен Фредерик 2 0.07
Дефенди Марино 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

Комо
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Париджини Витторио 7 1
Арригони Томмазо 7 0
Скалья Филиппо 7 0
Беллемо Алессандро 6 0
Иоанну Николас 4 1
Виньяли Лука 4 1
Черри Альберто 3 1
Солини Маттео 3 1
Бертончини Давиде 4 0
Кабаши Элвис 3 0
Габриеллони Алессандро 3 0
Глиоцци Этторе 2 0
Х'Майдат Исмаил 2 0
Ла Гумина Антонино 2 0
Варньер Марко 2 0
Факкин Давиде 1 0
Тонинелли Дарио 1 0
Иовин Алессио 1 0
Бланко Алехандро 1 0
Чаджиа Мутир 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 6 2
Соренсен Фредерик 9 0
Агацци Давиде 5 1
Пагера Фабрицио 5 0
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Диаките Салим 3 1
Петтинари Стефано 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Бобен Матия 3 0
Куцупиас Илиас 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Сальцано Аньелло 2 0
Фурлан Федерико 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
22
10 В 1-м тайме 11
6 Во 2-м тайме 11
10 Забивали первыми 7
18 Не забивали 17
6
38%
8
36%
1-15
3
19%
1
5%
16-30
1
6%
2
9%
31-45
3
19%
6
27%
46-60
1
6%
3
14%
61-75
2
13%
2
9%
76-90

Пропущено

13
24
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 9
4 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
15%
5
21%
1-15
2
15%
5
21%
16-30
3
23%
5
21%
31-45
1
8%
1
4%
46-60
3
23%
5
21%
61-75
2
15%
3
13%
76-90

Забито

21
22
8 В 1-м тайме 10
13 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
3
14%
2
9%
1-15
2
10%
5
23%
16-30
3
14%
3
14%
31-45
4
19%
3
14%
46-60
3
14%
6
27%
61-75
6
29%
3
14%
76-90

Пропущено

24
18
13 В 1-м тайме 11
11 Во 2-м тайме 7
9 Пропускали первыми 8
13 Не пропускали 9
4
17%
1
6%
1-15
5
21%
6
33%
16-30
4
17%
4
22%
31-45
3
13%
3
17%
46-60
3
13%
1
6%
61-75
5
21%
3
17%
76-90

Забито

37
44
18 В 1-м тайме 21
19 Во 2-м тайме 23
16 Забивали первыми 14
6 Не забивали 5
9
24%
10
23%
1-15
5
14%
6
14%
16-30
4
11%
5
11%
31-45
7
19%
9
20%
46-60
4
11%
9
20%
61-75
8
22%
5
11%
76-90

Пропущено

37
42
20 В 1-м тайме 26
17 Во 2-м тайме 16
13 Пропускали первыми 14
24 Не пропускали 21
6
16%
6
14%
1-15
7
19%
11
26%
16-30
7
19%
9
21%
31-45
4
11%
4
10%
46-60
6
16%
6
14%
61-75
7
19%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Комо
(20 матчей)
30%
45%
25%
6 побед 9 ничьих 5 поражений
Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1
Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1 Монца - Комо 3:2 Комо - Перуджа 4:1 Тернана - Комо 1:2 Комо - Порденоне 1:0
Тернана
(20 матчей)
30%
30%
40%
6 побед 6 ничьих 8 поражений
Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2
СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2 Тернана - Комо 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 30 15 12 3 48 - 25 57
2. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
3. Брешия 1:0 Заявка 30 15 10 5 45 - 29 55
4. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
5. Монца Заявка 29 14 9 6 47 - 30 51
6. Беневенто 0:1 Заявка 29 14 8 7 45 - 26 50
7. Фрозиноне 0:1 Заявка 30 12 12 6 45 - 30 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла 0:0 Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина 0:0 Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Комо 0:0 Заявка 30 8 14 8 35 - 39 38
13. Тернана 0:0 Заявка 30 10 8 12 41 - 45 38
14. Парма 0:0 Заявка 30 7 15 8 36 - 33 36
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия Заявка 29 6 7 16 28 - 45 25
17. Козенца 0:1 Заявка 29 5 8 16 24 - 45 23
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 30 5 7 18 29 - 51 22
19. Кротоне 1:0 Заявка 30 3 10 17 30 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче 1:0 Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто 0:1 Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне 0:1 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Брешия 1:0 Заявка 15 6 6 3 22 - 17 24
8. Реджина 0:0 Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
9. Читтаделла 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Тернана 0:0 Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма 0:0 Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 15 - 14 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца 0:1 Заявка 14 5 2 7 13 - 16 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. Кротоне 1:0 Заявка 15 3 7 5 17 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Лечче 1:0 Заявка 15 6 7 2 16 - 11 25
6. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
7. Беневенто 0:1 Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне 0:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 18 21
10. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
11. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
12. Реджина 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
13. Парма 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 26 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 0:1 Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 1:0 Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
Лучшие коэффициенты
Комо
Ничья
Тернана
2.94
3.46
2.42
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Комо 0:0 Тернана онлайн

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