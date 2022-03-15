Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 19'
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
1 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 4
-
44 Владение мячом, % 56
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
22
Турк
Мартин
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
84
Dario
Sits
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Dario SitsНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
-
-
-
48 Andrea Piga
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Виченца Виртус
Парма
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.2
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.13
|Проя Федерико
|4
|0.13
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|Кавион Микеле
|2
|0.07
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.33
|Бенедычак Адриан
|6
|0.2
|Инглезе Роберто
|3
|0.1
|Тутино Дженнаро
|3
|0.1
|Ман Деннис
|3
|0.1
|Юрич Станко
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Меджорини Риккардо
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Броско Риккардо
|4
|0
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|Крекко Лука
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Пазини Никола
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Кавион Микеле
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Да Крус Алессио
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Маджио Кристиан
|1
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|6
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Данило Ларанжера
|6
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Ман Деннис
|3
|0
|Болог Ботонд
|2
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Камара Дрисса
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
17
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
4
24%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
31%
4
24%
76-90
Пропущено
21
19
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
6
29%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
24%
6
32%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
7
47%
3
16%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
7%
6
43%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
9
32%
1
7%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
2
7%
1
7%
76-90
Забито
31
36
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
3
10%
2
6%
1-15
7
23%
8
22%
16-30
5
16%
7
19%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
12
39%
7
19%
76-90
Пропущено
49
33
27 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
4
8%
7
21%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
15
31%
5
15%
31-45
11
22%
5
15%
46-60
4
8%
6
18%
61-75
7
14%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|1:0 Заявка
|30
|15
|12
|3
|48 - 25
|57
|2.
|Пиза
|Заявка
|29
|15
|10
|4
|39 - 22
|55
|3.
|Брешия
|1:0 Заявка
|30
|15
|10
|5
|45 - 29
|55
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 28
|53
|5.
|Монца
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 30
|51
|6.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|29
|14
|8
|7
|45 - 26
|50
|7.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 30
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|0:0 Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|30
|8
|14
|8
|35 - 39
|38
|13.
|Тернана
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|41 - 45
|38
|14.
|Парма
|0:0 Заявка
|30
|7
|15
|8
|36 - 33
|36
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|29
|6
|7
|16
|28 - 45
|25
|17.
|Козенца
|0:1 Заявка
|29
|5
|8
|16
|24 - 45
|23
|18.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|30
|5
|7
|18
|29 - 51
|22
|19.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|30
|3
|10
|17
|30 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|22 - 17
|24
|8.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|9.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Тернана
|0:0 Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 14
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|15.
|Козенца
|0:1 Заявка
|14
|5
|2
|7
|13 - 16
|17
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|12 - 17
|16
|17.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|17 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|3
|5
|7
|16 - 21
|14
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|1:0 Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Лечче
|1:0 Заявка
|15
|6
|7
|2
|16 - 11
|25
|6.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|7.
|Беневенто
|0:1 Заявка
|14
|6
|4
|4
|15 - 11
|22
|8.
|Читтаделла
|0:0 Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 18
|21
|10.
|Комо
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|11.
|Монца
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|17 - 17
|18
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|3
|8
|4
|17 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|20 - 26
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|0:0 Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|0:1 Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|1:0 Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3