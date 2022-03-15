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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:0
Первый тайм: 19'

Стадион:
Парма
0' 19'

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 1 Офсайды 0
  • 3 Нарушения правил 4
  • 44 Владение мячом, % 56
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
9
Дьяв
Давиде
70
Да
Крус
Алессио
34
Дальмонте
Никола
91
Теодорчик
Лукаш
22
Турк
Мартин
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
4
Болог
Ботонд
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
23
Камара
Дрисса
98
Ман
Деннис
9
Тутино
Дженнаро
17
Бенедычак
Адриан
84
Dario
Sits
Виченца Виртус
4-2-3-1
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Парма

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.2
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.13
Проя Федерико 4 0.13
Джакомелли Стефано 2 0.07
Кавион Микеле 2 0.07
Да Крус Алессио 2 (1) 0.07
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.33
Бенедычак Адриан 6 0.2
Инглезе Роберто 3 0.1
Тутино Дженнаро 3 0.1
Ман Деннис 3 0.1
Юрич Станко 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.07
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Меджорини Риккардо 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Броско Риккардо 4 0
Паделла Эмануэле 4 0
Крекко Лука 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Пазини Никола 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Кавион Микеле 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Да Крус Алессио 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Маджио Кристиан 1 0
Ригони Лука 1 0
Теодорчик Лукаш 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 6 2
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 7 0
Данило Ларанжера 6 0
Бернабе Адриан 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Ман Деннис 3 0
Болог Ботонд 2 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Камара Дрисса 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
17
10 В 1-м тайме 8
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 5
20 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
4
24%
16-30
3
19%
4
24%
31-45
0
0%
2
12%
46-60
1
6%
3
18%
61-75
5
31%
4
24%
76-90

Пропущено

21
19
12 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
7 Пропускали первыми 6
12 Не пропускали 9
2
10%
1
5%
1-15
4
19%
2
11%
16-30
6
29%
4
21%
31-45
4
19%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
24%
6
32%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
19 Не забивали 17
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
7
47%
3
16%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
7%
6
43%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
9
32%
1
7%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
2
7%
1
7%
76-90

Забито

31
36
15 В 1-м тайме 17
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 12
10 Не забивали 7
3
10%
2
6%
1-15
7
23%
8
22%
16-30
5
16%
7
19%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
12
39%
7
19%
76-90

Пропущено

49
33
27 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
18 Пропускали первыми 13
25 Не пропускали 20
4
8%
7
21%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
15
31%
5
15%
31-45
11
22%
5
15%
46-60
4
8%
6
18%
61-75
7
14%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Лечче 1:0 Заявка 30 15 12 3 48 - 25 57
2. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
3. Брешия 1:0 Заявка 30 15 10 5 45 - 29 55
4. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
5. Монца Заявка 29 14 9 6 47 - 30 51
6. Беневенто 0:1 Заявка 29 14 8 7 45 - 26 50
7. Фрозиноне 0:1 Заявка 30 12 12 6 45 - 30 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла 0:0 Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина 0:0 Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Комо 0:0 Заявка 30 8 14 8 35 - 39 38
13. Тернана 0:0 Заявка 30 10 8 12 41 - 45 38
14. Парма 0:0 Заявка 30 7 15 8 36 - 33 36
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия Заявка 29 6 7 16 28 - 45 25
17. Козенца 0:1 Заявка 29 5 8 16 24 - 45 23
18. Виченца Виртус 0:0 Заявка 30 5 7 18 29 - 51 22
19. Кротоне 1:0 Заявка 30 3 10 17 30 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче 1:0 Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто 0:1 Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне 0:1 Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Брешия 1:0 Заявка 15 6 6 3 22 - 17 24
8. Реджина 0:0 Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
9. Читтаделла 0:0 Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Тернана 0:0 Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма 0:0 Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 15 - 14 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
15. Козенца 0:1 Заявка 14 5 2 7 13 - 16 17
16. Алессандрия Заявка 14 4 4 6 12 - 17 16
17. Кротоне 1:0 Заявка 15 3 7 5 17 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 3 5 7 16 - 21 14
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия 1:0 Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Лечче 1:0 Заявка 15 6 7 2 16 - 11 25
6. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
7. Беневенто 0:1 Заявка 14 6 4 4 15 - 11 22
8. Читтаделла 0:0 Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Фрозиноне 0:1 Заявка 15 5 6 4 20 - 18 21
10. Комо 0:0 Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
11. Монца Заявка 14 4 6 4 17 - 17 18
12. Реджина 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
13. Парма 0:0 Заявка 15 3 8 4 17 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана 0:0 Заявка 15 3 7 5 20 - 26 16
16. Алессандрия Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус 0:0 Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 0:1 Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне 1:0 Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
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Где смотреть матч Виченца Виртус 0:0 Парма онлайн

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