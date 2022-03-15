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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Виченца Виртус
0:1
Конец матча

Стадион:
Парма
0'
27' Желтая карточка
Кавион Микеле
0:1
32' Гол
Тутино Дженнаро
42' Желтая карточка
Болог Ботонд
43' Желтая карточка
Да Крус Алессио
53' Желтая карточка
Камара Дрисса
53' Желтая карточка
Крекко Лука
65' Желтая карточка
Боли Шарль
68' Желтая карточка
Пандев Горан
80' Желтая карточка
Турк Мартин
86' Желтая карточка
Ман Деннис
90' Желтая карточка
Меджорини Риккардо
90' Желтая карточка
Данило
90'+8
22
Гранди
Маттео
35
Маджио
Кристиан
17
Броско
Риккардо
14
Паделла
Эмануэле
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
7
Кавион
Микеле
9
Дьяв
Давиде
70
Да
Крус
Алессио
34
Дальмонте
Никола
91
Теодорчик
Лукаш
22
Турк
Мартин
15
Дель
Прато
Энрико
5
Данило
Ларанжера
4
Болог
Ботонд
26
Кулибали
Войо
19
Зом
Симон
23
Камара
Дрисса
98
Ман
Деннис
9
Тутино
Дженнаро
17
Бенедычак
Адриан
84
Dario
Sits
Виченца Виртус
4-2-3-1
Парма
3-4-1-2

История личных встреч

Виченца Виртус
Парма

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Виченца Виртус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дьяв Давиде 6 0.2
Меджорини Риккардо 4 (3) 0.13
Проя Федерико 4 0.13
Джакомелли Стефано 2 0.07
Кавион Микеле 2 0.07
Да Крус Алессио 2 (1) 0.07
Крекко Лука 1 0.03
Дальмонте Никола 1 0.03
Лонго Самуэле 1 0.03
Теодорчик Лукаш 1 0.03
Паделла Эмануэле 1 0.03
Ерарди Марио 1 0.03
Тогордо Антони 1 0.03
Ди Пардо Алессандро 1 0.03
Де Майо Себастьян 0 0
Кальдерони Марко 0 0
Брускаджин Маттео 0 0
Дзонта Лорис 0 0
Раноккья Филиппо 0 0
Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.33
Бенедычак Адриан 6 0.2
Тутино Дженнаро 4 0.13
Инглезе Роберто 3 0.1
Ман Деннис 3 0.1
Юрич Станко 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.07
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03

Карточки

Виченца Виртус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Дьяв Давиде 10 1
Меджорини Риккардо 6 0
Брускаджин Маттео 6 0
Бикел Жаниу 6 0
Кальдерони Марко 4 1
Джакомелли Стефано 4 1
Крекко Лука 5 0
Раноккья Филиппо 5 0
Ди Пардо Алессандро 3 1
Броско Риккардо 4 0
Паделла Эмануэле 4 0
Проя Федерико 4 0
Де Майо Себастьян 2 1
Пазини Никола 3 0
Кавион Микеле 3 0
Да Крус Алессио 3 0
Ерарди Марио 3 0
Лонго Самуэле 2 0
Каппеллетти Даниэль 2 0
Контини Никита 2 0
Дальмонте Никола 2 0
Дзонта Лорис 2 0
Сандон Томас 2 0
Маджио Кристиан 1 0
Ригони Лука 1 0
Теодорчик Лукаш 1 0
Понтиссо Симоне 1 0
Тогордо Антони 1 0
Боли Шарль 1 0
Манчини Томмазо 1 0
Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 6 2
Брунетта Хуан 6 1
Данило Ларанжера 7 0
Юрич Станко 7 0
Бернабе Адриан 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Ман Деннис 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
31%
4
22%
76-90

Пропущено

22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
7
32%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90

Забито

15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
7
47%
3
16%
76-90

Пропущено

28
14
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
7%
6
43%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
9
32%
1
7%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
2
7%
1
7%
76-90

Забито

31
37
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
10%
2
5%
1-15
7
23%
8
22%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
12
39%
7
19%
76-90

Пропущено

50
33
28 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
4
8%
7
21%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
16
32%
5
15%
31-45
11
22%
5
15%
46-60
4
8%
6
18%
61-75
7
14%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Пиза Заявка 29 15 10 4 39 - 22 55
2. Лечче Заявка 30 14 13 3 49 - 27 55
3. Монца 2:0 Заявка 30 15 9 6 49 - 30 54
4. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
5. Кремонезе Заявка 29 15 8 6 43 - 28 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
8. Асколи Заявка 29 13 7 9 41 - 37 46
9. Перуджа Заявка 29 11 12 6 32 - 25 45
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 30 11 7 12 27 - 36 40
12. Парма Заявка 30 8 14 8 37 - 33 38
13. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
14. Тернана Заявка 30 10 8 12 42 - 46 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 29 7 10 12 34 - 43 31
16. Алессандрия 0:2 Заявка 30 6 7 17 28 - 47 25
17. Козенца Заявка 29 5 9 15 26 - 46 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 30 3 10 17 31 - 50 19
20. Порденоне Заявка 29 2 7 20 20 - 54 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 2:0 Заявка 15 10 3 2 30 - 13 33
2. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
3. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
4. Кремонезе Заявка 14 8 5 1 24 - 13 29
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Реджина Заявка 15 7 2 6 16 - 17 23
8. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
9. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
10. Тернана Заявка 15 7 1 7 21 - 19 22
11. Парма Заявка 15 4 7 4 19 - 14 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
13. Перуджа Заявка 14 4 6 4 14 - 12 18
14. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
15. Асколи Заявка 14 4 5 5 15 - 17 17
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 4 4 7 12 - 19 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 14 7 4 3 18 - 11 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
7. Лечче Заявка 15 5 8 2 17 - 13 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 2:0 Заявка 15 5 6 4 19 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 14 4 4 6 10 - 20 16
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:2 Заявка 15 2 3 10 16 - 28 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 15 0 6 9 11 - 29 6
19. Порденоне Заявка 14 1 2 11 8 - 28 5
20. Кротоне Заявка 15 0 3 12 13 - 30 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Да Крус Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    42'
    Ботонд Балог получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Тутино Дженнаро бьет в цель!
  • Желтая карточка
    27'
    Кавион Микеле получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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