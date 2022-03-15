Италия: Серия B 2021-2022
0:1
Конец матча
Стадион: Stadio Romeo Menti, Vicenza
27' Желтая карточкаКавион Микеле
0:1
32' ГолТутино Дженнаро
42' Желтая карточкаБолог Ботонд
43' Желтая карточкаДа Крус Алессио
53' Желтая карточкаКамара Дрисса
53' Желтая карточкаКрекко Лука
65' Желтая карточкаБоли Шарль
68' Желтая карточкаПандев Горан
80' Желтая карточкаТурк Мартин
86' Желтая карточкаМан Деннис
90' Желтая карточкаМеджорини Риккардо
90' Желтая карточкаДанило
Ход матча
27'
32'
0:1
42'
43'
53'
53'
65'
68'
80'
86'
90'
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 2
-
5 Удары в створ 3
-
9 Угловые 4
-
5 Офсайды 1
-
16 Нарушения правил 19
-
49 Владение мячом, % 51
26
Крекко
Лука
16
Бикел
Жаниу
22
Турк
Мартин
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
84
Dario
Sits
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
26 Крекко ЛукаЗащитник
-
16 Бикел ЖаниуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Боли ШарльНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Брокки Кристиан
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
- Защитник
-
5 ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
- Полузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
84 Dario SitsНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
29 Траоре АлиуПолузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
-
27 Пандев ГоранНападающий
- Нападающий
-
99 Сими НванквоНападающий
-
-
-
-
48 Andrea Piga
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
История личных встреч
Виченца Виртус
Парма
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Виченца Виртус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дьяв Давиде
|6
|0.2
|Меджорини Риккардо
|4 (3)
|0.13
|Проя Федерико
|4
|0.13
|Джакомелли Стефано
|2
|0.07
|Кавион Микеле
|2
|0.07
|Да Крус Алессио
|2 (1)
|0.07
|Крекко Лука
|1
|0.03
|Дальмонте Никола
|1
|0.03
|Лонго Самуэле
|1
|0.03
|Теодорчик Лукаш
|1
|0.03
|Паделла Эмануэле
|1
|0.03
|Ерарди Марио
|1
|0.03
|Тогордо Антони
|1
|0.03
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0.03
|Де Майо Себастьян
|0
|0
|Кальдерони Марко
|0
|0
|Брускаджин Маттео
|0
|0
|Дзонта Лорис
|0
|0
|Раноккья Филиппо
|0
|0
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.33
|Бенедычак Адриан
|6
|0.2
|Тутино Дженнаро
|4
|0.13
|Инглезе Роберто
|3
|0.1
|Ман Деннис
|3
|0.1
|Юрич Станко
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.07
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
Карточки
Виченца Виртус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Дьяв Давиде
|10
|1
|Меджорини Риккардо
|6
|0
|Брускаджин Маттео
|6
|0
|Бикел Жаниу
|6
|0
|Кальдерони Марко
|4
|1
|Джакомелли Стефано
|4
|1
|Крекко Лука
|5
|0
|Раноккья Филиппо
|5
|0
|Ди Пардо Алессандро
|3
|1
|Броско Риккардо
|4
|0
|Паделла Эмануэле
|4
|0
|Проя Федерико
|4
|0
|Де Майо Себастьян
|2
|1
|Пазини Никола
|3
|0
|Кавион Микеле
|3
|0
|Да Крус Алессио
|3
|0
|Ерарди Марио
|3
|0
|Лонго Самуэле
|2
|0
|Каппеллетти Даниэль
|2
|0
|Контини Никита
|2
|0
|Дальмонте Никола
|2
|0
|Дзонта Лорис
|2
|0
|Сандон Томас
|2
|0
|Маджио Кристиан
|1
|0
|Ригони Лука
|1
|0
|Теодорчик Лукаш
|1
|0
|Понтиссо Симоне
|1
|0
|Тогордо Антони
|1
|0
|Боли Шарль
|1
|0
|Манчини Томмазо
|1
|0
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|6
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Данило Ларанжера
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
18
10 В 1-м тайме 9
6 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 6
21 Не забивали 19
3
19%
0
0%
1-15
4
25%
4
22%
16-30
3
19%
5
28%
31-45
0
0%
2
11%
46-60
1
6%
3
17%
61-75
5
31%
4
22%
76-90
Пропущено
22
19
13 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
2
9%
1
5%
1-15
4
18%
2
11%
16-30
7
32%
4
21%
31-45
4
18%
3
16%
46-60
0
0%
3
16%
61-75
5
23%
6
32%
76-90
Забито
15
19
5 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 10
3 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
0
0%
2
11%
1-15
3
20%
4
21%
16-30
2
13%
3
16%
31-45
1
7%
2
11%
46-60
2
13%
5
26%
61-75
7
47%
3
16%
76-90
Пропущено
28
14
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 6
11 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 11
2
7%
6
43%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
9
32%
1
7%
31-45
7
25%
2
14%
46-60
4
14%
3
21%
61-75
2
7%
1
7%
76-90
Забито
31
37
15 В 1-м тайме 18
16 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 13
11 Не забивали 7
3
10%
2
5%
1-15
7
23%
8
22%
16-30
5
16%
8
22%
31-45
1
3%
4
11%
46-60
3
10%
8
22%
61-75
12
39%
7
19%
76-90
Пропущено
50
33
28 В 1-м тайме 15
22 Во 2-м тайме 18
19 Пропускали первыми 13
26 Не пропускали 20
4
8%
7
21%
1-15
8
16%
3
9%
16-30
16
32%
5
15%
31-45
11
22%
5
15%
46-60
4
8%
6
18%
61-75
7
14%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Виченца Виртус
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Монца - Виченца Виртус 4:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Виченца Виртус - Порденоне 1:0
Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Лечче - Виченца Виртус 2:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Виченца Виртус - Комо 0:1 Перуджа - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Кротоне - Виченца Виртус 0:1 Виченца Виртус - Брешия 2:3 Асколи - Виченца Виртус 2:1 Парма - Виченца Виртус 1:0 Виченца Виртус - Монца 1:1
Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1 Парма - СПАЛ 2013 4:0
Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0 Читтаделла - Парма 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Пиза
|Заявка
|29
|15
|10
|4
|39 - 22
|55
|2.
|Лечче
|Заявка
|30
|14
|13
|3
|49 - 27
|55
|3.
|Монца
|2:0 Заявка
|30
|15
|9
|6
|49 - 30
|54
|4.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|29
|15
|8
|6
|43 - 28
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|8.
|Асколи
|Заявка
|29
|13
|7
|9
|41 - 37
|46
|9.
|Перуджа
|Заявка
|29
|11
|12
|6
|32 - 25
|45
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|30
|11
|7
|12
|27 - 36
|40
|12.
|Парма
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|37 - 33
|38
|13.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|14.
|Тернана
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 46
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|29
|7
|10
|12
|34 - 43
|31
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|30
|6
|7
|17
|28 - 47
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|29
|5
|9
|15
|26 - 46
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|30
|3
|10
|17
|31 - 50
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|29
|2
|7
|20
|20 - 54
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|30 - 13
|33
|2.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|3.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|14
|8
|5
|1
|24 - 13
|29
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Реджина
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|16 - 17
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|9.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|10.
|Тернана
|Заявка
|15
|7
|1
|7
|21 - 19
|22
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|19 - 14
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|13.
|Перуджа
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|14 - 12
|18
|14.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|15.
|Асколи
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|15 - 17
|17
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 19
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|18 - 11
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|7.
|Лечче
|Заявка
|15
|5
|8
|2
|17 - 13
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|2:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|19 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|14
|4
|4
|6
|10 - 20
|16
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:2 Заявка
|15
|2
|3
|10
|16 - 28
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|15
|0
|6
|9
|11 - 29
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|14
|1
|2
|11
|8 - 28
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|15
|0
|3
|12
|13 - 30
|3