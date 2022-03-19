  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Козенца
0'
1' Желтая карточка
Риджионе Микеле
9' Желтая карточка
Купиш Томаш
13'

Ход матча

1'
 
Риджионе Микеле
9'
Купиш Томаш
 

Статистика матча

  • 1 Удары по воротам 1
  • 0 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 4 Нарушения правил 3
  • 34 Владение мячом, % 66
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Козенца
2.28
2.91
3.86
Все Коэффициенты
12
Микай
Алессандро
3
Ционек
Тьяго
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
56
Хетемай
Перпарим
72
Кортиновис
Алессандро
8
Кризетиг
Лоренцо
20
Купиш
Томаш
90
Фолоруншо
Майкл
99
Ривас
Ригоберто
31
Матосевич
Кристьян
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
92
Шитум
Марио
36
Конголо
Родни
21
Валлоккия
Андреа
94
Льотти
Даниэле
10
Касо
Джузеппе
32
Ларривей
Хоакин
20
Миллико
Винченцо
Реджина
3-5-2
Козенца
3-4-3

История личных встреч

Реджина
Козенца

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

7 матчей

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы

Первый тайм

18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы

История матчей

СB
0:1
СB
2:2
СB
0:0
СC
1:1
СC
0:1
ЛП
2:2
ЛП
0:0
ЛП
2:0
ЛП
2:0
КИЛП
0:0
ЛП
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 8 (3) 0.27
Монтальто Адриано 5 (1) 0.17
Менез Жереми 5 0.17
Ривас Ригоберто 2 0.07
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гори Габриэле 5 (1) 0.17
Касо Джузеппе 4 0.14
Миллико Винченцо 3 0.1
Шитум Марио 2 0.07
Карраро Марко 2 0.07
Кампорезе Микеле 2 0.07
Ларривей Хоакин 2 (1) 0.07
Льотти Даниэле 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 10 0
Ционек Тьяго 8 1
Бьянки Николо 9 0
Хетемай Перпарим 7 0
Ди Кьяра Джанлука 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Лояконо Джузеппе 5 0
Монтальто Адриано 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Льотти Даниэле 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Ставропулос Димитрис 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Амионе Бруно 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Адьяпонг Клод 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 5 1
Миллико Винченцо 5 0
Касо Джузеппе 5 0
Риджионе Микеле 4 0
Вяйсянен Саули 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Карраро Марко 4 0
Си Санаси 4 0
Бултам Реда 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Вока Идриз 1 1
Ларривей Хоакин 2 0
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Пандольфи Лука 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Вентури Майкл 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Матосевич Кристьян 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
21 Не забивали 20
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
6
55%
61-75
1
6%
2
18%
76-90

Пропущено

17
29
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
12%
5
17%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
5
29%
29%
7
24%
76-90

Забито

12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90

Пропущено

18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
11%
4
21%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
6
32%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90

Забито

28
24
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
14%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
7
25%
2
8%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
6
21%
9
38%
61-75
3
11%
5
21%
76-90

Пропущено

35
48
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 25
4
11%
9
19%
1-15
7
20%
6
13%
16-30
5
14%
7
15%
31-45
8
23%
12
25%
46-60
5
14%
4
8%
61-75
6
17%
10
21%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1
Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2. Лечче 0:0 Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
3. Пиза Заявка 30 15 10 5 39 - 24 55
4. Монца 0:0 Заявка 31 15 10 6 50 - 30 55
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Асколи Заявка 30 14 7 9 43 - 37 49
8. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
9. Перуджа Заявка 30 11 13 6 33 - 26 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Тернана 1:0 Заявка 31 11 8 12 43 - 46 41
12. Реджина 0:0 Заявка 31 11 8 12 27 - 36 41
13. Парма 0:0 Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия 0:1 Заявка 31 6 7 18 28 - 49 25
17. Козенца 0:0 Заявка 30 5 10 15 26 - 46 25
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне 0:0 Заявка 31 3 11 17 31 - 50 20
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче 0:0 Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Тернана 1:0 Заявка 16 8 1 7 22 - 19 25
8. Реджина 0:0 Заявка 16 7 3 6 16 - 17 24
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма 0:0 Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 15 4 7 4 15 - 13 19
15. Козенца 0:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия 0:1 Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Лечче 0:0 Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 0:0 Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма 0:0 Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана 1:0 Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 16 2 3 11 16 - 29 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 0:0 Заявка 16 0 7 9 11 - 29 7
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 4 12 13 - 30 4
Лучшие коэффициенты
Реджина
Ничья
Козенца
2.28
2.91
3.86
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Реджина 0:0 Козенца онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 