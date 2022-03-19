Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Оресте Гранильо
1' Желтая карточкаРиджионе Микеле
9' Желтая карточкаКупиш Томаш
Ход матча
9'
Статистика матча
-
1 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
4 Нарушения правил 3
-
34 Владение мячом, % 66
20
Купиш
Томаш
92
Шитум
Марио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
31 Khadim Diop
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Вока ИдризПолузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
95 Лора ГаэтанНападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
Реджина
Козенца
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
7 матчей
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
18.2%
45.5%
36.3%
2 победы 5 ничьих 4 победы
Первый тайм
18.2%
54.5%
27.3%
2 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
27.3%
36.4%
36.3%
3 победы 4 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|8 (3)
|0.27
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.17
|Менез Жереми
|5
|0.17
|Ривас Ригоберто
|2
|0.07
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.17
|Касо Джузеппе
|4
|0.14
|Миллико Винченцо
|3
|0.1
|Шитум Марио
|2
|0.07
|Карраро Марко
|2
|0.07
|Кампорезе Микеле
|2
|0.07
|Ларривей Хоакин
|2 (1)
|0.07
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|10
|0
|Ционек Тьяго
|8
|1
|Бьянки Николо
|9
|0
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|Ди Кьяра Джанлука
|7
|0
|Менез Жереми
|5
|1
|Белломо Никола
|5
|1
|Лояконо Джузеппе
|5
|0
|Монтальто Адриано
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Льотти Даниэле
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Ставропулос Димитрис
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Амионе Бруно
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Адьяпонг Клод
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Касо Джузеппе
|5
|0
|Риджионе Микеле
|4
|0
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Карраро Марко
|4
|0
|Си Санаси
|4
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Ларривей Хоакин
|2
|0
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Пандольфи Лука
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Вентури Майкл
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Матосевич Кристьян
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
11
8 В 1-м тайме 3
8 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 2
21 Не забивали 20
2
13%
0
0%
1-15
3
19%
2
18%
16-30
3
19%
1
9%
31-45
2
13%
0
0%
46-60
5
31%
6
55%
61-75
1
6%
2
18%
76-90
Пропущено
17
29
8 В 1-м тайме 14
9 Во 2-м тайме 15
6 Пропускали первыми 12
10 Не пропускали 14
2
12%
5
17%
1-15
2
12%
4
14%
16-30
4
24%
5
17%
31-45
3
18%
6
21%
46-60
1
6%
2
7%
61-75
5
29%
29%
7
24%
76-90
Забито
12
13
7 В 1-м тайме 5
5 Во 2-м тайме 8
6 Забивали первыми 4
21 Не забивали 21
2
17%
3
23%
1-15
1
8%
1
8%
16-30
4
33%
1
8%
31-45
2
17%
2
15%
46-60
1
8%
3
23%
61-75
2
17%
3
23%
76-90
Пропущено
18
19
8 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 11
8 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 11
2
11%
4
21%
1-15
5
28%
2
11%
16-30
1
6%
2
11%
31-45
5
28%
6
32%
46-60
4
22%
2
11%
61-75
1
6%
3
16%
76-90
Забито
28
24
15 В 1-м тайме 8
13 Во 2-м тайме 16
13 Забивали первыми 6
12 Не забивали 12
4
14%
3
13%
1-15
4
14%
3
13%
16-30
7
25%
2
8%
31-45
4
14%
2
8%
46-60
6
21%
9
38%
61-75
3
11%
5
21%
76-90
Пропущено
35
48
16 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 26
14 Пропускали первыми 21
21 Не пропускали 25
4
11%
9
19%
1-15
7
20%
6
13%
16-30
5
14%
7
15%
31-45
8
23%
12
25%
46-60
5
14%
4
8%
61-75
6
17%
10
21%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1
Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1 Реджина - Читтаделла 0:1
Козенца
(20 матчей)
10%
35%
55%
2 победы 7 ничьих 11 поражений
Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0 Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1
Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1 Лечче - Козенца 3:1 Козенца - Тернана 3:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|3.
|Пиза
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|39 - 24
|55
|4.
|Монца
|0:0 Заявка
|31
|15
|10
|6
|50 - 30
|55
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Асколи
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 37
|49
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|9.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|33 - 26
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Тернана
|1:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|43 - 46
|41
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|27 - 36
|41
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 49
|25
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|30
|5
|10
|15
|26 - 46
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|3
|11
|17
|31 - 50
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|22 - 19
|25
|8.
|Реджина
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 17
|24
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 13
|19
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 29
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 29
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|4
|12
|13 - 30
|4