Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Первый тайм: 13'
Стадион: Либеро Либерати
1:0
11' ГолЧелли Алессандро
Ход матча
11'
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
1 Нарушения правил 0
-
52 Владение мячом, % 48
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
6 Ба АбуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
35 Гиоцци МауроПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Тернана
Алессандрия
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|10 (1)
|0.32
|Фалетти Сесар
|8
|0.26
|Партипило Антони
|6
|0.19
|Петтинари Стефано
|5
|0.16
|Маццокки Симоне
|3
|0.1
|Палумбо Антонио
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Дефенди Марино
|1
|0.03
|Мартелла Бруно
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|9 (2)
|0.29
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.1
|Лунетта Габриэль
|3
|0.1
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.1
|Казарини Федерико
|2
|0.06
|Арригини Андреа
|1
|0.03
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.03
|Ба Абу
|1
|0.03
|Маркони Микеле
|1 (1)
|0.03
|Престиа Джузеппе
|1
|0.03
|Паломби Симоне
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Колай Аристиди
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|10
|0
|Пройетти Маттиа
|6
|2
|Агацци Давиде
|6
|1
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Гирингелли Лука
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Мартелла Бруно
|2
|0
|Фурлан Федерико
|1
|0
|Богдан Лука
|1
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|9
|1
|Лунетта Габриэль
|7
|1
|Ба Абу
|5
|1
|Престиа Джузеппе
|5
|0
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Казарини Федерико
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Бенедетти Симоне
|3
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Маттьелло Федерико
|1
|1
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Маркони Микеле
|1
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
|Колай Аристиди
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
17
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
9%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
3
14%
7
41%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
6
27%
1
6%
61-75
3
14%
2
12%
76-90
Пропущено
18
27
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
6%
4
15%
1-15
6
33%
5
19%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
17%
9
33%
76-90
Забито
23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
8
35%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
6
26%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
2
9%
2
15%
76-90
Пропущено
25
19
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
20%
3
16%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
7
37%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
3
12%
4
21%
76-90
Забито
45
30
21 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
10
22%
2
7%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
5
11%
11
37%
31-45
9
20%
6
20%
46-60
10
22%
3
10%
61-75
5
11%
4
13%
76-90
Пропущено
43
46
27 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
6
14%
7
15%
1-15
11
26%
5
11%
16-30
10
23%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
6
14%
13
28%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0
Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2
Алессандрия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1
Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|3.
|Пиза
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|39 - 24
|55
|4.
|Монца
|0:0 Заявка
|31
|15
|10
|6
|50 - 30
|55
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Асколи
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 37
|49
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|9.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|33 - 26
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Тернана
|1:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|43 - 46
|41
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|27 - 36
|41
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 49
|25
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|30
|5
|10
|15
|26 - 46
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|3
|11
|17
|31 - 50
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|22 - 19
|25
|8.
|Реджина
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 17
|24
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 13
|19
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 29
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 29
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|4
|12
|13 - 30
|4