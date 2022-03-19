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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:0
Первый тайм: 13'

Стадион:
Алессандрия
0'
1:0
11' Гол
Челли Алессандро
13'

Ход матча

11'
Челли Алессандро
(Партипило Антони)
1:0

Статистика матча

  • 0 Удары по воротам 0
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 0
  • 0 Офсайды 0
  • 1 Нарушения правил 0
  • 52 Владение мячом, % 48
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Алессандрия
2.06
3.35
3.77
Все Коэффициенты
1
Яннарилли
Энтони
42
Бобен
Матия
26
Богдан
Лука
3
Челли
Алессандро
III
23
Гирингелли
Лука
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
22
Черофолини
Микеле
19
Престиа
Джузеппе
13
Бенедетти
Симоне
44
Мантовани
Валерио
17
Мустаккьо
Маттиа
6
Ба
Абу
21
Казарини
Федерико
8
Лунетта
Габриэль
4
Кьярелло
Риккардо
10
Маркони
Микеле
62
Миланезе
Томмазо
Тернана
3-5-2
Алессандрия
3-4-3

История личных встреч

Тернана
Алессандрия

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 10 (1) 0.32
Фалетти Сесар 8 0.26
Партипило Антони 6 0.19
Петтинари Стефано 5 0.16
Маццокки Симоне 3 0.1
Палумбо Антонио 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Дефенди Марино 1 0.03
Мартелла Бруно 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 9 (2) 0.29
Ди Дженнаро Маттео 3 0.1
Лунетта Габриэль 3 0.1
Кьярелло Риккардо 3 0.1
Казарини Федерико 2 0.06
Арригини Андреа 1 0.03
Мустаккьо Маттиа 1 0.03
Ба Абу 1 0.03
Маркони Микеле 1 (1) 0.03
Престиа Джузеппе 1 0.03
Паломби Симоне 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Колай Аристиди 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 10 0
Пройетти Маттиа 6 2
Агацци Давиде 6 1
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Гирингелли Лука 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Куцупиас Илиас 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Мартелла Бруно 2 0
Фурлан Федерико 1 0
Богдан Лука 1 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 9 1
Лунетта Габриэль 7 1
Ба Абу 5 1
Престиа Джузеппе 5 0
Кьярелло Риккардо 5 0
Казарини Федерико 4 0
Пароди Лука 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Бенедетти Симоне 3 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Миланезе Томмазо 3 0
Маттьелло Федерико 1 1
Фаббрини Диего 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Маркони Микеле 1 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0
Колай Аристиди 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
17
10 В 1-м тайме 12
12 Во 2-м тайме 5
7 Забивали первыми 4
18 Не забивали 22
2
9%
2
12%
1-15
5
23%
3
18%
16-30
3
14%
7
41%
31-45
3
14%
2
12%
46-60
6
27%
1
6%
61-75
3
14%
2
12%
76-90

Пропущено

18
27
11 В 1-м тайме 10
7 Во 2-м тайме 17
8 Пропускали первыми 10
9 Не пропускали 13
1
6%
4
15%
1-15
6
33%
5
19%
16-30
4
22%
1
4%
31-45
3
17%
5
19%
46-60
1
6%
3
11%
61-75
3
17%
9
33%
76-90

Забито

23
13
11 В 1-м тайме 5
12 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 9
17 Не забивали 18
8
35%
0
0%
1-15
1
4%
1
8%
16-30
2
9%
4
31%
31-45
6
26%
4
31%
46-60
4
17%
2
15%
61-75
2
9%
2
15%
76-90

Пропущено

25
19
16 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
5
20%
3
16%
1-15
5
20%
0
0%
16-30
6
24%
7
37%
31-45
1
4%
2
11%
46-60
5
20%
3
16%
61-75
3
12%
4
21%
76-90

Забито

45
30
21 В 1-м тайме 17
24 Во 2-м тайме 13
14 Забивали первыми 13
5 Не забивали 10
10
22%
2
7%
1-15
6
13%
4
13%
16-30
5
11%
11
37%
31-45
9
20%
6
20%
46-60
10
22%
3
10%
61-75
5
11%
4
13%
76-90

Пропущено

43
46
27 В 1-м тайме 20
16 Во 2-м тайме 26
15 Пропускали первыми 16
22 Не пропускали 24
6
14%
7
15%
1-15
11
26%
5
11%
16-30
10
23%
8
17%
31-45
4
9%
7
15%
46-60
6
14%
6
13%
61-75
6
14%
13
28%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0
Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1 Алессандрия - Тернана 0:2
Алессандрия
(20 матчей)
20%
25%
55%
4 победы 5 ничьих 11 поражений
Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1
Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3 Алессандрия - Тернана 0:2 Монца - Алессандрия 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2. Лечче 0:0 Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
3. Пиза Заявка 30 15 10 5 39 - 24 55
4. Монца 0:0 Заявка 31 15 10 6 50 - 30 55
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Асколи Заявка 30 14 7 9 43 - 37 49
8. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
9. Перуджа Заявка 30 11 13 6 33 - 26 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Тернана 1:0 Заявка 31 11 8 12 43 - 46 41
12. Реджина 0:0 Заявка 31 11 8 12 27 - 36 41
13. Парма 0:0 Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия 0:1 Заявка 31 6 7 18 28 - 49 25
17. Козенца 0:0 Заявка 30 5 10 15 26 - 46 25
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне 0:0 Заявка 31 3 11 17 31 - 50 20
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче 0:0 Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Тернана 1:0 Заявка 16 8 1 7 22 - 19 25
8. Реджина 0:0 Заявка 16 7 3 6 16 - 17 24
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма 0:0 Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 15 4 7 4 15 - 13 19
15. Козенца 0:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия 0:1 Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Лечче 0:0 Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 0:0 Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма 0:0 Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана 1:0 Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 16 2 3 11 16 - 29 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 0:0 Заявка 16 0 7 9 11 - 29 7
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 4 12 13 - 30 4
Лучшие коэффициенты
Тернана
Ничья
Алессандрия
2.06
3.35
3.77
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Тернана 1:0 Алессандрия онлайн

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