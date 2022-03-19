Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 4'
Стадион: Бенито Стирпе
Статистика матча
-
0 Удары по воротам 1
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
42 Владение мячом, % 58
88
Риччи
Матео
26
Лулич
Карло
28
Чано
Камилло
15
Глик
Камил
18
Фулон
Дам
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
15 Глик КамилЗащитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Фрозиноне
Беневенто
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.33
|Зербин Алессио
|7
|0.23
|Канотто Луиджи
|4
|0.13
|Гатти Федерико
|4
|0.13
|Чано Камилло
|3
|0.1
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.1
|Дзампано Франческо
|2
|0.07
|Новакович Андрия
|2
|0.07
|Лулич Карло
|2
|0.07
|Гарритано Лука
|2
|0.07
|Риччи Матео
|1
|0.03
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Роден Маркус
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.34
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.21
|Тельо Андрес
|6
|0.21
|Форте Франческо
|5 (3)
|0.17
|Мончини Габриэле
|3
|0.1
|Импрота Риккардо
|3
|0.1
|Акампора Дженнаро
|2
|0.07
|Барба Федерико
|2
|0.07
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.07
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Вивиани Маттиа
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Ионице Артур
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|10
|1
|Коттали Маттео
|10
|0
|Риччи Матео
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Чано Камилло
|6
|0
|Болока Даниэль
|6
|0
|Зербин Алессио
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Канотто Луиджи
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Баришич Адриан-Леон
|2
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|2
|2
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Импрота Риккардо
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Палеари Альберто
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
16
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
11
46%
4
25%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
1
6%
76-90
Пропущено
13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
31%
76-90
Забито
20
30
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
5
25%
5
17%
46-60
5
25%
6
20%
61-75
5
25%
5
17%
76-90
Пропущено
19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
26%
3
20%
76-90
Забито
44
46
17 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
1
2%
5
11%
1-15
1
2%
11
24%
16-30
15
34%
9
20%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
9
20%
8
17%
61-75
11
25%
6
13%
76-90
Пропущено
32
28
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
3
9%
5
18%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
9
32%
31-45
8
25%
5
18%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
7
22%
7
25%
76-90
Результаты последних матчей
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|3.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|4.
|Пиза
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|39 - 24
|55
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|47 - 27
|52
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|12
|13
|6
|45 - 31
|49
|8.
|Асколи
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 37
|49
|9.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|33 - 26
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|25 - 12
|28
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 13
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|17 - 12
|24
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3