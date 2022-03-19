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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Фрозиноне
2:0
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
12' Желтая карточка
Палеари Альберто
1:0
15' Пенальти
Риччи Матео
31' Желтая карточка
Глик Камил
2:0
56' Гол в свои ворота
Фольякко Алессандро
71' Желтая карточка
Канотто Луиджи
90' Желтая карточка
Шиминьски Пшемыслав
90'+6
94
Минелли
Стефано
11
Дзампано
Франческо
6
Гатти
Федерико
25
Шиминьски
Пшемыслав
29
Коттали
Маттео
88
Риччи
Матео
27
Канотто
Луиджи
21
Болока
Даниэль
26
Лулич
Карло
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
29
Палеари
Альберто
3
Летиция
Гаэтано
15
Глик
Камил
14
Фольякко
Алессандро
16
Импрота
Риккардо
23
Ионице
Артур
4
Акампора
Дженнаро
18
Фулон
Дам
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
21
Мончини
Габриэле
Фрозиноне
4-1-4-1
Беневенто
4-3-1-2

История личных встреч

Фрозиноне
Беневенто

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
50%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
75%
2 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

20%
80%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 1 победа

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

22.2%
66.7%
11.1%
2 победы 6 ничьих 1 победа

История матчей

СB
1:4
СB
2:3
СB
1:0
СB
2:1
СB
3:2
ППД
1:1
ППД
0:0
ППД
0:0
ППД
0:0

Бомбардиры внутри турнира

Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.32
Зербин Алессио 7 0.23
Канотто Луиджи 4 0.13
Гатти Федерико 4 0.13
Чано Камилло 3 0.1
Чичерелли Эмануэле 3 0.1
Дзампано Франческо 2 0.06
Риччи Матео 2 (1) 0.06
Новакович Андрия 2 0.06
Лулич Карло 2 0.06
Гарритано Лука 2 0.06
Болока Даниэль 1 0.03
Роден Маркус 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.33
Инсинье Роберто 6 (2) 0.2
Тельо Андрес 6 0.2
Форте Франческо 5 (3) 0.17
Мончини Габриэле 3 0.1
Импрота Риккардо 3 0.1
Акампора Дженнаро 2 0.07
Барба Федерико 2 0.07
Ди Серио Джузеппе 2 0.07
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Вивиани Маттиа 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Ионице Артур 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 10 1
Коттали Маттео 10 0
Риччи Матео 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Чано Камилло 6 0
Болока Даниэль 6 0
Шиминьски Пшемыслав 5 0
Зербин Алессио 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Роден Маркус 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Гарритано Лука 2 0
Баришич Адриан-Леон 2 0
Бригенти Николо 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Импрота Риккардо 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
16
12 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
0
0%
1
6%
1-15
1
4%
6
38%
16-30
11
46%
4
25%
31-45
2
8%
2
13%
46-60
4
17%
2
13%
61-75
6
25%
1
6%
76-90

Пропущено

13
13
5 В 1-м тайме 7
8 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 6
9 Не пропускали 9
1
8%
3
23%
1-15
1
8%
0
0%
16-30
3
23%
4
31%
31-45
5
38%
2
15%
46-60
1
8%
0
0%
61-75
2
15%
4
31%
76-90

Забито

20
30
5 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 16
6 Забивали первыми 7
19 Не забивали 19
1
5%
4
13%
1-15
0
0%
5
17%
16-30
4
20%
5
17%
31-45
5
25%
5
17%
46-60
5
25%
6
20%
61-75
5
25%
5
17%
76-90

Пропущено

19
15
10 В 1-м тайме 7
9 Во 2-м тайме 8
8 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 8
2
11%
2
13%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
3
16%
5
33%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
1
5%
2
13%
61-75
5
26%
3
20%
76-90

Забито

44
46
17 В 1-м тайме 25
27 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 15
7 Не забивали 9
1
2%
5
11%
1-15
1
2%
11
24%
16-30
15
34%
9
20%
31-45
7
16%
7
15%
46-60
9
20%
8
17%
61-75
11
25%
6
13%
76-90

Пропущено

32
28
15 В 1-м тайме 14
17 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 11
20 Не пропускали 17
3
9%
5
18%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
6
19%
9
32%
31-45
8
25%
5
18%
46-60
2
6%
2
7%
61-75
7
22%
7
25%
76-90

Результаты последних матчей

Фрозиноне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Козенца 1:0
Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Фрозиноне - Кротоне 2:1
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1
Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4 Беневенто - Брешия 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
2. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
3. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
4. Пиза Заявка 30 15 10 5 39 - 24 55
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Фрозиноне Заявка 31 13 12 6 47 - 31 51
7. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
8. Асколи Заявка 30 14 7 9 43 - 37 49
9. Перуджа Заявка 30 11 13 6 33 - 26 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
13. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
5. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 15 4 7 4 15 - 13 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    31'
    Глик Камил получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    15'
    Г О О О О Л - Риччи Матео из команды Фрозиноне забивает с точки!
  • Описание гола
    13'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Риччи Матео пробил пенальти, но не смог забить!
  • Желтая карточка
    12'
    Палеари Альберто получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фрозиноне 2:0 Беневенто онлайн

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