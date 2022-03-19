Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Первый тайм: 15'
Стадион: Эннио Тардини
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
0 Удары в створ 0
-
1 Угловые 3
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 2
-
47 Владение мячом, % 53
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
29
Блен
Алексис
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
5 ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
99 Сими НванквоНападающий
-
27 Пандев ГоранНападающий
-
84 Dario Sits
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Парма
Лечче
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.32
|Бенедычак Адриан
|6
|0.19
|Тутино Дженнаро
|4
|0.13
|Инглезе Роберто
|3
|0.1
|Ман Деннис
|3
|0.1
|Юрич Станко
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|18 (6)
|0.58
|Стрефецца Габриэль
|11
|0.35
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.13
|Гарджуло Марио
|3
|0.1
|Майер Жан
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Листковски Марчин
|2
|0.06
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|6
|2
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Данило Ларанжера
|7
|0
|Юрич Станко
|7
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Коббо Элиас
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Тутино Дженнаро
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Кода Массимо
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
11%
5
29%
29%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
6
35%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
43%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
0
0%
4
13%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
5
28%
11
35%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
4
22%
4
13%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Забито
37
48
18 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
2
5%
9
19%
1-15
8
22%
9
19%
16-30
8
22%
11
23%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
22%
3
6%
61-75
7
19%
10
21%
76-90
Пропущено
33
28
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
7
21%
5
18%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
8
29%
46-60
6
18%
7
25%
61-75
7
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1
Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Лечче
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|2.
|Лечче
|0:0 Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|3.
|Пиза
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|39 - 24
|55
|4.
|Монца
|0:0 Заявка
|31
|15
|10
|6
|50 - 30
|55
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|47 - 27
|51
|7.
|Асколи
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 37
|49
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|30
|12
|12
|6
|45 - 31
|48
|9.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|33 - 26
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Тернана
|1:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|43 - 46
|41
|12.
|Реджина
|0:0 Заявка
|31
|11
|8
|12
|27 - 36
|41
|13.
|Парма
|0:0 Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 49
|25
|17.
|Козенца
|0:0 Заявка
|30
|5
|10
|15
|26 - 46
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|31
|3
|11
|17
|31 - 50
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|0:0 Заявка
|16
|10
|4
|2
|30 - 13
|34
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|0:0 Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|5.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|25 - 12
|27
|7.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|22 - 19
|25
|8.
|Реджина
|0:0 Заявка
|16
|7
|3
|6
|16 - 17
|24
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|0:0 Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 13
|19
|15.
|Козенца
|0:0 Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Лечче
|0:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|17 - 12
|23
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|0:0 Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|0:0 Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|1:0 Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|0:1 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 29
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|0:0 Заявка
|16
|0
|7
|9
|11 - 29
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|0:0 Заявка
|16
|0
|4
|12
|13 - 30
|4