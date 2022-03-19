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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:0
Первый тайм: 15'

Стадион:
Лечче
0' 15'

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 0 Удары в створ 0
  • 1 Угловые 3
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 2
  • 47 Владение мячом, % 53
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Лечче
2.81
3.26
2.69
Все Коэффициенты
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
5
Данило
Ларанжера
15
Дель
Прато
Энрико
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
9
Тутино
Дженнаро
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
22
Плиццари
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
23
Бьёркенгрен
Йон
42
Юлманд
Мортен
29
Блен
Алексис
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
99
Родригес
Пабло
Парма
3-4-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Парма
Лечче

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
4:0
К
1:3
СA
3:4
СA
2:0
К
4:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.32
Бенедычак Адриан 6 0.19
Тутино Дженнаро 4 0.13
Инглезе Роберто 3 0.1
Ман Деннис 3 0.1
Юрич Станко 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 18 (6) 0.58
Стрефецца Габриэль 11 0.35
Ди Мариано Франческо 4 0.13
Гарджуло Марио 3 0.1
Майер Жан 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Листковски Марчин 2 0.06
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 6 2
Брунетта Хуан 6 1
Данило Ларанжера 7 0
Юрич Станко 7 0
Бернабе Адриан 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Коббо Элиас 4 0
Ман Деннис 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Тутино Дженнаро 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Рагуза Антонио 2 0
Блен Алексис 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Кода Массимо 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
18 Не забивали 19
2
11%
5
29%
29%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
43%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Забито

18
31
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
0
0%
4
13%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
5
28%
11
35%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
4
22%
4
13%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Забито

37
48
18 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 20
7 Не забивали 5
2
5%
9
19%
1-15
8
22%
9
19%
16-30
8
22%
11
23%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
22%
3
6%
61-75
7
19%
10
21%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
7
21%
5
18%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
8
29%
46-60
6
18%
7
25%
61-75
7
21%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1
Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Лечче
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
2. Лечче 0:0 Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
3. Пиза Заявка 30 15 10 5 39 - 24 55
4. Монца 0:0 Заявка 31 15 10 6 50 - 30 55
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто Заявка 29 14 9 6 47 - 27 51
7. Асколи Заявка 30 14 7 9 43 - 37 49
8. Фрозиноне Заявка 30 12 12 6 45 - 31 48
9. Перуджа Заявка 30 11 13 6 33 - 26 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Тернана 1:0 Заявка 31 11 8 12 43 - 46 41
12. Реджина 0:0 Заявка 31 11 8 12 27 - 36 41
13. Парма 0:0 Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия 0:1 Заявка 31 6 7 18 28 - 49 25
17. Козенца 0:0 Заявка 30 5 10 15 26 - 46 25
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне 0:0 Заявка 31 3 11 17 31 - 50 20
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца 0:0 Заявка 16 10 4 2 30 - 13 34
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче 0:0 Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
5. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
6. Фрозиноне Заявка 15 7 6 2 25 - 12 27
7. Тернана 1:0 Заявка 16 8 1 7 22 - 19 25
8. Реджина 0:0 Заявка 16 7 3 6 16 - 17 24
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма 0:0 Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 15 4 7 4 15 - 13 19
15. Козенца 0:0 Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия 0:1 Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне 0:0 Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Лечче 0:0 Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 14 6 5 3 17 - 12 23
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца 0:0 Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма 0:0 Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина 0:0 Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана 1:0 Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия 0:1 Заявка 16 2 3 11 16 - 29 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 0:0 Заявка 16 0 7 9 11 - 29 7
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне 0:0 Заявка 16 0 4 12 13 - 30 4
  • Первый тайм
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Парма
Ничья
Лечче
2.81
3.26
2.69
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Парма 0:0 Лечче онлайн

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