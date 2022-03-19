Италия: Серия B 2021-2022
0:0
Конец матча
Стадион: Эннио Тардини
27' Желтая карточкаЮлманд Мортен
27' Желтая карточкаТутино Дженнаро
36' Желтая карточкаКода Массимо
43' Желтая карточкаДанило
61' Желтая карточкаКоббо Элиас
84' Желтая карточкаВаскес Франко
Ход матча
27'
27'
36'
43'
61'
84'
Статистика матча
-
5 Удары по воротам 4
-
3 Удары в створ 4
-
5 Угловые 5
-
3 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 28
-
54 Владение мячом, % 46
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
29
Блен
Алексис
- Основной состав
-
22 Турк МартинВратарь
-
25 Коббо ЭлиасЗащитник
-
5 ДанилоЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
19 Зом СимонПолузащитник
-
98 Ман ДеннисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
77 Коррея ФелишПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Юрич СтанкоПолузащитник
-
99 Сими НванквоНападающий
-
27 Пандев ГоранНападающий
-
84 Dario Sits
-
-
-
Главный тренер: Якини Джузеппе
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Самоя ЯсперВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Парма
Лечче
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
100%
5 побед 0 ничьих 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
9 матчей
44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Парма
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Васкес Франко
|10
|0.32
|Бенедычак Адриан
|6
|0.19
|Тутино Дженнаро
|4
|0.13
|Инглезе Роберто
|3
|0.1
|Ман Деннис
|3
|0.1
|Юрич Станко
|3
|0.1
|Михэйлэ Валентин
|2
|0.06
|Брунетта Хуан
|1
|0.03
|Сими Нванкво
|1
|0.03
|Коббо Элиас
|1
|0.03
|Дель Прато Энрико
|1
|0.03
|Пандев Горан
|1
|0.03
|Бернабе Адриан
|1
|0.03
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|18 (6)
|0.58
|Стрефецца Габриэль
|11
|0.35
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.13
|Гарджуло Марио
|3
|0.1
|Майер Жан
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Листковски Марчин
|2
|0.06
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Парма
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Васкес Франко
|7
|2
|Данило Ларанжера
|8
|0
|Брунетта Хуан
|6
|1
|Юрич Станко
|7
|0
|Коббо Элиас
|5
|0
|Бернабе Адриан
|5
|0
|Кулибали Войо
|5
|0
|Скьяттарелла Паскуале
|4
|0
|Ман Деннис
|4
|0
|Дель Прато Энрико
|4
|0
|Михэйлэ Валентин
|4
|0
|Зом Симон
|4
|0
|Болог Ботонд
|3
|0
|Тутино Дженнаро
|2
|0
|Камара Дрисса
|2
|0
|Пандев Горан
|1
|0
|Рисполи Андреа
|1
|0
|Инглезе Роберто
|1
|0
|Гальоло Риккардо
|1
|0
|Сими Нванкво
|1
|0
|Осорио Йордан
|1
|0
|Коррея Фелиш
|1
|0
|Бузи Максим
|1
|0
|Турк Мартин
|1
|0
|Якопони Даниэле
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Юлманд Мортен
|7
|0
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Калабрези Артуро
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Блен Алексис
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
11%
5
29%
29%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
6
35%
76-90
Пропущено
14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
43%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90
Забито
18
31
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
0
0%
4
13%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
5
28%
11
35%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
4
22%
4
13%
76-90
Пропущено
19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
6
32%
2
13%
76-90
Забито
37
48
18 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
2
5%
9
19%
1-15
8
22%
9
19%
16-30
8
22%
11
23%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
22%
3
6%
61-75
7
19%
10
21%
76-90
Пропущено
33
28
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
7
21%
5
18%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
8
29%
46-60
6
18%
7
25%
61-75
7
21%
3
11%
76-90
Результаты последних матчей
Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1
Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Лечче
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|30
|16
|8
|6
|45 - 29
|56
|3.
|Лечче
|Заявка
|31
|14
|14
|3
|49 - 27
|56
|4.
|Пиза
|Заявка
|30
|15
|10
|5
|39 - 24
|55
|5.
|Брешия
|Заявка
|30
|14
|11
|5
|46 - 31
|53
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|30
|14
|10
|6
|47 - 27
|52
|7.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|31
|12
|13
|6
|45 - 31
|49
|8.
|Асколи
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|43 - 37
|49
|9.
|Перуджа
|Заявка
|30
|11
|13
|6
|33 - 26
|46
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|30
|11
|11
|8
|33 - 29
|44
|11.
|Реджина
|Заявка
|31
|12
|7
|12
|28 - 36
|43
|12.
|Тернана
|Заявка
|31
|11
|8
|12
|45 - 46
|41
|13.
|Парма
|Заявка
|31
|8
|15
|8
|37 - 33
|39
|14.
|Комо
|Заявка
|30
|8
|14
|8
|36 - 40
|38
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|30
|7
|11
|12
|35 - 44
|32
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|31
|6
|7
|18
|28 - 51
|25
|17.
|Козенца
|Заявка
|30
|5
|9
|16
|26 - 47
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|30
|5
|6
|19
|29 - 52
|21
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|30
|2
|7
|21
|21 - 56
|13
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|26 - 14
|32
|3.
|Лечче
|Заявка
|15
|9
|5
|1
|32 - 14
|32
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|8
|6
|1
|21 - 11
|30
|5.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|16
|7
|7
|2
|25 - 12
|28
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 14
|22
|10.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|11.
|Асколи
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|17 - 17
|20
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|15 - 13
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|15 - 17
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|15
|4
|4
|7
|12 - 20
|16
|17.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|3
|6
|6
|24 - 23
|15
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|16 - 22
|13
|20.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 26
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|23 - 12
|31
|2.
|Асколи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|26 - 20
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|5.
|Кремонезе
|Заявка
|15
|7
|3
|5
|19 - 15
|24
|6.
|Беневенто
|0:0 Заявка
|15
|6
|6
|3
|17 - 12
|24
|7.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|8.
|Читтаделла
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|14 - 15
|22
|9.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|10.
|Фрозиноне
|0:0 Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 19
|21
|11.
|Парма
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|18 - 19
|19
|12.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|20 - 25
|19
|13.
|Реджина
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 19
|17
|14.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|15
|4
|5
|6
|11 - 21
|17
|15.
|Тернана
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|21 - 27
|16
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|15
|1
|2
|12
|9 - 30
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3