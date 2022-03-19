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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Парма
0:0
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
27' Желтая карточка
Юлманд Мортен
27' Желтая карточка
Тутино Дженнаро
36' Желтая карточка
Кода Массимо
43' Желтая карточка
Данило
61' Желтая карточка
Коббо Элиас
84' Желтая карточка
Васкес Франко
90'+5
22
Турк
Мартин
25
Коббо
Элиас
5
Данило
Ларанжера
15
Дель
Прато
Энрико
90
Рисполи
Андреа
16
Бернабе
Адриан
19
Зом
Симон
98
Ман
Деннис
9
Тутино
Дженнаро
10
Васкес
Франко
17
Бенедычак
Адриан
22
Плиццари
Алессандро
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
30
Баррека
Антонио
23
Бьёркенгрен
Йон
42
Юлманд
Мортен
29
Блен
Алексис
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
99
Родригес
Пабло
Парма
3-4-3
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Парма
Лечче

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

40%
40%
20%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

100%
5 побед 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

9 матчей

44.4%
22.2%
33.4%
4 победы 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

55.6%
11.1%
33.3%
5 побед 1 ничья 3 победы

История матчей

СB
4:0
К
1:3
СA
3:4
СA
2:0
К
4:0
СA
1:2
СA
3:3
СA
0:1
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Парма
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Васкес Франко 10 0.32
Бенедычак Адриан 6 0.19
Тутино Дженнаро 4 0.13
Инглезе Роберто 3 0.1
Ман Деннис 3 0.1
Юрич Станко 3 0.1
Михэйлэ Валентин 2 0.06
Брунетта Хуан 1 0.03
Сими Нванкво 1 0.03
Коббо Элиас 1 0.03
Дель Прато Энрико 1 0.03
Пандев Горан 1 0.03
Бернабе Адриан 1 0.03
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 18 (6) 0.58
Стрефецца Габриэль 11 0.35
Ди Мариано Франческо 4 0.13
Гарджуло Марио 3 0.1
Майер Жан 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Листковски Марчин 2 0.06
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Парма
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Васкес Франко 7 2
Данило Ларанжера 8 0
Брунетта Хуан 6 1
Юрич Станко 7 0
Коббо Элиас 5 0
Бернабе Адриан 5 0
Кулибали Войо 5 0
Скьяттарелла Паскуале 4 0
Ман Деннис 4 0
Дель Прато Энрико 4 0
Михэйлэ Валентин 4 0
Зом Симон 4 0
Болог Ботонд 3 0
Тутино Дженнаро 2 0
Камара Дрисса 2 0
Пандев Горан 1 0
Рисполи Андреа 1 0
Инглезе Роберто 1 0
Гальоло Риккардо 1 0
Сими Нванкво 1 0
Осорио Йордан 1 0
Коррея Фелиш 1 0
Бузи Максим 1 0
Турк Мартин 1 0
Якопони Даниэле 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Юлманд Мортен 7 0
Лучиони Фабио 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Родригес Пабло 3 0
Калабрези Артуро 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Кода Массимо 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Блен Алексис 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
17
9 В 1-м тайме 8
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 8
19 Не забивали 20
2
11%
5
29%
29%
1-15
4
21%
3
18%
16-30
3
16%
0
0%
31-45
2
11%
2
12%
46-60
5
26%
1
6%
61-75
3
16%
6
35%
76-90

Пропущено

14
13
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 5
11 Не пропускали 10
6
43%
1
8%
1-15
1
7%
0
0%
16-30
1
7%
3
23%
31-45
2
14%
5
38%
46-60
3
21%
3
23%
61-75
1
7%
1
8%
76-90

Забито

18
31
9 В 1-м тайме 21
9 Во 2-м тайме 10
6 Забивали первыми 12
20 Не забивали 17
0
0%
4
13%
1-15
4
22%
6
19%
16-30
5
28%
11
35%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
3
17%
2
6%
61-75
4
22%
4
13%
76-90

Пропущено

19
15
7 В 1-м тайме 6
12 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 9
1
5%
4
27%
1-15
2
11%
1
7%
16-30
4
21%
1
7%
31-45
3
16%
3
20%
46-60
3
16%
4
27%
61-75
6
32%
2
13%
76-90

Забито

37
48
18 В 1-м тайме 29
19 Во 2-м тайме 19
13 Забивали первыми 20
8 Не забивали 6
2
5%
9
19%
1-15
8
22%
9
19%
16-30
8
22%
11
23%
31-45
4
11%
6
13%
46-60
8
22%
3
6%
61-75
7
19%
10
21%
76-90

Пропущено

33
28
15 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 18
13 Пропускали первыми 7
20 Не пропускали 19
7
21%
5
18%
1-15
3
9%
1
4%
16-30
5
15%
4
14%
31-45
5
15%
8
29%
46-60
6
18%
7
25%
61-75
7
21%
3
11%
76-90

Результаты последних матчей

Парма
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Виченца Виртус - Парма 0:1 Парма - Читтаделла 1:1 Парма - Реджина 1:1 Монца - Парма 1:1
Парма - СПАЛ 2013 4:0 Пиза - Парма 0:0 Парма - Тернана 2:3 Кремонезе - Парма 3:1 Парма - Порденоне 4:1 Беневенто - Парма 0:0 Парма - Кротоне 1:1 Парма - Фрозиноне 0:1 Алессандрия - Парма 0:2 Парма - Перуджа 1:1 Асколи - Парма 0:0 Парма - Брешия 0:1 Комо - Парма 1:1 Парма - Козенца 1:1 Лечче - Парма 4:0 Парма - Виченца Виртус 1:0
Лечче
(20 матчей)
50%
35%
15%
10 побед 7 ничьих 3 поражения
Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1
Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1 Про Патрия - Лечче 1:1 Комо - Лечче 1:1 Леньяго Салус - Лечче 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
2. Кремонезе Заявка 30 16 8 6 45 - 29 56
3. Лечче Заявка 31 14 14 3 49 - 27 56
4. Пиза Заявка 30 15 10 5 39 - 24 55
5. Брешия Заявка 30 14 11 5 46 - 31 53
6. Беневенто 0:0 Заявка 30 14 10 6 47 - 27 52
7. Фрозиноне 0:0 Заявка 31 12 13 6 45 - 31 49
8. Асколи Заявка 30 14 7 9 43 - 37 49
9. Перуджа Заявка 30 11 13 6 33 - 26 46
10. Читтаделла Заявка 30 11 11 8 33 - 29 44
11. Реджина Заявка 31 12 7 12 28 - 36 43
12. Тернана Заявка 31 11 8 12 45 - 46 41
13. Парма Заявка 31 8 15 8 37 - 33 39
14. Комо Заявка 30 8 14 8 36 - 40 38
15. СПАЛ 2013 Заявка 30 7 11 12 35 - 44 32
16. Алессандрия Заявка 31 6 7 18 28 - 51 25
17. Козенца Заявка 30 5 9 16 26 - 47 24
18. Виченца Виртус Заявка 30 5 6 19 29 - 52 21
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 30 2 7 21 21 - 56 13
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 15 9 5 1 26 - 14 32
3. Лечче Заявка 15 9 5 1 32 - 14 32
4. Пиза Заявка 15 8 6 1 21 - 11 30
5. Фрозиноне 0:0 Заявка 16 7 7 2 25 - 12 28
6. Беневенто 0:0 Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Читтаделла Заявка 15 6 4 5 19 - 14 22
10. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
11. Асколи Заявка 15 5 5 5 17 - 17 20
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 15 4 7 4 15 - 13 19
15. Козенца Заявка 14 5 3 6 15 - 17 18
16. Алессандрия Заявка 15 4 4 7 12 - 20 16
17. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
18. СПАЛ 2013 Заявка 15 3 6 6 24 - 23 15
19. Виченца Виртус Заявка 15 3 4 8 16 - 22 13
20. Порденоне Заявка 15 1 5 9 12 - 26 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 15 9 4 2 23 - 12 31
2. Асколи Заявка 15 9 2 4 26 - 20 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
5. Кремонезе Заявка 15 7 3 5 19 - 15 24
6. Беневенто 0:0 Заявка 15 6 6 3 17 - 12 24
7. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
8. Читтаделла Заявка 15 5 7 3 14 - 15 22
9. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
10. Фрозиноне 0:0 Заявка 15 5 6 4 20 - 19 21
11. Парма Заявка 15 4 7 4 18 - 19 19
12. Комо Заявка 15 4 7 4 20 - 25 19
13. Реджина Заявка 15 4 5 6 11 - 19 17
14. СПАЛ 2013 Заявка 15 4 5 6 11 - 21 17
15. Тернана Заявка 15 3 7 5 21 - 27 16
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 15 1 2 12 9 - 30 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    43'
    Данило Ларанжера получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    36'
    Кода Массимо получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Тутино Дженнаро получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    27'
    Юлманд Мортен получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Парма 0:0 Лечче онлайн

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