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Португалия: Примейра-лига 2021-2022

2021-2022
Портимоненсе
1:2
Конец матча

Стадион:
Брага
0'
0:1
5' Гол
Моура Франсишку
0:2
22' Гол
Коуто Ян
41' Желтая карточка
Релвас Филипе
1:2
63' Гол в свои ворота
Карму Давид
89' Желтая карточка
Моура Франсишку
90'+6
94
Португал
Самуэл
18
Муфи
Фахд
44
Энрике
Педро
VI
3
Поссиньоло
Лукас
22
Релвас
Филипе
7
Эвертон
Перейра
76
Карлинос
10
Накацзима
Шоя
8
Фернандес
Лукас
IV
70
Ангуло
Иван
93
Велинтон
Жуниор
1
Матеус
Лима
3
Тормена
Витор
16
Карму
Давид
4
Лейте
Диогу
2
Коуто
Ян
8
Али
Мохамед
Альмоатасембеллах
10
Орта
Андре
74
Моура
Франсишку
45
Медейруш
Юри
99
Оливейра
Витор
21
Орта
Рикарду
Портимоненсе
4-2-3-1
Брага
3-4-3

История личных встреч

Портимоненсе
Брага

3 матча

100%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед

Второй тайм

66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед

12 матчей

8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед

15 матчей

26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед

Первый тайм

13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед

Второй тайм

13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед

История матчей

ПЛ
3:0
ТМК
1:1
ПЛ
0:0
ПЛ
2:1
ПЛ
3:1
ПЛ
0:1
ТМК
0:1
ПЛ
2:0
ПЛ
1:1
ПЛ
1:2
КЛ
2:2
ПЛ
2:1
КЛ
1:0
ПЛ
0:3
ПЛ
3:1

Бомбардиры внутри турнира

Портимоненсе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Боа Морте Аилтон 3 (1) 0.11
Карлинос 2 0.07
Велинтон Жуниор 2 0.07
Поссиньоло Лукас 2 0.07
Гомеш Бету 2 0.07
Фернандес Лукас IV 1 0.04
Виллиан II 1 0.04
Накацзима Шоя 1 0.04
Канде Фали 1 0.04
Апонса Вилинтон 1 0.04
Муфи Фахд 1 0.04
Ангуло Иван 1 0.04
Матуш Рикарду 1 0.04
Са Педру 1 0.04
Лукинья 1 0.04
Оливейро Андерсон II 1 0.04
Фабрисио Месиас 1 (1) 0.04
Релвас Филипе 0 0
Брага
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Орта Рикарду 15 (3) 0.56
Медейруш Юри 5 (1) 0.19
Оливейра Витор 5 0.19
Галено Вандерсон 3 (1) 0.11
Гонсалес Марио 2 0.07
Руис Абель 2 0.07
Раул Силва 2 0.07
Моура Франсишку 2 0.07
Фернандеш Рожер 2 0.07
Коуто Ян 1 0.04
Али Мохамед Альмоатасембеллах 1 0.04
Паулу Оливейра 1 0.04
Мартинш Фабиу 1 0.04
Горби Жан-Батист 1 0.04
Орта Андре 0 0
Каштру Андре 0 0
Сильва Фабиано 0 0
Франсержио Родригес 0 0
Секейра Нуну 0 0
Минейро Лукас 0 0
Шикинью Франциску 0 0
Фале Мигел 0 0

Карточки

Портимоненсе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Виллиан II 11 0
Поссиньоло Лукас 10 0
Энрике Педро VI 7 0
Муфи Фахд 5 1
Фернандес Лукас IV 5 1
Карлинос 6 0
Са Педру 4 1
Канде Фали 5 0
Релвас Филипе 3 1
Португал Самуэл 4 0
Ангуло Иван 4 0
Велинтон Жуниор 3 0
Эвертон Перейра 3 0
Лукинья 3 0
Апонса Вилинтон 3 0
Имбула Ганелли 2 0
Фабрисио Месиас 2 0
Да Коста Жульен 2 0
Боа Морте Аилтон 2 0
Оливейро Андерсон II 2 0
Жуниор Ренато 2 0
Накацзима Шоя 1 0
Круз Джеферсон 1 0
Гомеш Бету 1 0
Sapara 1 0
Брага
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Али Мохамед Альмоатасембеллах 8 0
Паулу Оливейра 6 0
Сильва Фабиано 5 0
Минейро Лукас 3 1
Каштру Андре 4 0
Орта Рикарду 4 0
Раул Силва 4 0
Моура Франсишку 4 0
Орта Андре 2 1
Родригеш Бруну 2 1
Матеус Лима 3 0
Тормена Витор 3 0
Коуто Ян 3 0
Пиазон Лукас 2 0
Франсержио Родригес 2 0
Секейра Нуну 2 0
Галено Вандерсон 2 0
Оливейра Витор 2 0
Мартинш Фабиу 1 0
Медейруш Юри 1 0
Руис Абель 1 0
Лейте Диогу 1 0
Горби Жан-Батист 1 0
Бута Леонарду 1 0

Голы по времени матча

Забито

11
22
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
5
23%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
6
27%
61-75
2
18%
3
14%
76-90

Пропущено

19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
4
29%
76-90

Забито

14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
6
43%
8
36%
76-90

Пропущено

14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
5
45%
76-90

Забито

25
44
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
3
12%
8
18%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
7
28%
6
14%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
4
16%
8
18%
61-75
8
32%
11
25%
76-90

Пропущено

33
25
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
6
24%
31-45
6
18%
4
16%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
7
21%
9
36%
76-90

Результаты последних матчей

Портимоненсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1
Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0
Брага
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монако - Брага 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1
Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 27 23 4 0 68 - 19 73
2. Спортинг Л Заявка 27 21 4 2 54 - 17 67
3. Бенфика Заявка 27 19 4 4 68 - 25 61
4. Брага Заявка 27 14 7 6 43 - 26 49
5. Жил Висенте Заявка 27 12 10 5 38 - 26 46
6. Витория Гимарайнш Заявка 27 10 6 11 37 - 37 36
7. Эшторил Заявка 27 8 10 9 31 - 32 34
8. Маритиму Заявка 27 8 9 10 31 - 34 33
9. Пасуш де Феррейра Заявка 27 8 9 10 25 - 32 33
10. Санта-Клара Заявка 27 7 10 10 30 - 43 31
11. Портимоненсе Заявка 27 7 8 12 26 - 32 29
12. Фамаликан Заявка 27 6 10 11 33 - 41 28
13. Боавишта 0:1 Заявка 27 4 15 8 31 - 40 27
14. Визела Заявка 27 5 11 11 29 - 45 26
15. Арока Заявка 27 5 8 14 25 - 48 23
16. Тондела Заявка 27 6 4 17 33 - 54 22
17. Морейренсе Заявка 27 4 8 15 24 - 44 20
18. Белененсеш Заявка 27 3 9 15 15 - 46 18
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 13 11 2 0 34 - 9 35
2. Спортинг Л Заявка 13 11 1 1 24 - 5 34
3. Бенфика Заявка 14 9 2 3 33 - 14 29
4. Брага Заявка 14 7 4 3 22 - 11 25
5. Санта-Клара Заявка 14 6 5 3 18 - 21 23
6. Витория Гимарайнш Заявка 13 7 2 4 24 - 18 23
7. Жил Висенте Заявка 14 5 5 4 20 - 16 20
8. Боавишта 0:1 Заявка 14 3 9 2 18 - 16 18
9. Пасуш де Феррейра Заявка 14 4 5 5 16 - 19 17
10. Фамаликан Заявка 13 3 6 4 13 - 14 15
11. Эшторил Заявка 13 3 6 4 17 - 17 15
12. Маритиму Заявка 13 3 6 4 14 - 12 15
13. Визела Заявка 14 3 6 5 13 - 18 15
14. Тондела Заявка 14 4 2 8 20 - 27 14
15. Морейренсе Заявка 13 3 3 7 15 - 19 12
16. Белененсеш Заявка 13 3 3 7 10 - 26 12
17. Арока Заявка 13 3 2 8 11 - 27 11
18. Портимоненсе Заявка 14 2 4 8 11 - 19 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Порту 1:0 Заявка 14 12 2 0 34 - 10 38
2. Спортинг Л Заявка 14 10 3 1 30 - 12 33
3. Бенфика Заявка 13 10 2 1 35 - 11 32
4. Жил Висенте Заявка 13 7 5 1 18 - 10 26
5. Брага Заявка 13 7 3 3 21 - 15 24
6. Эшторил Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
7. Портимоненсе Заявка 13 5 4 4 15 - 13 19
8. Маритиму Заявка 14 5 3 6 17 - 22 18
9. Пасуш де Феррейра Заявка 13 4 4 5 9 - 13 16
10. Витория Гимарайнш Заявка 14 3 4 7 13 - 19 13
11. Фамаликан Заявка 14 3 4 7 20 - 27 13
12. Арока Заявка 14 2 6 6 14 - 21 12
13. Визела Заявка 13 2 5 6 16 - 27 11
14. Боавишта 0:1 Заявка 13 1 6 6 13 - 24 9
15. Тондела Заявка 13 2 2 9 13 - 27 8
16. Санта-Клара Заявка 13 1 5 7 12 - 22 8
17. Морейренсе Заявка 14 1 5 8 9 - 25 8
18. Белененсеш Заявка 14 0 6 8 5 - 20 6
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    41'
    Релвас Филипе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    22'
    Г О О О О Л - Коуто Ян бьет в цель!
  • Описание гола
    5'
    Г О О О О Л - Моура Франсишку бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Прогнозы 116
Портимоненсе 1.7% (2)
X 20.7% (24)
Брага 77.6% (90)
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Прогноз на матч от Liveresult
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Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Брага

Исход игры
Портимоненсе
1.7% (2)
Ничья
20.7% (24)
Брага
77.6% (90)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
1:2 Брага
34.5% (40)
0:1 Брага
33.6% (39)
1:1 Ничья
15.5% (18)
0:2 Брага
4.3% (5)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Брага
2.6% (3)
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