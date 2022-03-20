Португалия: Примейра-лига 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Мунисипал-ди-Портиман
0:1
5' ГолМоура Франсишку
0:2
22' ГолКоуто Ян
41' Желтая карточкаРелвас Филипе
1:2
63' Гол в свои воротаКарму Давид
89' Желтая карточкаМоура Франсишку
Ход матча
5'
0:1
22'
41'
63'
1:2
77'
89'
18
Муфи
Фахд
76
Карлинос
70
Ангуло
Иван
16
Карму
Давид
2
Коуто
Ян
10
Орта
Андре
45
Медейруш
Юри
21
Орта
Рикарду
- Основной состав
- Вратарь
-
18 Муфи ФахдЗащитник
-
44 Энрике ПедроЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
76 КарлиносПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
70 Ангуло ИванПолузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
-
26 Гомес СанаЗащитник
- Полузащитник
-
21 Са ПедруПолузащитник
-
20 ЛукиньяПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Сержиу Паулу
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
16 Карму ДавидЗащитник
- Защитник
-
2 Коуто ЯнПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Орта АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
45 Медейруш ЮриНападающий
- Нападающий
-
21 Орта РикардуНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Каштру АндреПолузащитник
- Полузащитник
-
96 Фале МигелНападающий
- Нападающий
-
76 Пинто Денис
-
Главный тренер: Карвальял Карлуш
История личных встреч
Портимоненсе
Брага
3 матча
100%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
133.3%
2 победы 4 ничьи 0 побед
Второй тайм
66.7%
100%
2 победы 3 ничьи 0 побед
12 матчей
8.3%
91.7%
0 побед 1 ничья 11 побед
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 7 побед
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 2 ничьи 8 побед
15 матчей
26.7%
73.3%
0 побед 4 ничьи 11 побед
Первый тайм
13.3%
40%
46.7%
2 победы 6 ничьих 7 побед
Второй тайм
13.3%
33.3%
53.4%
2 победы 5 ничьих 8 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Портимоненсе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Боа Морте Аилтон
|3 (1)
|0.11
|Карлинос
|2
|0.07
|Велинтон Жуниор
|2
|0.07
|Поссиньоло Лукас
|2
|0.07
|Гомеш Бету
|2
|0.07
|Фернандес Лукас IV
|1
|0.04
|Виллиан II
|1
|0.04
|Накацзима Шоя
|1
|0.04
|Канде Фали
|1
|0.04
|Апонса Вилинтон
|1
|0.04
|Муфи Фахд
|1
|0.04
|Ангуло Иван
|1
|0.04
|Матуш Рикарду
|1
|0.04
|Са Педру
|1
|0.04
|Лукинья
|1
|0.04
|Оливейро Андерсон II
|1
|0.04
|Фабрисио Месиас
|1 (1)
|0.04
|Релвас Филипе
|0
|0
Брага
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Орта Рикарду
|15 (3)
|0.56
|Медейруш Юри
|5 (1)
|0.19
|Оливейра Витор
|5
|0.19
|Галено Вандерсон
|3 (1)
|0.11
|Гонсалес Марио
|2
|0.07
|Руис Абель
|2
|0.07
|Раул Силва
|2
|0.07
|Моура Франсишку
|2
|0.07
|Фернандеш Рожер
|2
|0.07
|Коуто Ян
|1
|0.04
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|1
|0.04
|Паулу Оливейра
|1
|0.04
|Мартинш Фабиу
|1
|0.04
|Горби Жан-Батист
|1
|0.04
|Орта Андре
|0
|0
|Каштру Андре
|0
|0
|Сильва Фабиано
|0
|0
|Франсержио Родригес
|0
|0
|Секейра Нуну
|0
|0
|Минейро Лукас
|0
|0
|Шикинью Франциску
|0
|0
|Фале Мигел
|0
|0
Карточки
Портимоненсе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Виллиан II
|11
|0
|Поссиньоло Лукас
|10
|0
|Энрике Педро VI
|7
|0
|Муфи Фахд
|5
|1
|Фернандес Лукас IV
|5
|1
|Карлинос
|6
|0
|Са Педру
|4
|1
|Канде Фали
|5
|0
|Релвас Филипе
|3
|1
|Португал Самуэл
|4
|0
|Ангуло Иван
|4
|0
|Велинтон Жуниор
|3
|0
|Эвертон Перейра
|3
|0
|Лукинья
|3
|0
|Апонса Вилинтон
|3
|0
|Имбула Ганелли
|2
|0
|Фабрисио Месиас
|2
|0
|Да Коста Жульен
|2
|0
|Боа Морте Аилтон
|2
|0
|Оливейро Андерсон II
|2
|0
|Жуниор Ренато
|2
|0
|Накацзима Шоя
|1
|0
|Круз Джеферсон
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
|Sapara
|1
|0
Брага
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Али Мохамед Альмоатасембеллах
|8
|0
|Паулу Оливейра
|6
|0
|Сильва Фабиано
|5
|0
|Минейро Лукас
|3
|1
|Каштру Андре
|4
|0
|Орта Рикарду
|4
|0
|Раул Силва
|4
|0
|Моура Франсишку
|4
|0
|Орта Андре
|2
|1
|Родригеш Бруну
|2
|1
|Матеус Лима
|3
|0
|Тормена Витор
|3
|0
|Коуто Ян
|3
|0
|Пиазон Лукас
|2
|0
|Франсержио Родригес
|2
|0
|Секейра Нуну
|2
|0
|Галено Вандерсон
|2
|0
|Оливейра Витор
|2
|0
|Мартинш Фабиу
|1
|0
|Медейруш Юри
|1
|0
|Руис Абель
|1
|0
|Лейте Диогу
|1
|0
|Горби Жан-Батист
|1
|0
|Бута Леонарду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
11
22
7 В 1-м тайме 10
4 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
18 Не забивали 16
2
18%
5
23%
1-15
2
18%
2
9%
16-30
3
27%
3
14%
31-45
0
0%
3
14%
46-60
2
18%
6
27%
61-75
2
18%
3
14%
76-90
Пропущено
19
14
8 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
7 Пропускали первыми 4
12 Не пропускали 7
1
5%
1
7%
1-15
2
11%
3
21%
16-30
5
26%
3
21%
31-45
4
21%
3
21%
46-60
4
21%
0
0%
61-75
3
16%
4
29%
76-90
Забито
14
22
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 14
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
7%
3
14%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
3
14%
31-45
0
0%
4
18%
46-60
2
14%
2
9%
61-75
6
43%
8
36%
76-90
Пропущено
14
11
6 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 8
1
7%
1
9%
1-15
3
21%
0
0%
16-30
2
14%
3
27%
31-45
2
14%
1
9%
46-60
2
14%
1
9%
61-75
4
29%
5
45%
76-90
Забито
25
44
13 В 1-м тайме 18
12 Во 2-м тайме 26
13 Забивали первыми 15
8 Не забивали 6
3
12%
8
18%
1-15
3
12%
4
9%
16-30
7
28%
6
14%
31-45
0
0%
7
16%
46-60
4
16%
8
18%
61-75
8
32%
11
25%
76-90
Пропущено
33
25
14 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 14
13 Пропускали первыми 9
20 Не пропускали 15
2
6%
2
8%
1-15
5
15%
3
12%
16-30
7
21%
6
24%
31-45
6
18%
4
16%
46-60
6
18%
1
4%
61-75
7
21%
9
36%
76-90
Результаты последних матчей
Портимоненсе
(20 матчей)
25%
30%
45%
5 побед 6 ничьих 9 поражений
Эшторил - Портимоненсе 2:0 Портимоненсе - Бенфика 1:2 Визела - Портимоненсе 1:1 Санта-Клара - Портимоненсе 1:1
Портимоненсе - Боавишта 1:1 Пасуш де Феррейра - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Тондела 1:2 Жил Висенте - Портимоненсе 1:0 Портимоненсе - Витория Гимарайнш 1:1 Портимоненсе - Мафра 2:4 Портимоненсе - Маритиму 1:2 Спортинг Л - Портимоненсе 3:2 Фамаликан - Портимоненсе 1:1 Портимоненсе - Арока 1:1 Морейренсе - Портимоненсе 0:1 Портимоненсе - Порту 0:3 Фамаликан - Портимоненсе 0:3 Пенафьел - Портимоненсе 0:3 Портимоненсе - Белененсеш 2:0 Брага - Портимоненсе 3:0
Брага
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Монако - Брага 1:1 Брага - Жил Висенте 0:1 Брага - Монако 2:0 Боавишта - Брага 1:1
Брага - Санта-Клара 0:0 Брага - Шериф 2:0 Тондела - Брага 0:1 Шериф - Брага 2:0 Брага - Пасуш де Феррейра 2:1 Витория Гимарайнш - Брага 2:1 Брага - Морейренсе 2:0 Спортинг Л - Брага 1:2 Брага - Маритиму 0:1 Брага - Фамаликан 2:2 Арока - Брага 0:6 Визела - Брага 1:0 Брага - Белененсеш 1:0 Боавишта - Брага 5:1 Порту - Брага 1:0 Брага - Црвена Звезда 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|27
|23
|4
|0
|68 - 19
|73
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|27
|21
|4
|2
|54 - 17
|67
|3.
|Бенфика
|Заявка
|27
|19
|4
|4
|68 - 25
|61
|4.
|Брага
|Заявка
|27
|14
|7
|6
|43 - 26
|49
|5.
|Жил Висенте
|Заявка
|27
|12
|10
|5
|38 - 26
|46
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|27
|10
|6
|11
|37 - 37
|36
|7.
|Эшторил
|Заявка
|27
|8
|10
|9
|31 - 32
|34
|8.
|Маритиму
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|31 - 34
|33
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|25 - 32
|33
|10.
|Санта-Клара
|Заявка
|27
|7
|10
|10
|30 - 43
|31
|11.
|Портимоненсе
|Заявка
|27
|7
|8
|12
|26 - 32
|29
|12.
|Фамаликан
|Заявка
|27
|6
|10
|11
|33 - 41
|28
|13.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|27
|4
|15
|8
|31 - 40
|27
|14.
|Визела
|Заявка
|27
|5
|11
|11
|29 - 45
|26
|15.
|Арока
|Заявка
|27
|5
|8
|14
|25 - 48
|23
|16.
|Тондела
|Заявка
|27
|6
|4
|17
|33 - 54
|22
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|27
|4
|8
|15
|24 - 44
|20
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|27
|3
|9
|15
|15 - 46
|18
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|13
|11
|2
|0
|34 - 9
|35
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|13
|11
|1
|1
|24 - 5
|34
|3.
|Бенфика
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|33 - 14
|29
|4.
|Брага
|Заявка
|14
|7
|4
|3
|22 - 11
|25
|5.
|Санта-Клара
|Заявка
|14
|6
|5
|3
|18 - 21
|23
|6.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|13
|7
|2
|4
|24 - 18
|23
|7.
|Жил Висенте
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|20 - 16
|20
|8.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|14
|3
|9
|2
|18 - 16
|18
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|16 - 19
|17
|10.
|Фамаликан
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|13 - 14
|15
|11.
|Эшторил
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|17 - 17
|15
|12.
|Маритиму
|Заявка
|13
|3
|6
|4
|14 - 12
|15
|13.
|Визела
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|13 - 18
|15
|14.
|Тондела
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|20 - 27
|14
|15.
|Морейренсе
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|15 - 19
|12
|16.
|Белененсеш
|Заявка
|13
|3
|3
|7
|10 - 26
|12
|17.
|Арока
|Заявка
|13
|3
|2
|8
|11 - 27
|11
|18.
|Портимоненсе
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|11 - 19
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Порту
|1:0 Заявка
|14
|12
|2
|0
|34 - 10
|38
|2.
|Спортинг Л
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|30 - 12
|33
|3.
|Бенфика
|Заявка
|13
|10
|2
|1
|35 - 11
|32
|4.
|Жил Висенте
|Заявка
|13
|7
|5
|1
|18 - 10
|26
|5.
|Брага
|Заявка
|13
|7
|3
|3
|21 - 15
|24
|6.
|Эшторил
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|7.
|Портимоненсе
|Заявка
|13
|5
|4
|4
|15 - 13
|19
|8.
|Маритиму
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 22
|18
|9.
|Пасуш де Феррейра
|Заявка
|13
|4
|4
|5
|9 - 13
|16
|10.
|Витория Гимарайнш
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|13 - 19
|13
|11.
|Фамаликан
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|12.
|Арока
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|14 - 21
|12
|13.
|Визела
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 27
|11
|14.
|Боавишта
|0:1 Заявка
|13
|1
|6
|6
|13 - 24
|9
|15.
|Тондела
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|13 - 27
|8
|16.
|Санта-Клара
|Заявка
|13
|1
|5
|7
|12 - 22
|8
|17.
|Морейренсе
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|9 - 25
|8
|18.
|Белененсеш
|Заявка
|14
|0
|6
|8
|5 - 20
|6
Прогнозы на матч Портимоненсе 1:2 Брага
Исход игры
Портимоненсе
1.7% (2)
Ничья
20.7% (24)
Брага
77.6% (90)
Тотал 2.5
Больше
44.25% (50)
Меньше
55.75% (63)
Обе команды забьют
Да
59.29% (67)
Нет
40.71% (46)
Популярный счёт
1:2 Брага
34.5% (40)
0:1 Брага
33.6% (39)
1:1 Ничья
15.5% (18)
0:2 Брага
4.3% (5)
2:2 Ничья
4.3% (5)
1:3 Брага
2.6% (3)
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