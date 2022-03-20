Турция: Суперлига 2021-2022
1:1
Второй тайм: 68'
Стадион: Фенербахче Шюкрю Сараджоглу
0:1
35' ГолБютюки Зюмер
53' Желтая карточкаАзиз Сердар
53' Желтая карточкаКавечи Ирфан
55' Желтая карточкаЦекици Эндри
64' Желтая карточкаХаджиахметович Амир
1:1
65' ГолКим Мин-Чжэ
Ход матча
35'
0:1
53'
53'
55'
65'
1:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 1
-
6 Удары в створ 2
-
5 Угловые 0
-
1 Офсайды 3
-
5 Нарушения правил 8
-
63 Владение мячом, % 37
41
Салаи
Аттила
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Озил
Месут
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
14
Дикмен
Сонер
23
Цекици
Эндри
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
41 Салаи АттилаЗащитник
- Полузащитник
-
26 Зайц МихаПолузащитник
-
17 Кавечи ИрфанПолузащитник
-
10 Озил МесутПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
35 Озер БеркеВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Новак ФилипЗащитник
-
25 Гюлер АрдаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Густаво ДиасПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ismail Kartal
- Основной состав
- Вратарь
-
89 Скубич НейцЗащитник
-
28 Чагиран МусаЗащитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Дикмен СонерПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Цекици ЭндриПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
54 Эрсу ЭртенВратарь
- Защитник
- Защитник
-
70 Коч АлберкЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Ersan Parlatan
История личных встреч
Фенербахче
Коньяспор
17 матчей
94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед
8 матчей
25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед
25 матчей
64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед
Первый тайм
44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы
Второй тайм
56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фенербахче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Озил Месут
|8 (4)
|0.27
|Дурсун Сердар
|8 (2)
|0.27
|Зайц Миха
|6
|0.2
|Валенсия Эннер
|4 (1)
|0.13
|Бериша Мергим
|4
|0.13
|Росси Диего
|3
|0.1
|Пелкас Димитрис
|3
|0.1
|Кавечи Ирфан
|2
|0.07
|Новак Филип
|2
|0.07
|Кадыоглу Ферди
|2
|0.07
|Салаи Аттила
|1
|0.03
|Гюлер Арда
|1
|0.03
|Соса Хосе
|1
|0.03
|Осайи-Самуэль Брайт
|1
|0.03
|Густаво Диас
|1
|0.03
|Креспо Мигель
|1
|0.03
|Яндаш Мерт Хакан
|0
|0
|Сангаре Назим
|0
|0
|Байиндыр Алтай
|0
|0
Коньяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чикалеши Сокол
|9 (1)
|0.3
|Хассан Ахмед
|5 (1)
|0.17
|Рахманович Амер
|5
|0.17
|Гюрлер Сердар
|4
|0.13
|Бютюки Зюмер
|4
|0.13
|Бардакчи Абдулкерим
|4
|0.13
|Цекици Эндри
|4
|0.13
|Хауберт Гильерме
|3 (2)
|0.1
|Дикмен Сонер
|3
|0.1
|Мпоку Поль-Жозе
|3
|0.1
|Хаджиахметович Амир
|1
|0.03
|Михаляк Конрад
|1
|0.03
|Амилтон Минервино
|1
|0.03
|Скубич Нейц
|0
|0
Карточки
Фенербахче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Яндаш Мерт Хакан
|6
|0
|Новак Филип
|4
|1
|Креспо Мигель
|5
|0
|Кавечи Ирфан
|3
|1
|Тиссеран Марсель
|3
|1
|Ким Мин-Чжэ
|3
|1
|Азиз Сердар
|4
|0
|Зайц Миха
|4
|0
|Салаи Аттила
|4
|0
|Кадыоглу Ферди
|4
|0
|Густаво Диас
|3
|0
|Дурсун Сердар
|2
|0
|Пелкас Димитрис
|2
|0
|Сангаре Назим
|2
|0
|Осайи-Самуэль Брайт
|2
|0
|Бериша Мергим
|2
|0
|Озер Берке
|2
|0
|Байиндыр Алтай
|2
|0
|Соса Хосе
|1
|0
|Валенсия Эннер
|1
|0
|Росси Диего
|1
|0
Коньяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бардакчи Абдулкерим
|9
|0
|Чалык Ахмет
|5
|1
|Скубич Нейц
|6
|0
|Шехич Ибрагим
|5
|0
|Гюрлер Сердар
|4
|0
|Бютюки Зюмер
|4
|0
|Рахманович Амер
|4
|0
|Хаджиахметович Амир
|4
|0
|Чикалеши Сокол
|3
|0
|Демирбаг Адиль
|3
|0
|Дикмен Сонер
|3
|0
|Мпоку Поль-Жозе
|2
|0
|Цекици Эндри
|2
|0
|Ogulcan Ulgun
|2
|0
|Хауберт Гильерме
|2
|0
|Бирничан Эрай
|0
|1
|Хассан Ахмед
|1
|0
|Чагиран Муса
|1
|0
|Аничич Марин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
8
33%
6
26%
76-90
Пропущено
14
19
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
6
32%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90
Забито
24
25
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
8%
6
24%
1-15
6
25%
4
16%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
25%
7
28%
76-90
Пропущено
20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
20%
2
18%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
5
25%
1
9%
61-75
4
20%
4
36%
76-90
Забито
48
48
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
6
13%
8
17%
1-15
10
21%
9
19%
16-30
4
8%
4
8%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
14
29%
29%
13
27%
76-90
Пропущено
34
30
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 17
5
15%
8
27%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
8
24%
3
10%
61-75
6
18%
6
20%
76-90
Результаты последних матчей
Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2
Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1
Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|30
|21
|7
|2
|58 - 26
|70
|2.
|Коньяспор
|1:1
|30
|16
|8
|6
|48 - 32
|56
|3.
|Фенербахче
|1:1
|30
|14
|9
|7
|49 - 35
|51
|4.
|Аланьяспор
|30
|14
|7
|9
|55 - 47
|49
|5.
|Адана Демирспор
|30
|13
|9
|8
|46 - 32
|48
|6.
|Истанбул Башакшехир
|30
|14
|5
|11
|42 - 31
|47
|7.
|Хатайспор
|30
|14
|5
|11
|48 - 46
|47
|8.
|Бешикташ
|30
|12
|10
|8
|44 - 39
|46
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|30
|12
|7
|11
|36 - 43
|43
|10.
|Газиантеп
|0:0
|31
|11
|8
|12
|40 - 42
|41
|11.
|Антальяспор
|30
|11
|8
|11
|34 - 36
|41
|12.
|Сивасспор
|30
|10
|10
|10
|40 - 38
|40
|13.
|Кайсериспор
|30
|10
|8
|12
|43 - 48
|38
|14.
|Касымпаша
|30
|10
|8
|12
|45 - 43
|38
|15.
|Галатасарай
|30
|10
|8
|12
|40 - 45
|38
|16.
|Гиресунспор
|30
|10
|5
|15
|32 - 37
|35
|17.
|Алтай
|30
|8
|5
|17
|31 - 43
|29
|18.
|Гёзтепе
|30
|7
|6
|17
|36 - 50
|27
|19.
|Ризеспор
|30
|7
|5
|18
|29 - 55
|26
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|31
|5
|6
|20
|23 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|11
|4
|0
|29 - 12
|37
|2.
|Газиантеп
|0:0
|16
|10
|5
|1
|31 - 15
|35
|3.
|Коньяспор
|1:1
|15
|10
|4
|1
|25 - 11
|34
|4.
|Бешикташ
|15
|9
|4
|2
|26 - 17
|31
|5.
|Кайсериспор
|15
|9
|3
|3
|26 - 14
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|15
|9
|1
|5
|23 - 14
|28
|8.
|Антальяспор
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|9.
|Адана Демирспор
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|10.
|Фенербахче
|1:1
|15
|7
|5
|3
|25 - 15
|26
|11.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|12.
|Галатасарай
|15
|7
|3
|5
|22 - 18
|24
|13.
|Ризеспор
|16
|7
|2
|7
|21 - 22
|23
|14.
|Сивасспор
|15
|5
|8
|2
|24 - 15
|23
|15.
|Аланьяспор
|15
|6
|4
|5
|31 - 26
|22
|16.
|Касымпаша
|15
|6
|4
|5
|26 - 21
|22
|17.
|Гиресунспор
|15
|6
|2
|7
|18 - 18
|20
|18.
|Алтай
|14
|5
|2
|7
|15 - 18
|17
|19.
|Гёзтепе
|16
|4
|2
|10
|16 - 23
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|3
|3
|9
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|2.
|Аланьяспор
|15
|8
|3
|4
|24 - 21
|27
|3.
|Фенербахче
|1:1
|15
|7
|4
|4
|24 - 20
|25
|4.
|Коньяспор
|1:1
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|5.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|6.
|Истанбул Башакшехир
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Хатайспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|8.
|Сивасспор
|15
|5
|2
|8
|16 - 23
|17
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|5
|2
|8
|15 - 30
|17
|10.
|Касымпаша
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|11.
|Гиресунспор
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|12.
|Бешикташ
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|13.
|Галатасарай
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|14.
|Гёзтепе
|14
|3
|4
|7
|20 - 27
|13
|15.
|Антальяспор
|15
|3
|4
|8
|9 - 22
|13
|16.
|Алтай
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|3
|11
|6 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|15
|1
|5
|9
|17 - 34
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|15
|1
|3
|11
|9 - 27
|6
|20.
|Ризеспор
|14
|0
|3
|11
|8 - 33
|3