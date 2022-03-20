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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
1:1
Второй тайм: 68'

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
35' Гол
Бютюки Зюмер
53' Желтая карточка
Азиз Сердар
53' Желтая карточка
Кавечи Ирфан
55' Желтая карточка
Цекици Эндри
64' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
1:1
65' Гол
Ким Мин-Чжэ
68'

Ход матча

35'
0:1
Бютюки Зюмер
46'
 
Михаляк Конрад
Амилтон Минервино
46'
Пелкас Димитрис
Озил Месут
 
53'
Азиз Сердар
 
53'
Кавечи Ирфан
 
55'
 
Цекици Эндри
61'
Новак Филип
Салаи Аттила
 
64'
 
Хаджиахметович Амир
65'
Ким Мин-Чжэ
1:1

Статистика матча

  • 4 Удары по воротам 1
  • 6 Удары в створ 2
  • 5 Угловые 0
  • 1 Офсайды 3
  • 5 Нарушения правил 8
  • 63 Владение мячом, % 37
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Коньяспор
1.74
4.19
5.70
Все Коэффициенты
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Озил
Месут
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
93
Амилтон
Минервино
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
Фенербахче
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Коньяспор

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
0:1
К
2:0
К
0:3
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:0
С
1:4
С
4:2
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 8 (4) 0.27
Дурсун Сердар 8 (2) 0.27
Зайц Миха 6 0.2
Валенсия Эннер 4 (1) 0.13
Бериша Мергим 4 0.13
Росси Диего 3 0.1
Пелкас Димитрис 3 0.1
Кавечи Ирфан 2 0.07
Новак Филип 2 0.07
Кадыоглу Ферди 2 0.07
Салаи Аттила 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Соса Хосе 1 0.03
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Креспо Мигель 1 0.03
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Байиндыр Алтай 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 9 (1) 0.3
Хассан Ахмед 5 (1) 0.17
Рахманович Амер 5 0.17
Гюрлер Сердар 4 0.13
Бютюки Зюмер 4 0.13
Бардакчи Абдулкерим 4 0.13
Цекици Эндри 4 0.13
Хауберт Гильерме 3 (2) 0.1
Дикмен Сонер 3 0.1
Мпоку Поль-Жозе 3 0.1
Хаджиахметович Амир 1 0.03
Михаляк Конрад 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 6 0
Новак Филип 4 1
Креспо Мигель 5 0
Кавечи Ирфан 3 1
Тиссеран Марсель 3 1
Ким Мин-Чжэ 3 1
Азиз Сердар 4 0
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Густаво Диас 3 0
Дурсун Сердар 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Бериша Мергим 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Росси Диего 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Чалык Ахмет 5 1
Скубич Нейц 6 0
Шехич Ибрагим 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Хаджиахметович Амир 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Дикмен Сонер 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Цекици Эндри 2 0
Ogulcan Ulgun 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0

Голы по времени матча

Забито

24
23
10 В 1-м тайме 9
14 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 7
16 Не забивали 17
4
17%
2
9%
1-15
4
17%
5
22%
16-30
2
8%
2
9%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
6
25%
5
22%
61-75
8
33%
6
26%
76-90

Пропущено

14
19
6 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 7
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 10
1
7%
6
32%
1-15
2
14%
3
16%
16-30
3
21%
3
16%
31-45
3
21%
3
16%
46-60
3
21%
2
11%
61-75
2
14%
2
11%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 17
2
8%
6
24%
1-15
6
25%
4
16%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
20%
2
18%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
5
25%
1
9%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Забито

48
48
20 В 1-м тайме 21
28 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 16
2 Не забивали 5
6
13%
8
17%
1-15
10
21%
9
19%
16-30
4
8%
4
8%
31-45
6
13%
7
15%
46-60
8
17%
7
15%
61-75
14
29%
29%
13
27%
76-90

Пропущено

34
30
15 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 15
12 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 17
5
15%
8
27%
1-15
5
15%
3
10%
16-30
5
15%
4
13%
31-45
5
15%
6
20%
46-60
8
24%
3
10%
61-75
6
18%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2
Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1
Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 30 21 7 2 58 - 26 70
2. Коньяспор 1:1 30 16 8 6 48 - 32 56
3. Фенербахче 1:1 30 14 9 7 49 - 35 51
4. Аланьяспор 30 14 7 9 55 - 47 49
5. Адана Демирспор 30 13 9 8 46 - 32 48
6. Истанбул Башакшехир 30 14 5 11 42 - 31 47
7. Хатайспор 30 14 5 11 48 - 46 47
8. Бешикташ 30 12 10 8 44 - 39 46
9. Фатих Карагюмрюк 30 12 7 11 36 - 43 43
10. Газиантеп 0:0 31 11 8 12 40 - 42 41
11. Антальяспор 30 11 8 11 34 - 36 41
12. Сивасспор 30 10 10 10 40 - 38 40
13. Кайсериспор 30 10 8 12 43 - 48 38
14. Касымпаша 30 10 8 12 45 - 43 38
15. Галатасарай 30 10 8 12 40 - 45 38
16. Гиресунспор 30 10 5 15 32 - 37 35
17. Алтай 30 8 5 17 31 - 43 29
18. Гёзтепе 30 7 6 17 36 - 50 27
19. Ризеспор 30 7 5 18 29 - 55 26
20. Малатьяспор 0:0 31 5 6 20 23 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Газиантеп 0:0 16 10 5 1 31 - 15 35
3. Коньяспор 1:1 15 10 4 1 25 - 11 34
4. Бешикташ 15 9 4 2 26 - 17 31
5. Кайсериспор 15 9 3 3 26 - 14 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 15 9 1 5 23 - 14 28
8. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
9. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
10. Фенербахче 1:1 15 7 5 3 25 - 15 26
11. Фатих Карагюмрюк 15 7 5 3 21 - 13 26
12. Галатасарай 15 7 3 5 22 - 18 24
13. Ризеспор 16 7 2 7 21 - 22 23
14. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
15. Аланьяспор 15 6 4 5 31 - 26 22
16. Касымпаша 15 6 4 5 26 - 21 22
17. Гиресунспор 15 6 2 7 18 - 18 20
18. Алтай 14 5 2 7 15 - 18 17
19. Гёзтепе 16 4 2 10 16 - 23 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 10 3 2 29 - 14 33
2. Аланьяспор 15 8 3 4 24 - 21 27
3. Фенербахче 1:1 15 7 4 4 24 - 20 25
4. Коньяспор 1:1 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
8. Сивасспор 15 5 2 8 16 - 23 17
9. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
10. Касымпаша 15 4 4 7 19 - 22 16
11. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
12. Бешикташ 15 3 6 6 18 - 22 15
13. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
14. Гёзтепе 14 3 4 7 20 - 27 13
15. Антальяспор 15 3 4 8 9 - 22 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 15 1 5 9 17 - 34 8
19. Газиантеп 0:0 15 1 3 11 9 - 27 6
20. Ризеспор 14 0 3 11 8 - 33 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Фенербахче
Ничья
Коньяспор
1.74
4.19
5.70
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Фенербахче 1:1 Коньяспор онлайн

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