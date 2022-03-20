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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Фенербахче
2:1
Конец матча

Стадион:
Коньяспор
0'
0:1
35' Гол
Бютюки Зюмер
53' Желтая карточка
Азиз Сердар
53' Желтая карточка
Ким Мин-Чжэ
55' Желтая карточка
Цекици Эндри
64' Желтая карточка
Хаджиахметович Амир
1:1
65' Гол
Ким Мин-Чжэ
68' Желтая карточка
Дикмен Сонер
2:1
89' Гол
Пелкас Димитрис
90' Желтая карточка
Росси Диего
90'+4
1
Байиндыр
Алтай
21
Осайи-Самуэль
Брайт
4
Азиз
Сердар
3
Ким
Мин-Чжэ
41
Салаи
Аттила
27
Креспо
Мигель
26
Зайц
Миха
17
Кавечи
Ирфан
10
Озил
Месут
9
Росси
Диего
19
Дурсун
Сердар
13
Шехич
Ибрагим
89
Скубич
Нейц
28
Чагиран
Муса
4
Демирбаг
Адиль
12
Хауберт
Гильерме
14
Дикмен
Сонер
18
Хаджиахметович
Амир
93
Амилтон
Минервино
23
Цекици
Эндри
7
Бютюки
Зюмер
17
Чикалеши
Сокол
Фенербахче
4-2-3-1
Коньяспор
4-2-3-1

История личных встреч

Фенербахче
Коньяспор

17 матчей

94.1%
5.9%
5.3290705182008E-15%
16 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

64.7%
35.3%
11 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

82.4%
11.8%
5.8%
14 побед 2 ничьи 0 побед

8 матчей

25%
75%
0 побед 2 ничьи 6 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

37.5%
62.5%
0 побед 3 ничьи 6 побед

25 матчей

64%
12%
24%
16 побед 3 ничьи 6 побед

Первый тайм

44%
40%
16%
11 побед 10 ничьих 4 победы

Второй тайм

56%
20%
24%
14 побед 5 ничьих 6 побед

История матчей

С
2:1
С
0:3
С
0:2
С
1:0
С
5:1
С
1:1
С
0:1
С
3:2
С
1:1
С
2:3
С
0:1
К
2:0
К
0:3
С
2:1
С
1:0
С
1:1
С
2:1
С
2:1
С
3:2
С
2:0
С
1:4
С
4:2
С
1:2
С
1:4
С
4:1

Бомбардиры внутри турнира

Фенербахче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Озил Месут 8 (4) 0.27
Дурсун Сердар 8 (2) 0.27
Зайц Миха 6 0.2
Валенсия Эннер 4 (1) 0.13
Бериша Мергим 4 0.13
Пелкас Димитрис 4 0.13
Росси Диего 3 0.1
Кавечи Ирфан 2 0.07
Новак Филип 2 0.07
Кадыоглу Ферди 2 0.07
Салаи Аттила 1 0.03
Гюлер Арда 1 0.03
Соса Хосе 1 0.03
Осайи-Самуэль Брайт 1 0.03
Креспо Мигель 1 0.03
Густаво Диас 1 0.03
Ким Мин-Чжэ 1 0.03
Яндаш Мерт Хакан 0 0
Сангаре Назим 0 0
Байиндыр Алтай 0 0
Коньяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чикалеши Сокол 9 (1) 0.3
Хассан Ахмед 5 (1) 0.17
Рахманович Амер 5 0.17
Гюрлер Сердар 4 0.13
Бютюки Зюмер 4 0.13
Бардакчи Абдулкерим 4 0.13
Цекици Эндри 4 0.13
Хауберт Гильерме 3 (2) 0.1
Дикмен Сонер 3 0.1
Мпоку Поль-Жозе 3 0.1
Хаджиахметович Амир 1 0.03
Михаляк Конрад 1 0.03
Амилтон Минервино 1 0.03
Скубич Нейц 0 0

Карточки

Фенербахче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Яндаш Мерт Хакан 6 0
Новак Филип 4 1
Ким Мин-Чжэ 4 1
Азиз Сердар 5 0
Креспо Мигель 5 0
Кавечи Ирфан 3 1
Тиссеран Марсель 3 1
Зайц Миха 4 0
Салаи Аттила 4 0
Кадыоглу Ферди 4 0
Густаво Диас 3 0
Дурсун Сердар 2 0
Пелкас Димитрис 2 0
Сангаре Назим 2 0
Осайи-Самуэль Брайт 2 0
Бериша Мергим 2 0
Росси Диего 2 0
Озер Берке 2 0
Байиндыр Алтай 2 0
Соса Хосе 1 0
Валенсия Эннер 1 0
Коньяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бардакчи Абдулкерим 9 0
Чалык Ахмет 5 1
Скубич Нейц 6 0
Шехич Ибрагим 5 0
Хаджиахметович Амир 5 0
Гюрлер Сердар 4 0
Бютюки Зюмер 4 0
Рахманович Амер 4 0
Дикмен Сонер 4 0
Чикалеши Сокол 3 0
Демирбаг Адиль 3 0
Цекици Эндри 3 0
Мпоку Поль-Жозе 2 0
Ogulcan Ulgun 2 0
Хауберт Гильерме 2 0
Бирничан Эрай 0 1
Хассан Ахмед 1 0
Чагиран Муса 1 0
Аничич Марин 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
24
10 В 1-м тайме 10
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 8
16 Не забивали 17
4
15%
2
8%
1-15
4
15%
5
21%
16-30
2
8%
3
13%
31-45
0
0%
3
13%
46-60
7
27%
5
21%
61-75
9
35%
6
25%
76-90

Пропущено

15
21
7 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 11
1
7%
6
29%
1-15
2
13%
3
14%
16-30
4
27%
3
14%
31-45
3
20%
3
14%
46-60
3
20%
3
14%
61-75
2
13%
3
14%
76-90

Забито

24
25
10 В 1-м тайме 12
14 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
16 Не забивали 18
2
8%
6
24%
1-15
6
25%
4
16%
16-30
2
8%
2
8%
31-45
6
25%
4
16%
46-60
2
8%
2
8%
61-75
6
25%
7
28%
76-90

Пропущено

20
11
9 В 1-м тайме 3
11 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 5
13 Не пропускали 7
4
20%
2
18%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
2
10%
1
9%
31-45
2
10%
3
27%
46-60
5
25%
1
9%
61-75
4
20%
4
36%
76-90

Забито

50
49
20 В 1-м тайме 22
30 Во 2-м тайме 27
17 Забивали первыми 17
2 Не забивали 5
6
12%
8
16%
1-15
10
20%
9
18%
16-30
4
8%
5
10%
31-45
6
12%
7
14%
46-60
9
18%
7
14%
61-75
15
30%
13
27%
76-90

Пропущено

35
32
16 В 1-м тайме 15
19 Во 2-м тайме 17
13 Пропускали первыми 11
24 Не пропускали 18
5
14%
8
25%
1-15
5
14%
3
9%
16-30
6
17%
4
13%
31-45
5
14%
6
19%
46-60
8
23%
4
13%
61-75
6
17%
7
22%
76-90

Результаты последних матчей

Фенербахче
(20 матчей)
40%
30%
30%
8 побед 6 ничьих 6 поражений
Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Фенербахче - Трабзонспор 1:1 Касымпаша - Фенербахче 1:2 Славия Прага - Фенербахче 3:2
Фенербахче - Хатайспор 2:0 Фенербахче - Славия Прага 2:3 Гиресунспор - Фенербахче 1:2 Фенербахче - Кайсериспор 0:1 Фенербахче - Истанбул Башакшехир 0:1 Сивасспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Алтай 2:1 Антальяспор - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Адана Демирспор 1:2 Фенербахче - Афжет Афьонспор 2:0 Фенербахче - Малатьяспор 2:0 Фатих Карагюмрюк - Фенербахче 1:1 Фенербахче - Бешикташ 2:2 Газиантеп - Фенербахче 3:2 Фенербахче - Айнтрахт Фр 1:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0
Коньяспор
(20 матчей)
60%
10%
30%
12 побед 2 ничьи 6 поражений
Кайсериспор - Коньяспор 2:3 Коньяспор - Галатасарай 2:0 Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Истанбул Башакшехир - Коньяспор 2:1
Коньяспор - Касымпаша 4:4 Трабзонспор - Коньяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 5:4 Коньяспор - Гиресунспор 1:0 Алтай - Коньяспор 0:1 Коньяспор - Адана Демирспор 1:0 Коньяспор - Сивасспор 0:1 Коньяспор - Умраньеспор 2:0 Коньяспор - Бешикташ 1:0 Хатайспор - Коньяспор 1:3 Коньяспор - Антальяспор 1:0 Фатих Карагюмрюк - Коньяспор 1:4 Коньяспор - Малатьяспор 0:0 Коньяспор - Бююкшехир 3:1 Газиантеп - Коньяспор 3:2 Коньяспор - Ризеспор 3:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 30 21 7 2 58 - 26 70
2. Коньяспор 30 16 7 7 48 - 33 55
3. Фенербахче 30 15 8 7 50 - 35 53
4. Аланьяспор 30 14 7 9 55 - 47 49
5. Адана Демирспор 30 13 9 8 46 - 32 48
6. Истанбул Башакшехир 30 14 5 11 42 - 31 47
7. Хатайспор 30 14 5 11 48 - 46 47
8. Бешикташ 30 12 10 8 44 - 39 46
9. Фатих Карагюмрюк 30 12 7 11 36 - 43 43
10. Газиантеп 0:0 31 11 8 12 40 - 42 41
11. Антальяспор 30 11 8 11 34 - 36 41
12. Сивасспор 30 10 10 10 40 - 38 40
13. Кайсериспор 30 10 8 12 43 - 48 38
14. Касымпаша 30 10 8 12 45 - 43 38
15. Галатасарай 30 10 8 12 40 - 45 38
16. Гиресунспор 30 10 5 15 32 - 37 35
17. Алтай 30 8 5 17 31 - 43 29
18. Гёзтепе 30 7 6 17 36 - 50 27
19. Ризеспор 30 7 5 18 29 - 55 26
20. Малатьяспор 0:0 31 5 6 20 23 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Газиантеп 0:0 16 10 5 1 31 - 15 35
3. Коньяспор 15 10 4 1 25 - 11 34
4. Бешикташ 15 9 4 2 26 - 17 31
5. Кайсериспор 15 9 3 3 26 - 14 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 15 9 1 5 23 - 14 28
8. Фенербахче 15 8 4 3 26 - 15 28
9. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
10. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
11. Фатих Карагюмрюк 15 7 5 3 21 - 13 26
12. Галатасарай 15 7 3 5 22 - 18 24
13. Ризеспор 16 7 2 7 21 - 22 23
14. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
15. Аланьяспор 15 6 4 5 31 - 26 22
16. Касымпаша 15 6 4 5 26 - 21 22
17. Гиресунспор 15 6 2 7 18 - 18 20
18. Алтай 14 5 2 7 15 - 18 17
19. Гёзтепе 16 4 2 10 16 - 23 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 10 3 2 29 - 14 33
2. Аланьяспор 15 8 3 4 24 - 21 27
3. Фенербахче 15 7 4 4 24 - 20 25
4. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Коньяспор 15 6 3 6 23 - 22 21
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
8. Сивасспор 15 5 2 8 16 - 23 17
9. Фатих Карагюмрюк 15 5 2 8 15 - 30 17
10. Касымпаша 15 4 4 7 19 - 22 16
11. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
12. Бешикташ 15 3 6 6 18 - 22 15
13. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
14. Гёзтепе 14 3 4 7 20 - 27 13
15. Антальяспор 15 3 4 8 9 - 22 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 15 1 5 9 17 - 34 8
19. Газиантеп 0:0 15 1 3 11 9 - 27 6
20. Ризеспор 14 0 3 11 8 - 33 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    35'
    Г О О О О Л - Бютюки Зюмер бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Фенербахче 2:1 Коньяспор онлайн

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