  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Болонья
 
Позже

Стадион:
Аталанта
28
Скорупски
Лукаш
5
Сумаоро
Адама
17
Медель
Гари
6
Теате
Артур
29
Де
Сильвестри
Лоренцо
21
Сориано
Роберто
30
Схаутен
Йерди
3
Хики
Аарон
7
Орсолини
Риккардо
9
Арнаутович
Марко
32
Сванберг
Маттиас
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
28
Демирал
Мерих
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
13
Пеццелла
Джузеппе
32
Пессина
Маттео
7
Коопмейнерс
Теун
9
Муриэль
Луис
Болонья
3-4-3
Аталанта
3-4-2-1

История личных встреч

Болонья
Аталанта

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед

16 матчей

18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед

Первый тайм

43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед

Второй тайм

25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед

23 матча

21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед

Первый тайм

17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед

Второй тайм

26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед

История матчей

СA
0:0
СA
5:0
СA
2:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
4:1
СA
1:2
СA
0:1
СA
1:0
СA
3:2
СA
0:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
0:2
СA
2:1
СA
1:1
СA
2:1
СA
2:0
СA
3:1
СA
1:1
СA
2:2
СA
0:1
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Болонья
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Арнаутович Марко 9 (2) 0.32
Барроу Муса 5 0.18
Орсолини Риккардо 4 (1) 0.14
Хики Аарон 4 0.14
Сванберг Маттиас 3 0.11
Де Сильвестри Лоренцо 3 0.11
Теате Артур 2 0.07
Сантандер Федерико 1 0.04
Сориано Роберто 0 0
Сансоне Никола 0 0
Домингес Николас 0 0
Ольсен Сков Андреас 0 0
Медель Гари 0 0
Схаутен Йерди 0 0
Виньято Эмануэль 0 0
Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.32
Сапата Дуван 9 (3) 0.32
Малиновский Руслан 6 0.21
Муриэль Луис 4 0.14
Коопмейнерс Теун 4 0.14
Иличич Йосип 3 0.11
Миранчук Алексей 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.04
Дзаппакоста Давиде 1 0.04
Толой Рафаэл 1 0.04
Пессина Маттео 1 0.04
Меле Йоаким 1 0.04
Демирал Мерих 1 0.04
Паломино Хосе 1 0.04
Де Рон Мартен 1 0.04
Госенс Робин 1 0.04
Пикколи Роберто 1 0.04
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0

Карточки

Болонья
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сориано Роберто 5 2
Сумаоро Адама 6 1
Хики Аарон 7 0
Де Сильвестри Лоренцо 6 0
Медель Гари 6 0
Домингес Николас 6 0
Сансоне Никола 5 0
Сванберг Маттиас 5 0
Теате Артур 5 0
Бонифаци Кевин 3 1
Схаутен Йерди 3 1
Арнаутович Марко 4 0
Скорупски Лукаш 3 0
Бинкс Луис 3 0
Виньято Эмануэль 2 0
Сантандер Федерико 1 0
Дейкс Митчелл 1 0
Орсолини Риккардо 1 0
Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Де Рон Мартен 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Паломино Хосе 6 0
Демирал Мерих 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
25
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
4
16%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
2
12%
4
16%
61-75
6
35%
6
24%
76-90

Пропущено

18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90

Забито

16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
19%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
6
38%
7
30%
76-90

Пропущено

24
19
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
7
29%
29%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90

Забито

33
48
11 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
4
12%
8
17%
1-15
1
3%
8
17%
16-30
6
18%
8
17%
31-45
6
18%
3
6%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
12
36%
13
27%
76-90

Пропущено

42
33
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
4
10%
5
15%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
8
19%
5
15%
46-60
11
26%
4
12%
61-75
8
19%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1
Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0
Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
6. Лацио Заявка 30 14 7 9 58 - 45 49
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 29 5 7 17 25 - 54 22
20. Салернитана Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
4. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
5. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
6. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
7. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Болонья - Аталанта от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 27 минут.

    Главный судья: Мареска Фабио

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 121
    Болонья 2.5% (3)
    X 17.4% (21)
    Аталанта 80.2% (97)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Болонья
    Ничья
    Аталанта
    4.42
    3.72
    1.95
    Все Коэффициенты
    Новости
    Где смотреть матч Болонья - Аталанта онлайн

    Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

    ➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

    Видеотрансляция

    Фонбет (список матчей)

    Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

    БетСити

    Париматч



    Прогнозы на матч Болонья - Аталанта

    Исход игры
    Болонья
    2.5% (3)
    Ничья
    17.4% (21)
    Аталанта
    80.2% (97)
    Тотал 2.5
    Больше
    69.3% (79)
    Меньше
    30.7% (35)
    Обе команды забьют
    Да
    80.7% (92)
    Нет
    19.3% (22)
    Популярный счёт
    1:2 Аталанта
    47.9% (58)
    0:1 Аталанта
    12.4% (15)
    1:1 Ничья
    10.7% (13)
    1:3 Аталанта
    9.1% (11)
    0:2 Аталанта
    4.1% (5)
    2:2 Ничья
    4.1% (5)
    2:1 Болонья
    1.7% (2)
    Конкурс прогнозов

    Ваш прогноз

    Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

    Букмекеры

    1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
    2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
    Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
    Акции
    Супер-кэшбэк от Winline!
    Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


    Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
    Футбольный конкурс прогнозов
    Принять участие в конкурсе
      Конкурсы прогнозов:
    Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




     