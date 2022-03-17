Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Ренато Далл'Ара
История личных встреч
Болонья
Аталанта
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
57.1%
42.9%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
85.7%
57.1%
6 побед 4 ничьи 0 побед
16 матчей
18.8%
81.2%
0 побед 3 ничьи 13 побед
Первый тайм
43.8%
56.2%
0 побед 7 ничьих 9 побед
Второй тайм
25%
75%
0 побед 4 ничьи 9 побед
23 матча
21.7%
21.7%
56.6%
5 побед 5 ничьих 13 побед
Первый тайм
17.4%
43.5%
39.1%
4 победы 10 ничьих 9 побед
Второй тайм
26.1%
34.8%
39.1%
6 побед 8 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Болонья
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Арнаутович Марко
|9 (2)
|0.32
|Барроу Муса
|5
|0.18
|Орсолини Риккардо
|4 (1)
|0.14
|Хики Аарон
|4
|0.14
|Сванберг Маттиас
|3
|0.11
|Де Сильвестри Лоренцо
|3
|0.11
|Теате Артур
|2
|0.07
|Сантандер Федерико
|1
|0.04
|Сориано Роберто
|0
|0
|Сансоне Никола
|0
|0
|Домингес Николас
|0
|0
|Ольсен Сков Андреас
|0
|0
|Медель Гари
|0
|0
|Схаутен Йерди
|0
|0
|Виньято Эмануэль
|0
|0
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.32
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.32
|Малиновский Руслан
|6
|0.21
|Муриэль Луис
|4
|0.14
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.14
|Иличич Йосип
|3
|0.11
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Фройлер Ремо
|1
|0.04
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.04
|Толой Рафаэл
|1
|0.04
|Пессина Маттео
|1
|0.04
|Меле Йоаким
|1
|0.04
|Демирал Мерих
|1
|0.04
|Паломино Хосе
|1
|0.04
|Де Рон Мартен
|1
|0.04
|Госенс Робин
|1
|0.04
|Пикколи Роберто
|1
|0.04
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Карточки
Болонья
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сориано Роберто
|5
|2
|Сумаоро Адама
|6
|1
|Хики Аарон
|7
|0
|Де Сильвестри Лоренцо
|6
|0
|Медель Гари
|6
|0
|Домингес Николас
|6
|0
|Сансоне Никола
|5
|0
|Сванберг Маттиас
|5
|0
|Теате Артур
|5
|0
|Бонифаци Кевин
|3
|1
|Схаутен Йерди
|3
|1
|Арнаутович Марко
|4
|0
|Скорупски Лукаш
|3
|0
|Бинкс Луис
|3
|0
|Виньято Эмануэль
|2
|0
|Сантандер Федерико
|1
|0
|Дейкс Митчелл
|1
|0
|Орсолини Риккардо
|1
|0
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Де Рон Мартен
|5
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Паломино Хосе
|6
|0
|Демирал Мерих
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
25
5 В 1-м тайме 14
12 Во 2-м тайме 11
5 Забивали первыми 7
19 Не забивали 18
1
6%
4
16%
1-15
1
6%
6
24%
16-30
3
18%
4
16%
31-45
4
24%
1
4%
46-60
2
12%
4
16%
61-75
6
35%
6
24%
76-90
Пропущено
18
14
6 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 10
2
11%
2
14%
1-15
2
11%
4
29%
16-30
2
11%
2
14%
31-45
5
28%
3
21%
46-60
4
22%
1
7%
61-75
3
17%
2
14%
76-90
Забито
16
23
6 В 1-м тайме 10
10 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 5
18 Не забивали 18
3
19%
4
17%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
3
19%
4
17%
31-45
2
13%
2
9%
46-60
2
13%
4
17%
61-75
6
38%
7
30%
76-90
Пропущено
24
19
9 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 9
2
8%
3
16%
1-15
3
13%
2
11%
16-30
4
17%
4
21%
31-45
3
13%
2
11%
46-60
7
29%
29%
3
16%
61-75
5
21%
5
26%
76-90
Забито
33
48
11 В 1-м тайме 24
22 Во 2-м тайме 24
13 Забивали первыми 12
9 Не забивали 8
4
12%
8
17%
1-15
1
3%
8
17%
16-30
6
18%
8
17%
31-45
6
18%
3
6%
46-60
4
12%
8
17%
61-75
12
36%
13
27%
76-90
Пропущено
42
33
15 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 19
4
10%
5
15%
1-15
5
12%
6
18%
16-30
6
14%
6
18%
31-45
8
19%
5
15%
46-60
11
26%
4
12%
61-75
8
19%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Болонья
(20 матчей)
30%
15%
55%
6 побед 3 ничьи 11 поражений
Фиорентина - Болонья 1:0 Болонья - Торино 0:0 Салернитана - Болонья 1:1 Болонья - Специя 2:1
Лацио - Болонья 3:0 Болонья - Эмполи 0:0 Верона - Болонья 2:1 Болонья - Наполи 0:2 Кальяри - Болонья 2:1 Сассуоло - Болонья 0:3 Болонья - Ювентус 0:2 Торино - Болонья 2:1 Болонья - Фиорентина 2:3 Болонья - Рома 1:0 Специя - Болонья 0:1 Болонья - Венеция 0:1 Сампдория - Болонья 1:2 Болонья - Кальяри 2:0 Наполи - Болонья 3:0 Болонья - Милан 2:4
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2 Рома - Аталанта 1:0
Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3 Наполи - Аталанта 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|12.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
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Прогнозы на матч Болонья - Аталанта
Исход игры
Болонья
5.1% (2)
Ничья
12.8% (5)
Аталанта
82.1% (32)
Тотал 2.5
Больше
79.49% (31)
Меньше
20.51% (8)
Обе команды забьют
Да
87.18% (34)
Нет
12.82% (5)
Популярный счёт
1:2 Аталанта
61.5% (24)
1:3 Аталанта
10.3% (4)
0:2 Аталанта
7.7% (3)
1:1 Ничья
7.7% (3)
2:2 Ничья
5.1% (2)
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