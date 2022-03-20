Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Пьерлуиджи Пенцо
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
0 Удары по воротам 0
-
0 Удары в створ 0
-
0 Угловые 0
-
0 Офсайды 0
-
3 Нарушения правил 1
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
63 Владение мячом, % 37
Владение мячом
44
Ампаду
Этан
10
Араму
Маттиа
20
Нани
Луиш
14
Анри
Тома
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
44 Ампаду ЭтанПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Араму МаттиаПолузащитник
-
20 Нани ЛуишПолузащитник
-
14 Анри ТомаНападающий
- Запасные игроки
- Защитник
- Защитник
-
37 Матею АлешЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
42 Перец ДорПолузащитник
- Нападающий
-
41 Roman Lazar
-
Главный тренер: Дзанетти Паоло
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
15 Колли ОмарЗащитник
-
29 Мурру НиколаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
-
22 Йосида МайяЗащитник
- Защитник
-
13 Конти АндреаПолузащитник
-
14 Виейра РонниПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Ринкон ТомасПолузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Джампаоло Марко
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Венеция
Сампдория
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Венеция
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Анри Тома
|6
|0.21
|Окереке Давид
|6
|0.21
|Араму Маттиа
|5 (2)
|0.18
|Чрнигой Домен
|2
|0.07
|Чеккарони Пьетро
|2
|0.07
|Бузио Джанлука
|1
|0.04
|Хапс Ридгесиано
|1
|0.04
|Форте Франческо
|1
|0.04
|Кальдара Маттиа
|1
|0.04
|Ампаду Этан
|0
|0
|Йонсен Деннис
|0
|0
|Нани Луиш
|0
|0
|Молинаро Кристиан
|0
|0
|Матею Алеш
|0
|0
|Вакка Антонио
|0
|0
|Хейманс Дан
|0
|0
Сампдория
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.24
|Капуто Франческо
|7
|0.24
|Габбьядини Маноло
|6
|0.21
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.1
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
Карточки
Венеция
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ампаду Этан
|9
|1
|Кальдара Маттиа
|9
|0
|Чеккарони Пьетро
|5
|1
|Араму Маттиа
|5
|0
|Бузио Джанлука
|5
|0
|Вакка Антонио
|4
|0
|Хейманс Дан
|4
|0
|Кийине Софиан
|4
|0
|Занетти Паоло
|2
|1
|Чрнигой Домен
|3
|0
|Форте Франческо
|3
|0
|Маццокки Паскуале
|3
|0
|Эбюэхи Тайронн
|1
|1
|Окереке Давид
|1
|1
|Свобода Михаэль
|1
|1
|Тессманн Таннер
|1
|1
|Ромеро Серхио
|2
|0
|Модоло Марко
|2
|0
|Хапс Ридгесиано
|2
|0
|Леццерини Лука
|2
|0
|Анри Тома
|2
|0
|Фьордилино Лука
|2
|0
|Йонсен Деннис
|2
|0
|Маенпяя Ники
|1
|0
|Матею Алеш
|1
|0
|Кюизанс Микаэль
|1
|0
|Шнегг Давид
|1
|0
Сампдория
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
12
9 В 1-м тайме 6
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 3
17 Не забивали 21
4
25%
3
25%
1-15
3
19%
0
0%
16-30
2
13%
3
25%
31-45
3
19%
2
17%
46-60
3
19%
1
8%
61-75
1
6%
3
25%
76-90
Пропущено
27
25
12 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
9 Пропускали первыми 10
13 Не пропускали 12
4
15%
6
24%
1-15
4
15%
3
12%
16-30
4
15%
5
20%
31-45
5
19%
2
8%
46-60
4
15%
5
20%
61-75
6
22%
4
16%
76-90
Забито
11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
20 Не забивали 16
1
9%
5
22%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
6
26%
76-90
Пропущено
23
28
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
5
18%
1-15
2
9%
5
18%
16-30
2
9%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
7
30%
2
7%
61-75
5
22%
6
21%
76-90
Забито
27
35
13 В 1-м тайме 18
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 10
9 Не забивали 8
5
19%
8
23%
1-15
4
15%
5
14%
16-30
4
15%
5
14%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
5
19%
3
9%
61-75
4
15%
9
26%
76-90
Пропущено
50
53
20 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 23
18 Пропускали первыми 18
25 Не пропускали 25
8
16%
11
21%
1-15
6
12%
8
15%
16-30
6
12%
11
21%
31-45
8
16%
6
11%
46-60
11
22%
7
13%
61-75
11
22%
10
19%
76-90
Результаты последних матчей
Венеция
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1
Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0
Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|30
|7
|6
|17
|37 - 51
|27
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|29
|5
|8
|16
|25 - 52
|23
|19.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|5.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|18.
|Венеция
|0:0 Заявка
|15
|2
|5
|8
|15 - 28
|11
|19.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Сампдория
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|14 - 23
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Венеция 0:0 Сампдория
Исход игры
Венеция
23.3% (27)
Ничья
51.7% (60)
Сампдория
25% (29)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.3% (56)
1:2 Сампдория
13.8% (16)
1:0 Венеция
12.1% (14)
0:1 Сампдория
9.5% (11)
2:1 Венеция
6.9% (8)
2:0 Венеция
2.6% (3)
3:2 Венеция
1.7% (2)
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