  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Венеция
0:2
Конец матча

Стадион:
Сампдория
0'
0:1
24' Гол
Капуто Франческо
35' Желтая карточка
Хапс Ридгесиано
35' Желтая карточка
Сабири Абдельхамид
0:2
38' Гол
Капуто Франческо
42' Желтая карточка
Анри Тома
44' Желтая карточка
Окереке Давид
63' Желтая карточка
Бузио Джанлука
86' Вторая желтая карточка
Анри Тома
90'+7

Ход матча

24'
0:1
Капуто Франческо
(Сабири Абдельхамид)
35'
Хапс Ридгесиано
 
35'
 
Сабири Абдельхамид
38'
0:2
Капуто Франческо
42'
Анри Тома
 
44'
Окереке Давид
 
55'
Нсаме Жан-Пьер
Фьордилино Лука
 
55'
Бузио Джанлука
Окереке Давид
 
63'
Бузио Джанлука
 
68'
Кийине Софиан
Нани Луиш
 
71'
 
Ринкон Томас
Сенси Стефано
71'
 
Квальярелла Фабио
Кандрева Антонио
80'
Чрнигой Домен
Эбюэхи Тайронн
 
83'
 
Виейра Ронни
Мурру Никола
83'
 
Ауджелло Томмазо
Экдаль Альбин
86'
Анри Тома
 
90'
 
Йосида Майя
Колли Омар

Статистика матча

  • 0 Голы 2
  • 8 Удары по воротам 2
  • 1 Удары в створ 4
  • 3 Угловые 4
  • 0 Офсайды 1
  • 28 Нарушения правил 17
  • 4 Жёлтые карточки 1
  • 1 Красные карточки 0
  • 4 Замены 5
  • 46 Владение мячом, % 54

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 116
Венеция 23.3% (27)
X 51.7% (60)
Сампдория 25% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Маенпяя
Ники
22
Эбюэхи
Тайронн
31
Кальдара
Маттиа
32
Чеккарони
Пьетро
55
Хапс
Ридгесиано
16
Фьордилино
Лука
44
Ампаду
Этан
77
Окереке
Давид
10
Араму
Маттиа
20
Нани
Луиш
14
Анри
Тома
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
87
Кандрева
Антонио
6
Экдаль
Альбин
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
5
Сенси
Стефано
10
Капуто
Франческо
Венеция
4-2-3-1
Сампдория
4-3-2-1

История личных встреч

Венеция
Сампдория

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Венеция
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Анри Тома 6 0.21
Окереке Давид 6 0.21
Араму Маттиа 5 (2) 0.17
Чрнигой Домен 2 0.07
Чеккарони Пьетро 2 0.07
Бузио Джанлука 1 0.03
Хапс Ридгесиано 1 0.03
Форте Франческо 1 0.03
Кальдара Маттиа 1 0.03
Ампаду Этан 0 0
Йонсен Деннис 0 0
Нани Луиш 0 0
Молинаро Кристиан 0 0
Матею Алеш 0 0
Вакка Антонио 0 0
Хейманс Дан 0 0
Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 9 0.3
Кандрева Антонио 7 (1) 0.23
Габбьядини Маноло 6 0.2
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.1
Йосида Майя 2 0.07
Торсби Мортен 2 0.07
Сабири Абдельхамид 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0

Карточки

Венеция
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ампаду Этан 9 1
Кальдара Маттиа 9 0
Чеккарони Пьетро 5 1
Бузио Джанлука 6 0
Араму Маттиа 5 0
Анри Тома 3 1
Вакка Антонио 4 0
Хейманс Дан 4 0
Кийине Софиан 4 0
Занетти Паоло 2 1
Окереке Давид 2 1
Чрнигой Домен 3 0
Хапс Ридгесиано 3 0
Форте Франческо 3 0
Маццокки Паскуале 3 0
Эбюэхи Тайронн 1 1
Свобода Михаэль 1 1
Тессманн Таннер 1 1
Ромеро Серхио 2 0
Модоло Марко 2 0
Леццерини Лука 2 0
Фьордилино Лука 2 0
Йонсен Деннис 2 0
Маенпяя Ники 1 0
Матею Алеш 1 0
Кюизанс Микаэль 1 0
Шнегг Давид 1 0
Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 10 1
Берешиньски Бартош 10 0
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
14
9 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 6
5 Забивали первыми 4
18 Не забивали 21
4
25%
3
21%
1-15
3
19%
1
7%
16-30
2
13%
4
29%
31-45
3
19%
2
14%
46-60
3
19%
1
7%
61-75
1
6%
3
21%
76-90

Пропущено

29
25
14 В 1-м тайме 14
15 Во 2-м тайме 11
10 Пропускали первыми 10
14 Не пропускали 12
4
14%
6
24%
1-15
5
17%
3
12%
16-30
5
17%
5
20%
31-45
5
17%
2
8%
46-60
4
14%
5
20%
61-75
6
21%
4
16%
76-90

Забито

11
23
4 В 1-м тайме 12
7 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 7
21 Не забивали 17
1
9%
5
22%
1-15
1
9%
5
22%
16-30
2
18%
2
9%
31-45
2
18%
3
13%
46-60
2
18%
2
9%
61-75
3
27%
6
26%
76-90

Пропущено

23
28
8 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 12
9 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 13
4
17%
5
18%
1-15
2
9%
5
18%
16-30
2
9%
6
21%
31-45
3
13%
4
14%
46-60
7
30%
2
7%
61-75
5
22%
6
21%
76-90

Забито

27
37
13 В 1-м тайме 20
14 Во 2-м тайме 17
9 Забивали первыми 11
10 Не забивали 8
5
19%
8
22%
1-15
4
15%
6
16%
16-30
4
15%
6
16%
31-45
5
19%
5
14%
46-60
5
19%
3
8%
61-75
4
15%
9
24%
76-90

Пропущено

52
53
22 В 1-м тайме 30
30 Во 2-м тайме 23
19 Пропускали первыми 18
26 Не пропускали 25
8
15%
11
21%
1-15
7
13%
8
15%
16-30
7
13%
11
21%
31-45
8
15%
6
11%
46-60
11
21%
7
13%
61-75
11
21%
10
19%
76-90

Результаты последних матчей

Венеция
(20 матчей)
20%
20%
60%
4 победы 4 ничьи 12 поражений
Лацио - Венеция 1:0 Венеция - Сассуоло 1:4 Верона - Венеция 3:1 Венеция - Дженоа 1:1
Торино - Венеция 1:2 Венеция - Наполи 0:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Венеция - Эмполи 1:1 Аталанта - Венеция 2:0 Венеция - Милан 0:3 Венеция - Лацио 1:3 Сампдория - Венеция 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Венеция - Ювентус 1:1 Венеция - Верона 3:4 Аталанта - Венеция 4:0 Венеция - Интер Милан 0:2 Болонья - Венеция 0:1 Табор Сежана - Венеция 2:1 Венеция - Рома 3:2
Сампдория
(20 матчей)
30%
10%
60%
6 побед 2 ничьи 12 поражений
Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0 Сампдория - Эмполи 2:0
Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Сампдория - Болонья 1:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 29 5 7 17 25 - 54 22
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
4. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
5. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
6. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
7. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
17. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
18. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Pierluigi Penzo. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Венеция 23.3% (27)
X 51.7% (60)
Сампдория 25% (29)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Венеция 0:2 Сампдория онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Венеция 0:2 Сампдория

Исход игры
Венеция
23.3% (27)
Ничья
51.7% (60)
Сампдория
25% (29)
Тотал 2.5
Больше
24.56% (28)
Меньше
75.44% (86)
Обе команды забьют
Да
73.68% (84)
Нет
26.32% (30)
Популярный счёт
1:1 Ничья
48.3% (56)
1:2 Сампдория
13.8% (16)
1:0 Венеция
12.1% (14)
0:1 Сампдория
9.5% (11)
2:1 Венеция
6.9% (8)
2:0 Венеция
2.6% (3)
3:2 Венеция
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 