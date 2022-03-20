Второй тайм

97' Капуто Франческо из команды Сампдория сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча

97' Сампдория заслуженно побеждает в отличном матче

97' Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

96' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

96' Феррари Алекс предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

96' Чеккарони Пьетро нанес удар, мяч был парирован, но Эмиль Аудеро не удержал его в руках.

95' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

93' Удар от ворот произведет Венеция

93' Как он промахнулся? Капуто Франческо имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

92' ШАНС! Капуто Франческо вышел один на один с голкипером...

91' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [5] минут(а)

90' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

90' Матч возобновлен

90' Ох, нехорошо это выглядит. Колли Омар получил травму и медбригада забирает его с поля.

90' Колли Омар на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

89' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

89' Сампдория выполняет удар от ворот.

88' Араму Маттиа навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

88' Матч возобновлен

88' Ох, нехорошо это выглядит. Бузио Джанлука получил травму и медбригада забирает его с поля.

88' Бузио Джанлука на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

88' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

86' УДАЛЕНИЕ! - Анри Тома получает вторую желтую за споры

85' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

84' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

84' Удар от ворот произведет Венеция

84' Капитан команды вынужден передать свою повязку, так как покидает поле.

83' Анри Тома выносит мяч и сбавляет давление на ворота

82' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

80' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

80' Хапс Ридгесиано оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

79' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

79' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Плохо сыграл Колли Омар - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

78' Плохо сыграл Феррари Алекс - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

77' Сабири Абдельхамид навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

74' Анри Тома из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

74' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

73' Чеккарони Пьетро из команды Венеция сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

73' Кийине Софиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

72' Сампдория выполняет удар от ворот.

71' Араму Маттиа из команды Венеция не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот

71' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

70' Сампдория выполняет удар от ворот.

69' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

68' Аудеро Эмиль взял и забрал мяч на выходе

67' Сампдория выполняет удар от ворот.

67' Игрок Хапс Ридгесиано из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

66' Венеция вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

66' Матч возобновлен

66' Ох, нехорошо это выглядит. Мурру Никола получил травму и медбригада забирает его с поля.

66' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

65' Нани Луиш из команды Венеция направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

65' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

63' Бузио Джанлука совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

61' Кандрева Антонио оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

61' Плохо сыграл Ампаду Этан - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

60' Чеккарони Пьетро предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

59' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

58' Мурру Никола выносит мяч и сбавляет давление на ворота

58' Сампдория вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Сампдория вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

52' Матч возобновлен

52' Ох, нехорошо это выглядит. Окереке Давид получил травму и медбригада забирает его с поля.

51' Окереке Давид на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

51' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

51' Чеккарони Пьетро выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Торсби Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота

50' Плохо сыграл Мурру Никола - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

50' Отличные скиллы показывает Нани Луиш , обводя своих соперников

49' Венеция вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Араму Маттиа пробил со штрафного прямо в стенку

48' Колли Омар выносит мяч и сбавляет давление на ворота

48' Игрок из команды Венеция вбрасывает мяч с правой стороны поля прямо в штрафную площадь соперника

47' Аудеро Эмиль выносит мяч и сбавляет давление на ворота

47' Берешиньски Бартош предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

47' Игрок Окереке Давид из команды Венеция неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

47' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота

46' Феррари Алекс выносит мяч и сбавляет давление на ворота