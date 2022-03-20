Второй тайм

80' Как он промахнулся? Маттиа Вити имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

79' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

79' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

78' Удар от ворот произведет Верона

78' Аслани Кристьян не смог попасть в створ ударом издали

77' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

76' Удар от ворот произведет Эмполи

76' Матч возобновлен

75' Канчельери Маттео грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

75' Паризи Фабьяно грубо сыграл, и арбитр предупредил его желтой

75' Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.

75' Отличные скиллы показывает Канчельери Маттео , обводя своих соперников

73' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

72' Г О О О О Л - Канчельери Маттео из команды Верона левой ногой наносит удар из-за пределов штрафной!

71' Удар от ворот произведет Эмполи

69' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

67' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

67' Хорошую попытку сделал Аслани Кристьян . Удар в створ, но вратарь начеку

67' Хонгла Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота

66' Удар от ворот произведет Эмполи

65' Какой промах! Канчельери Маттео имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!

65' ОН ПОПАДАЕТ В ШТАНГУ - Симеоне Джованни наносит удар в каркас ворот!

64' VAR - ПЕНАЛЬТИ ! - Судья остановил игру. Проверка VAR в прогрессе, может быть поставлен пенальти.

63' Паризи Фабьяно предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

61' Верона выполняет удар от ворот.

61' Аслани Кристьян навешивает с правого углового, но неудачно - мяч уходит за предел поля.

61' Матч возобновлен

60' Diego Coppola получил травму и заменен. Канчельери Маттео выходит на поле.

60' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

57' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

57' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

56' Удар от ворот произведет Эмполи

56' Отличные скиллы показывает Симеоне Джованни , обводя своих соперников

55' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

54' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

52' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

51' Капрари Джанлука навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

50' Эмполи вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

50' Удар от ворот произведет Эмполи

49' Бесса Даниэль не смог попасть в створ ударом издали

49' Верона вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

49' Романьоли Симоне выносит мяч и сбавляет давление на ворота

49' Верона вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

49' Удар от ворот произведет Эмполи

48' Шанс! Diego Coppola из команды Верона пробил головой, но мимо

47' Штрафной исполнил Капрари Джанлука , после его удара Гульельмо Викарио сделал классный сейв. Угловой

47' Рефери не любит споров - именно за это Романьоли Симоне сейчас получил желтую

46' Аслани Кристьян - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол