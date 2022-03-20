Италия: Серия A 2021-2022
1:1
Второй тайм: 78'
Стадион: Карло Кастеллани
1:0
26' ГолДи Франческо Федерико
35' Желтая карточкаКазале Николо
47' Желтая карточкаРоманьоли Симоне
63' Undefined phrase: football_event_Симеоне Джованни
1:0
65' Не забитый пенальтиСимеоне Джованни
67' Желтая карточкаСимеоне Джованни
1:1
72' ГолКанчельери Маттео
75' Желтая карточкаПаризи Фабьяно
75' Желтая карточкаКанчельери Маттео
Ход матча
26'
35'
47'
63'
65'
1:0
67'
72'
75'
Статистика матча
-
1 Голы 1
-
2 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 3
-
3 Угловые 7
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 13
-
2 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
2 Замены 1
-
39 Владение мячом, % 61
Владение мячом
42
Вити
Маттиа
21
Гюнтер
Корай
31
Шутало
Бошко
61
Тамез
Адриен
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
21 Гюнтер КорайЗащитник
- Защитник
-
31 Шутало БошкоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
61 Тамез АдриенПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
12 Кьеза МаттиаВратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
63 Турра МаттиаПолузащитник
-
32 Босиль ДавидНападающий
-
Главный тренер: Тудор Игор
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Эмполи
Верона
5 матчей
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
120%
0 побед 6 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы
10 матчей
30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа
Второй тайм
30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.3
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.2
|Журковски Шимон
|5
|0.17
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.17
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.07
|Романьоли Симоне
|2
|0.07
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.07
|Кутроне Патрик
|2
|0.07
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Верона
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Симеоне Джованни
|15
|0.5
|Капрари Джанлука
|10 (2)
|0.33
|Барак Антонин
|10 (4)
|0.33
|Тамез Адриен
|4
|0.13
|Калинич Никола
|4
|0.13
|Фараони Марко
|3
|0.1
|Дзакканьи Маттиа
|2 (1)
|0.07
|Лазович Дарко
|1
|0.03
|Ласанья Кевин
|1
|0.03
|Илич Иван
|1
|0.03
|Депаоли Фабио
|1
|0.03
|Бесса Даниэль
|1
|0.03
|Велозу Мигель
|0
|0
|Казале Николо
|0
|0
Карточки
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|6
|0
|Исмайли Ардиан
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Паризи Фабьяно
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Аслани Кристьян
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Бенасси Марко
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Верона
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чеккерини Федерико
|8
|1
|Гюнтер Корай
|8
|0
|Велозу Мигель
|5
|1
|Фараони Марко
|5
|1
|Симеоне Джованни
|6
|0
|Казале Николо
|6
|0
|Калинич Никола
|4
|1
|Илич Иван
|4
|1
|Бесса Даниэль
|3
|1
|Маньяни Джанджакомо
|3
|1
|Игорь Тудор
|3
|0
|Давидович Павел
|3
|0
|Барак Антонин
|3
|0
|Капрари Джанлука
|3
|0
|Депаоли Фабио
|3
|0
|Лазович Дарко
|2
|0
|Тамез Адриен
|2
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|0
|Монтипо Лоренцо
|1
|0
|Хонгла Мартин
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
22
23
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
5
22%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
5
22%
76-90
Пропущено
37
26
22 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
22%
4
15%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
10
27%
1
4%
31-45
2
5%
4
15%
46-60
8
22%
3
12%
61-75
5
14%
10
38%
76-90
Забито
19
32
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
21%
6
19%
1-15
3
16%
3
9%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
5
26%
7
22%
61-75
2
11%
7
22%
76-90
Пропущено
16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
5
31%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
2
13%
6
32%
76-90
Забито
41
55
17 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
5
12%
11
20%
1-15
6
15%
7
13%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
7
17%
8
15%
46-60
8
20%
10
18%
61-75
9
22%
12
22%
76-90
Пропущено
53
45
30 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 26
13
25%
6
13%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
11
21%
4
9%
31-45
5
9%
7
16%
46-60
11
21%
7
16%
61-75
7
13%
16
36%
76-90
Результаты последних матчей
Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0
Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2
Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|1:1 Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|25 - 54
|22
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|4.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|5.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|6.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|7.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|8.
|Верона
|1:1 Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|2:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|1:1 Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|1:1 Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|0:2 Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Верона
Исход игры
Эмполи
24.1% (28)
Ничья
51.7% (60)
Верона
24.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (50)
1:2 Верона
13.8% (16)
1:0 Эмполи
12.9% (15)
2:1 Эмполи
9.5% (11)
0:1 Верона
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:3 Верона
1.7% (2)
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