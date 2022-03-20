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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Эмполи
1:1
Второй тайм: 78'

Стадион:
Верона
0'
1:0
26' Гол
Ди Франческо Федерико
35' Желтая карточка
Казале Николо
47' Желтая карточка
Романьоли Симоне
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Симеоне Джованни
1:0
65' Не забитый пенальти
Симеоне Джованни
67' Желтая карточка
Симеоне Джованни
1:1
72' Гол
Канчельери Маттео
75' Желтая карточка
Паризи Фабьяно
75' Желтая карточка
Канчельери Маттео
78'

Ход матча

26'
Ди Франческо Федерико
(Пинамонти Андреа)
1:0
35'
 
Казале Николо
46'
Ла Мантия Андреа
Байрами Недим
 
47'
Романьоли Симоне
 
60'
 
Канчельери Маттео
Коппола Диего
63'
 
Симеоне Джованни
65'
1:0
Симеоне Джованни
67'
 
Симеоне Джованни
69'
Штулац Лео
Ди Франческо Федерико
 
72'
1:1
Канчельери Маттео
(Казале Николо)
75'
Паризи Фабьяно
 
75'
 
Канчельери Маттео

Статистика матча

  • 1 Голы 1
  • 2 Удары по воротам 6
  • 2 Удары в створ 3
  • 3 Угловые 7
  • 1 Офсайды 0
  • 13 Нарушения правил 13
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 0
  • 2 Замены 1
  • 39 Владение мячом, % 61

Владение мячом

Прогнозы 116
Эмполи 24.1% (28)
X 51.7% (60)
Верона 24.1% (28)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Верона
2.76
3.59
2.76
Все Коэффициенты
13
Викарио
Гульельмо
20
Фьямоцци
Риккардо
6
Романьоли
Симоне
42
Вити
Маттиа
65
Паризи
Фабьяно
27
Журковски
Шимон
23
Аслани
Кристьян
25
Бандинелли
Филиппо
10
Байрами
Недим
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
96
Монтипо
Лоренцо
42
Коппола
Диего
21
Гюнтер
Корай
16
Казале
Николо
31
Шутало
Бошко
24
Бесса
Даниэль
78
Хонгла
Мартин
61
Тамез
Адриен
7
Барак
Антонин
10
Капрари
Джанлука
99
Симеоне
Джованни
Эмполи
4-3-2-1
Верона
3-4-2-1

История личных встреч

Эмполи
Верона

5 матчей

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

60%
40%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

60%
60%
3 победы 3 ничьи 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

120%
0 побед 6 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 2 победы

10 матчей

30%
40%
30%
3 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

90%
10%
0 побед 9 ничьих 1 победа

Второй тайм

30%
50%
20%
3 победы 5 ничьих 2 победы

История матчей

К
3:4
СA
2:1
СA
1:0
СA
0:1
СA
2:1
СA
0:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
1:3

Бомбардиры внутри турнира

Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.3
Байрами Недим 6 (3) 0.2
Журковски Шимон 5 0.17
Ди Франческо Федерико 5 0.17
Бандинелли Филиппо 2 0.07
Романьоли Симоне 2 0.07
Ла Мантия Андреа 2 0.07
Кутроне Патрик 2 0.07
Хендерсон Лиам 1 0.03
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0
Верона
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Симеоне Джованни 15 0.5
Капрари Джанлука 10 (2) 0.33
Барак Антонин 10 (4) 0.33
Тамез Адриен 4 0.13
Калинич Никола 4 0.13
Фараони Марко 3 0.1
Дзакканьи Маттиа 2 (1) 0.07
Лазович Дарко 1 0.03
Ласанья Кевин 1 0.03
Илич Иван 1 0.03
Депаоли Фабио 1 0.03
Бесса Даниэль 1 0.03
Велозу Мигель 0 0
Казале Николо 0 0

Карточки

Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 8 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 6 0
Исмайли Ардиан 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Паризи Фабьяно 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Аслани Кристьян 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Верре Валерио 1 0
Бенасси Марко 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0
Верона
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чеккерини Федерико 8 1
Гюнтер Корай 8 0
Велозу Мигель 5 1
Фараони Марко 5 1
Симеоне Джованни 6 0
Казале Николо 6 0
Калинич Никола 4 1
Илич Иван 4 1
Бесса Даниэль 3 1
Маньяни Джанджакомо 3 1
Игорь Тудор 3 0
Давидович Павел 3 0
Барак Антонин 3 0
Капрари Джанлука 3 0
Депаоли Фабио 3 0
Лазович Дарко 2 0
Тамез Адриен 2 0
Ди Кармине Самуэль 1 0
Монтипо Лоренцо 1 0
Хонгла Мартин 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
23
7 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 11
2 Забивали первыми 8
17 Не забивали 18
1
5%
5
22%
1-15
3
14%
4
17%
16-30
3
14%
3
13%
31-45
5
23%
3
13%
46-60
3
14%
3
13%
61-75
7
32%
5
22%
76-90

Пропущено

37
26
22 В 1-м тайме 9
15 Во 2-м тайме 17
12 Пропускали первыми 6
14 Не пропускали 14
8
22%
4
15%
1-15
4
11%
4
15%
16-30
10
27%
1
4%
31-45
2
5%
4
15%
46-60
8
22%
3
12%
61-75
5
14%
10
38%
76-90

Забито

19
32
10 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 19
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 15
4
21%
6
19%
1-15
3
16%
3
9%
16-30
3
16%
4
13%
31-45
2
11%
5
16%
46-60
5
26%
7
22%
61-75
2
11%
7
22%
76-90

Пропущено

16
19
8 В 1-м тайме 6
8 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 5
9 Не пропускали 12
5
31%
2
11%
1-15
2
13%
1
5%
16-30
1
6%
3
16%
31-45
3
19%
3
16%
46-60
3
19%
4
21%
61-75
2
13%
6
32%
76-90

Забито

41
55
17 В 1-м тайме 25
24 Во 2-м тайме 30
10 Забивали первыми 17
7 Не забивали 4
5
12%
11
20%
1-15
6
15%
7
13%
16-30
6
15%
7
13%
31-45
7
17%
8
15%
46-60
8
20%
10
18%
61-75
9
22%
12
22%
76-90

Пропущено

53
45
30 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 30
17 Пропускали первыми 11
23 Не пропускали 26
13
25%
6
13%
1-15
6
11%
5
11%
16-30
11
21%
4
9%
31-45
5
9%
7
16%
46-60
11
21%
7
16%
61-75
7
13%
16
36%
76-90

Результаты последних матчей

Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3 Сампдория - Эмполи 2:0
Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1 Эмполи - Перуджа 1:1
Верона
(20 матчей)
40%
25%
35%
8 побед 5 ничьих 7 поражений
Верона - Наполи 1:2 Фиорентина - Верона 1:1 Верона - Венеция 3:1 Рома - Верона 2:2
Верона - Удинезе 4:0 Ювентус - Верона 2:0 Верона - Болонья 2:1 Сассуоло - Верона 2:4 Верона - Салернитана 1:2 Специя - Верона 1:2 Верона - Фиорентина 1:1 Торино - Верона 1:0 Верона - Эмполи 3:4 Верона - Аталанта 1:2 Венеция - Верона 3:4 Верона - Кальяри 0:0 Сампдория - Верона 3:1 Верона - Эмполи 2:1 Наполи - Верона 1:1 Верона - Ювентус 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус 2:0 Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона 1:1 Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи 1:1 Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 29 5 7 17 25 - 54 22
20. Салернитана 0:2 Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Ювентус 2:0 Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
4. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
5. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
6. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
7. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
8. Верона 1:1 Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи 1:1 Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана 0:2 Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус 2:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи 1:1 Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона 1:1 Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана 0:2 Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Carlo Castellani. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 116
Эмполи 24.1% (28)
X 51.7% (60)
Верона 24.1% (28)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Эмполи
Ничья
Верона
2.76
3.59
2.76
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Где смотреть матч Эмполи 1:1 Верона онлайн

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Прогнозы на матч Эмполи 1:1 Верона

Исход игры
Эмполи
24.1% (28)
Ничья
51.7% (60)
Верона
24.1% (28)
Тотал 2.5
Больше
31.86% (36)
Меньше
68.14% (77)
Обе команды забьют
Да
76.11% (86)
Нет
23.89% (27)
Популярный счёт
1:1 Ничья
43.1% (50)
1:2 Верона
13.8% (16)
1:0 Эмполи
12.9% (15)
2:1 Эмполи
9.5% (11)
0:1 Верона
5.2% (6)
2:2 Ничья
4.3% (5)
0:0 Ничья
3.4% (4)
2:3 Верона
1.7% (2)
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