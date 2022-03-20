Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Альянц Стэдиум
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
55
Сепе
Луиджи
21
Цортеа
Надир
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Нападающий
-
10 Дибала ПаулоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
46 Соуле МатиасПолузащитник
- Нападающий
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Основной состав
-
55 Сепе ЛуиджиВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
21 Цортеа НадирПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Джурич МиланНападающий
- Запасные игроки
-
72 Белек ВидВратарь
-
19 Раньери ЛукаЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Верди СимонеПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
22 Оби ДжоэлПолузащитник
-
87 МикаэлНападающий
-
Главный тренер: Никола Давиде
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
История личных встреч
Ювентус
Салернитана
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.28
|Дибала Пауло
|7 (1)
|0.24
|Влахович Душан
|5
|0.17
|Куадрадо Хуан
|4
|0.14
|Кин Мойзе
|4
|0.14
|Локателли Мануэль
|3
|0.1
|Маккенни Уэстон
|3
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.1
|Кьеза Федерико
|2
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.07
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Салернитана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бонаццоли Федерико
|7 (1)
|0.26
|Джурич Милан II
|4 (1)
|0.15
|Верди Симоне
|2
|0.07
|Кулибали Мамаду
|2
|0.07
|Цортеа Надир
|1
|0.04
|Сими Нванкво
|1
|0.04
|Кастанос Григорис
|1
|0.04
|Скьявоне Андреа
|1
|0.04
|Гондо Седрик
|1
|0.04
|Раньери Лука
|1
|0.04
|Рибери Франк
|0
|0
|Оби Джоэл
|0
|0
|Гальоло Риккардо
|0
|0
|Муссе Ли
|0
|0
|Маццокки Паскуале
|0
|0
|Кечрида Вайди
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|6
|0
|Данило Луис
|5
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Пеллегрини Лука
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Рабио Адриен
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
|Массимилиано Аллегри
|1
|0
Салернитана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Раньери Лука
|7
|0
|Дьомбер Норберт
|5
|0
|Оби Джоэл
|4
|0
|Бонаццоли Федерико
|4
|0
|Весели Фредерик
|2
|1
|Кастанос Григорис
|2
|1
|Ди Таккио Франческо
|3
|0
|Джурич Милан II
|3
|0
|Страндберг Стефан
|1
|1
|Гальоло Риккардо
|2
|0
|Ярошински Павел
|2
|0
|Муссе Ли
|2
|0
|Маццокки Паскуале
|2
|0
|Кулибали Лассана
|2
|0
|Рибери Франк
|1
|0
|Фасио Федерико
|1
|0
|Эдерсон Хонорато
|1
|0
|Айя Рамзи
|1
|0
|Радованович Иван
|1
|0
|Давиде Никола
|1
|0
|Скьявоне Андреа
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Делли Карри Филиппо
|1
|0
|Кулибали Мамаду
|1
|0
|Руджери Маттео
|1
|0
|Цортеа Надир
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
5
28%
2
20%
76-90
Пропущено
9
32
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
2
6%
1-15
3
33%
3
9%
16-30
2
22%
7
22%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
1
11%
7
22%
61-75
3
33%
6
19%
76-90
Забито
26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
12%
3
23%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
7
27%
3
23%
61-75
7
27%
2
15%
76-90
Пропущено
18
30
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
8
27%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
6
33%
4
13%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
5
28%
4
13%
76-90
Забито
44
23
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
8
18%
3
13%
1-15
8
18%
3
13%
16-30
6
14%
5
22%
31-45
2
5%
2
9%
46-60
8
18%
6
26%
61-75
12
27%
4
17%
76-90
Пропущено
27
62
12 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
3
11%
10
16%
1-15
5
19%
8
13%
16-30
4
15%
11
18%
31-45
6
22%
11
18%
46-60
1
4%
12
19%
61-75
8
30%
30%
10
16%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1
Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0
Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|25 - 54
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|4.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|5.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|7.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|17.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|18.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус - Салернитана
Исход игры
Ювентус
95.2% (118)
Ничья
3.2% (4)
Салернитана
1.6% (2)
Тотал 2.5
Больше
37.72% (43)
Меньше
62.28% (71)
Обе команды забьют
Да
9.65% (11)
Нет
90.35% (103)
Популярный счёт
2:0 Ювентус
52.4% (65)
3:0 Ювентус
21% (26)
1:0 Ювентус
4% (5)
2:1 Ювентус
4% (5)
4:0 Ювентус
4% (5)
3:1 Ювентус
2.4% (3)
5:0 Ювентус
1.6% (2)
Ваш прогноз
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!