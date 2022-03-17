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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Салернитана

История личных встреч

Ювентус
Салернитана

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

История матчей

СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мората Альваро 8 (1) 0.28
Дибала Пауло 7 (1) 0.24
Влахович Душан 5 0.17
Куадрадо Хуан 4 0.14
Кин Мойзе 4 0.14
Локателли Мануэль 3 0.1
Маккенни Уэстон 3 0.1
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.1
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Салернитана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бонаццоли Федерико 7 (1) 0.26
Джурич Милан II 4 (1) 0.15
Верди Симоне 2 0.07
Кулибали Мамаду 2 0.07
Цортеа Надир 1 0.04
Сими Нванкво 1 0.04
Кастанос Григорис 1 0.04
Скьявоне Андреа 1 0.04
Гондо Седрик 1 0.04
Раньери Лука 1 0.04
Рибери Франк 0 0
Оби Джоэл 0 0
Гальоло Риккардо 0 0
Муссе Ли 0 0
Маццокки Паскуале 0 0
Кечрида Вайди 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 5 0
Локателли Мануэль 5 0
Мората Альваро 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Пеллегрини Лука 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Рабио Адриен 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Массимилиано Аллегри 1 0
Салернитана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Раньери Лука 7 0
Дьомбер Норберт 5 0
Оби Джоэл 4 0
Бонаццоли Федерико 4 0
Весели Фредерик 2 1
Кастанос Григорис 2 1
Ди Таккио Франческо 3 0
Джурич Милан II 3 0
Страндберг Стефан 1 1
Гальоло Риккардо 2 0
Ярошински Павел 2 0
Муссе Ли 2 0
Маццокки Паскуале 2 0
Кулибали Лассана 2 0
Рибери Франк 1 0
Фасио Федерико 1 0
Эдерсон Хонорато 1 0
Айя Рамзи 1 0
Радованович Иван 1 0
Давиде Никола 1 0
Скьявоне Андреа 1 0
Гондо Седрик 1 0
Делли Карри Филиппо 1 0
Кулибали Мамаду 1 0
Руджери Маттео 1 0
Цортеа Надир 1 0
Дрэгушин Раду 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
10
10 В 1-м тайме 4
8 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 3
17 Не забивали 20
5
28%
0
0%
1-15
3
17%
1
10%
16-30
2
11%
3
30%
31-45
2
11%
1
10%
46-60
1
6%
3
30%
61-75
5
28%
2
20%
76-90

Пропущено

9
32
5 В 1-м тайме 12
4 Во 2-м тайме 20
4 Пропускали первыми 10
7 Не пропускали 13
0
0%
2
6%
1-15
3
33%
3
9%
16-30
2
22%
7
22%
31-45
0
0%
7
22%
46-60
1
11%
7
22%
61-75
3
33%
6
19%
76-90

Забито

26
13
12 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 4
15 Не забивали 19
3
12%
3
23%
1-15
5
19%
2
15%
16-30
4
15%
2
15%
31-45
0
0%
1
8%
46-60
7
27%
3
23%
61-75
7
27%
2
15%
76-90

Пропущено

18
30
7 В 1-м тайме 17
11 Во 2-м тайме 13
5 Пропускали первыми 10
10 Не пропускали 13
3
17%
8
27%
1-15
2
11%
5
17%
16-30
2
11%
4
13%
31-45
6
33%
4
13%
46-60
0
0%
5
17%
61-75
5
28%
4
13%
76-90

Забито

44
23
22 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 12
19 Забивали первыми 7
3 Не забивали 12
8
18%
3
13%
1-15
8
18%
3
13%
16-30
6
14%
5
22%
31-45
2
5%
2
9%
46-60
8
18%
6
26%
61-75
12
27%
4
17%
76-90

Пропущено

27
62
12 В 1-м тайме 29
15 Во 2-м тайме 33
9 Пропускали первыми 20
17 Не пропускали 26
3
11%
10
16%
1-15
5
19%
8
13%
16-30
4
15%
11
18%
31-45
6
22%
11
18%
46-60
1
4%
12
19%
61-75
8
30%
30%
10
16%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0 Фиорентина - Ювентус 0:1
Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1 Ювентус - Мальмё 1:0
Салернитана
(20 матчей)
10%
30%
60%
2 победы 6 ничьих 12 поражений
Салернитана - Сассуоло 2:2 Интер Милан - Салернитана 5:0 Салернитана - Болонья 1:1 Салернитана - Милан 2:2
Дженоа - Салернитана 1:1 Салернитана - Специя 2:2 Наполи - Салернитана 4:1 Салернитана - Лацио 0:3 Верона - Салернитана 1:2 Салернитана - Интер Милан 0:5 Дженоа - Салернитана 1:0 Фиорентина - Салернитана 4:0 Милан - Салернитана 2:0 Салернитана - Ювентус 0:2 Кальяри - Салернитана 1:1 Салернитана - Сампдория 0:2 Лацио - Салернитана 3:0 Салернитана - Наполи 0:1 Венеция - Салернитана 1:2 Салернитана - Эмполи 2:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Салернитана от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 4 часа 5 минут.

    Главный судья: Giovanni Ayroldi

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    • Прогнозы 41
    Ювентус 100% (41)
    X 0% (0)
    Салернитана 0% (0)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Салернитана
    1.22
    7.10
    16.25
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    Прогнозы на матч Ювентус - Салернитана

    Исход игры
    Ювентус
    100% (40)
    Ничья
    0% (0)
    Салернитана
    0% (0)
    Тотал 2.5
    Больше
    32.5% (13)
    Меньше
    67.5% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    10% (4)
    Нет
    90% (36)
    Популярный счёт
    2:0 Ювентус
    65% (26)
    3:0 Ювентус
    17.5% (7)
    2:1 Ювентус
    5% (2)
    4:0 Ювентус
    5% (2)
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