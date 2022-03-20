Италия: Серия A 2021-2022
2:0
Первый тайм: 27'
Стадион: Стадио Олимпико
1:0
1' ГолАбрахам Тэмми
2:0
22' ГолАбрахам Тэмми
Ход матча
1'
1:0
22'
2:0
Статистика матча
-
2 Голы 0
-
3 Удары по воротам 0
-
4 Удары в створ 0
-
3 Угловые 2
-
0 Офсайды 0
-
2 Нарушения правил 2
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
48 Владение мячом, % 52
Владение мячом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
-
11 Перес КарлесПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Бове ЭдоардоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Моуринью Жозе
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Основной состав
- Вратарь
-
77 Марушич АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
25 Рейна ПепеВратарь
- Вратарь
-
4 ПатрикЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Ромеро ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
88 Башич ТомаПолузащитник
-
27 Моро РаульНападающий
-
Главный тренер: Сарри Маурицио
- Травмы и дисквалификации
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
История личных встреч
Рома
Лацио
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|14 (2)
|0.47
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.23
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.13
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.07
|Смоллинг Крис
|2
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.07
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|21 (6)
|0.7
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.27
|Педро Родригес
|8
|0.27
|Андерсон Фелипе
|5
|0.17
|Альберто Луис
|4
|0.13
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.13
|Ачерби Франческо
|3
|0.1
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|12
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|7
|1
|Абрахам Тэмми
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Ибаньес Рожер
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|1
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Лукас Лейва
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
10%
6
25%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
2
8%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
4
29%
5
20%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
2
14%
6
24%
76-90
Забито
28
33
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
4%
5
15%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
10
36%
6
18%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
8
29%
8
24%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
1
5%
4
22%
76-90
Забито
48
57
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
3
6%
11
19%
1-15
3
6%
4
7%
16-30
16
33%
12
21%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
7
15%
11
19%
61-75
12
25%
10
18%
76-90
Пропущено
34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
18%
9
21%
1-15
7
21%
7
16%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
8
24%
1
2%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
3
9%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Рома
|2:0 Заявка
|30
|15
|6
|9
|49 - 35
|51
|6.
|Лацио
|0:2 Заявка
|30
|14
|7
|9
|58 - 44
|49
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|25 - 54
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|2:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 14
|31
|3.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|7.
|Лацио
|0:2 Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|0:2 Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 26
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|2:0 Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома 2:0 Лацио
Исход игры
Рома
54.4% (68)
Ничья
34.4% (43)
Лацио
11.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Рома
34.4% (43)
1:1 Ничья
24% (30)
1:0 Рома
12% (15)
2:2 Ничья
8% (10)
1:2 Лацио
5.6% (7)
2:0 Рома
1.6% (2)
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