Иммобиле получил по ноге в чужой штрафной, хотя мог выходить один на один, молчит пока арбитр.

Да, без нарушения здесь, как ни корчился от боли Чиро Иммобиле. "Рома" начинает атаку.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Абрахам!!! Это дубль! Быстрая атака команды Моуринью, мощный пас Карсдорпа с правого края штрафной точно на Абрахама, Тэмми с лету вколотил мяч в пустые!

Пытается "Лацио" вернуться в эту игру после такого нокдауна, но пока каждый вход в штрафную "Рома" легко останавливает.

Залевский перехватил мяч в центре поля, быстро пошел вперед, однако был срублен соперником. Фол.

20' С угла мяч полетел на ближнюю, откуда удалось пробить, но явно не в цель.

19' Здорово хозяева поля вышли на пространство на правом фланге, затем Мхитарян прострелил и попал в игрока обороны.

18' Видно, насколько мощно заряжены игроки на это дерби, особенно Фелипе Андерсон, который очень резво идет в прессинг.

17' А теперь прессинг "Ромы", хоть и не самый активный, но ошибиться вынуждает. Мяч ушел за бровку.

16' Опять "Лацио" в результате прессинга перехватывает, но у Иммобиле не получилось продавить защитников, Патрисиу выбил.

15' Навес видимо предпологался на дальнюю, на Иммобиле, но вышло куда-то мимо.

14' Фелипе Андерсон перехватил мяч на чужой половине, затем Милинкович-Савич получил мяч и подал в штрафную. Очередной угловой намечается.

13' Ответный корнер "Ромы", но и тут это стандартное положение не приносит плодов.

12' Не лучшая подача с углового, голкипер кулаками разрядил обстановку.

11' Навес на Милинковича-Савича, который до мяча не добирается, и падает на газон. Угловой будет.

10' Опасно! Абрахам отдал классную передачу в разрез на Пеллегрини, который с острого угла пробил по воротам, Стракоша берет этот удар в ближний угол!

9' Марушич не с первого раза, но все же подал в штрафную, оборона вернула мяч на правый фланг.

8' Еще диагональ от "Ромы", теперь уже с противоположного фланга, но вновь она не проходит.

7' Сильная диагональ на Пеллегрини, защита опережает его.

6' Аут гостей на правом фланге, "Рома" отбилась, но вновь из-за боковой будут вбрасывать "небесно-голубые".

5' Штрафной "Лацио" на чужой половине, Альберто быстро разыграл, но его партнеры упустили мяч.

4' Педро с мячом в чужой штрафной, попытка прострела успехом не увенчалась.

3' Вот так гол, так еще и на первых минутах. Римское дерби обещает быть сверх интересным.

2' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Абрахам!!! Вот так старт! Угловой заработала "Рома" на первых минутах. Пеллегрини почти закрутил настоящий "сухой лист", попал в перекладину, Абрахам первый на добивании, а перед ним пустые ворота!