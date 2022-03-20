  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
2:0
Первый тайм: 27'

Стадион:
Лацио
0'
1:0
1' Гол
Абрахам Тэмми
2:0
22' Гол
Абрахам Тэмми
27'

Ход матча

1'
Абрахам Тэмми
1:0
22'
Абрахам Тэмми
(Карсдорп Рик)
2:0

Статистика матча

  • 2 Голы 0
  • 3 Удары по воротам 0
  • 4 Удары в створ 0
  • 3 Угловые 2
  • 0 Офсайды 0
  • 2 Нарушения правил 2
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 48 Владение мячом, % 52

Владение мячом

Прогнозы 125
Рома 54.4% (68)
X 34.4% (43)
Лацио 11.2% (14)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Рома
Ничья
Лацио
2.80
3.57
2.96
Все Коэффициенты
Новости
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
27
Оливейра
Сержиу
59
Залевски
Никола
7
Пеллегрини
Лоренцо
77
Мхитарян
Генрих
9
Абрахам
Тэмми
1
Стракоша
Томас
77
Марушич
Адам
3
Луис
Фелипе
33
Ачерби
Франческо
23
Хюсай
Эльсейд
21
Милинкович-Савич
Сергей
6
Лукас
Лейва
10
Альберто
Луис
7
Андерсон
Фелипе
17
Иммобиле
Чиро
9
Педро
Родригес
Рома
3-4-2-1
Лацио
4-3-3

История личных встреч

Рома
Лацио

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 14 (2) 0.47
Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.23
Верету Жордан 4 (1) 0.13
Мхитарян Генрих 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 21 (6) 0.7
Милинкович-Савич Сергей 8 0.27
Педро Родригес 8 0.27
Андерсон Фелипе 5 0.17
Альберто Луис 4 0.13
Дзакканьи Маттиа 4 0.13
Ачерби Франческо 3 0.1
Лаццари Мануэль 2 0.07
Катальди Данило 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 12 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 7 1
Абрахам Тэмми 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Ибаньес Рожер 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Афена-Гьян Феликс 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Мхитарян Генрих 2 1
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Педро Родригес 4 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
10%
6
25%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
2
8%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
4
29%
5
20%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
2
14%
6
24%
76-90

Забито

28
33
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
4%
5
15%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
10
36%
6
18%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
8
29%
8
24%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
1
5%
4
22%
76-90

Забито

48
57
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
3
6%
11
19%
1-15
3
6%
4
7%
16-30
16
33%
12
21%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
7
15%
11
19%
61-75
12
25%
10
18%
76-90

Пропущено

34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
18%
9
21%
1-15
7
21%
7
16%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
8
24%
1
2%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
3
9%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Рома 2:0 Заявка 30 15 6 9 49 - 35 51
6. Лацио 0:2 Заявка 30 14 7 9 58 - 44 49
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 29 5 7 17 25 - 54 22
20. Салернитана Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома 2:0 Заявка 16 9 4 3 22 - 14 31
3. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
4. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
5. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
6. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
7. Лацио 0:2 Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио 0:2 Заявка 16 6 3 7 25 - 26 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома 2:0 Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • Фол, нарушение
    25'
    Залевский перехватил мяч в центре поля, быстро пошел вперед, однако был срублен соперником. Фол. 
  • 24'
    Пытается "Лацио" вернуться в эту игру после такого нокдауна, но пока каждый вход в штрафную "Рома" легко останавливает. 
  • 2 гола - дубль!
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 2:0!!! Абрахам!!! Это дубль! Быстрая атака команды Моуринью, мощный пас Карсдорпа с правого края штрафной точно на Абрахама, Тэмми с лету вколотил мяч в пустые!
  • 22'
    Да, без нарушения здесь, как ни корчился от боли Чиро Иммобиле. "Рома" начинает атаку. 
  • 21'
    Иммобиле получил по ноге в чужой штрафной, хотя мог выходить один на один, молчит пока арбитр. 
  • Угловой
    20'
    С угла мяч полетел на ближнюю, откуда удалось пробить, но явно не в цель. 
  • 19'
    Здорово хозяева поля вышли на пространство на правом фланге, затем Мхитарян прострелил и попал в игрока обороны. 
  • 18'
    Видно, насколько мощно заряжены игроки на это дерби, особенно Фелипе Андерсон, который очень резво идет в прессинг. 
  • 17'
    А теперь прессинг "Ромы", хоть и не самый активный, но ошибиться вынуждает. Мяч ушел за бровку. 
  • 16'
    Опять "Лацио" в результате прессинга перехватывает, но у Иммобиле не получилось продавить защитников, Патрисиу выбил. 
  • Угловой
    15'
    Навес видимо предпологался на дальнюю, на Иммобиле, но вышло куда-то мимо. 
  • 14'
    Фелипе Андерсон перехватил мяч на чужой половине, затем Милинкович-Савич получил мяч и подал в штрафную. Очередной угловой намечается. 
  • Угловой
    13'
    Ответный корнер "Ромы", но и тут это стандартное положение не приносит плодов. 
  • Угловой
    12'
    Не лучшая подача с углового, голкипер кулаками разрядил обстановку. 
  • 11'
    Навес на Милинковича-Савича, который до мяча не добирается, и падает на газон. Угловой будет. 
  • Опасный момент
    10'
    Опасно! Абрахам отдал классную передачу в разрез на Пеллегрини, который с острого угла пробил по воротам, Стракоша берет этот удар в ближний угол!
  • 9'
    Марушич не с первого раза, но все же подал в штрафную, оборона вернула мяч на правый фланг. 
  • 8'
    Еще диагональ от "Ромы", теперь уже с противоположного фланга, но вновь она не проходит. 
  • 7'
    Сильная диагональ на Пеллегрини, защита опережает его. 
  • 6'
    Аут гостей на правом фланге, "Рома" отбилась, но вновь из-за боковой будут вбрасывать "небесно-голубые". 
  • 5'
    Штрафной "Лацио" на чужой половине, Альберто быстро разыграл, но его партнеры упустили мяч. 
  • 4'
    Педро с мячом в чужой штрафной, попытка прострела успехом не увенчалась. 
  • 3'
    Вот так гол, так еще и на первых минутах. Римское дерби обещает быть сверх интересным. 
  • Описание гола
    2'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-Л!!! 1:0!!! Абрахам!!! Вот так старт! Угловой заработала "Рома" на первых минутах. Пеллегрини почти закрутил настоящий "сухой лист", попал в перекладину, Абрахам первый на добивании, а перед ним пустые ворота!
  • Первый тайм начался
    Дуэль Жозе Моуринью и Маурицио Сарри началась. 
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadio Olimpico, Rome. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Рома 2:0 Лацио онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Рома 2:0 Лацио

Исход игры
Рома
54.4% (68)
Ничья
34.4% (43)
Лацио
11.2% (14)
Тотал 2.5
Больше
57.39% (66)
Меньше
42.61% (49)
Обе команды забьют
Да
82.61% (95)
Нет
17.39% (20)
Популярный счёт
2:1 Рома
34.4% (43)
1:1 Ничья
24% (30)
1:0 Рома
12% (15)
2:2 Ничья
8% (10)
1:2 Лацио
5.6% (7)
2:0 Рома
1.6% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 