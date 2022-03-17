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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Рома
 
Позже

Стадион:
Лацио

История личных встреч

Рома
Лацио

19 матчей

84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед

14 матчей

21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед

Первый тайм

42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед

Второй тайм

28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед

33 матча

48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед

Второй тайм

51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед

История матчей

СA
3:2
СA
2:0
СA
3:0
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
СA
3:1
СA
0:0
СA
2:1
СA
1:3
К
3:2
К
2:0
СA
0:2
СA
1:4
СA
2:0
СA
1:2
СA
2:2
СA
0:0
СA
2:0
К
0:1
СA
1:1
СA
3:2
СA
1:2
СA
2:1
СA
2:0
К
2:1
СA
0:2
СA
1:2
СA
1:0
СA
4:2
СA
1:0
СA
3:2
СA
3:2

Бомбардиры внутри турнира

Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 13 (2) 0.45
Пеллегрини Лоренцо 7 (1) 0.24
Верету Жордан 4 (1) 0.14
Мхитарян Генрих 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0
Лацио
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Иммобиле Чиро 21 (6) 0.72
Милинкович-Савич Сергей 8 0.28
Педро Родригес 8 0.28
Андерсон Фелипе 5 0.17
Альберто Луис 4 0.14
Дзакканьи Маттиа 4 0.14
Ачерби Франческо 3 0.1
Лаццари Мануэль 2 0.07
Катальди Данило 1 0.03
Хюсай Эльсейд 1 0.03
Башич Тома 0 0
Рейна Пепе 0 0
Патрик 0 0
Марушич Адам 0 0
Моро Рауль 0 0

Карточки

Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 12 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 7 1
Абрахам Тэмми 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Ибаньес Рожер 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Афена-Гьян Феликс 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Мхитарян Генрих 2 1
Оливейра Сержиу 2 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Joao Sacramento 1 0
Лацио
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Луис Фелипе 9 1
Марушич Адам 5 1
Катальди Данило 6 0
Патрик 4 1
Милинкович-Савич Сергей 4 1
Лукас Лейва 5 0
Альберто Луис 5 0
Дзакканьи Маттиа 5 0
Педро Родригес 4 0
Рейна Пепе 3 0
Иммобиле Чиро 3 0
Лаццари Мануэль 3 0
Башич Тома 3 0
Ачерби Франческо 1 1
Раду Стефан 2 0
Хюсай Эльсейд 2 0
Андерсон Фелипе 1 0
Акпа-Акпро Жан-Даниэль 1 0
Стракоша Томас 1 0
Мурики Ведат 1 0
Андерсон Андре 1 0
Маурицио Сарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
24
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
10%
6
25%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
2
8%
76-90

Пропущено

14
25
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
4
29%
5
20%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
2
14%
6
24%
76-90

Забито

28
33
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
4%
5
15%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
10
36%
6
18%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
8
29%
8
24%
76-90

Пропущено

20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
1
5%
4
22%
76-90

Забито

48
57
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
3
6%
11
19%
1-15
3
6%
4
7%
16-30
16
33%
12
21%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
7
15%
11
19%
61-75
12
25%
10
18%
76-90

Пропущено

34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
18%
9
21%
1-15
7
21%
7
16%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
8
24%
1
2%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
3
9%
10
23%
76-90

Результаты последних матчей

Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 29 19 6 4 55 - 29 63
2. Наполи Заявка 29 18 6 5 51 - 21 60
3. Интер Милан Заявка 28 17 8 3 61 - 23 59
4. Ювентус Заявка 29 16 8 5 45 - 26 56
5. Лацио Заявка 29 14 7 8 58 - 42 49
6. Рома Заявка 29 14 6 9 47 - 35 48
7. Аталанта Заявка 28 13 9 6 50 - 31 48
8. Фиорентина Заявка 28 14 4 10 47 - 37 46
9. Верона Заявка 29 11 8 10 54 - 46 41
10. Сассуоло Заявка 29 10 10 9 51 - 48 40
11. Торино Заявка 28 9 8 11 34 - 29 35
12. Болонья Заявка 28 9 6 13 32 - 43 33
13. Эмполи Заявка 29 8 8 13 40 - 54 32
14. Удинезе Заявка 27 6 12 9 35 - 44 30
15. Специя Заявка 29 8 5 16 30 - 50 29
16. Сампдория Заявка 29 7 5 17 37 - 51 26
17. Кальяри Заявка 29 5 10 14 28 - 53 25
18. Венеция Заявка 28 5 7 16 25 - 52 22
19. Дженоа Заявка 29 1 16 12 22 - 47 19
20. Салернитана Заявка 27 3 7 17 22 - 63 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 14 10 2 2 35 - 12 32
2. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
3. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
4. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
5. Рома Заявка 15 8 4 3 20 - 14 28
6. Ювентус Заявка 14 8 3 3 18 - 9 27
7. Наполи Заявка 14 8 2 4 23 - 10 26
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
11. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
12. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
13. Сассуоло Заявка 14 4 5 5 19 - 22 17
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Кальяри Заявка 14 2 6 6 16 - 25 12
17. Эмполи Заявка 14 3 2 9 22 - 37 11
18. Венеция Заявка 14 2 4 8 15 - 28 10
19. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
20. Дженоа Заявка 14 0 8 6 9 - 19 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
2. Милан Заявка 14 10 3 1 32 - 17 33
3. Аталанта Заявка 14 9 3 2 26 - 13 30
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 15 6 3 6 25 - 24 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 14 5 2 7 15 - 21 17
11. Верона Заявка 14 3 6 5 23 - 26 15
12. Специя Заявка 15 4 2 9 15 - 33 14
13. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
14. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
15. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
16. Удинезе Заявка 13 2 5 6 16 - 23 11
17. Сампдория Заявка 14 3 2 9 14 - 23 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 13 2 4 7 7 - 13 10
20. Салернитана Заявка 13 2 2 9 10 - 32 8
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    Текстовая онлайн трансляция матча Рома - Лацио от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 20 марта 2022, осталось 2 дня 7 часов 4 минуты.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

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    • Прогнозы 41
    Рома 65.9% (27)
    X 31.7% (13)
    Лацио 2.4% (1)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Рома
    Ничья
    Лацио
    2.73
    3.46
    2.90
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    Прогнозы на матч Рома - Лацио

    Исход игры
    Рома
    65.9% (27)
    Ничья
    31.7% (13)
    Лацио
    2.4% (1)
    Тотал 2.5
    Больше
    63.41% (26)
    Меньше
    36.59% (15)
    Обе команды забьют
    Да
    78.05% (32)
    Нет
    21.95% (9)
    Популярный счёт
    2:1 Рома
    43.9% (18)
    1:1 Ничья
    17.1% (7)
    1:0 Рома
    14.6% (6)
    2:2 Ничья
    14.6% (6)
    2:0 Рома
    4.9% (2)
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