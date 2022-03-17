Италия: Серия A 2021-2022
Позже
Стадион: Стадио Олимпико
История личных встреч
Рома
Лацио
19 матчей
84.2%
15.8%
16 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
36.8%
57.9%
5.3%
7 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
89.5%
10.5%
17 побед 2 ничьи 0 побед
14 матчей
21.4%
78.6%
0 побед 3 ничьи 11 побед
Первый тайм
42.9%
57.1%
0 побед 6 ничьих 9 побед
Второй тайм
28.6%
71.4%
0 побед 4 ничьи 10 побед
33 матча
48.5%
18.2%
33.3%
16 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
21.2%
51.5%
27.3%
7 побед 17 ничьих 9 побед
Второй тайм
51.5%
18.2%
30.3%
17 побед 6 ничьих 10 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Рома
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|13 (2)
|0.45
|Пеллегрини Лоренцо
|7 (1)
|0.24
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.14
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.07
|Смоллинг Крис
|2
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.07
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
Лацио
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Иммобиле Чиро
|21 (6)
|0.72
|Милинкович-Савич Сергей
|8
|0.28
|Педро Родригес
|8
|0.28
|Андерсон Фелипе
|5
|0.17
|Альберто Луис
|4
|0.14
|Дзакканьи Маттиа
|4
|0.14
|Ачерби Франческо
|3
|0.1
|Лаццари Мануэль
|2
|0.07
|Катальди Данило
|1
|0.03
|Хюсай Эльсейд
|1
|0.03
|Башич Тома
|0
|0
|Рейна Пепе
|0
|0
|Патрик
|0
|0
|Марушич Адам
|0
|0
|Моро Рауль
|0
|0
Карточки
Рома
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|12
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|7
|1
|Абрахам Тэмми
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Ибаньес Рожер
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|1
|Оливейра Сержиу
|2
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
Лацио
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Луис Фелипе
|9
|1
|Марушич Адам
|5
|1
|Катальди Данило
|6
|0
|Патрик
|4
|1
|Милинкович-Савич Сергей
|4
|1
|Лукас Лейва
|5
|0
|Альберто Луис
|5
|0
|Дзакканьи Маттиа
|5
|0
|Педро Родригес
|4
|0
|Рейна Пепе
|3
|0
|Иммобиле Чиро
|3
|0
|Лаццари Мануэль
|3
|0
|Башич Тома
|3
|0
|Ачерби Франческо
|1
|1
|Раду Стефан
|2
|0
|Хюсай Эльсейд
|2
|0
|Андерсон Фелипе
|1
|0
|Акпа-Акпро Жан-Даниэль
|1
|0
|Стракоша Томас
|1
|0
|Мурики Ведат
|1
|0
|Андерсон Андре
|1
|0
|Маурицио Сарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
24
9 В 1-м тайме 15
11 Во 2-м тайме 9
10 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
10%
6
25%
1-15
1
5%
3
13%
16-30
6
30%
6
25%
31-45
4
20%
3
13%
46-60
3
15%
4
17%
61-75
4
20%
2
8%
76-90
Пропущено
14
25
7 В 1-м тайме 13
7 Во 2-м тайме 12
3 Пропускали первыми 8
7 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
4
29%
5
20%
16-30
1
7%
3
12%
31-45
3
21%
0
0%
46-60
2
14%
6
24%
61-75
2
14%
6
24%
76-90
Забито
28
33
13 В 1-м тайме 12
15 Во 2-м тайме 21
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
1
4%
5
15%
1-15
2
7%
1
3%
16-30
10
36%
6
18%
31-45
3
11%
6
18%
46-60
4
14%
7
21%
61-75
8
29%
8
24%
76-90
Пропущено
20
18
8 В 1-м тайме 9
12 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 9
4
20%
4
22%
1-15
3
15%
2
11%
16-30
1
5%
3
17%
31-45
5
25%
1
6%
46-60
6
30%
4
22%
61-75
1
5%
4
22%
76-90
Забито
48
57
22 В 1-м тайме 27
26 Во 2-м тайме 30
17 Забивали первыми 14
5 Не забивали 5
3
6%
11
19%
1-15
3
6%
4
7%
16-30
16
33%
12
21%
31-45
7
15%
9
16%
46-60
7
15%
11
19%
61-75
12
25%
10
18%
76-90
Пропущено
34
43
15 В 1-м тайме 22
19 Во 2-м тайме 21
10 Пропускали первыми 14
17 Не пропускали 22
6
18%
9
21%
1-15
7
21%
7
16%
16-30
2
6%
6
14%
31-45
8
24%
1
2%
46-60
8
24%
10
23%
61-75
3
9%
10
23%
76-90
Результаты последних матчей
Рома
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1 Рома - Аталанта 1:0
Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3 Болонья - Рома 1:0
Лацио
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Лацио - Венеция 1:0 Кальяри - Лацио 0:3 Лацио - Наполи 1:2 Лацио - Порту 2:2
Удинезе - Лацио 1:1 Порту - Лацио 2:1 Лацио - Болонья 3:0 Милан - Лацио 4:0 Фиорентина - Лацио 0:3 Лацио - Аталанта 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Салернитана - Лацио 0:3 Интер Милан - Лацио 2:1 Лацио - Эмполи 3:3 Венеция - Лацио 1:3 Лацио - Дженоа 3:1 Сассуоло - Лацио 2:1 Лацио - Галатасарай 0:0 Сампдория - Лацио 1:3 Лацио - Удинезе 4:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|29
|19
|6
|4
|55 - 29
|63
|2.
|Наполи
|Заявка
|29
|18
|6
|5
|51 - 21
|60
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|28
|17
|8
|3
|61 - 23
|59
|4.
|Ювентус
|Заявка
|29
|16
|8
|5
|45 - 26
|56
|5.
|Лацио
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|58 - 42
|49
|6.
|Рома
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|47 - 35
|48
|7.
|Аталанта
|Заявка
|28
|13
|9
|6
|50 - 31
|48
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|28
|14
|4
|10
|47 - 37
|46
|9.
|Верона
|Заявка
|29
|11
|8
|10
|54 - 46
|41
|10.
|Сассуоло
|Заявка
|29
|10
|10
|9
|51 - 48
|40
|11.
|Торино
|Заявка
|28
|9
|8
|11
|34 - 29
|35
|12.
|Болонья
|Заявка
|28
|9
|6
|13
|32 - 43
|33
|13.
|Эмполи
|Заявка
|29
|8
|8
|13
|40 - 54
|32
|14.
|Удинезе
|Заявка
|27
|6
|12
|9
|35 - 44
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|29
|8
|5
|16
|30 - 50
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|29
|7
|5
|17
|37 - 51
|26
|17.
|Кальяри
|Заявка
|29
|5
|10
|14
|28 - 53
|25
|18.
|Венеция
|Заявка
|28
|5
|7
|16
|25 - 52
|22
|19.
|Дженоа
|Заявка
|29
|1
|16
|12
|22 - 47
|19
|20.
|Салернитана
|Заявка
|27
|3
|7
|17
|22 - 63
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|35 - 12
|32
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|3.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|4.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|5.
|Рома
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|20 - 14
|28
|6.
|Ювентус
|Заявка
|14
|8
|3
|3
|18 - 9
|27
|7.
|Наполи
|Заявка
|14
|8
|2
|4
|23 - 10
|26
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|11.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|12.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|13.
|Сассуоло
|Заявка
|14
|4
|5
|5
|19 - 22
|17
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Кальяри
|Заявка
|14
|2
|6
|6
|16 - 25
|12
|17.
|Эмполи
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|22 - 37
|11
|18.
|Венеция
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|15 - 28
|10
|19.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|20.
|Дженоа
|Заявка
|14
|0
|8
|6
|9 - 19
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|2.
|Милан
|Заявка
|14
|10
|3
|1
|32 - 17
|33
|3.
|Аталанта
|Заявка
|14
|9
|3
|2
|26 - 13
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|25 - 24
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|5
|2
|7
|15 - 21
|17
|11.
|Верона
|Заявка
|14
|3
|6
|5
|23 - 26
|15
|12.
|Специя
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|15 - 33
|14
|13.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|14.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|15.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|16.
|Удинезе
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|16 - 23
|11
|17.
|Сампдория
|Заявка
|14
|3
|2
|9
|14 - 23
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|13
|2
|4
|7
|7 - 13
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|13
|2
|2
|9
|10 - 32
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Рома - Лацио
Исход игры
Рома
65.9% (27)
Ничья
31.7% (13)
Лацио
2.4% (1)
Тотал 2.5
Больше
63.41% (26)
Меньше
36.59% (15)
Обе команды забьют
Да
78.05% (32)
Нет
21.95% (9)
Популярный счёт
2:1 Рома
43.9% (18)
1:1 Ничья
17.1% (7)
1:0 Рома
14.6% (6)
2:2 Ничья
14.6% (6)
2:0 Рома
4.9% (2)
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