У "Томи" весьма сложная задача за вторую половину встречи, но "Торпедо" же смогло забить четырежды за полтайма, а почему "Томь" не может?

Султонов далековато отпустил от себя мяч на левом фланге, и хозяева обратили это в аут в свою пользу.

Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Дубль Дениса Лаптева! Енин прострелил слева в центр, и Лаптев легко забил четвёртый гол гостей, послав мяч в сетку между вратарём и защитником хозяев.

Свисток на перерыв при достаточно неожиданном промежуточном счёте.

44' Торпедовцы, в свою очередь, стали меньше атаковать в последние минуты.

43' Томичи стараются подобрать ключ к чужим воротам и хотя бы сократить отставание в счёте до перерыва.

42' Заброс Ставпеца из глубины в чужую штрафную стал лёгкой добычей для Ботнаря.

42' Дальний удар Кубышкина - рикошет, и будет угловой.

42' Ставпец задумал подачу с правого края, а Самсонов выставил ногу и послал мяч за боковую.

41' Удар гостей с подбора после подачи корнера заблокирован.

40' Прострел Султонова с левой стороны на Лаптева привёл к угловому.

39' Енин пошёл в прессинг относительно Зубкова и заработал аут для "Торпедо".

38' Неподготовленный дальний выстрел хозяев - неопасно, правее створа.

37' Темников на своей половине в подкате ударил по ногам Кубышкина, за что получил жёлтую карточку.

35' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Мухаммад Султонов (с пенальти)! Это дубль.

Обводящий удар Султонова в правый угол - Полетаев упал в правильный угол, только ему надо было поднять руки выше.

34' Пенальти в ворота "Томи"! Темников, навешивая с правого фланга, попал мячом в руку Дуарте.

33' Полетаев поймал высокий заброс, проблем с этим у него не возникло.

32' Самсонов поднялся с газона, медицинская помощь ему не потребовалась.

31' Шумских не пустил соперника к мячу в штрафную на правом полуфланге обороны.

30' Ставпец в верховой борьбе положил руку на шею Нетфуллину в центральном круге.

29' Ставпец с подбора с правого полуфланга закрутил мяч в сторону от левой девятки.

29' Кирсанов простреливал с правого края и заработал угловой.

28' Кирсанов приложился метров с 19, не попал в створ.

26' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Мухаммад Султонов!

Енин слева отдал на Султонова, и тот со средней дистанции покатил мяч в левый угол.

25' Лебеденко с правого полуфланга высоко ткнул мяч, и сфера улетела за лицевую.

25' Корж открылся под верховой заброс, но оказался в офсайде.

24' "Чёрно-белые" занимают третье место и претендуют на выход в Премьер-лигу, поэтому довольствоваться потерей очков не намерены.

23' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Денис Лаптев!

Лаптев взял игру на себя, вошёл в штрафную с левой стороны, сыграл в стеночку с Лебеденко и поразил центр створа.

22' Корж расторопно овладел мячом на правом фланге, но передача в центр у него обрезалась.

21' "Торпедо" старается играть первым номером, а "Томь" по возможности реагирует ответными атаками.

20' В первом круге было 3:3, а в текущей игре пока не так всё весело.

19' Удар Самсонова с подступов к штрафной заблокирован.

18' Дальний удар хозяев от правого края штрафной, похожий на подачу. В любом случае выше створа.

17' Статистика говорит, что до этого в 8 выездных матчах подряд "Торпедо" забивало хотя бы 1 мяч.

16' Гордюшенко упал в правой части чужой штрафной после единоборства с Шумских. Пенальти нет.

15' Во время подачи гостевого корнера на ближнюю Лаптев сфолил против Полетаева.

15' Навес Темникова с правого фланга приводит к назначению углового.

14' Да, многовато брака у обеих команд из-за неудовлетворительного состояния газона.

13' Была у хозяев по правому флангу проникающая передача на Гордюшенко, а овладел мячом Ботнарь.

12' Нетфуллин с нарушением подкатился в Зуйкова впереди на левом фланге.

12' Лаптев, пробовавший продраться в чужую штрафную, наткнулся на отбор.

11' А вот теперь Полетаев сделал вынос в центр поля, где мяч в итоге достался гостям.

10' Полетаев не стал выбивать мяч в середину поля, а отдал его влево партнёру-защитнику.

9' Томичи в центре поля отправили мяч в аут. Вероятно, тоже качество газона сказалось.

8' "Торпедо" пробует добиться чего-то в атаке, но комбинировать на таком поле не очень удобно, отскок своеобразный.

7' Кубышкин подал корнер справа на ближнюю, Корж скинул на дальнюю, и Дуарте в падении пробил мимо створа.

6' То ли офсайд, то ли мелкое нарушение торпедовцев в атаке.

5' Гости подали угловой с правого края, ничего опасного не вышло.

4' Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Илья Кубышкин!

Кубышкин со штрафного с правой стороны хитро забросил мяч в ближний угол мимо стенки, Ботнарь такого не ожидал.

3' Опасный стандарт заработала "Томь". Зуйкова впереди на правом фланге дёрнул за руку Самсонов. Всё правильно, это не пенальти, Зуйков на момент нарушения ещё не успел войти в штрафную.

3' На линии центрального круга мелким фолом отметился Лаптев.

2' Пока ничего особого по игре не скажешь, её рисунок не сформировался.

1' "Томь" в зелёной форме, "Торпедо" в чёрном одеянии.