  1. Футбол
  2. Матчи
  3. РОССИЯ
  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
1:4
Второй тайм: 49'
Торпедо Москва
0'
1:0
4' Гол
Кубышкин Илья
1:1
23' Гол
Лаптев Денис
1:2
26' Гол
Султонов Мухаммад
1:3
35' Пенальти
Султонов Мухаммад
37' Желтая карточка
Темников Иван
1:4
45' Гол
Лаптев Денис
49'

Ход матча

4'
Кубышкин Илья
1:0
23'
1:1
Лаптев Денис
26'
1:2
Султонов Мухаммад
35'
1:3
Султонов Мухаммад
37'
 
Темников Иван
45'
1:4
Лаптев Денис
Прогнозы 121
Томь 13.2% (16)
X 27.3% (33)
Торпедо Москва 59.5% (72)
0
выиграет Торпедо Москва, со счетом 0:1
В этом сезоне “Томь” тянет на твердого середняка, плюс неплохо показывает себя на домашней арене, но... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Торпедо Москва
5.12
3.38
1.88
Все Коэффициенты
Новости
Томь
Торпедо Москва

История личных встреч

Томь
Торпедо Москва

2 матча

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
2 победы 0 ничьих 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 2 победы

6 матчей

33.3%
16.7%
50%
2 победы 1 ничья 3 победы

Первый тайм

16.7%
33.3%
50%
1 победа 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
2 победы 2 ничьи 2 победы

История матчей

ФПД
3:3
ФПД
1:0
ФПД
1:0
ФПД
2:1
ФПД
1:0
ФПД
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 16 (9) 0.55
Кирсанов Никита 5 0.17
Кудряшов Павел 4 0.14
Кубышкин Илья 4 0.14
Корж Константин 4 0.14
Гордюшенко Астемир 2 0.07
Галаджан Артём 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Семейкин Артём 1 0.03
Станисавлевич Александар 1 0.03
Торпедо Москва
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Султонов Мухаммад 13 (2) 0.46
Калмыков Амур 12 0.43
Лебеденко Игорь 8 0.29
Темников Иван 3 0.11
Шумских Алексей 3 0.11
Померко Алексей 3 0.11
Самсонов Артём Владимирович 2 0.07
Лаптев Денис 2 0.07
Енин Иван 2 0.07
Евдокимов Андрей 2 0.07
Рязанцев Александр 1 0.04
Адаев Владислав 1 0.04
Маркин Михаил 1 (1) 0.04

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 12 0
Почивалин Валерий 9 0
Савиных Данил 4 2
Ставпец Александр 7 0
Кудряшов Павел 7 0
Зуйков Сергей 6 0
Гордюшенко Астемир 6 0
Абрамов Артём 4 1
Радостев Семён 5 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Горовых Даниил 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
Торпедо Москва
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Померко Алексей 8 3
Темников Иван 9 1
Шумских Алексей 7 0
Самсонов Артём Владимирович 7 0
Нетфуллин Равиль 5 0
Енин Иван 5 0
Кожемякин Олег 2 1
Калмыков Амур 2 1
Евдокимов Андрей 3 0
Адаев Владислав 1 1
Рязанцев Александр 2 0
Султонов Мухаммад 2 0
Полубояринов Данил 2 0
Кравчук Андрей 2 0
Лебеденко Игорь 1 0
Каплиенко Александр 1 0
Седько Павел 1 0
Ботнарь Виталий 1 0

Голы по времени матча

Забито

16
19
7 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
15 Не забивали 15
3
19%
1
5%
1-15
0
0%
3
16%
16-30
4
25%
4
21%
31-45
2
13%
2
11%
46-60
2
13%
7
37%
61-75
5
31%
2
11%
76-90

Пропущено

17
17
8 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 6
6 Пропускали первыми 4
11 Не пропускали 9
4
24%
3
18%
1-15
1
6%
3
18%
16-30
3
18%
5
29%
29%
31-45
2
12%
1
6%
46-60
4
24%
2
12%
61-75
3
18%
3
18%
76-90

Забито

23
30
7 В 1-м тайме 12
16 Во 2-м тайме 18
6 Забивали первыми 8
16 Не забивали 15
2
9%
3
10%
1-15
3
13%
4
13%
16-30
2
9%
5
17%
31-45
9
39%
4
13%
46-60
2
9%
8
27%
61-75
5
22%
6
20%
76-90

Пропущено

28
13
10 В 1-м тайме 6
18 Во 2-м тайме 7
8 Пропускали первыми 4
13 Не пропускали 9
3
11%
2
15%
1-15
4
14%
2
15%
16-30
3
11%
2
15%
31-45
4
14%
1
8%
46-60
5
18%
3
23%
61-75
9
32%
3
23%
76-90

Забито

39
49
14 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 29
14 Забивали первыми 17
3 Не забивали 3
5
13%
4
8%
1-15
3
8%
7
14%
16-30
6
15%
9
18%
31-45
11
28%
6
12%
46-60
4
10%
15
31%
61-75
10
26%
8
16%
76-90

Пропущено

45
30
18 В 1-м тайме 17
27 Во 2-м тайме 13
14 Пропускали первыми 8
24 Не пропускали 18
7
16%
5
17%
1-15
5
11%
5
17%
16-30
6
13%
7
23%
31-45
6
13%
2
7%
46-60
9
20%
5
17%
61-75
12
27%
6
20%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5 Сочи - Томь 4:0
Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3 Краснодар-2 - Томь 2:1
Торпедо Москва
(20 матчей)
35%
55%
10%
7 побед 11 ничьих 2 поражения
Факел - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Балтика 2:2 Уфа - Торпедо Москва 0:0 Торпедо Москва - Волгарь 1:0
Торпедо Москва - СКА-Хабаровск 0:0 Олимп-Долгопрудный - Торпедо Москва 3:3 Текстильщик - Торпедо Москва 1:1 Алания - Торпедо Москва 5:1 Спартак-2 - Торпедо Москва 0:1 Торпедо Москва - Ростов 2:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Велес Москва - Торпедо Москва 3:5 Краснодар-2 - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - КАМАЗ 1:1 Ротор - Торпедо Москва 1:1 Торпедо Москва - Нефтехимик 1:1 Акрон - Торпедо Москва 1:0 Торпедо Москва - Оренбург 2:1 Торпедо Москва - Томь 3:3 Торпедо Москва - Факел 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 28 19 2 7 46 - 19 59
2. Торпедо Москва 4:1 Заявка 28 14 12 2 53 - 31 54
3. Факел 0:0 Заявка 28 16 5 7 45 - 25 53
4. Алания Заявка 28 14 7 7 61 - 37 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 28 14 6 8 45 - 27 48
7. Енисей 0:0 Заявка 29 13 6 10 43 - 41 45
8. Балтика Заявка 28 10 12 6 37 - 24 42
9. Акрон Заявка 28 11 8 9 31 - 30 41
10. Велес Москва Заявка 28 11 4 13 33 - 36 37
11. Спартак-2 Заявка 28 11 4 13 32 - 44 37
12. Томь 1:4 Заявка 29 10 7 12 41 - 48 37
13. Краснодар-2 Заявка 28 10 6 12 27 - 35 36
14. КАМАЗ Заявка 27 8 9 10 23 - 26 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 28 7 11 10 25 - 31 32
16. ФК Кубань Заявка 28 9 4 15 30 - 41 31
17. Волгарь Заявка 28 8 5 15 20 - 30 29
18. Ротор Заявка 28 4 12 12 25 - 39 24
19. Металлург Липецк Заявка 27 6 3 18 20 - 54 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел 0:0 Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 13 10 0 3 33 - 14 30
6. Торпедо Москва 4:1 Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Томь 1:4 Заявка 15 7 4 4 19 - 19 25
9. Енисей 0:0 Заявка 13 7 4 2 21 - 14 25
10. Велес Москва Заявка 14 7 3 4 22 - 21 24
11. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
12. КАМАЗ Заявка 14 6 4 4 18 - 14 22
13. Краснодар-2 Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
14. Спартак-2 Заявка 14 5 4 5 14 - 15 19
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 14 4 1 9 13 - 27 13
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
20. Ротор Заявка 14 1 7 6 9 - 20 10
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва 4:1 Заявка 14 7 5 2 23 - 18 26
2. Нефтехимик Заявка 13 6 3 4 17 - 15 21
3. Факел 0:0 Заявка 14 6 3 5 21 - 16 21
4. Оренбург Заявка 13 6 2 5 18 - 10 20
5. Енисей 0:0 Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
6. Балтика Заявка 14 5 5 4 21 - 14 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
10. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
11. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
12. Волгарь Заявка 14 4 3 7 12 - 16 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 3 4 7 11 - 16 13
16. Томь 1:4 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
17. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
18. Акрон Заявка 12 2 4 6 9 - 15 10
19. Металлург Липецк Заявка 13 3 0 10 10 - 33 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • 48'
    Султонов далековато отпустил от себя мяч на левом фланге, и хозяева обратили это в аут в свою пользу.
  • 47'
    У "Томи" весьма сложная задача за вторую половину встречи, но "Торпедо" же смогло забить четырежды за полтайма, а почему "Томь" не может?
  • Второй тайм начался
    46'
    Второй тайм начался.
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Свисток на перерыв при достаточно неожиданном промежуточном счёте.
  • 2 гола - дубль!
    45'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:4! Дубль Дениса Лаптева!
    Енин прострелил слева в центр, и Лаптев легко забил четвёртый гол гостей, послав мяч в сетку между вратарём и защитником хозяев.
  • 44'
    Торпедовцы, в свою очередь, стали меньше атаковать в последние минуты.
  • 43'
    Томичи стараются подобрать ключ к чужим воротам и хотя бы сократить отставание в счёте до перерыва.
  • 42'
    Заброс Ставпеца из глубины в чужую штрафную стал лёгкой добычей для Ботнаря.
  • Угловой
    42'
    Дальний удар Кубышкина - рикошет, и будет угловой.
  • 42'
    Ставпец задумал подачу с правого края, а Самсонов выставил ногу и послал мяч за боковую.
  • 41'
    Удар гостей с подбора после подачи корнера заблокирован.
  • Угловой
    40'
    Прострел Султонова с левой стороны на Лаптева привёл к угловому.
  • 39'
    Енин пошёл в прессинг относительно Зубкова и заработал аут для "Торпедо".
  • 38'
    Неподготовленный дальний выстрел хозяев - неопасно, правее створа.
  • Желтая карточка
    37'
    Темников на своей половине в подкате ударил по ногам Кубышкина, за что получил жёлтую карточку.
  • Пенальти
    35'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:3! Мухаммад Султонов (с пенальти)! Это дубль.
    Обводящий удар Султонова в правый угол - Полетаев упал в правильный угол, только ему надо было поднять руки выше.
  • Пенальти!
    34'
    Пенальти в ворота "Томи"! Темников, навешивая с правого фланга, попал мячом в руку Дуарте.
  • 33'
    Полетаев поймал высокий заброс, проблем с этим у него не возникло.
  • Травма, повреждение
    32'
    Самсонов поднялся с газона, медицинская помощь ему не потребовалась.
  • 31'
    Шумских не пустил соперника к мячу в штрафную на правом полуфланге обороны.
  • Фол, нарушение
    30'
    Ставпец в верховой борьбе положил руку на шею Нетфуллину в центральном круге.
  • 29'
    Ставпец с подбора с правого полуфланга закрутил мяч в сторону от левой девятки.
  • Угловой
    29'
    Кирсанов простреливал с правого края и заработал угловой.
  • 28'
    Кирсанов приложился метров с 19, не попал в створ.
  • Описание гола
    26'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:2! Мухаммад Султонов!
    Енин слева отдал на Султонова, и тот со средней дистанции покатил мяч в левый угол.
  • 25'
    Лебеденко с правого полуфланга высоко ткнул мяч, и сфера улетела за лицевую.
  • Офсайд
    25'
    Корж открылся под верховой заброс, но оказался в офсайде.
  • 24'
    "Чёрно-белые" занимают третье место и претендуют на выход в Премьер-лигу, поэтому довольствоваться потерей очков не намерены.
  • Описание гола
    23'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:1! Денис Лаптев!
    Лаптев взял игру на себя, вошёл в штрафную с левой стороны, сыграл в стеночку с Лебеденко и поразил центр створа.
  • 22'
    Корж расторопно овладел мячом на правом фланге, но передача в центр у него обрезалась.
  • 21'
    "Торпедо" старается играть первым номером, а "Томь" по возможности реагирует ответными атаками.
  • 20'
    В первом круге было 3:3, а в текущей игре пока не так всё весело.
  • 19'
    Удар Самсонова с подступов к штрафной заблокирован.
  • 18'
    Дальний удар хозяев от правого края штрафной, похожий на подачу. В любом случае выше створа.
  • 17'
    Статистика говорит, что до этого в 8 выездных матчах подряд "Торпедо" забивало хотя бы 1 мяч.
  • 16'
    Гордюшенко упал в правой части чужой штрафной после единоборства с Шумских. Пенальти нет.
  • Фол, нарушение
    15'
    Во время подачи гостевого корнера на ближнюю Лаптев сфолил против Полетаева.
  • Угловой
    15'
    Навес Темникова с правого фланга приводит к назначению углового.
  • 14'
    Да, многовато брака у обеих команд из-за неудовлетворительного состояния газона.
  • 13'
    Была у хозяев по правому флангу проникающая передача на Гордюшенко, а овладел мячом Ботнарь.
  • Фол, нарушение
    12'
    Нетфуллин с нарушением подкатился в Зуйкова впереди на левом фланге.
  • 12'
    Лаптев, пробовавший продраться в чужую штрафную, наткнулся на отбор.
  • 11'
    А вот теперь Полетаев сделал вынос в центр поля, где мяч в итоге достался гостям.
  • 10'
    Полетаев не стал выбивать мяч в середину поля, а отдал его влево партнёру-защитнику.
  • 9'
    Томичи в центре поля отправили мяч в аут. Вероятно, тоже качество газона сказалось.
  • 8'
    "Торпедо" пробует добиться чего-то в атаке, но комбинировать на таком поле не очень удобно, отскок своеобразный.
  • Опасный момент
    7'
    Кубышкин подал корнер справа на ближнюю, Корж скинул на дальнюю, и Дуарте в падении пробил мимо створа.
  • 6'
    То ли офсайд, то ли мелкое нарушение торпедовцев в атаке. 
  • Угловой
    5'
    Гости подали угловой с правого края, ничего опасного не вышло.
  • Описание гола
    4'
    Г-О-О-О-О-О-О-О-О-О-О-Л! 1:0! Илья Кубышкин!
    Кубышкин со штрафного с правой стороны хитро забросил мяч в ближний угол мимо стенки, Ботнарь такого не ожидал.
  • Фол, нарушение
    3'
    Опасный стандарт заработала "Томь". Зуйкова впереди на правом фланге дёрнул за руку Самсонов. Всё правильно, это не пенальти, Зуйков на момент нарушения ещё не успел войти в штрафную.
  • Фол, нарушение
    3'
    На линии центрального круга мелким фолом отметился Лаптев.
  • 2'
    Пока ничего особого по игре не скажешь, её рисунок не сформировался.
  • 1'
    "Томь" в зелёной форме, "Торпедо" в чёрном одеянии.
  • Первый тайм начался
    1'
    Матч начался.
  • До матча
  • Судья
    Главный арбитр - Артём Чистяков (Азов).
  • Здравствуйте, уважаемые ценители ФНЛ! В 29-м туре второго по силе российского дивизиона друг против друга сыграют "Томь" и "Торпедо" Москва. Текстовый онлайн этого матча на LiveResult.Ru проведёт Кирилл Иванцов.
Прогнозы 121
Томь 13.2% (16)
X 27.3% (33)
Торпедо Москва 59.5% (72)
0
выиграет Торпедо Москва, со счетом 0:1
В этом сезоне “Томь” тянет на твердого середняка, плюс неплохо показывает себя на домашней арене, но... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Торпедо Москва
5.12
3.38
1.88
Все Коэффициенты
Новости
Где смотреть матч Томь 1:4 Торпедо Москва онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Томь 1:4 Торпедо Москва

Исход игры
Томь
13.2% (16)
Ничья
27.3% (33)
Торпедо Москва
59.5% (72)
Тотал 2.5
Больше
39.09% (43)
Меньше
60.91% (67)
Обе команды забьют
Да
67.27% (74)
Нет
32.73% (36)
Популярный счёт
1:2 Торпедо Москва
28.1% (34)
1:1 Ничья
25.6% (31)
0:1 Торпедо Москва
19% (23)
0:2 Торпедо Москва
5.8% (7)
1:0 Томь
4.1% (5)
2:1 Томь
4.1% (5)
2:3 Торпедо Москва
1.7% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Томь
Торпедо Москва

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 