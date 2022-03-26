В этом сезоне “Томь” тянет на твердого середняка, плюс неплохо показывает себя на домашней арене, но... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|16 (9)
|0.55
|Кирсанов Никита
|5
|0.17
|Кудряшов Павел
|4
|0.14
|Кубышкин Илья
|4
|0.14
|Корж Константин
|4
|0.14
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|Галаджан Артём
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Семейкин Артём
|1
|0.03
|Станисавлевич Александар
|1
|0.03
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Султонов Мухаммад
|13 (2)
|0.46
|Калмыков Амур
|12
|0.43
|Лебеденко Игорь
|8
|0.29
|Темников Иван
|3
|0.11
|Шумских Алексей
|3
|0.11
|Померко Алексей
|3
|0.11
|Самсонов Артём Владимирович
|2
|0.07
|Лаптев Денис
|2
|0.07
|Енин Иван
|2
|0.07
|Евдокимов Андрей
|2
|0.07
|Рязанцев Александр
|1
|0.04
|Адаев Владислав
|1
|0.04
|Маркин Михаил
|1 (1)
|0.04
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|12
|0
|Почивалин Валерий
|9
|0
|Савиных Данил
|4
|2
|Ставпец Александр
|7
|0
|Кудряшов Павел
|7
|0
|Зуйков Сергей
|6
|0
|Гордюшенко Астемир
|6
|0
|Абрамов Артём
|4
|1
|Радостев Семён
|5
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Горовых Даниил
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Померко Алексей
|8
|3
|Темников Иван
|9
|1
|Шумских Алексей
|7
|0
|Самсонов Артём Владимирович
|7
|0
|Нетфуллин Равиль
|5
|0
|Енин Иван
|5
|0
|Кожемякин Олег
|2
|1
|Калмыков Амур
|2
|1
|Евдокимов Андрей
|3
|0
|Адаев Владислав
|1
|1
|Рязанцев Александр
|2
|0
|Султонов Мухаммад
|2
|0
|Полубояринов Данил
|2
|0
|Кравчук Андрей
|2
|0
|Лебеденко Игорь
|1
|0
|Каплиенко Александр
|1
|0
|Седько Павел
|1
|0
|Ботнарь Виталий
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|28
|19
|2
|7
|46 - 19
|59
|2.
|Торпедо Москва
|4:1 Заявка
|28
|14
|12
|2
|53 - 31
|54
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|28
|16
|5
|7
|45 - 25
|53
|4.
|Алания
|Заявка
|28
|14
|7
|7
|61 - 37
|49
|5.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|36 - 27
|48
|6.
|Нефтехимик
|Заявка
|28
|14
|6
|8
|45 - 27
|48
|7.
|Енисей
|0:0 Заявка
|29
|13
|6
|10
|43 - 41
|45
|8.
|Балтика
|Заявка
|28
|10
|12
|6
|37 - 24
|42
|9.
|Акрон
|Заявка
|28
|11
|8
|9
|31 - 30
|41
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|33 - 36
|37
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|28
|11
|4
|13
|32 - 44
|37
|12.
|Томь
|1:4 Заявка
|29
|10
|7
|12
|41 - 48
|37
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|28
|10
|6
|12
|27 - 35
|36
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|27
|8
|9
|10
|23 - 26
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|28
|7
|11
|10
|25 - 31
|32
|16.
|ФК Кубань
|Заявка
|28
|9
|4
|15
|30 - 41
|31
|17.
|Волгарь
|Заявка
|28
|8
|5
|15
|20 - 30
|29
|18.
|Ротор
|Заявка
|28
|4
|12
|12
|25 - 39
|24
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|27
|6
|3
|18
|20 - 54
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|0:0 Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|22 - 9
|30
|5.
|Алания
|Заявка
|13
|10
|0
|3
|33 - 14
|30
|6.
|Торпедо Москва
|4:1 Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|8.
|Томь
|1:4 Заявка
|15
|7
|4
|4
|19 - 19
|25
|9.
|Енисей
|0:0 Заявка
|13
|7
|4
|2
|21 - 14
|25
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 21
|24
|11.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|12.
|КАМАЗ
|Заявка
|14
|6
|4
|4
|18 - 14
|22
|13.
|Краснодар-2
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|5
|4
|5
|14 - 15
|19
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|13 - 27
|13
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|20.
|Ротор
|Заявка
|14
|1
|7
|6
|9 - 20
|10
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|4:1 Заявка
|14
|7
|5
|2
|23 - 18
|26
|2.
|Нефтехимик
|Заявка
|13
|6
|3
|4
|17 - 15
|21
|3.
|Факел
|0:0 Заявка
|14
|6
|3
|5
|21 - 16
|21
|4.
|Оренбург
|Заявка
|13
|6
|2
|5
|18 - 10
|20
|5.
|Енисей
|0:0 Заявка
|16
|6
|2
|8
|22 - 27
|20
|6.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|5
|4
|21 - 14
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|10.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|12.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|12 - 16
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|3
|4
|7
|11 - 16
|13
|16.
|Томь
|1:4 Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|17.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|18.
|Акрон
|Заявка
|12
|2
|4
|6
|9 - 15
|10
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|13
|3
|0
|10
|10 - 33
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4