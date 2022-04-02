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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:0
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Фрозиноне
0'
18' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
24' Желтая карточка
Риччи Матео
30' Желтая карточка
Гатти Федерико
1:0
40' Гол
Кода Массимо
54' Желтая карточка
Калабрези Артуро
57' Желтая карточка
Блен Алексис
71' Желтая карточка
Чано Камилло
72' Желтая карточка
Коттали Маттео
89' Желтая карточка
Галло Антонино
90'+1
1
Блеве
Марко
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
94
Минелли
Стефано
44
Баришич
Адриан-Леон
6
Гатти
Федерико
4
Калай
Сержио
29
Коттали
Маттео
88
Риччи
Матео
27
Канотто
Луиджи
21
Болока
Даниэль
26
Лулич
Карло
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
Лечче
4-3-3
Фрозиноне
4-1-4-1

История личных встреч

Лечче
Фрозиноне

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
0:3
СB
2:2
ТМК
4:1
ППД
3:1
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
3:1
СB
0:4
СB
1:3
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 19 (6) 0.59
Стрефецца Габриэль 11 0.34
Ди Мариано Франческо 4 0.13
Гарджуло Марио 3 0.09
Майер Жан 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Листковски Марчин 2 0.06
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.31
Зербин Алессио 7 0.22
Канотто Луиджи 4 0.13
Гатти Федерико 4 0.13
Чано Камилло 3 0.09
Чичерелли Эмануэле 3 0.09
Дзампано Франческо 2 0.06
Риччи Матео 2 (1) 0.06
Новакович Андрия 2 0.06
Лулич Карло 2 0.06
Гарритано Лука 2 0.06
Болока Даниэль 1 0.03
Роден Маркус 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Блен Алексис 4 0
Родригес Пабло 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Кода Массимо 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Галло Антонино 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 11 1
Коттали Маттео 11 0
Риччи Матео 8 0
Чано Камилло 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Болока Даниэль 6 0
Шиминьски Пшемыслав 5 0
Зербин Алессио 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Роден Маркус 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Гарритано Лука 2 0
Бригенти Николо 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

31
20
21 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
11
35%
4
20%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
4
13%
5
25%
76-90

Пропущено

15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
5
29%
29%
1
4%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
0
0%
11
44%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
6
35%
6
24%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
5
38%
6
43%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Забито

48
45
29 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
9
19%
2
4%
1-15
9
19%
1
2%
16-30
11
23%
15
33%
31-45
6
13%
7
16%
46-60
3
6%
9
20%
61-75
10
21%
11
24%
76-90

Пропущено

28
33
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
5
18%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
8
29%
9
27%
46-60
7
25%
2
6%
61-75
3
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1
Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:1 Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче 1:0 Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Асколи 1:0 Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
7. Фрозиноне 0:1 Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
8. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана 1:0 Заявка 32 12 8 12 46 - 46 44
11. Читтаделла 0:1 Заявка 32 11 11 10 33 - 31 44
12. Реджина 1:1 Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма 2:1 Заявка 32 9 15 8 39 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия 2:2 Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца 1:2 Заявка 31 5 9 17 27 - 49 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне 0:1 Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче 1:0 Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе 1:1 Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина 1:1 Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана 1:0 Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла 0:1 Заявка 16 6 4 6 19 - 15 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма 2:1 Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Алессандрия 2:2 Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи 1:0 Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе 1:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче 1:0 Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма 2:1 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла 0:1 Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне 0:1 Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана 1:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 27 19
14. Реджина 1:1 Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия 2:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 1:2 Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Гатти Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Adrian Leon Barisic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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Лечче
Ничья
Фрозиноне
2.00
3.41
4.50
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