Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Виа дель Маре
18' Желтая карточкаБаришич Адриан-Леон
24' Желтая карточкаРиччи Матео
30' Желтая карточкаГатти Федерико
1:0
40' ГолКода Массимо
54' Желтая карточкаКалабрези Артуро
57' Желтая карточкаБлен Алексис
71' Желтая карточкаЧано Камилло
72' Желтая карточкаКоттали Маттео
89' Желтая карточкаГалло Антонино
Ход матча
24'
30'
40'
54'
57'
71'
72'
89'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 2
-
2 Удары в створ 0
-
5 Угловые 1
-
1 Офсайды 3
-
17 Нарушения правил 16
-
50 Владение мячом, % 50
29
Блен
Алексис
88
Риччи
Матео
26
Лулич
Карло
28
Чано
Камилло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
88 Риччи МатеоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Лулич КарлоПолузащитник
- Полузащитник
-
28 Чано КамиллоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Полузащитник
- Полузащитник
-
15 Хауди ХамзаПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
77 Marko Bozic
-
-
Главный тренер: Fabio Grosso
История личных встреч
Лечче
Фрозиноне
7 матчей
71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 2 победы
Второй тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы
11 матчей
45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы
Второй тайм
45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|19 (6)
|0.59
|Стрефецца Габриэль
|11
|0.34
|Ди Мариано Франческо
|4
|0.13
|Гарджуло Марио
|3
|0.09
|Майер Жан
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Листковски Марчин
|2
|0.06
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Рагуза Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Шарпантье Габриэль
|10 (1)
|0.31
|Зербин Алессио
|7
|0.22
|Канотто Луиджи
|4
|0.13
|Гатти Федерико
|4
|0.13
|Чано Камилло
|3
|0.09
|Чичерелли Эмануэле
|3
|0.09
|Дзампано Франческо
|2
|0.06
|Риччи Матео
|2 (1)
|0.06
|Новакович Андрия
|2
|0.06
|Лулич Карло
|2
|0.06
|Гарритано Лука
|2
|0.06
|Болока Даниэль
|1
|0.03
|Роден Маркус
|1
|0.03
|Баришич Адриан-Леон
|1
|0.03
|Майелло Раффаэле
|1 (1)
|0.03
|Трибуцци Алессио
|0
|0
|Бригенти Николо
|0
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|0
|0
|Касасола Тиаго
|0
|0
Карточки
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|6
|0
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Стрефецца Габриэль
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Калабрези Артуро
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Блен Алексис
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Галло Антонино
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
|Гендрей Валентин
|1
|0
Фрозиноне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Гатти Федерико
|11
|1
|Коттали Маттео
|11
|0
|Риччи Матео
|8
|0
|Чано Камилло
|7
|0
|Дзампано Франческо
|7
|0
|Болока Даниэль
|6
|0
|Шиминьски Пшемыслав
|5
|0
|Зербин Алессио
|5
|0
|Шарпантье Габриэль
|5
|0
|Роден Маркус
|4
|0
|Чичерелли Эмануэле
|4
|0
|Лулич Карло
|4
|0
|Канотто Луиджи
|4
|0
|Майелло Раффаэле
|3
|0
|Новакович Андрия
|3
|0
|Трибуцци Алессио
|3
|0
|Баришич Адриан-Леон
|3
|0
|Гарритано Лука
|2
|0
|Бригенти Николо
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Манцари Джакомо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
31
20
21 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
12 Забивали первыми 6
17 Не забивали 20
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
11
35%
4
20%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
4
13%
5
25%
76-90
Пропущено
15
19
6 В 1-м тайме 10
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 8
9 Не пропускали 11
4
27%
2
11%
1-15
1
7%
5
26%
16-30
1
7%
3
16%
31-45
3
20%
3
16%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
2
13%
5
26%
76-90
Забито
17
25
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
20 Не забивали 18
5
29%
29%
1
4%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
0
0%
11
44%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
6
35%
6
24%
76-90
Пропущено
13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
5
38%
6
43%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90
Забито
48
45
29 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
20 Забивали первыми 15
6 Не забивали 7
9
19%
2
4%
1-15
9
19%
1
2%
16-30
11
23%
15
33%
31-45
6
13%
7
16%
46-60
3
6%
9
20%
61-75
10
21%
11
24%
76-90
Пропущено
28
33
10 В 1-м тайме 15
18 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 13
19 Не пропускали 21
5
18%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
4
14%
6
18%
31-45
8
29%
9
27%
46-60
7
25%
2
6%
61-75
3
11%
7
21%
76-90
Результаты последних матчей
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1
Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|40 - 24
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|31
|14
|12
|5
|47 - 32
|54
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|7.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|8.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|46 - 46
|44
|11.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|32
|11
|11
|10
|33 - 31
|44
|12.
|Реджина
|1:1 Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|32
|9
|15
|8
|39 - 34
|42
|14.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|15.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 49
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|1:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 15
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|12.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 27
|19
|14.
|Реджина
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|1:2 Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3