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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Лечче
1:0
Конец матча

Стадион:
Фрозиноне
0'
18' Желтая карточка
Баришич Адриан-Леон
24' Желтая карточка
Риччи Матео
30' Желтая карточка
Гатти Федерико
1:0
40' Гол
Кода Массимо
54' Желтая карточка
Калабрези Артуро
57' Желтая карточка
Блен Алексис
71' Желтая карточка
Чано Камилло
72' Желтая карточка
Коттали Маттео
89' Желтая карточка
Галло Антонино
90' Желтая карточка
Асенсио Рауль
90'+6
1
Блеве
Марко
33
Калабрези
Артуро
5
Лучиони
Фабио
13
Туиа
Алессандро
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
94
Минелли
Стефано
44
Баришич
Адриан-Леон
6
Гатти
Федерико
4
Калай
Сержио
29
Коттали
Маттео
88
Риччи
Матео
27
Канотто
Луиджи
21
Болока
Даниэль
26
Лулич
Карло
24
Зербин
Алессио
28
Чано
Камилло
Лечче
4-3-3
Фрозиноне
4-1-4-1

История личных встреч

Лечче
Фрозиноне

7 матчей

71.4%
28.6%
5 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

42.9%
28.6%
28.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
5 побед 3 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 2 победы

Второй тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 2 победы

11 матчей

45.5%
27.3%
27.2%
5 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

27.3%
54.5%
18.2%
3 победы 6 ничьих 2 победы

Второй тайм

45.5%
36.4%
18.1%
5 побед 4 ничьи 2 победы

История матчей

СB
0:0
СB
0:3
СB
2:2
ТМК
4:1
ППД
3:1
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
3:1
СB
0:4
СB
1:3
СB
3:0

Бомбардиры внутри турнира

Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 19 (6) 0.59
Стрефецца Габриэль 11 0.34
Ди Мариано Франческо 4 0.13
Гарджуло Марио 3 0.09
Майер Жан 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Листковски Марчин 2 0.06
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Блен Алексис 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Рагуза Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0
Фрозиноне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Шарпантье Габриэль 10 (1) 0.31
Зербин Алессио 7 0.22
Канотто Луиджи 4 0.13
Гатти Федерико 4 0.13
Чано Камилло 3 0.09
Чичерелли Эмануэле 3 0.09
Дзампано Франческо 2 0.06
Риччи Матео 2 (1) 0.06
Новакович Андрия 2 0.06
Лулич Карло 2 0.06
Гарритано Лука 2 0.06
Болока Даниэль 1 0.03
Роден Маркус 1 0.03
Баришич Адриан-Леон 1 0.03
Майелло Раффаэле 1 (1) 0.03
Трибуцци Алессио 0 0
Бригенти Николо 0 0
Шиминьски Пшемыслав 0 0
Касасола Тиаго 0 0

Карточки

Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Стрефецца Габриэль 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Блен Алексис 4 0
Родригес Пабло 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Галло Антонино 3 0
Кода Массимо 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0
Гендрей Валентин 1 0
Фрозиноне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Гатти Федерико 11 1
Коттали Маттео 11 0
Риччи Матео 8 0
Чано Камилло 7 0
Дзампано Франческо 7 0
Болока Даниэль 6 0
Шиминьски Пшемыслав 5 0
Зербин Алессио 5 0
Шарпантье Габриэль 5 0
Роден Маркус 4 0
Чичерелли Эмануэле 4 0
Лулич Карло 4 0
Канотто Луиджи 4 0
Майелло Раффаэле 3 0
Новакович Андрия 3 0
Трибуцци Алессио 3 0
Баришич Адриан-Леон 3 0
Гарритано Лука 2 0
Бригенти Николо 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Манцари Джакомо 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
20
22 В 1-м тайме 5
10 Во 2-м тайме 15
13 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
4
13%
1
5%
1-15
6
19%
0
0%
16-30
12
38%
4
20%
31-45
4
13%
5
25%
46-60
2
6%
5
25%
61-75
4
13%
5
25%
76-90

Пропущено

15
20
6 В 1-м тайме 11
9 Во 2-м тайме 9
2 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
4
27%
2
10%
1-15
1
7%
5
25%
16-30
1
7%
4
20%
31-45
3
20%
3
15%
46-60
4
27%
1
5%
61-75
2
13%
5
25%
76-90

Забито

17
25
8 В 1-м тайме 13
9 Во 2-м тайме 12
8 Забивали первыми 9
21 Не забивали 19
5
29%
29%
1
4%
1-15
3
18%
1
4%
16-30
0
0%
11
44%
31-45
2
12%
2
8%
46-60
1
6%
4
16%
61-75
6
35%
6
24%
76-90

Пропущено

13
14
4 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
5 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 10
1
8%
1
7%
1-15
0
0%
1
7%
16-30
3
23%
3
21%
31-45
5
38%
6
43%
46-60
3
23%
1
7%
61-75
1
8%
2
14%
76-90

Забито

49
45
30 В 1-м тайме 18
19 Во 2-м тайме 27
21 Забивали первыми 15
6 Не забивали 8
9
18%
2
4%
1-15
9
18%
1
2%
16-30
12
24%
15
33%
31-45
6
12%
7
16%
46-60
3
6%
9
20%
61-75
10
20%
11
24%
76-90

Пропущено

28
34
10 В 1-м тайме 16
18 Во 2-м тайме 18
7 Пропускали первыми 14
19 Не пропускали 22
5
18%
3
9%
1-15
1
4%
6
18%
16-30
4
14%
7
21%
31-45
8
29%
9
26%
46-60
7
25%
2
6%
61-75
3
11%
7
21%
76-90

Результаты последних матчей

Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1 Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1
Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1 Лечче - Беневенто 1:1 Лечче - Фиоренцуола 3:1
Фрозиноне
(20 матчей)
45%
30%
25%
9 побед 6 ничьих 5 поражений
Фрозиноне - Беневенто 2:0 Кротоне - Фрозиноне 2:0 Фрозиноне - Алессандрия 3:0 Асколи - Фрозиноне 1:1
Фрозиноне - Козенца 1:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Брешия - Фрозиноне 2:2 Фрозиноне - Комо 1:2 Перуджа - Фрозиноне 3:0 Фрозиноне - Виченца Виртус 2:0 Парма - Фрозиноне 0:1 Пиза - Фрозиноне 1:3 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 Монца - Фрозиноне 3:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Фрозиноне - Лечче 0:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    40'
    Г О О О О Л - Кода Массимо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    30'
    Гатти Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    24'
    Риччи Матео получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    18'
    Adrian Leon Barisic получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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