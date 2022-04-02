Италия: Серия B 2021-2022
1:0
Второй тайм: 90+'
Стадион: Чино э Лилло Дель Дука
2' Желтая карточкаДи Серио Джузеппе
28' Желтая карточкаЛовиза Алессандро
35' Желтая карточкаШарич Дарио
1:0
85' ГолБаскиротто Федерико
Ход матча
35'
85'
Статистика матча
-
9 Удары по воротам 5
-
4 Удары в створ 3
-
3 Угловые 6
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 10
-
54 Владение мячом, % 46
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
74
Цаджу
Франк
11
Илиев
Атанас
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
30 Шарич ДариоПолузащитник
-
27 Эрамо МиркоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
74 Цаджу ФранкНападающий
-
11 Илиев АтанасНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
26 Бидуи СофьянНападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Andrea Sottil
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Бутич КарлоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
15 Ониша МихаэлПолузащитник
-
36 Вокич ДеянПолузащитник
- Нападающий
-
45 Силла ЮссуфНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Bruno Tedino
История личных встреч
Асколи
Порденоне
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед
5 матчей
20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы
Первый тайм
20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы
Второй тайм
60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Асколи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дионизи Федерико
|9 (3)
|0.28
|Бидуи Софьян
|6
|0.19
|Шарич Дарио
|3
|0.09
|Коллоколо Микеле
|3
|0.09
|Майстро Фабио
|3
|0.09
|Сабири Абдельхамид
|3 (1)
|0.09
|Калигара Фабрицио
|2 (2)
|0.06
|Илиев Атанас
|2
|0.06
|Боттегин Эрик
|2
|0.06
|Баскиротто Федерико
|2
|0.06
|Эрамо Мирко
|1
|0.03
|Риччи Федерико
|1
|0.03
|Бюхель Марсель
|1
|0.03
|Сальви Алессандро
|1
|0.03
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Д'Орацио Томмазо
|0
|0
Порденоне
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Камбьяги Николо
|6
|0.19
|Бутич Карло
|4 (2)
|0.13
|Фаласко Никола
|2
|0.06
|Фолоруншо Майкл
|2
|0.06
|Цаджу Франк
|2 (1)
|0.06
|Кампорезе Микеле
|2
|0.06
|Пинато Марко
|1
|0.03
|Цаммарини Роберто
|1
|0.03
|Барисон Альберто
|1
|0.03
|Маньино Лука
|1
|0.03
|Купиш Томаш
|0
|0
|Бассоли Алессандро
|0
|0
|Паза Симоне
|0
|0
Карточки
Асколи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Шарич Дарио
|7
|1
|Бюхель Марсель
|8
|0
|Боттегин Эрик
|5
|1
|Эрамо Мирко
|6
|0
|Калигара Фабрицио
|6
|0
|Сальви Алессандро
|4
|1
|Беллучи Джузеппе
|5
|0
|Дионизи Федерико
|5
|0
|Коллоколо Микеле
|5
|0
|Бидуи Софьян
|4
|0
|Илиев Атанас
|4
|0
|Д'Орацио Томмазо
|4
|0
|Сабири Абдельхамид
|4
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Кваранта Данило
|2
|0
|Баскиротто Федерико
|2
|0
|Майстро Фабио
|2
|0
|Де Паоли Андреа
|2
|0
|Леали Никола
|1
|0
|Риччи Федерико
|1
|0
|Авлонитис Тасос
|1
|0
|Феличоли Джанфилиппо
|1
|0
Порденоне
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Фаласко Никола
|9
|1
|Эль-Кауакиби Хамза
|8
|1
|Барисон Альберто
|5
|1
|Пинато Марко
|6
|0
|Ловиза Алессандро
|6
|0
|Цаммарини Роберто
|5
|0
|Цаджу Франк
|5
|0
|Кампорезе Микеле
|3
|1
|Паза Симоне
|3
|1
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Торрази Эмануэле
|4
|0
|Ди Серио Джузеппе
|4
|0
|Бассоли Алессандро
|3
|0
|Дели Франческо
|3
|0
|Саббионе Алессио
|3
|0
|Маньино Лука
|3
|0
|Камбьяги Николо
|3
|0
|Менса Дэвис
|1
|1
|Мисурака Джанвито
|2
|0
|Канделлоне Леонардо
|2
|0
|Андреони Кристиан
|2
|0
|Бутич Карло
|2
|0
|Далле Мура Кристиан
|2
|0
|Хжановски Адам
|0
|1
|Стефани Мирко
|1
|0
|Гавацци Давиде
|1
|0
|Перизан Самуэле
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Силла Юссуф
|1
|0
|Пеллегрини Якопо
|1
|0
|Ониша Михаэл
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
16
9
11 В 1-м тайме 3
5 Во 2-м тайме 6
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 23
1
6%
2
22%
1-15
6
38%
1
11%
16-30
4
25%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
13%
1
11%
61-75
2
13%
3
33%
76-90
Пропущено
18
30
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 22
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 14
2
11%
4
13%
1-15
2
11%
2
7%
16-30
5
28%
2
7%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
28%
11
37%
61-75
2
11%
7
23%
76-90
Забито
28
13
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
17 Не забивали 21
4
14%
1
8%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
5
18%
4
31%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
6
21%
2
15%
61-75
5
18%
2
15%
76-90
Пропущено
20
27
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
5
25%
8
30%
30%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
7
35%
1
4%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
3
15%
6
22%
76-90
Забито
44
22
23 В 1-м тайме 11
21 Во 2-м тайме 11
17 Забивали первыми 12
6 Не забивали 13
5
11%
3
14%
1-15
9
20%
4
18%
16-30
9
20%
4
18%
31-45
6
14%
3
14%
46-60
8
18%
3
14%
61-75
7
16%
5
23%
76-90
Пропущено
38
57
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 33
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 29
3
8%
8
14%
1-15
7
18%
10
18%
16-30
8
21%
6
11%
31-45
9
24%
5
9%
46-60
6
16%
15
26%
61-75
5
13%
13
23%
76-90
Результаты последних матчей
Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1
Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1
Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|40 - 24
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|31
|14
|12
|5
|47 - 32
|54
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|7.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|8.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|46 - 46
|44
|11.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|32
|11
|11
|10
|33 - 31
|44
|12.
|Реджина
|1:1 Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|32
|9
|15
|8
|39 - 34
|42
|14.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|15.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 49
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|1:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 15
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|12.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 27
|19
|14.
|Реджина
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|1:2 Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3