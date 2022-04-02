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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Асколи
1:0
Конец матча

Стадион:
Порденоне
0'
2' Желтая карточка
Ди Серио Джузеппе
28' Желтая карточка
Ловиза Алессандро
35' Желтая карточка
Шарич Дарио
1:0
84' Гол
Баскиротто Федерико
90'+5
13
Гуарна
Энрико
2
Сальви
Алессандро
33
Боттегин
Эрик
55
Беллучи
Джузеппе
54
Фаласко
Никола
30
Шарич
Дарио
27
Эрамо
Мирко
32
Калигара
Фабрицио
8
Риччи
Федерико
74
Цаджу
Франк
11
Илиев
Атанас
1
Бинди
Джакомо
33
Цаммарини
Роберто
26
Бассоли
Алессандро
30
Далле
Мура
Кристиан
16
Анастазио
Армандо
23
Торрази
Эмануэле
28
Камбьяги
Николо
79
Гавацци
Давиде
5
Ловиза
Алессандро
38
Ди
Серио
Джузеппе
32
Бутич
Карло
Асколи
4-3-1-2
Порденоне
4-1-4-1

История личных встреч

Асколи
Порденоне

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

150%
50%
3 победы 1 ничья 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 0 побед

5 матчей

20%
40%
40%
1 победа 2 ничьи 2 победы

Первый тайм

20%
80%
1 победа 0 ничьих 4 победы

Второй тайм

60%
40%
3 победы 2 ничьи 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
0:1
СB
2:2
СB
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Асколи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дионизи Федерико 9 (3) 0.28
Бидуи Софьян 6 0.19
Шарич Дарио 3 0.09
Коллоколо Микеле 3 0.09
Майстро Фабио 3 0.09
Баскиротто Федерико 3 0.09
Сабири Абдельхамид 3 (1) 0.09
Калигара Фабрицио 2 (2) 0.06
Илиев Атанас 2 0.06
Боттегин Эрик 2 0.06
Эрамо Мирко 1 0.03
Риччи Федерико 1 0.03
Бюхель Марсель 1 0.03
Сальви Алессандро 1 0.03
Феличоли Джанфилиппо 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Д'Орацио Томмазо 0 0
Порденоне
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Камбьяги Николо 6 0.19
Бутич Карло 4 (2) 0.13
Фаласко Никола 2 0.06
Фолоруншо Майкл 2 0.06
Цаджу Франк 2 (1) 0.06
Кампорезе Микеле 2 0.06
Пинато Марко 1 0.03
Цаммарини Роберто 1 0.03
Барисон Альберто 1 0.03
Маньино Лука 1 0.03
Купиш Томаш 0 0
Бассоли Алессандро 0 0
Паза Симоне 0 0

Карточки

Асколи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Шарич Дарио 7 1
Бюхель Марсель 8 0
Боттегин Эрик 5 1
Эрамо Мирко 6 0
Калигара Фабрицио 6 0
Сальви Алессандро 4 1
Беллучи Джузеппе 5 0
Дионизи Федерико 5 0
Коллоколо Микеле 5 0
Бидуи Софьян 4 0
Илиев Атанас 4 0
Д'Орацио Томмазо 4 0
Сабири Абдельхамид 4 0
Фаббрини Диего 2 0
Кваранта Данило 2 0
Баскиротто Федерико 2 0
Майстро Фабио 2 0
Де Паоли Андреа 2 0
Леали Никола 1 0
Риччи Федерико 1 0
Авлонитис Тасос 1 0
Феличоли Джанфилиппо 1 0
Порденоне
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Фаласко Никола 9 1
Эль-Кауакиби Хамза 8 1
Барисон Альберто 5 1
Пинато Марко 6 0
Ловиза Алессандро 6 0
Цаммарини Роберто 5 0
Цаджу Франк 5 0
Кампорезе Микеле 3 1
Паза Симоне 3 1
Фолоруншо Майкл 4 0
Торрази Эмануэле 4 0
Ди Серио Джузеппе 4 0
Бассоли Алессандро 3 0
Дели Франческо 3 0
Саббионе Алессио 3 0
Маньино Лука 3 0
Камбьяги Николо 3 0
Менса Дэвис 1 1
Мисурака Джанвито 2 0
Канделлоне Леонардо 2 0
Андреони Кристиан 2 0
Бутич Карло 2 0
Далле Мура Кристиан 2 0
Хжановски Адам 0 1
Стефани Мирко 1 0
Гавацци Давиде 1 0
Перизан Самуэле 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Силла Юссуф 1 0
Пеллегрини Якопо 1 0
Ониша Михаэл 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
9
11 В 1-м тайме 3
6 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
20 Не забивали 24
1
6%
2
22%
1-15
6
35%
1
11%
16-30
4
24%
0
0%
31-45
1
6%
2
22%
46-60
2
12%
1
11%
61-75
3
18%
3
33%
76-90

Пропущено

18
31
9 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 23
6 Пропускали первыми 10
11 Не пропускали 15
2
11%
4
13%
1-15
2
11%
2
6%
16-30
5
28%
2
6%
31-45
2
11%
4
13%
46-60
5
28%
11
35%
61-75
2
11%
8
26%
76-90

Забито

28
13
12 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 5
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
4
14%
1
8%
1-15
3
11%
3
23%
16-30
5
18%
4
31%
31-45
5
18%
1
8%
46-60
6
21%
2
15%
61-75
5
18%
2
15%
76-90

Пропущено

20
27
9 В 1-м тайме 16
11 Во 2-м тайме 11
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 15
1
5%
4
15%
1-15
5
25%
8
30%
30%
16-30
3
15%
4
15%
31-45
7
35%
1
4%
46-60
1
5%
4
15%
61-75
3
15%
6
22%
76-90

Забито

45
22
23 В 1-м тайме 11
22 Во 2-м тайме 11
18 Забивали первыми 12
6 Не забивали 14
5
11%
3
14%
1-15
9
20%
4
18%
16-30
9
20%
4
18%
31-45
6
13%
3
14%
46-60
8
18%
3
14%
61-75
8
18%
5
23%
76-90

Пропущено

38
58
18 В 1-м тайме 24
20 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 20
23 Не пропускали 30
3
8%
8
14%
1-15
7
18%
10
17%
16-30
8
21%
6
10%
31-45
9
24%
5
9%
46-60
6
16%
15
26%
61-75
5
13%
14
24%
76-90

Результаты последних матчей

Асколи
(20 матчей)
50%
20%
30%
10 побед 4 ничьи 6 поражений
Виченца Виртус - Асколи 2:0 Асколи - Пиза 2:0 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2 Асколи - Фрозиноне 1:1
Лечче - Асколи 3:1 Асколи - Кротоне 2:1 Брешия - Асколи 2:0 Асколи - Алессандрия 3:0 Беневенто - Асколи 0:2 Асколи - Комо 1:1 Асколи - Перуджа 0:1 Козенца - Асколи 1:3 Тернана - Асколи 2:4 Асколи - Кремонезе 1:4 Читтаделла - Асколи 2:0 Асколи - Парма 0:0 Реджина - Асколи 1:2 Асколи - Монца 1:1 Порденоне - Асколи 0:1 Асколи - Виченца Виртус 2:1
Порденоне
(20 матчей)
10%
25%
65%
2 победы 5 ничьих 13 поражений
Порденоне - Брешия 1:1 Кремонезе - Порденоне 2:1 Порденоне - Комо 1:1 Порденоне - Пиза 0:1
Тернана - Порденоне 1:0 Виченца Виртус - Порденоне 1:0 Порденоне - Монца 1:4 Реджина - Порденоне 2:0 Порденоне - Читтаделла 0:1 Парма - Порденоне 4:1 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 Перуджа - Порденоне 0:1 Порденоне - Лечче 0:1 Кротоне - Порденоне 4:1 Порденоне - Козенца 1:1 Беневенто - Порденоне 2:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Фрозиноне - Порденоне 2:2 Порденоне - Асколи 0:1 Брешия - Порденоне 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    35'
    Шарич Дарио получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    28'
    Alessandro Lovisa получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    2'
    Ди Серио Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Асколи 1:0 Порденоне онлайн

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