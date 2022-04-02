Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Второй тайм: 90+'
Стадион: Stadio P.C. Tombolato
9' Желтая карточкаВита Алессио
33' Желтая карточкаФурлан Федерико
0:1
37' ГолДоннарумма Альфредо
52' Желтая карточкаБенедетти Амедео
54' Желтая карточкаАгацци Давиде
56' Желтая карточкаБогдан Лука
66' Желтая карточкаМартелла Бруно
80' Желтая карточкаIgnacio Lores
87' Желтая карточкаГирингелли Лука
1:1
90' ГолТавернелли Камилло
Ход матча
9'
33'
37'
52'
54'
56'
66'
80'
87'
90'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 4
-
4 Удары в створ 3
-
6 Угловые 4
-
0 Офсайды 5
-
16 Нарушения правил 18
-
59 Владение мячом, % 41
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
-
26 Паван НиколаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
- Основной состав
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
История личных встреч
Читтаделла
Тернана
8 матчей
50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед
Первый тайм
50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед
6 матчей
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы
Второй тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед
14 матчей
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Первый тайм
28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы
Второй тайм
35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|8 (5)
|0.25
|Оквонкво Орджи
|7
|0.22
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.16
|Антонуччи Мирко
|3
|0.09
|Вита Алессио
|3
|0.09
|Тункара Мамаду
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Фраре Доменико
|2
|0.06
|Тавернелли Камилло
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|11 (1)
|0.34
|Фалетти Сесар
|8
|0.25
|Партипило Антони
|6
|0.19
|Петтинари Стефано
|5
|0.16
|Маццокки Симоне
|4
|0.13
|Палумбо Антонио
|2
|0.06
|Мартелла Бруно
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Дефенди Марино
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
|Богдан Лука
|0
|0
Карточки
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|1
|Бенедетти Амедео
|9
|0
|Паван Никола
|9
|0
|Кассандро Томмазо
|9
|0
|Адорни Давиде
|8
|0
|Маттиоли Алессандро
|8
|0
|Фраре Доменико
|6
|1
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Вита Алессио
|6
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Висентин Сантьяго
|3
|1
|Пертиконе Романо
|4
|0
|Доннарумма Даниэле
|3
|0
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Данци Андреа
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пройетти Маттиа
|7
|2
|Соренсен Фредерик
|10
|0
|Агацци Давиде
|7
|1
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Партипило Антони
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|1
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
19
23
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
5%
8
35%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
5
26%
6
26%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
2
11%
2
9%
76-90
Пропущено
14
25
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
4
29%
5
20%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
3
21%
3
12%
76-90
Забито
14
25
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
6
43%
3
12%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
1
7%
5
20%
76-90
Пропущено
16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
6
38%
3
17%
76-90
Забито
33
48
18 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
21%
11
23%
1-15
6
18%
6
13%
16-30
5
15%
5
10%
31-45
8
24%
9
19%
46-60
4
12%
10
21%
61-75
3
9%
7
15%
76-90
Пропущено
30
43
12 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
4
13%
6
14%
1-15
5
17%
11
26%
16-30
3
10%
10
23%
31-45
2
7%
4
9%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
9
30%
6
14%
76-90
Результаты последних матчей
Читтаделла
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2
СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1
Тернана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|31
|16
|10
|5
|40 - 24
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|31
|14
|12
|5
|47 - 32
|54
|6.
|Асколи
|1:0 Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|7.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|8.
|Беневенто
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|47 - 29
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Тернана
|1:0 Заявка
|32
|12
|8
|12
|46 - 46
|44
|11.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|32
|11
|11
|10
|33 - 31
|44
|12.
|Реджина
|1:1 Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Парма
|2:1 Заявка
|32
|9
|15
|8
|39 - 34
|42
|14.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|15.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|1:2 Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 49
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|6.
|Беневенто
|Заявка
|15
|8
|4
|3
|30 - 15
|28
|7.
|Реджина
|1:1 Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|16
|6
|4
|6
|19 - 15
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|12.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|1:2 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 19
|18
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|1:0 Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|1:1 Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|18 - 13
|25
|6.
|Лечче
|1:0 Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|2:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|20 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|0:1 Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|12.
|Фрозиноне
|0:1 Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|1:0 Заявка
|16
|4
|7
|5
|22 - 27
|19
|14.
|Реджина
|1:1 Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|2:2 Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|2:2 Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|1:2 Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|0:1 Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3