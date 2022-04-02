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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Читтаделла
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Тернана
0'
9' Желтая карточка
Вита Алессио
33' Желтая карточка
Фурлан Федерико
0:1
37' Гол
Доннарумма Альфредо
52' Желтая карточка
Бенедетти Амедео
54' Желтая карточка
Агацци Давиде
56' Желтая карточка
Богдан Лука
66' Желтая карточка
Мартелла Бруно
80' Желтая карточка
Ignacio Lores
87' Желтая карточка
Гирингелли Лука
1:1
90' Гол
Тавернелли Камилло
90' Желтая карточка
 90'+2
36
Кастари
Элхан
18
Маттиоли
Алессандро
2
Пертиконе
Романо
6
Висентин
Сантьяго
3
Бенедетти
Амедео
16
Вита
Алессио
26
Паван
Никола
29
Мастрантонио
Валерио
92
Бальдини
Энрико
11
Беретта
Джакомо
48
Антонуччи
Мирко
1
Яннарилли
Энтони
42
Бобен
Матия
15
Соренсен
Фредерик
26
Богдан
Лука
7
Фурлан
Федерико
34
Агацци
Давиде
5
Палумбо
Антонио
8
Пройетти
Маттиа
87
Мартелла
Бруно
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
Читтаделла
4-3-1-2
Тернана
3-5-2

История личных встреч

Читтаделла
Тернана

8 матчей

50%
50%
4 победы 4 ничьи 0 побед

Первый тайм

50%
37.5%
12.5%
4 победы 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

62.5%
37.5%
5 побед 3 ничьи 0 побед

6 матчей

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 4 победы

Второй тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 5 побед

14 матчей

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Первый тайм

28.6%
42.9%
28.5%
4 победы 6 ничьих 4 победы

Второй тайм

35.7%
28.6%
35.7%
5 побед 4 ничьи 5 побед

История матчей

СB
1:1
СB
5:1
СB
1:1
СB
1:0
СB
2:0
СB
0:0
СB
1:1
СB
2:1
СB
2:2
СB
1:0
СB
3:1
К
1:0
СCA
1:1
СCA
1:2

Бомбардиры внутри турнира

Читтаделла
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Бальдини Энрико 8 (5) 0.25
Оквонкво Орджи 7 0.22
Беретта Джакомо 5 (1) 0.16
Антонуччи Мирко 3 0.09
Вита Алессио 3 0.09
Тункара Мамаду 2 0.06
Бранка Симоне 2 0.06
Фраре Доменико 2 0.06
Тавернелли Камилло 1 0.03
Адорни Давиде 1 0.03
Пертиконе Романо 0 0
Бенедетти Амедео 0 0
Д'Урсо Кристиан 0 0
Маттиоли Алессандро 0 0
Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 11 (1) 0.34
Фалетти Сесар 8 0.25
Партипило Антони 6 0.19
Петтинари Стефано 5 0.16
Маццокки Симоне 4 0.13
Палумбо Антонио 2 0.06
Мартелла Бруно 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Дефенди Марино 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Богдан Лука 0 0

Карточки

Читтаделла
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бранка Симоне 11 1
Бенедетти Амедео 9 0
Паван Никола 9 0
Кассандро Томмазо 9 0
Адорни Давиде 8 0
Маттиоли Алессандро 8 0
Фраре Доменико 6 1
Тункара Мамаду 4 2
Вита Алессио 6 0
Антонуччи Мирко 6 0
Кастари Элхан 4 1
Висентин Сантьяго 3 1
Пертиконе Романо 4 0
Доннарумма Даниэле 3 0
Тавернелли Камилло 3 0
Беретта Джакомо 2 0
Дель Фабро Дарио 2 0
Д'Урсо Кристиан 2 0
Оквонкво Орджи 2 0
Данци Андреа 2 0
Маццокко Давиде 2 0
Лариби Карим 1 0
Ignacio Lores 1 0
Бальдини Энрико 1 0
Икарди Симоне 1 0
Куппоне Луиджи 1 0
Мастрантонио Валерио 1 0
Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пройетти Маттиа 7 2
Соренсен Фредерик 10 0
Агацци Давиде 7 1
Гирингелли Лука 6 0
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Партипило Антони 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Куцупиас Илиас 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Фурлан Федерико 2 0
Богдан Лука 2 0
Челли Алессандро III 1 0
Капоне Кристиан 1 0

Голы по времени матча

Забито

19
23
9 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 12
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 18
1
5%
8
35%
1-15
3
16%
1
4%
16-30
5
26%
2
9%
31-45
5
26%
6
26%
46-60
3
16%
4
17%
61-75
2
11%
2
9%
76-90

Пропущено

14
25
6 В 1-м тайме 16
8 Во 2-м тайме 9
6 Пропускали первыми 7
8 Не пропускали 13
2
14%
5
20%
1-15
4
29%
5
20%
16-30
0
0%
6
24%
31-45
2
14%
1
4%
46-60
3
21%
5
20%
61-75
3
21%
3
12%
76-90

Забито

14
25
9 В 1-м тайме 11
5 Во 2-м тайме 14
8 Забивали первыми 8
20 Не забивали 18
6
43%
3
12%
1-15
3
21%
5
20%
16-30
0
0%
3
12%
31-45
3
21%
3
12%
46-60
1
7%
6
24%
61-75
1
7%
5
20%
76-90

Пропущено

16
18
6 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 7
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 9
2
13%
1
6%
1-15
1
6%
6
33%
16-30
3
19%
4
22%
31-45
0
0%
3
17%
46-60
4
25%
1
6%
61-75
6
38%
3
17%
76-90

Забито

33
48
18 В 1-м тайме 22
15 Во 2-м тайме 26
15 Забивали первыми 15
9 Не забивали 5
7
21%
11
23%
1-15
6
18%
6
13%
16-30
5
15%
5
10%
31-45
8
24%
9
19%
46-60
4
12%
10
21%
61-75
3
9%
7
15%
76-90

Пропущено

30
43
12 В 1-м тайме 27
18 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 15
18 Не пропускали 22
4
13%
6
14%
1-15
5
17%
11
26%
16-30
3
10%
10
23%
31-45
2
7%
4
9%
46-60
7
23%
6
14%
61-75
9
30%
6
14%
76-90

Результаты последних матчей

Читтаделла
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2
СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Перуджа - Читтаделла 1:1 Тернана - Читтаделла 1:1
Тернана
(20 матчей)
30%
35%
35%
6 побед 7 ничьих 7 поражений
Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0 Виченца Виртус - Тернана 3:1
Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3 Тернана - Читтаделла 1:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:1 Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче 1:0 Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Асколи 1:0 Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
7. Фрозиноне 0:1 Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
8. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана 1:0 Заявка 32 12 8 12 46 - 46 44
11. Читтаделла 0:1 Заявка 32 11 11 10 33 - 31 44
12. Реджина 1:1 Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма 2:1 Заявка 32 9 15 8 39 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия 2:2 Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца 1:2 Заявка 31 5 9 17 27 - 49 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне 0:1 Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче 1:0 Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе 1:1 Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина 1:1 Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана 1:0 Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла 0:1 Заявка 16 6 4 6 19 - 15 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма 2:1 Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Алессандрия 2:2 Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи 1:0 Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе 1:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче 1:0 Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма 2:1 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла 0:1 Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне 0:1 Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана 1:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 27 19
14. Реджина 1:1 Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия 2:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 1:2 Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    37'
    Г О О О О Л - Доннарумма Альфредо бьет в цель!
  • Желтая карточка
    33'
    Фурлан Федерико получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    9'
    Вита Алессио получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Читтаделла
Ничья
Тернана
2.33
3.27
3.30
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Читтаделла 1:1 Тернана онлайн

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