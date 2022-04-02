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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
1:1
Второй тайм: 90+'

Стадион:
Реджина
0'
1' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
9' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
49' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
1:0
51' Гол
Чофани Даниэль
55' Желтая карточка
Фаджоли Николо
72' Красная карточка
Крешенци Алессандро
77' Желтая карточка
Рафья Хамза
1:1
81' Пенальти
Галабинов Андрей
82' Желтая карточка
Амионе Бруно
90'+2

Ход матча

1'
Бьянкетти Маттео
 
9'
 
Ди Кьяра Джанлука
49'
 
Кризетиг Лоренцо
51'
Чофани Даниэль
1:0
55'
Фаджоли Николо
 
60'
 
Менез Жереми
Ривас Ригоберто
60'
 
Адьяпонг Клод
Federico Giraudo
60'
 
Купиш Томаш
Ломбарди Кристиано
66'
Баэс Хайме
Дзанимачча Лука
 
72'
Крешенци Алессандро
 
77'
Рафья Хамза
 
77'
 
Галабинов Андрей
Бьянки Николо
77'
 
Монтальто Адриано
Хетемай Перпарим
81'
1:1
Галабинов Андрей
82'
 
Амионе Бруно
84'
Гондо Седрик
Чофани Даниэль
 

Статистика матча

  • 8 Удары по воротам 2
  • 4 Удары в створ 4
  • 2 Угловые 6
  • 0 Офсайды 5
  • 11 Нарушения правил 16
  • 48 Владение мячом, % 52
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Реджина
1.62
3.85
7.52
Все Коэффициенты
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
17
Серникола
Леонардо
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
12
Микай
Алессандро
3
Ционек
Тьяго
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
15
Бьянки
Николо
87
Ломбарди
Кристиано
90
Фолоруншо
Майкл
99
Ривас
Ригоберто
Кремонезе
4-2-3-1
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Реджина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 8 (2) 0.25
Буонаюто Кристиан 7 0.22
Дзанимачча Лука 7 0.22
Гаэтано Джанлука 4 0.13
Баэс Хайме 4 0.13
Фаджоли Николо 3 0.09
Стриццоло Лука 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Видо Лука 3 0.09
Валери Эмануэле 3 0.09
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.28
Монтальто Адриано 5 (1) 0.16
Менез Жереми 5 0.16
Ривас Ригоберто 2 0.06
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Околи Меме 6 0
Вальцания Лука 5 0
Фаджоли Николо 5 0
Баэс Хайме 3 1
Гаэтано Джанлука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 11 0
Ционек Тьяго 9 1
Ди Кьяра Джанлука 9 0
Бьянки Николо 9 0
Хетемай Перпарим 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Лояконо Джузеппе 5 0
Монтальто Адриано 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Амионе Бруно 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Купиш Томаш 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
12
8 В 1-м тайме 7
18 Во 2-м тайме 5
8 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
1
4%
2
17%
1-15
2
8%
1
8%
16-30
5
19%
4
33%
31-45
8
31%
2
17%
46-60
7
27%
1
8%
61-75
3
12%
2
17%
76-90

Пропущено

14
18
7 В 1-м тайме 8
7 Во 2-м тайме 10
6 Пропускали первыми 8
10 Не пропускали 11
2
14%
2
11%
1-15
3
21%
5
28%
16-30
2
14%
1
6%
31-45
2
14%
5
28%
46-60
2
14%
4
22%
61-75
3
21%
1
6%
76-90

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
20 Не забивали 21
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
27%
4
24%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

48
29
20 В 1-м тайме 16
28 Во 2-м тайме 13
15 Забивали первыми 14
7 Не забивали 12
4
8%
4
14%
1-15
5
10%
4
14%
16-30
11
23%
8
28%
31-45
12
25%
4
14%
46-60
10
21%
6
21%
61-75
6
13%
3
10%
76-90

Пропущено

28
35
13 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 19
14 Пропускали первыми 14
21 Не пропускали 21
4
14%
4
11%
1-15
5
18%
7
20%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
8
23%
46-60
5
18%
5
14%
61-75
6
21%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе 1:1 Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче 1:0 Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 31 16 10 5 40 - 24 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Асколи 1:0 Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
7. Фрозиноне 0:1 Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
8. Беневенто Заявка 30 14 9 7 47 - 29 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана 1:0 Заявка 32 12 8 12 46 - 46 44
11. Читтаделла 0:1 Заявка 32 11 11 10 33 - 31 44
12. Реджина 1:1 Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма 2:1 Заявка 32 9 15 8 39 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия 2:2 Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца 1:2 Заявка 31 5 9 17 27 - 49 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне 0:1 Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче 1:0 Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе 1:1 Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Фрозиноне 0:1 Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
6. Беневенто Заявка 15 8 4 3 30 - 15 28
7. Реджина 1:1 Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана 1:0 Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи 1:0 Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла 0:1 Заявка 16 6 4 6 19 - 15 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма 2:1 Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца 1:2 Заявка 15 5 3 7 16 - 19 18
16. Алессандрия 2:2 Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи 1:0 Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе 1:1 Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 15 7 4 4 18 - 13 25
6. Лечче 1:0 Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма 2:1 Заявка 16 5 7 4 20 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла 0:1 Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне 0:1 Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана 1:0 Заявка 16 4 7 5 22 - 27 19
14. Реджина 1:1 Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 2:2 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия 2:2 Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца 1:2 Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне 0:1 Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Кремонезе
Ничья
Реджина
1.62
3.85
7.52
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Кремонезе 1:1 Реджина онлайн

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