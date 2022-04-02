Италия: Серия B 2021-2022
1:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
1' Желтая карточкаБьянкетти Маттео
9' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
49' Желтая карточкаКризетиг Лоренцо
1:0
50' ГолЧофани Даниэль
54' Желтая карточкаФаджоли Николо
71' Красная карточкаКрешенци Алессандро
77' Желтая карточкаРафья Хамза
1:1
80' ПенальтиГалабинов Андрей
82' Желтая карточкаАмионе Бруно
90' Желтая карточкаМонтальто Адриано
Ход матча
49'
50'
1:0
54'
77'
80'
1:1
82'
Статистика матча
-
8 Удары по воротам 3
-
4 Удары в створ 3
-
2 Угловые 7
-
0 Офсайды 5
-
12 Нарушения правил 16
-
47 Владение мячом, % 53
55
Околи
Меме
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
55 Околи МемеЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаНападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Айя РамзиЗащитник
-
46 Эйяки ЯссинПолузащитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
История личных встреч
Кремонезе
Реджина
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
3 матча
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.25
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.22
|Дзанимачча Лука
|7
|0.22
|Гаэтано Джанлука
|4
|0.13
|Баэс Хайме
|4
|0.13
|Фаджоли Николо
|3
|0.09
|Стриццоло Лука
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Видо Лука
|3
|0.09
|Валери Эмануэле
|3
|0.09
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Касасола Тиаго
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|9 (4)
|0.28
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.16
|Менез Жереми
|5
|0.16
|Ривас Ригоберто
|2
|0.06
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Лариби Карим
|0
|0
|Риччи Федерико
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Вальцания Лука
|5
|0
|Фаджоли Николо
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Дзанимачча Лука
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Гондо Седрик
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|11
|0
|Ционек Тьяго
|9
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|9
|0
|Бьянки Николо
|9
|0
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|Менез Жереми
|5
|1
|Белломо Никола
|5
|1
|Монтальто Адриано
|5
|0
|Лояконо Джузеппе
|5
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Амионе Бруно
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Риччи Федерико
|3
|0
|Фолоруншо Майкл
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
27
13
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
1
4%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
9
33%
2
15%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
3
11%
3
23%
76-90
Пропущено
15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
27%
1
5%
76-90
Забито
22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
27%
4
24%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90
Пропущено
14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90
Забито
49
30
20 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 14
7 Не забивали 12
4
8%
4
13%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
11
22%
8
27%
31-45
13
27%
4
13%
46-60
10
20%
6
20%
61-75
6
12%
4
13%
76-90
Пропущено
29
36
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
14%
4
11%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
9
25%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
7
24%
6
17%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|31
|14
|12
|5
|47 - 32
|54
|6.
|Беневенто
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 30
|54
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Тернана
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|47 - 47
|44
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|12.
|Реджина
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|14.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 50
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3