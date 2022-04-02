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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
1:1
Конец матча

Стадион:
Реджина
0'
1' Желтая карточка
Бьянкетти Маттео
9' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
49' Желтая карточка
Кризетиг Лоренцо
1:0
50' Гол
Чофани Даниэль
54' Желтая карточка
Фаджоли Николо
71' Красная карточка
Крешенци Алессандро
77' Желтая карточка
Рафья Хамза
1:1
80' Пенальти
Галабинов Андрей
82' Желтая карточка
Амионе Бруно
90' Желтая карточка
Монтальто Адриано
90'+5
12
Карнесекки
Марко
23
Крешенци
Алессандро
15
Бьянкетти
Маттео
55
Околи
Меме
17
Серникола
Леонардо
14
Вальцания
Лука
19
Кастаньетти
Микеле
98
Дзанимачча
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
11
Стриццоло
Лука
9
Чофани
Даниэль
12
Микай
Алессандро
3
Ционек
Тьяго
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
98
Federico
Giraudo
56
Хетемай
Перпарим
8
Кризетиг
Лоренцо
15
Бьянки
Николо
87
Ломбарди
Кристиано
90
Фолоруншо
Майкл
99
Ривас
Ригоберто
Кремонезе
4-2-3-1
Реджина
3-5-2

История личных встреч

Кремонезе
Реджина

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

50%
50%
1 победа 0 ничьих 0 побед

1 матч

100%
0 побед 0 ничьих 1 победа

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

3 матча

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
1 победа 0 ничьих 2 победы

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
1 победа 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
1:2
СB
1:1
СB
1:0

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 8 (2) 0.25
Буонаюто Кристиан 7 0.22
Дзанимачча Лука 7 0.22
Гаэтано Джанлука 4 0.13
Баэс Хайме 4 0.13
Фаджоли Николо 3 0.09
Стриццоло Лука 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Видо Лука 3 0.09
Валери Эмануэле 3 0.09
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Касасола Тиаго 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Околи Меме 0 0
Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.28
Монтальто Адриано 5 (1) 0.16
Менез Жереми 5 0.16
Ривас Ригоберто 2 0.06
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Лариби Карим 0 0
Риччи Федерико 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Околи Меме 6 0
Вальцания Лука 5 0
Фаджоли Николо 5 0
Баэс Хайме 3 1
Гаэтано Джанлука 4 0
Стриццоло Лука 3 0
Дзанимачча Лука 3 0
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Видо Лука 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Гондо Седрик 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 11 0
Ционек Тьяго 9 1
Ди Кьяра Джанлука 9 0
Бьянки Николо 9 0
Хетемай Перпарим 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Монтальто Адриано 5 0
Лояконо Джузеппе 5 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Амионе Бруно 4 0
Реджини Васко 3 0
Риччи Федерико 3 0
Фолоруншо Майкл 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Купиш Томаш 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

27
13
8 В 1-м тайме 7
19 Во 2-м тайме 6
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 22
1
4%
2
15%
1-15
2
7%
1
8%
16-30
5
19%
4
31%
31-45
9
33%
2
15%
46-60
7
26%
1
8%
61-75
3
11%
3
23%
76-90

Пропущено

15
19
7 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 11
6 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
2
13%
2
11%
1-15
3
20%
5
26%
16-30
2
13%
1
5%
31-45
2
13%
6
32%
46-60
2
13%
4
21%
61-75
4
27%
1
5%
76-90

Забито

22
17
12 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 8
7 Забивали первыми 8
21 Не забивали 22
3
14%
2
12%
1-15
3
14%
3
18%
16-30
6
27%
4
24%
31-45
4
18%
2
12%
46-60
3
14%
5
29%
29%
61-75
3
14%
1
6%
76-90

Пропущено

14
17
6 В 1-м тайме 8
8 Во 2-м тайме 9
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 10
2
14%
2
12%
1-15
2
14%
2
12%
16-30
2
14%
4
24%
31-45
2
14%
3
18%
46-60
3
21%
1
6%
61-75
3
21%
5
29%
29%
76-90

Забито

49
30
20 В 1-м тайме 16
29 Во 2-м тайме 14
16 Забивали первыми 14
7 Не забивали 12
4
8%
4
13%
1-15
5
10%
4
13%
16-30
11
22%
8
27%
31-45
13
27%
4
13%
46-60
10
20%
6
20%
61-75
6
12%
4
13%
76-90

Пропущено

29
36
13 В 1-м тайме 16
16 Во 2-м тайме 20
14 Пропускали первыми 15
22 Не пропускали 22
4
14%
4
11%
1-15
5
17%
7
19%
16-30
4
14%
5
14%
31-45
4
14%
9
25%
46-60
5
17%
5
14%
61-75
7
24%
6
17%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0 Кремонезе - Брешия 2:1
Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Кремонезе - СПАЛ 2013 1:1
Реджина
(20 матчей)
35%
15%
50%
7 побед 3 ничьи 10 поражений
Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1 Парма - Реджина 1:1
Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2 Козенца - Реджина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 47'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    9'
    Ди Кьяра Джанлука получил желтую карточку от судьи
  • Желтая карточка
    1'
    Бьянкетти Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 1:1 Реджина онлайн

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