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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Беневенто
5:1
Конец матча

Стадион:
Пиза
0'
1:0
3' Гол
Ионице Артур
10' Желтая карточка
Мастину Джузеппе
2:0
32' Гол в свои ворота
Караччоло Антонио
38' Желтая карточка
Надь Адам
3:0
49' Гол
Импрота Риккардо
62' Желтая карточка
Сьега Николас
4:0
69' Гол
Форте Франческо
4:1
85' Гол
Пушкаш Георге
5:1
88' Гол
Тельо Андрес
90'+1
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
93
Барба
Федерико
14
Фольякко
Алессандро
3
Летиция
Гаэтано
4
Акампора
Дженнаро
5
Кало
Джакомо
23
Ионице
Артур
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
1
Николас
Андраде
19
Биринделли
Самуэле
3
Леверб
Максим
4
Караччоло
Антонио
20
Беруатто
Пьетро
7
Сьега
Николас
16
Надь
Адам
18
Мастину
Джузеппе
5
Бенали
Ахмед
10
Торрегросса
Эрнесто
17
Сибилли
Джузеппе
Беневенто
4-3-3
Пиза
4-3-1-2

История личных встреч

Беневенто
Пиза

6 матчей

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы

12 матчей

33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы

Второй тайм

25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы

История матчей

СB
1:0
СB
1:1
СB
0:0
СB
0:3
СB
1:0
ППД
2:2
ППД
1:1
ППД
2:0
ППД
2:1
СCA
2:0
СCA
2:0
СCB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.32
Тельо Андрес 7 0.23
Инсинье Роберто 6 (2) 0.19
Форте Франческо 6 (3) 0.19
Импрота Риккардо 4 0.13
Мончини Габриэле 3 0.1
Акампора Дженнаро 2 0.06
Ионице Артур 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Вивиани Маттиа 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0
Пиза
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лукка Лоренцо 6 (1) 0.19
Торрегросса Эрнесто 6 (2) 0.19
Пушкаш Георге 4 0.13
Сибилли Джузеппе 4 0.13
Коэн Йонатан 4 (1) 0.13
Туре Идрисса 3 0.09
Марсура Давиде 2 0.06
Караччоло Антонио 2 0.06
Мазуччи Гаэтано 1 0.03
Беруатто Пьетро 1 0.03
Бенали Ахмед 1 0.03
Биринделли Самуэле 1 0.03
Де Витис Алессандро 1 0.03
Мастину Джузеппе 1 0.03
Гухер Роберт 0 0
Сьега Николас 0 0
Надь Адам 0 0
Леверб Максим 0 0

Карточки

Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Импрота Риккардо 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Фольякко Алессандро 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Петриччоне Якопо 1 0
Талия Анджело 1 0
Пиза
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Марин Мариус 10 0
Караччоло Антонио 8 0
Биринделли Самуэле 8 0
Лукка Лоренцо 6 1
Мастину Джузеппе 7 0
Беруатто Пьетро 6 0
Надь Адам 4 1
Херманнссон Хьёртур 5 0
Сибилли Джузеппе 5 0
Туре Идрисса 3 1
Леверб Максим 4 0
Мазуччи Гаэтано 3 0
Торрегросса Эрнесто 3 0
Сьега Николас 3 0
Гухер Роберт 2 0
Де Витис Алессандро 2 0
Пушкаш Георге 2 0
Ди Квинцио Давиде 2 0
Коэн Йонатан 2 0
Берра Филиппо 1 0
Николас Андраде 1 0
Пиччинини Габриэле 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
17
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
5
15%
3
18%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
5
15%
5
29%
29%
31-45
6
18%
2
12%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
6
18%
4
24%
76-90

Пропущено

17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90

Забито

17
21
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
1
6%
5
24%
1-15
6
35%
2
10%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
1
6%
3
14%
76-90

Пропущено

14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
29%
2
17%
76-90

Забито

51
38
26 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
6
12%
8
21%
1-15
11
22%
4
11%
16-30
9
18%
10
26%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
9
18%
2
5%
61-75
7
14%
7
18%
76-90

Пропущено

31
32
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
6
19%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
10
32%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
8
26%
5
16%
76-90

Результаты последних матчей

Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1
Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 32 17 9 6 48 - 30 60
2. Лечче Заявка 32 15 14 3 50 - 27 59
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 31 16 9 6 51 - 30 57
5. Брешия Заявка 31 14 12 5 47 - 32 54
6. Беневенто Заявка 31 15 9 7 52 - 30 54
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 32 13 12 7 47 - 32 51
9. Перуджа Заявка 31 11 13 7 33 - 27 46
10. Тернана Заявка 32 12 8 12 47 - 47 44
11. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
12. Реджина Заявка 32 12 8 12 29 - 37 44
13. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
14. Комо Заявка 31 9 14 8 37 - 40 41
15. СПАЛ 2013 Заявка 32 7 12 13 37 - 48 33
16. Алессандрия Заявка 32 6 8 18 30 - 53 26
17. Козенца Заявка 31 5 9 17 27 - 50 24
18. Виченца Виртус Заявка 31 6 6 19 31 - 52 24
19. Кротоне Заявка 31 3 10 18 31 - 51 19
20. Порденоне Заявка 32 2 8 22 22 - 58 14
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
3. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
4. Кремонезе Заявка 16 9 6 1 27 - 15 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 16 8 2 6 17 - 17 26
8. Тернана Заявка 16 8 1 7 24 - 19 25
9. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
10. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
11. Брешия Заявка 15 5 7 3 23 - 19 22
12. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
13. Комо Заявка 15 4 7 4 16 - 15 19
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
18. Кротоне Заявка 15 3 7 5 18 - 20 16
19. СПАЛ 2013 Заявка 16 3 6 7 24 - 25 15
20. Порденоне Заявка 16 1 6 9 13 - 27 9
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 15 7 6 2 18 - 13 27
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
6. Лечче Заявка 16 5 9 2 17 - 13 24
7. Беневенто Заявка 15 6 5 4 17 - 14 23
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 15 5 6 4 20 - 17 21
12. Фрозиноне Заявка 16 5 6 5 20 - 20 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 16 2 3 11 16 - 31 9
17. Виченца Виртус Заявка 15 2 2 11 13 - 30 8
18. Козенца Заявка 16 0 6 10 11 - 30 6
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    38'
    Надь Адам получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    32'
    Г О О О О Л - Караччоло Антонио уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
  • Желтая карточка
    10'
    Мастину Джузеппе получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ионице Артур бьет в цель!
  • Описание гола
    3'
    Г О О О О Л - Ионице Артур бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
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