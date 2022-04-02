Италия: Серия B 2021-2022
5:1
Конец матча
Стадион: Чиро Вигорито
1:0
3' ГолИонице Артур
10' Желтая карточкаМастину Джузеппе
2:0
32' Гол в свои воротаКараччоло Антонио
38' Желтая карточкаНадь Адам
3:0
49' ГолИмпрота Риккардо
62' Желтая карточкаСьега Николас
4:0
69' ГолФорте Франческо
4:1
85' ГолПушкаш Георге
5:1
88' ГолТельо Андрес
Ход матча
3'
1:0
10'
32'
38'
49'
62'
69'
85'
4:1
88'
5:1
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 3
-
8 Удары в створ 7
-
4 Угловые 12
-
2 Офсайды 3
-
7 Нарушения правил 15
-
47 Владение мячом, % 53
23
Ионице
Артур
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
11 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
16 Надь АдамПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
25 Декич ВладанВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
27 Гухер РобертПолузащитник
-
15 Туре ИдриссаПолузащитник
-
11 Коэн ЙонатанПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Luca D'Angelo
История личных встреч
Беневенто
Пиза
6 матчей
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
4 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
50%
66.7%
3 победы 4 ничьи 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 3 ничьи 2 победы
12 матчей
33.3%
41.7%
25%
4 победы 5 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
33.3%
33.4%
4 победы 4 ничьи 4 победы
Второй тайм
25%
58.3%
16.7%
3 победы 7 ничьих 2 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.32
|Тельо Андрес
|7
|0.23
|Инсинье Роберто
|6 (2)
|0.19
|Форте Франческо
|6 (3)
|0.19
|Импрота Риккардо
|4
|0.13
|Мончини Габриэле
|3
|0.1
|Акампора Дженнаро
|2
|0.06
|Ионице Артур
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Вивиани Маттиа
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Пиза
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лукка Лоренцо
|6 (1)
|0.19
|Торрегросса Эрнесто
|6 (2)
|0.19
|Пушкаш Георге
|4
|0.13
|Сибилли Джузеппе
|4
|0.13
|Коэн Йонатан
|4 (1)
|0.13
|Туре Идрисса
|3
|0.09
|Марсура Давиде
|2
|0.06
|Караччоло Антонио
|2
|0.06
|Мазуччи Гаэтано
|1
|0.03
|Беруатто Пьетро
|1
|0.03
|Бенали Ахмед
|1
|0.03
|Биринделли Самуэле
|1
|0.03
|Де Витис Алессандро
|1
|0.03
|Мастину Джузеппе
|1
|0.03
|Гухер Роберт
|0
|0
|Сьега Николас
|0
|0
|Надь Адам
|0
|0
|Леверб Максим
|0
|0
Карточки
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Импрота Риккардо
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Фольякко Алессандро
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Петриччоне Якопо
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Пиза
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Марин Мариус
|10
|0
|Караччоло Антонио
|8
|0
|Биринделли Самуэле
|8
|0
|Лукка Лоренцо
|6
|1
|Мастину Джузеппе
|7
|0
|Беруатто Пьетро
|6
|0
|Надь Адам
|4
|1
|Херманнссон Хьёртур
|5
|0
|Сибилли Джузеппе
|5
|0
|Туре Идрисса
|3
|1
|Леверб Максим
|4
|0
|Мазуччи Гаэтано
|3
|0
|Торрегросса Эрнесто
|3
|0
|Сьега Николас
|3
|0
|Гухер Роберт
|2
|0
|Де Витис Алессандро
|2
|0
|Пушкаш Георге
|2
|0
|Ди Квинцио Давиде
|2
|0
|Коэн Йонатан
|2
|0
|Берра Филиппо
|1
|0
|Николас Андраде
|1
|0
|Пиччинини Габриэле
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
17
15 В 1-м тайме 10
19 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 6
20 Не забивали 21
5
15%
3
18%
1-15
5
15%
2
12%
16-30
5
15%
5
29%
29%
31-45
6
18%
2
12%
46-60
7
21%
1
6%
61-75
6
18%
4
24%
76-90
Пропущено
17
20
8 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 8
5 Пропускали первыми 9
9 Не пропускали 12
2
12%
5
25%
1-15
0
0%
3
15%
16-30
6
35%
4
20%
31-45
3
18%
3
15%
46-60
2
12%
2
10%
61-75
4
24%
3
15%
76-90
Забито
17
21
11 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 12
20 Не забивали 18
1
6%
5
24%
1-15
6
35%
2
10%
16-30
4
24%
5
24%
31-45
3
18%
5
24%
46-60
2
12%
1
5%
61-75
1
6%
3
14%
76-90
Пропущено
14
12
8 В 1-м тайме 4
6 Во 2-м тайме 8
7 Пропускали первыми 2
10 Не пропускали 8
4
29%
1
8%
1-15
0
0%
2
17%
16-30
4
29%
1
8%
31-45
2
14%
2
17%
46-60
0
0%
4
33%
61-75
4
29%
2
17%
76-90
Забито
51
38
26 В 1-м тайме 22
25 Во 2-м тайме 16
16 Забивали первыми 18
9 Не забивали 7
6
12%
8
21%
1-15
11
22%
4
11%
16-30
9
18%
10
26%
31-45
9
18%
7
18%
46-60
9
18%
2
5%
61-75
7
14%
7
18%
76-90
Пропущено
31
32
16 В 1-м тайме 16
15 Во 2-м тайме 16
12 Пропускали первыми 11
19 Не пропускали 20
6
19%
6
19%
1-15
0
0%
5
16%
16-30
10
32%
5
16%
31-45
5
16%
5
16%
46-60
2
6%
6
19%
61-75
8
26%
5
16%
76-90
Результаты последних матчей
Беневенто
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1 Беневенто - Кремонезе 1:1
Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0 Беневенто - Фрозиноне 1:4
Пиза
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Пиза - Читтаделла 1:0 Асколи - Пиза 2:0 Пиза - Кремонезе 3:0 Порденоне - Пиза 0:1
Пиза - Кротоне 3:2 Реджина - Пиза 1:0 Пиза - Парма 0:0 Монца - Пиза 1:2 Пиза - Виченца Виртус 2:2 Пиза - Тернана 0:0 Алессандрия - Пиза 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 Пиза - Фрозиноне 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Пиза - Лечче 1:0 Комо - Пиза 0:1 Пиза - Перуджа 1:1 Брешия - Пиза 0:1 Пиза - Беневенто 1:0 Читтаделла - Пиза 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|32
|17
|9
|6
|48 - 30
|60
|2.
|Лечче
|Заявка
|32
|15
|14
|3
|50 - 27
|59
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|31
|16
|9
|6
|51 - 30
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|31
|14
|12
|5
|47 - 32
|54
|6.
|Беневенто
|Заявка
|31
|15
|9
|7
|52 - 30
|54
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|32
|13
|12
|7
|47 - 32
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|31
|11
|13
|7
|33 - 27
|46
|10.
|Тернана
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|47 - 47
|44
|11.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|12.
|Реджина
|Заявка
|32
|12
|8
|12
|29 - 37
|44
|13.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|14.
|Комо
|Заявка
|31
|9
|14
|8
|37 - 40
|41
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|32
|7
|12
|13
|37 - 48
|33
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|32
|6
|8
|18
|30 - 53
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|31
|5
|9
|17
|27 - 50
|24
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|31
|6
|6
|19
|31 - 52
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|31
|3
|10
|18
|31 - 51
|19
|20.
|Порденоне
|Заявка
|32
|2
|8
|22
|22 - 58
|14
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|3.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|27 - 15
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|16
|8
|2
|6
|17 - 17
|26
|8.
|Тернана
|Заявка
|16
|8
|1
|7
|24 - 19
|25
|9.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|11.
|Брешия
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|23 - 19
|22
|12.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|13.
|Комо
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|16 - 15
|19
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|18.
|Кротоне
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|18 - 20
|16
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|3
|6
|7
|24 - 25
|15
|20.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|6
|9
|13 - 27
|9
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|15
|7
|6
|2
|18 - 13
|27
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|6.
|Лечче
|Заявка
|16
|5
|9
|2
|17 - 13
|24
|7.
|Беневенто
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|17 - 14
|23
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|20 - 17
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 20
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|2
|3
|11
|16 - 31
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|15
|2
|2
|11
|13 - 30
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|16
|0
|6
|10
|11 - 30
|6
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3