РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022
1' Желтая карточкаГаладжан Артём
35' Желтая карточкаКичин Валерий
48' Желтая карточкаКанаплин Александр
Ход матча
35'
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
80 Климов ИгорьЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
-
Главный тренер: Жуков Сергей
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
64 Ланин ОлегПолузащитник
-
69 Шакуро ПавелПолузащитник
- Полузащитник
-
21 Иванов ЕгорНападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
42 Лапшов ИванЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Гаранин Вадим
История личных встреч
Томь
Енисей
9 матчей
77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед
4 матча
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Второй тайм
50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы
13 матчей
53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Томь
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ставпец Александр
|16 (9)
|0.53
|Кирсанов Никита
|5
|0.17
|Кудряшов Павел
|4
|0.13
|Кубышкин Илья
|4
|0.13
|Корж Константин
|4
|0.13
|Гордюшенко Астемир
|2
|0.07
|Галаджан Артём
|1
|0.03
|Горовых Даниил
|1
|0.03
|Дуарте Дениш
|1
|0.03
|Семейкин Артём
|1
|0.03
|Станисавлевич Александар
|1
|0.03
Енисей
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Ломакин Александр
|6 (2)
|0.2
|Саная Анзор
|5 (3)
|0.17
|Зотов Александр
|4
|0.13
|Окладников Андрей
|4
|0.13
|Комков Михаил
|4 (1)
|0.13
|Кичин Валерий
|4 (4)
|0.13
|Раздорских Никита
|3
|0.1
|Иванов Егор
|2
|0.07
|Марков Николай
|2
|0.07
|Лапшов Иван
|2
|0.07
|Скворцов Алексей
|2 (1)
|0.07
|Масловский Александр
|1
|0.03
|Феррейра Херман
|1
|0.03
|Рукас Андрюс
|1
|0.03
|Сухомлинов Максим
|1
|0.03
|Глушков Никита Андреевич
|1
|0.03
|Канаплин Александр
|1
|0.03
Карточки
Томь
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кубышкин Илья
|12
|0
|Почивалин Валерий
|9
|0
|Кудряшов Павел
|8
|0
|Савиных Данил
|4
|2
|Ставпец Александр
|7
|0
|Зуйков Сергей
|6
|0
|Гордюшенко Астемир
|6
|0
|Абрамов Артём
|4
|1
|Радостев Семён
|5
|0
|Коробов Никита
|3
|1
|Апшацев Марат
|3
|1
|Корж Константин
|4
|0
|Дмитриев Максим II
|4
|0
|Мамин Артём
|2
|1
|Семейкин Артём
|3
|0
|Леонов Олег
|3
|0
|Обивалин Сергей
|2
|0
|Антипов Константин
|2
|0
|Климов Игорь
|1
|0
|Першин Юрий
|1
|0
|Галаджан Артём
|1
|0
|Горовых Даниил
|1
|0
|Кирсанов Никита
|1
|0
|Станисавлевич Александар
|1
|0
Енисей
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кичин Валерий
|6
|2
|Рукас Андрюс
|6
|1
|Лапшов Иван
|6
|1
|Зотов Александр
|7
|0
|Феррейра Херман
|7
|0
|Саная Анзор
|4
|1
|Масловский Александр
|4
|1
|Иванов Егор
|5
|0
|Скворцов Алексей
|5
|0
|Ланин Олег
|5
|0
|Марков Николай
|3
|1
|Рукас Томас
|3
|1
|Сухомлинов Максим
|3
|1
|Песиков Евгений
|4
|0
|Комков Михаил
|3
|0
|Надольский Александр
|1
|1
|Цховребов Валерий
|2
|0
|Ломакин Александр
|2
|0
|Самойлов Денис
|2
|0
|Опарин Михаил
|0
|1
|Гарбуз Константин
|1
|0
|Шакуро Павел
|1
|0
|Ребров Дмитрий
|1
|0
|Микушин Владислав
|1
|0
|Раздорских Никита
|1
|0
|Канаплин Александр
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
22%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
6
27%
76-90
Пропущено
22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
1
4%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
3
14%
7
26%
76-90
Забито
23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
9
39%
1
4%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
5
22%
7
30%
76-90
Пропущено
28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
4
27%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
9
32%
5
33%
76-90
Забито
41
45
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
6
15%
3
7%
1-15
3
7%
5
11%
16-30
6
15%
8
18%
31-45
11
27%
5
11%
46-60
5
12%
11
24%
61-75
10
24%
13
29%
76-90
Пропущено
50
42
22 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
7
14%
5
12%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
10
20%
5
12%
61-75
12
24%
12
29%
76-90
Результаты последних матчей
Томь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5
Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3
Енисей
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|29
|19
|2
|8
|48 - 24
|59
|2.
|Торпедо Москва
|Заявка
|28
|14
|12
|2
|54 - 32
|54
|3.
|Факел
|Заявка
|28
|16
|4
|8
|46 - 27
|52
|4.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|39 - 30
|49
|5.
|Алания
|Заявка
|29
|14
|7
|8
|61 - 38
|49
|6.
|Енисей
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|45 - 42
|48
|7.
|Нефтехимик
|Заявка
|29
|14
|6
|9
|46 - 29
|48
|8.
|Акрон
|Заявка
|29
|12
|8
|9
|33 - 31
|44
|9.
|Балтика
|Заявка
|29
|10
|13
|6
|38 - 25
|43
|10.
|Велес Москва
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|34 - 36
|40
|11.
|Спартак-2
|Заявка
|29
|12
|4
|13
|35 - 46
|40
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|29
|11
|6
|12
|32 - 37
|39
|13.
|Томь
|0:0 Заявка
|30
|10
|8
|12
|42 - 49
|38
|14.
|КАМАЗ
|Заявка
|28
|8
|9
|11
|24 - 28
|33
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|30
|7
|12
|11
|28 - 35
|33
|16.
|Волгарь
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|21 - 30
|32
|17.
|ФК Кубань
|Заявка
|29
|9
|5
|15
|31 - 42
|32
|18.
|Ротор
|Заявка
|29
|5
|12
|12
|27 - 40
|27
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|28
|6
|3
|19
|22 - 57
|21
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|29
|4
|7
|18
|24 - 52
|19
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Оренбург
|Заявка
|15
|13
|0
|2
|28 - 9
|39
|2.
|Факел
|Заявка
|14
|10
|2
|2
|24 - 9
|32
|3.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|14
|10
|1
|3
|25 - 12
|31
|4.
|Акрон
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|22 - 15
|31
|5.
|Алания
|Заявка
|14
|10
|0
|4
|33 - 15
|30
|6.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|7
|0
|30 - 13
|28
|7.
|Енисей
|0:0 Заявка
|13
|8
|3
|2
|23 - 15
|27
|8.
|Нефтехимик
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|28 - 12
|27
|9.
|Велес Москва
|Заявка
|15
|8
|3
|4
|23 - 21
|27
|10.
|Томь
|0:0 Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 20
|26
|11.
|Краснодар-2
|Заявка
|14
|7
|3
|4
|22 - 17
|24
|12.
|Балтика
|Заявка
|14
|5
|7
|2
|16 - 10
|22
|13.
|КАМАЗ
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|19 - 16
|22
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|15
|6
|4
|5
|17 - 17
|22
|15.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|14 - 15
|19
|16.
|Текстильщик
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|19 - 24
|15
|17.
|Волгарь
|Заявка
|14
|4
|2
|8
|8 - 14
|14
|18.
|ФК Кубань
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|14 - 28
|14
|19.
|Ротор
|Заявка
|15
|2
|7
|6
|11 - 21
|13
|20.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 21
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Торпедо Москва
|Заявка
|14
|7
|5
|2
|24 - 19
|26
|2.
|Енисей
|0:0 Заявка
|17
|6
|3
|8
|22 - 27
|21
|3.
|Нефтехимик
|Заявка
|14
|6
|3
|5
|18 - 17
|21
|4.
|Балтика
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|22 - 15
|21
|5.
|Факел
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|22 - 18
|20
|6.
|Оренбург
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|20 - 15
|20
|7.
|Алания
|Заявка
|15
|4
|7
|4
|28 - 23
|19
|8.
|Спартак-2
|Заявка
|14
|6
|0
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Волгарь
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|13 - 16
|18
|10.
|ФК Кубань
|Заявка
|14
|5
|3
|6
|17 - 14
|18
|11.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|14 - 18
|18
|12.
|Краснодар-2
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|10 - 20
|15
|13.
|Ротор
|Заявка
|14
|3
|5
|6
|16 - 19
|14
|14.
|Олимп-Долгопрудный
|Заявка
|16
|3
|5
|8
|14 - 20
|14
|15.
|Акрон
|Заявка
|13
|3
|4
|6
|11 - 16
|13
|16.
|Велес Москва
|Заявка
|14
|4
|1
|9
|11 - 15
|13
|17.
|Томь
|0:0 Заявка
|14
|3
|3
|8
|22 - 29
|12
|18.
|КАМАЗ
|Заявка
|13
|2
|5
|6
|5 - 12
|11
|19.
|Металлург Липецк
|Заявка
|14
|3
|0
|11
|12 - 36
|9
|20.
|Текстильщик
|Заявка
|15
|0
|4
|11
|5 - 28
|4
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Прогнозы на матч Томь 0:0 Енисей
Исход игры
Томь
27.5% (30)
Ничья
27.5% (30)
Енисей
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
76.47% (78)
Нет
23.53% (24)
Популярный счёт
1:2 Енисей
30.3% (33)
1:1 Ничья
23.9% (26)
2:1 Томь
12.8% (14)
1:0 Томь
10.1% (11)
0:1 Енисей
10.1% (11)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:3 Енисей
1.8% (2)
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