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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
0:0
Второй тайм: 53'
Енисей
0'
1' Желтая карточка
Галаджан Артём
35' Желтая карточка
Кичин Валерий
48' Желтая карточка
Канаплин Александр
53'

Ход матча

1'
Галаджан Артём
 
35'
 
Кичин Валерий
48'
 
Канаплин Александр
Прогнозы 109
Томь 27.5% (30)
X 27.5% (30)
Енисей 45% (49)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Енисей
3.75
3.48
2.29
Все Коэффициенты
Новости
Томь
Енисей

История личных встреч

Томь
Енисей

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
2:3
ФПД
1:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ФПД
0:0
ФПД
3:2
ФПД
1:1
ФПД
2:1
ФПД
1:2
ФПД
0:3
ФПД
0:2
ФПД
1:1
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 16 (9) 0.53
Кирсанов Никита 5 0.17
Кудряшов Павел 4 0.13
Кубышкин Илья 4 0.13
Корж Константин 4 0.13
Гордюшенко Астемир 2 0.07
Галаджан Артём 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Дуарте Дениш 1 0.03
Семейкин Артём 1 0.03
Станисавлевич Александар 1 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.2
Саная Анзор 5 (3) 0.17
Зотов Александр 4 0.13
Окладников Андрей 4 0.13
Комков Михаил 4 (1) 0.13
Кичин Валерий 4 (4) 0.13
Раздорских Никита 3 0.1
Иванов Егор 2 0.07
Марков Николай 2 0.07
Лапшов Иван 2 0.07
Скворцов Алексей 2 (1) 0.07
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Глушков Никита Андреевич 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 12 0
Почивалин Валерий 9 0
Кудряшов Павел 8 0
Савиных Данил 4 2
Ставпец Александр 7 0
Зуйков Сергей 6 0
Гордюшенко Астемир 6 0
Абрамов Артём 4 1
Радостев Семён 5 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Обивалин Сергей 2 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Галаджан Артём 1 0
Горовых Даниил 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 6 2
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Зотов Александр 7 0
Феррейра Херман 7 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
Канаплин Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
22%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
6
27%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
1
4%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
3
14%
7
26%
76-90

Забито

23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
9
39%
1
4%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
5
22%
7
30%
76-90

Пропущено

28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
4
27%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
9
32%
5
33%
76-90

Забито

41
45
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
6
15%
3
7%
1-15
3
7%
5
11%
16-30
6
15%
8
18%
31-45
11
27%
5
11%
46-60
5
12%
11
24%
61-75
10
24%
13
29%
76-90

Пропущено

50
42
22 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
7
14%
5
12%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
10
20%
5
12%
61-75
12
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5
Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3
Енисей
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. СКА-Хабаровск Заявка 30 14 7 9 39 - 30 49
5. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
6. Енисей 0:0 Заявка 30 14 6 10 45 - 42 48
7. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь 0:0 Заявка 30 10 8 12 42 - 49 38
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 30 7 12 11 28 - 35 33
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. СКА-Хабаровск Заявка 14 10 1 3 25 - 12 31
4. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Енисей 0:0 Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
8. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
9. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
10. Томь 0:0 Заявка 16 7 5 4 20 - 20 26
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Енисей 0:0 Заявка 17 6 3 8 22 - 27 21
3. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
4. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
5. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
6. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Олимп-Долгопрудный Заявка 16 3 5 8 14 - 20 14
15. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
16. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
17. Томь 0:0 Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
  • — Выход в Премьер-лигу
  • — Стыковые матчи за право выйти в Премьер-лигу
  • — Вылет в ПФЛ
  • Второй тайм
  • Фол, нарушение
    52'
    Ланин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Томи", правила были нарушены против Кубышкина. 
  • Замена
    51'
    В составе "Енисея" после перерыва произошла ещё одна замена. Вместо Андрея Окладникова на поле вышел Александр Масловский. 
  • Желтая карточка
    50'
    Полузащитник "Енисея" Александр Канаплин получил жёлтую карточку в центре поля. 
  • Опасный момент
    49'
    После заброса вперёд по правому флангу Галаджан зацепился за мяч и вошёл в штрафную площадь, далее Артём плотно пробил по воротам, мяч полетел точно в Опарина, который отбил мяч на Бевеева. 
  • Замена
    48'
    Вторую подряд замену после перерыва провёл Вадим Гаранин. Вместо Павла Шакуро на поле вышел Илья Молтенинов. 
  • Замена
    47'
    В составе "Енисея" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Ломакина на поле вышел Денис Самойлов. 
  • Второй тайм начался
    46'
    Начинается второй тайм. Будем надеяться, что сейчас "Томь" и "Енисей" смогут показать нам более активный футбол в атаке и мы всё же увидим парочку забитых голов. 
  • Первый тайм
  • Перерыв
    Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма томская "Томь" и красноярский "Енисей" играют между собой вничью со счётом 0:0. Из-за качества поля в Томске футболистам действительно тяжело играть в комбинационный футбол, а забросы вперёд или попытки бить из-за пределов штрафной площади успеха не приносят. Посмотрим, что придумают команды, чтобы во втором тайме всё же начать забивать голы, а пока немного отдохнём. 
  • Дополнительное время
    45'
    Одну минуту добавил Артур Фёдоров к основному времени первого тайма. 
  • 44'
    Ломакин с правой половины поля теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко. 
  • 43'
    Ломакин от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки Арапову. 
  • Травма, повреждение
    42'
    Херман Феррейра получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Енисея", после паузы защитник красноярского клуба поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • Опасный момент
    41'
    Кирсанов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Никита выиграл борьбу за мяч у Феррейры, далее последовал прострел в центр штрафной, Раздорских успел вернуться назад и выбить мяч к линии штрафной, Гордюшенко оказался первым на подборе и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой. 
  • Желтая карточка
    40'
    Фланговый защитник "Енисея" Валерий Кичин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Коробова. 
  • Угловой
    39'
    Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Опарин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в радиус штрафной площади, подбор был за Ланиным. 
  • Опасный момент
    38'
    Ставпец сместился в центр с правого фланга, затем от радиуса штрафной площади Александр выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Зуйков пробил по воротам, после рикошета мяч полетел под ближнюю штангу, Опарин в прыжке перевёл мяч на угловой. 
  • 37'
    Окладников вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Абрамов перехватил мяч у форварда "Енисея" и выбил его в аут. 
  • Офсайд
    36'
    Дуарте из центра поля выполнил хороший перевод на правый фланг на ход Ставпецу, но капитан "Томи" вновь оказался в офсайде. 
  • 35'
    Зуйков попытался что-то интересное придумать на левом фланге у штрафной площади "Енисея", Бевеев грамотно отработал в обороне, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от футболиста "Томи". 
  • 34'
    Ломакин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" оказались первым на мяче и выбили его в аут. 
  • Фол, нарушение
    33'
    Савиных в центре поля грубо сыграл против Шакуро, Артур Фёдоров решил обойтись без жёлтой карточки. 
  • 32'
    Ставпец в борьбе за мяч получил по ногам от Ланина, Артур Фёдоров не стал давать свисток. После паузы капитан "Томи" поднялся, готов Александр играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    31'
    Досталось теперь уже Ломакину от Коробова в борьбе за мяч, но это был игровой момент. После паузы полузащитник "Енисея" поднялся и показал, что он готов играть дальше. 
  • 30'
    Ломакин в борьбе с Абрамовым с левого угла штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, Артём удачно подставил ногу, мяч в итге отскочил в лицо Александру и затем он ушёл за лицевую линию поля. 
  • 29'
    Кичин из глубины поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Савиных оказался первым на мяче и выбил его в аут. 
  • 28'
    С левого фланга последовал заброс к правому углу штрафной площади, Ставпец в касание забросил мяч к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Кирсанову, чтобы зацепиться за мяч. 
  • 27'
    Галаджан разогнал атаку по левой половине поля, но затем Артём выполнил неудачный заброс на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля. 
  • Фол, нарушение
    26'
    Гордюшенко в центре поля нарушил правила против Ланина. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 25'
    Теперь уже из глубины поля последовал заброс на ход Окладникову к линии штрафной площади, Арапов вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч точно на своего партнёра по команде. 
  • Офсайд
    24'
    Бевеев выполнил передачу на ход Окладникову по левой половине поля, форвард "Енисея" оказался в небольшом офсайде. 
  • 23'
    Арапов попал под давление соперника в своей штрафной площади, пришлось голкиперу "Томи" выбивать мяч в аут. 
  • 22'
    Игроки "Томи" перехватили мяч на половине поля соперника, сразу же последовала передача к радиусу штрафной площади на ход Галаджану, Кичин опередил форварда "Томи" и тем самым спас свою команду от больших проблем. 
  • Фол, нарушение
    21'
    Раздорских перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Томи". Томские футболисты не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • 20'
    Бевеев попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Савиных Мингиян упустил мяч в аут. 
  • 19'
    Феррейра из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Шакуро по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут. 
  • 18'
    Галаджан под давлением соперника выполнил далеко не самую лучшую передачу к правому углу штрафной площади на Ставпеца, в итоге защитники "Енисея" спокойно перехватили мяч. 
  • Офсайд
    17'
    Дуарте из центра поля теперь уже выполнил заброс на левый фланг, сразу же два игрока "Томи" забрались в офсайд на этот раз. 
  • Офсайд
    16'
    Абрамов разогнал атаку по правому флангу и затем Артём выполнил передачу на ход Ставпецу, у капитана "Томи" был зафиксирован спорный офсайд. 
  • 15'
    Коробов пробил в левый угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели. 
  • 14'
    Кубышкин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кичин головой выбил мяч подальше от своих ворот. 
  • Угловой
    13'
    Угловой у ворот "Енисея". Гордюшенко разыграл корнер с Кубышкиным, затем Илья выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже мяч спокойно перехватили гости. 
  • 12'
    Из центра поля последовал неудачный заброс на правый угол штрафной площади "Енисея", Опарин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки. 
  • 11'
    Кирсанов выполнил передачу на ход Ставпецу по правому флангу, Александр в касание выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Енисея" сыграли внимательно и перехватили мяч. 
  • Фол, нарушение
    10'
    Ланин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Галаджана. Вновь игроки "Томи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    9'
    Коробов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Енисея", правила были нарушены против Ломакина. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Бевеев в центре поля огрел по ногам Гордюшенко. Игроки "Томи" не стали торопиться при розыгрыше мяча. 
  • Фол, нарушение
    7'
    Галаджан перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Енисея", правила были нарушены против Феррейры. 
  • 6'
    Кичин с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Канаплина, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля. 
  • 5'
    Ломакин активно шёл вперёд по левому флангу, Коробов грамотно сыграл в подкате и вернул мяч своей команде. 
  • Желтая карточка
    4'
    А теперь уже полузащитник "Томи" Илья Кубышкин получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Ломакина. 
  • Судья
    3'
    Кубышкин в борьбе за верховой мяч у радиуса штрафной площади "Енисея" оказался на газоне, Артур Фёдоров показал, что нужно играть дальше. 
  • 2'
    Сегодня в Томске достаточно тяжёлое поле, футболистам конечно же из-за этого будет действовать сложнее, но будем надеяться, что они смогут показать нам хороший матч. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная битва за очки. "Енисею" нужно побеждать, чтобы сохранить шансы в борьбе за место в переходных матчах за право играть в Премьер-лиге. Однако, "Томь" на своём поле наверняка даст хороший бой и конечно же будет пытаться сделать всё, чтобы как минимум не проиграть. 
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Артур Фёдоров из Петрозаводска. Помогать ему на бровках будут Андрей Кужелев из Пикалёво и Павел Новиков из Санкт-Петербурга.
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче тридцатого тура первенства ФНЛ между томской "Томью" и красноярским "Енисеем". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
Прогнозы 109
Томь 27.5% (30)
X 27.5% (30)
Енисей 45% (49)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Енисей
3.75
3.48
2.29
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Где смотреть матч Томь 0:0 Енисей онлайн

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Прогнозы на матч Томь 0:0 Енисей

Исход игры
Томь
27.5% (30)
Ничья
27.5% (30)
Енисей
45% (49)
Тотал 2.5
Больше
50.98% (52)
Меньше
49.02% (50)
Обе команды забьют
Да
76.47% (78)
Нет
23.53% (24)
Популярный счёт
1:2 Енисей
30.3% (33)
1:1 Ничья
23.9% (26)
2:1 Томь
12.8% (14)
1:0 Томь
10.1% (11)
0:1 Енисей
10.1% (11)
2:2 Ничья
2.8% (3)
1:3 Енисей
1.8% (2)
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Енисей

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