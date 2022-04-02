После заброса вперёд по правому флангу Галаджан зацепился за мяч и вошёл в штрафную площадь, далее Артём плотно пробил по воротам, мяч полетел точно в Опарина, который отбил мяч на Бевеева.

В составе "Енисея" после перерыва произошла ещё одна замена. Вместо Андрея Окладникова на поле вышел Александр Масловский.

Ланин перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Томи", правила были нарушены против Кубышкина.

Начинается второй тайм. Будем надеяться, что сейчас "Томь" и "Енисей" смогут показать нам более активный футбол в атаке и мы всё же увидим парочку забитых голов.

В составе "Енисея" после перерыва произошла замена. Вместо Александра Ломакина на поле вышел Денис Самойлов.

Первый тайм

— Звучит свисток на перерыв. По итогам первого тайма томская "Томь" и красноярский "Енисей" играют между собой вничью со счётом 0:0. Из-за качества поля в Томске футболистам действительно тяжело играть в комбинационный футбол, а забросы вперёд или попытки бить из-за пределов штрафной площади успеха не приносят. Посмотрим, что придумают команды, чтобы во втором тайме всё же начать забивать голы, а пока немного отдохнём.

45' Одну минуту добавил Артур Фёдоров к основному времени первого тайма.

44' Ломакин с правой половины поля теперь уже пробил по воротам из-за пределов штрафной площади, мяч полетел слишком высоко.

43' Ломакин от радиуса штрафной площади пробил по воротам, мяч полетел слабо и точно в руки Арапову.

42' Херман Феррейра получил повреждение по итогам прошлого эпизода. Вышли на поле врачи "Енисея", после паузы защитник красноярского клуба поднялся и показал, что он готов играть дальше.

41' Кирсанов ворвался в штрафную площадь с левого фланга, Никита выиграл борьбу за мяч у Феррейры, далее последовал прострел в центр штрафной, Раздорских успел вернуться назад и выбить мяч к линии штрафной, Гордюшенко оказался первым на подборе и под давлением соперника пробил в правый угол ворот, мяч пролетел рядом со штангой.

40' Фланговый защитник "Енисея" Валерий Кичин получил жёлтую карточку за грубую игру в центре поля против Коробова.

39' Гордюшенко с углового выполнил подачу в центр к линии вратарской, Опарин сыграл на выходе и кулаком выбил мяч в радиус штрафной площади, подбор был за Ланиным.

38' Ставпец сместился в центр с правого фланга, затем от радиуса штрафной площади Александр выполнил передачу на левый угол штрафной площади, Зуйков пробил по воротам, после рикошета мяч полетел под ближнюю штангу, Опарин в прыжке перевёл мяч на угловой.

37' Окладников вошёл в штрафную площадь с левого фланга, но затем Абрамов перехватил мяч у форварда "Енисея" и выбил его в аут.

36' Дуарте из центра поля выполнил хороший перевод на правый фланг на ход Ставпецу, но капитан "Томи" вновь оказался в офсайде.

35' Зуйков попытался что-то интересное придумать на левом фланге у штрафной площади "Енисея", Бевеев грамотно отработал в обороне, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля от футболиста "Томи".

34' Ломакин со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, игроки "Томи" оказались первым на мяче и выбили его в аут.

33' Савиных в центре поля грубо сыграл против Шакуро, Артур Фёдоров решил обойтись без жёлтой карточки.

32' Ставпец в борьбе за мяч получил по ногам от Ланина, Артур Фёдоров не стал давать свисток. После паузы капитан "Томи" поднялся, готов Александр играть дальше.

31' Досталось теперь уже Ломакину от Коробова в борьбе за мяч, но это был игровой момент. После паузы полузащитник "Енисея" поднялся и показал, что он готов играть дальше.

30' Ломакин в борьбе с Абрамовым с левого угла штрафной площади выполнил прострел к линии вратарской, Артём удачно подставил ногу, мяч в итге отскочил в лицо Александру и затем он ушёл за лицевую линию поля.

29' Кичин из глубины поля выполнил заброс к линии штрафной площади, Савиных оказался первым на мяче и выбил его в аут.

28' С левого фланга последовал заброс к правому углу штрафной площади, Ставпец в касание забросил мяч к левому углу вратарской, совсем немного не хватило Кирсанову, чтобы зацепиться за мяч.

27' Галаджан разогнал атаку по левой половине поля, но затем Артём выполнил неудачный заброс на правый угол штрафной площади, мяч ушёл за лицевую линию поля.

26' Гордюшенко в центре поля нарушил правила против Ланина. Игроки "Енисея" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

25' Теперь уже из глубины поля последовал заброс на ход Окладникову к линии штрафной площади, Арапов вышел за пределы штрафной и головой выбил мяч точно на своего партнёра по команде.

24' Бевеев выполнил передачу на ход Окладникову по левой половине поля, форвард "Енисея" оказался в небольшом офсайде.

23' Арапов попал под давление соперника в своей штрафной площади, пришлось голкиперу "Томи" выбивать мяч в аут.

22' Игроки "Томи" перехватили мяч на половине поля соперника, сразу же последовала передача к радиусу штрафной площади на ход Галаджану, Кичин опередил форварда "Томи" и тем самым спас свою команду от больших проблем.

21' Раздорских перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Томи". Томские футболисты не стали торопиться при розыгрыше мяча.

20' Бевеев попытался пройти вперёд по правому флангу, но в борьбе с Савиных Мингиян упустил мяч в аут.

19' Феррейра из центра поля выполнил слишком сильную передачу на ход Шакуро по левому флангу, мяч в итоге улетел в аут.

18' Галаджан под давлением соперника выполнил далеко не самую лучшую передачу к правому углу штрафной площади на Ставпеца, в итоге защитники "Енисея" спокойно перехватили мяч.

17' Дуарте из центра поля теперь уже выполнил заброс на левый фланг, сразу же два игрока "Томи" забрались в офсайд на этот раз.

16' Абрамов разогнал атаку по правому флангу и затем Артём выполнил передачу на ход Ставпецу, у капитана "Томи" был зафиксирован спорный офсайд.

15' Коробов пробил в левый угол ворот с правой половины поля из-за пределов штрафной площади, мяч улетел в сторону от цели.

14' Кубышкин с левого фланга выполнил подачу в центр штрафной площади, Кичин головой выбил мяч подальше от своих ворот.

13' Угловой у ворот "Енисея". Гордюшенко разыграл корнер с Кубышкиным, затем Илья выполнил подачу в центр штрафной площади, где уже мяч спокойно перехватили гости.

12' Из центра поля последовал неудачный заброс на правый угол штрафной площади "Енисея", Опарин спокойно сыграл на выходе и забрал мяч в руки.

11' Кирсанов выполнил передачу на ход Ставпецу по правому флангу, Александр в касание выполнил прострел в центр штрафной площади, защитники "Енисея" сыграли внимательно и перехватили мяч.

10' Ланин в борьбе за верховой мяч в центре поля нарушил правила против Галаджана. Вновь игроки "Томи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

9' Коробов перестарался в борьбе за мяч у штрафной площади "Енисея", правила были нарушены против Ломакина.

8' Бевеев в центре поля огрел по ногам Гордюшенко. Игроки "Томи" не стали торопиться при розыгрыше мяча.

7' Галаджан перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Енисея", правила были нарушены против Феррейры.

6' Кичин с левой половины поля выполнил заброс на правый угол штрафной площади, мяч полетел слишком сильно для Канаплина, мяч в итоге ушёл за лицевую линию поля.

5' Ломакин активно шёл вперёд по левому флангу, Коробов грамотно сыграл в подкате и вернул мяч своей команде.

4' А теперь уже полузащитник "Томи" Илья Кубышкин получил жёлтую карточку за грубую игру в борьбе за верховой мяч против Ломакина.

3' Кубышкин в борьбе за верховой мяч у радиуса штрафной площади "Енисея" оказался на газоне, Артур Фёдоров показал, что нужно играть дальше.

2' Сегодня в Томске достаточно тяжёлое поле, футболистам конечно же из-за этого будет действовать сложнее, но будем надеяться, что они смогут показать нам хороший матч.