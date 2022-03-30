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  4. ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

РОССИЯ: ФНЛ - Первый дивизион 2021-2022

2021-2022
Томь
 
Позже
Енисей
Прогнозы 7
Томь 42.9% (3)
X 14.3% (1)
Енисей 42.9% (3)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Томь
Ничья
Енисей
3.00
3.34
2.46
Все Коэффициенты

История личных встреч

Томь
Енисей

9 матчей

77.8%
22.2%
3.5527136788005E-15%
7 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
11.1%
22.2%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

44.4%
44.4%
11.2%
4 победы 4 ничьи 0 побед

4 матча

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Второй тайм

50%
50%
0 побед 2 ничьи 3 победы

13 матчей

53.8%
23.1%
23.1%
7 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

46.2%
30.8%
23%
6 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

30.8%
46.2%
23%
4 победы 6 ничьих 3 победы

История матчей

ФПД
2:3
ФПД
1:0
ФПД
0:1
ФПД
3:0
ФПД
0:0
ФПД
3:2
ФПД
1:1
ФПД
2:1
ФПД
1:2
ФПД
0:3
ФПД
0:2
ФПД
1:1
ФПД
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Томь
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ставпец Александр 16 (9) 0.55
Кирсанов Никита 5 0.17
Кудряшов Павел 4 0.14
Кубышкин Илья 4 0.14
Корж Константин 4 0.14
Гордюшенко Астемир 2 0.07
Галаджан Артём 1 0.03
Горовых Даниил 1 0.03
Дуарте Дениш 1 0.03
Семейкин Артём 1 0.03
Станисавлевич Александар 1 0.03
Енисей
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Ломакин Александр 6 (2) 0.21
Саная Анзор 5 (3) 0.17
Зотов Александр 4 0.14
Окладников Андрей 4 0.14
Комков Михаил 4 (1) 0.14
Кичин Валерий 4 (4) 0.14
Раздорских Никита 3 0.1
Иванов Егор 2 0.07
Марков Николай 2 0.07
Лапшов Иван 2 0.07
Скворцов Алексей 2 (1) 0.07
Масловский Александр 1 0.03
Феррейра Херман 1 0.03
Рукас Андрюс 1 0.03
Сухомлинов Максим 1 0.03
Глушков Никита Андреевич 1 0.03
Канаплин Александр 1 0.03

Карточки

Томь
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кубышкин Илья 12 0
Почивалин Валерий 9 0
Кудряшов Павел 8 0
Савиных Данил 4 2
Ставпец Александр 7 0
Зуйков Сергей 6 0
Гордюшенко Астемир 6 0
Абрамов Артём 4 1
Радостев Семён 5 0
Коробов Никита 3 1
Апшацев Марат 3 1
Корж Константин 4 0
Дмитриев Максим II 4 0
Мамин Артём 2 1
Семейкин Артём 3 0
Леонов Олег 3 0
Обивалин Сергей 2 0
Антипов Константин 2 0
Климов Игорь 1 0
Першин Юрий 1 0
Горовых Даниил 1 0
Кирсанов Никита 1 0
Станисавлевич Александар 1 0
Енисей
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кичин Валерий 5 2
Рукас Андрюс 6 1
Лапшов Иван 6 1
Зотов Александр 7 0
Феррейра Херман 7 0
Саная Анзор 4 1
Масловский Александр 4 1
Иванов Егор 5 0
Скворцов Алексей 5 0
Ланин Олег 5 0
Марков Николай 3 1
Рукас Томас 3 1
Сухомлинов Максим 3 1
Песиков Евгений 4 0
Комков Михаил 3 0
Надольский Александр 1 1
Цховребов Валерий 2 0
Ломакин Александр 2 0
Самойлов Денис 2 0
Опарин Михаил 0 1
Гарбуз Константин 1 0
Шакуро Павел 1 0
Ребров Дмитрий 1 0
Микушин Владислав 1 0
Раздорских Никита 1 0
Канаплин Александр 1 0

Голы по времени матча

Забито

18
22
8 В 1-м тайме 7
10 Во 2-м тайме 15
9 Забивали первыми 7
15 Не забивали 16
4
22%
2
9%
1-15
0
0%
2
9%
16-30
4
22%
3
14%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
3
17%
5
23%
61-75
5
28%
6
27%
76-90

Пропущено

22
27
12 В 1-м тайме 11
10 Во 2-м тайме 16
6 Пропускали первыми 8
12 Не пропускали 12
4
18%
1
4%
1-15
3
14%
5
19%
16-30
5
23%
5
19%
31-45
2
9%
4
15%
46-60
5
23%
5
19%
61-75
3
14%
7
26%
76-90

Забито

23
23
7 В 1-м тайме 9
16 Во 2-м тайме 14
6 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
2
9%
1
4%
1-15
3
13%
3
13%
16-30
2
9%
5
22%
31-45
9
39%
1
4%
46-60
2
9%
6
26%
61-75
5
22%
7
30%
76-90

Пропущено

28
15
10 В 1-м тайме 9
18 Во 2-м тайме 6
8 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 9
3
11%
4
27%
1-15
4
14%
1
7%
16-30
3
11%
4
27%
31-45
4
14%
1
7%
46-60
5
18%
0
0%
61-75
9
32%
5
33%
76-90

Забито

41
45
15 В 1-м тайме 16
26 Во 2-м тайме 29
15 Забивали первыми 14
3 Не забивали 4
6
15%
3
7%
1-15
3
7%
5
11%
16-30
6
15%
8
18%
31-45
11
27%
5
11%
46-60
5
12%
11
24%
61-75
10
24%
13
29%
76-90

Пропущено

50
42
22 В 1-м тайме 20
28 Во 2-м тайме 22
14 Пропускали первыми 14
25 Не пропускали 21
7
14%
5
12%
1-15
7
14%
6
14%
16-30
8
16%
9
21%
31-45
6
12%
5
12%
46-60
10
20%
5
12%
61-75
12
24%
12
29%
76-90

Результаты последних матчей

Томь
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Томь - Торпедо Москва 2:5 Томь - Краснодар-2 1:2 Томь - КАМАЗ 1:0 Ротор - Томь 1:5
Сочи - Томь 4:0 Томь - Нефтехимик 1:1 Акрон - Томь 3:3 Оренбург - Томь 2:1 Томь - Велес Москва 1:0 Томь - Факел 2:2 Балтика - Томь 4:0 Томь - Волгарь 2:1 Томь - СКА-Хабаровск 1:0 Томь - Олимп-Долгопрудный 1:1 Текстильщик - Томь 1:1 Томь - Алания 1:3 Спартак-2 - Томь 3:1 Томь - ФК Кубань 2:1 Енисей - Томь 2:3 Торпедо Москва - Томь 3:3
Енисей
(20 матчей)
60%
15%
25%
12 побед 3 ничьи 5 поражений
Енисей - Факел 2:1 Балтика - Енисей 1:2 Енисей - Металлург Липецк 2:1 Волгарь - Енисей 2:3
Локомотив Москва - Енисей 0:4 Динамо Москва - Енисей 2:0 Енисей - СКА-Хабаровск 3:1 Олимп-Долгопрудный - Енисей 0:0 Енисей - Текстильщик 3:0 Алания - Енисей 1:2 Енисей - Спартак-2 2:1 ФК Кубань - Енисей 2:1 Енисей - Крылья Советов 1:0 Торпедо Москва - Енисей 2:1 Енисей - Краснодар-2 2:0 КАМАЗ - Енисей 1:1 Енисей - Ротор 1:1 Нефтехимик - Енисей 2:3 Акрон - Енисей 4:1 Оренбург - Енисей 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 29 19 2 8 48 - 24 59
2. Торпедо Москва Заявка 28 14 12 2 54 - 32 54
3. Факел Заявка 28 16 4 8 46 - 27 52
4. Алания Заявка 29 14 7 8 61 - 38 49
5. СКА-Хабаровск Заявка 29 14 6 9 36 - 27 48
6. Нефтехимик Заявка 29 14 6 9 46 - 29 48
7. Енисей Заявка 29 14 5 10 45 - 42 47
8. Акрон Заявка 29 12 8 9 33 - 31 44
9. Балтика Заявка 29 10 13 6 38 - 25 43
10. Велес Москва Заявка 29 12 4 13 34 - 36 40
11. Спартак-2 Заявка 29 12 4 13 35 - 46 40
12. Краснодар-2 Заявка 29 11 6 12 32 - 37 39
13. Томь Заявка 29 10 7 12 42 - 49 37
14. КАМАЗ Заявка 28 8 9 11 24 - 28 33
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 29 7 11 11 25 - 32 32
16. Волгарь Заявка 29 9 5 15 21 - 30 32
17. ФК Кубань Заявка 29 9 5 15 31 - 42 32
18. Ротор Заявка 29 5 12 12 27 - 40 27
19. Металлург Липецк Заявка 28 6 3 19 22 - 57 21
20. Текстильщик Заявка 29 4 7 18 24 - 52 19
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Оренбург Заявка 15 13 0 2 28 - 9 39
2. Факел Заявка 14 10 2 2 24 - 9 32
3. Акрон Заявка 16 9 4 3 22 - 15 31
4. СКА-Хабаровск Заявка 13 10 0 3 22 - 9 30
5. Алания Заявка 14 10 0 4 33 - 15 30
6. Торпедо Москва Заявка 14 7 7 0 30 - 13 28
7. Нефтехимик Заявка 15 8 3 4 28 - 12 27
8. Велес Москва Заявка 15 8 3 4 23 - 21 27
9. Енисей Заявка 13 8 3 2 23 - 15 27
10. Томь Заявка 15 7 4 4 20 - 20 25
11. Краснодар-2 Заявка 14 7 3 4 22 - 17 24
12. Балтика Заявка 14 5 7 2 16 - 10 22
13. КАМАЗ Заявка 15 6 4 5 19 - 16 22
14. Спартак-2 Заявка 15 6 4 5 17 - 17 22
15. Олимп-Долгопрудный Заявка 14 4 7 3 14 - 15 19
16. Текстильщик Заявка 14 4 3 7 19 - 24 15
17. Волгарь Заявка 14 4 2 8 8 - 14 14
18. ФК Кубань Заявка 15 4 2 9 14 - 28 14
19. Ротор Заявка 15 2 7 6 11 - 21 13
20. Металлург Липецк Заявка 14 3 3 8 10 - 21 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Торпедо Москва Заявка 14 7 5 2 24 - 19 26
2. Нефтехимик Заявка 14 6 3 5 18 - 17 21
3. Балтика Заявка 15 5 6 4 22 - 15 21
4. Факел Заявка 14 6 2 6 22 - 18 20
5. Оренбург Заявка 14 6 2 6 20 - 15 20
6. Енисей Заявка 16 6 2 8 22 - 27 20
7. Алания Заявка 15 4 7 4 28 - 23 19
8. Спартак-2 Заявка 14 6 0 8 18 - 29 18
9. Волгарь Заявка 15 5 3 7 13 - 16 18
10. ФК Кубань Заявка 14 5 3 6 17 - 14 18
11. СКА-Хабаровск Заявка 16 4 6 6 14 - 18 18
12. Краснодар-2 Заявка 15 4 3 8 10 - 20 15
13. Ротор Заявка 14 3 5 6 16 - 19 14
14. Акрон Заявка 13 3 4 6 11 - 16 13
15. Велес Москва Заявка 14 4 1 9 11 - 15 13
16. Олимп-Долгопрудный Заявка 15 3 4 8 11 - 17 13
17. Томь Заявка 14 3 3 8 22 - 29 12
18. КАМАЗ Заявка 13 2 5 6 5 - 12 11
19. Металлург Липецк Заявка 14 3 0 11 12 - 36 9
20. Текстильщик Заявка 15 0 4 11 5 - 28 4
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  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Томь - Енисей от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 2 апреля 2022, осталось 2 дня 9 часов 36 минут.



    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 7
    Томь 42.9% (3)
    X 14.3% (1)
    Енисей 42.9% (3)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Томь
    Ничья
    Енисей
    3.00
    3.34
    2.46
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Томь - Енисей

    Исход игры
    Томь
    42.9% (3)
    Ничья
    14.3% (1)
    Енисей
    42.9% (3)
    Тотал 2.5
    Больше
    66.67% (4)
    Меньше
    33.33% (2)
    Обе команды забьют
    Да
    83.33% (5)
    Нет
    16.67% (1)
    Популярный счёт
    1:2 Енисей
    28.6% (2)
    2:1 Томь
    28.6% (2)
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