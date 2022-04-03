Турция: Суперлига 2021-2022
1:0
Второй тайм: 53'
Стадион: Bahcesehir Okullari Stadyumu
1:0
9' ГолАкбаба Эмре
Ход матча
9'
1:0
46'
Статистика матча
-
2 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
4 Угловые 3
-
0 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 7
-
74 Владение мячом, % 26
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
23
Акбаба
Эмре
18
Новаиш
Жоау
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
16
Понк
Карлуш
52
Сабо
Эрик
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
35 Furkan BayirЗащитник
-
20 Аксой ФатихЗащитник
- Защитник
-
23 Акбаба ЭмреПолузащитник
-
18 Новаиш ЖоауПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
25 Мевля МихаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
70 Oguz Aydin
-
Главный тренер: Francesco Farioli
- Основной состав
-
23 Аккан ГёкханВратарь
-
77 Генюл ГёкханЗащитник
- Защитник
-
16 Понк КарлушЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
52 Сабо ЭрикПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
5 Ай СелимЗащитник
-
50 Умар АминуПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Сари ЮсуфПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Булнет Коркмаз
История личных встреч
Аланьяспор
Ризеспор
5 матчей
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
Первый тайм
120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед
6 матчей
50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы
Первый тайм
16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы
11 матчей
36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы
Второй тайм
36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аланьяспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Акбаба Эмре
|9
|0.29
|Дьедью Фамара
|9 (2)
|0.29
|Давидсон
|6
|0.19
|Oguz Aydin
|5
|0.16
|Новаиш Жоау
|3
|0.1
|Бингол Тайфур
|3
|0.1
|Эдуарду Уилсон
|3
|0.1
|Бекироглу Эфкан
|3
|0.1
|Бабакар Хоума
|3
|0.1
|Караджа Эфеджан
|2
|0.06
|Кандеяш Даниэл
|2
|0.06
|Гюнеш Умут
|2
|0.06
|Милунович Неманья
|1
|0.03
|Аксой Фатих
|1
|0.03
|Борха Кристиан
|1
|0.03
|Авазьем Чидозье
|1
|0.03
|Ярдымджи Эренджан
|1
|0.03
|Хуанфран Морено
|0
|0
Ризеспор
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Похьянпало Йоэль
|12 (5)
|0.39
|Ай Селим
|4
|0.13
|Джокович Дамьян
|4 (3)
|0.13
|Болдрин Фернандо
|1
|0.03
|Фернандеш Жедсон
|1
|0.03
|Сабо Эрик
|1
|0.03
|Бойд Тайлер
|1
|0.03
|Сертель Джемали
|1
|0.03
|Генюл Гёкхан
|1
|0.03
|Боласье Янник
|1
|0.03
|Хуммет Денис
|1
|0.03
|Сари Юсуф
|1
|0.03
|Сиссе Паписс
|0
|0
|Дабо Брайан
|0
|0
|Фири Лебоганг
|0
|0
|Умар Амину
|0
|0
Карточки
Аланьяспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бингол Тайфур
|5
|1
|Дьедью Фамара
|5
|1
|Авазьем Чидозье
|6
|0
|Аксой Фатих
|6
|0
|Милунович Неманья
|5
|0
|Новаиш Жоау
|4
|0
|Давидсон
|4
|0
|Караджа Эфеджан
|2
|1
|Акбаба Эмре
|3
|0
|Бекироглу Эфкан
|3
|0
|Хуанфран Морено
|1
|1
|Гюнеш Умут
|1
|1
|Кырынтылы Серкан
|2
|0
|Бабакар Хоума
|1
|0
|Борха Кристиан
|1
|0
|Сиопис Манолис
|1
|0
|Oguz Aydin
|1
|0
|Furkan Bayir
|1
|0
Ризеспор
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Сантос Фабрисио
|8
|3
|Боласье Янник
|6
|0
|Ай Селим
|6
|0
|Хольмен Себастьян
|6
|0
|Генюл Гёкхан
|3
|1
|Сабо Эрик
|4
|0
|Болдрин Фернандо
|4
|0
|Потук Алпер
|2
|1
|Бойд Тайлер
|2
|1
|Дабо Брайан
|3
|0
|Умар Амину
|3
|0
|Понк Карлуш
|3
|0
|Фири Лебоганг
|2
|0
|Сертель Джемали
|2
|0
|Пехливан Ясин
|1
|0
|Сиссе Паписс
|1
|0
|Джокович Дамьян
|1
|0
|Фернандеш Жедсон
|1
|0
|Топчу Эмир Хан
|1
|0
|Сари Юсуф
|1
|0
|Четин Тарык
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
30
9
14 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
17%
1
11%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
5
17%
2
22%
46-60
3
10%
4
44%
61-75
8
27%
1
11%
76-90
Пропущено
27
32
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
15%
3
9%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
5
16%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
2
7%
10
31%
61-75
6
22%
8
25%
76-90
Забито
26
21
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
15%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
7
33%
76-90
Пропущено
19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
3
16%
3
14%
76-90
Забито
56
30
24 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
9
16%
4
13%
1-15
5
9%
3
10%
16-30
10
18%
2
7%
31-45
8
14%
6
20%
46-60
7
13%
7
23%
61-75
17
30%
8
27%
76-90
Пропущено
46
54
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
7
15%
4
7%
1-15
7
15%
5
9%
16-30
11
24%
11
20%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
6
13%
16
30%
30%
61-75
9
20%
11
20%
76-90
Результаты последних матчей
Аланьяспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|30
|21
|7
|2
|58 - 26
|70
|2.
|Коньяспор
|2:0
|31
|17
|7
|7
|50 - 33
|58
|3.
|Фенербахче
|31
|16
|8
|7
|54 - 35
|56
|4.
|Аланьяспор
|1:0
|31
|15
|7
|9
|56 - 47
|52
|5.
|Адана Демирспор
|30
|13
|9
|8
|46 - 32
|48
|6.
|Истанбул Башакшехир
|30
|14
|5
|11
|42 - 31
|47
|7.
|Хатайспор
|30
|14
|5
|11
|48 - 46
|47
|8.
|Бешикташ
|30
|12
|10
|8
|44 - 39
|46
|9.
|Антальяспор
|31
|12
|8
|11
|36 - 37
|44
|10.
|Фатих Карагюмрюк
|31
|12
|7
|12
|36 - 45
|43
|11.
|Газиантеп
|0:0
|32
|11
|8
|13
|41 - 44
|41
|12.
|Сивасспор
|31
|10
|11
|10
|42 - 40
|41
|13.
|Касымпаша
|31
|11
|8
|12
|47 - 44
|41
|14.
|Галатасарай
|31
|11
|8
|12
|42 - 45
|41
|15.
|Кайсериспор
|31
|10
|8
|13
|43 - 52
|38
|16.
|Гиресунспор
|31
|10
|6
|15
|34 - 39
|36
|17.
|Алтай
|31
|8
|5
|18
|32 - 45
|29
|18.
|Гёзтепе
|0:2
|31
|7
|6
|18
|36 - 52
|27
|19.
|Ризеспор
|0:1
|31
|7
|5
|19
|29 - 56
|26
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|31
|5
|6
|20
|23 - 51
|21
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|11
|4
|0
|29 - 12
|37
|2.
|Коньяспор
|2:0
|16
|11
|4
|1
|27 - 11
|37
|3.
|Газиантеп
|0:0
|16
|10
|5
|1
|31 - 15
|35
|4.
|Бешикташ
|15
|9
|4
|2
|26 - 17
|31
|5.
|Кайсериспор
|16
|9
|3
|4
|26 - 18
|30
|6.
|Хатайспор
|14
|9
|2
|3
|30 - 17
|29
|7.
|Истанбул Башакшехир
|15
|9
|1
|5
|23 - 14
|28
|8.
|Фенербахче
|15
|8
|4
|3
|26 - 15
|28
|9.
|Антальяспор
|15
|8
|4
|3
|25 - 14
|28
|10.
|Галатасарай
|16
|8
|3
|5
|24 - 18
|27
|11.
|Адана Демирспор
|15
|7
|5
|3
|23 - 11
|26
|12.
|Фатих Карагюмрюк
|15
|7
|5
|3
|21 - 13
|26
|13.
|Аланьяспор
|1:0
|16
|7
|4
|5
|32 - 26
|25
|14.
|Касымпаша
|16
|7
|4
|5
|28 - 22
|25
|15.
|Ризеспор
|0:1
|16
|7
|2
|7
|21 - 22
|23
|16.
|Сивасспор
|15
|5
|8
|2
|24 - 15
|23
|17.
|Гиресунспор
|16
|6
|3
|7
|20 - 20
|21
|18.
|Алтай
|15
|5
|2
|8
|16 - 20
|17
|19.
|Гёзтепе
|0:2
|16
|4
|2
|10
|16 - 23
|14
|20.
|Малатьяспор
|0:0
|15
|3
|3
|9
|17 - 31
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Трабзонспор
|15
|10
|3
|2
|29 - 14
|33
|2.
|Фенербахче
|16
|8
|4
|4
|28 - 20
|28
|3.
|Аланьяспор
|1:0
|15
|8
|3
|4
|24 - 21
|27
|4.
|Адана Демирспор
|15
|6
|4
|5
|23 - 21
|22
|5.
|Коньяспор
|2:0
|15
|6
|3
|6
|23 - 22
|21
|6.
|Истанбул Башакшехир
|15
|5
|4
|6
|19 - 17
|19
|7.
|Сивасспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 25
|18
|8.
|Хатайспор
|16
|5
|3
|8
|18 - 29
|18
|9.
|Фатих Карагюмрюк
|16
|5
|2
|9
|15 - 32
|17
|10.
|Касымпаша
|15
|4
|4
|7
|19 - 22
|16
|11.
|Антальяспор
|16
|4
|4
|8
|11 - 23
|16
|12.
|Гиресунспор
|15
|4
|3
|8
|14 - 19
|15
|13.
|Бешикташ
|15
|3
|6
|6
|18 - 22
|15
|14.
|Галатасарай
|15
|3
|5
|7
|18 - 27
|14
|15.
|Гёзтепе
|0:2
|15
|3
|4
|8
|20 - 29
|13
|16.
|Алтай
|16
|3
|3
|10
|16 - 25
|12
|17.
|Малатьяспор
|0:0
|16
|2
|3
|11
|6 - 20
|9
|18.
|Кайсериспор
|15
|1
|5
|9
|17 - 34
|8
|19.
|Газиантеп
|0:0
|16
|1
|3
|12
|10 - 29
|6
|20.
|Ризеспор
|0:1
|15
|0
|3
|12
|8 - 34
|3