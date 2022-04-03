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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аланьяспор
1:0
Второй тайм: 53'

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
9' Гол
Акбаба Эмре
53'

Ход матча

9'
Акбаба Эмре
1:0
46'
Гюнеш Умут
Бекироглу Эфкан
 
46'
 
Боласье Янник
Генюл Гёкхан
46'
 
Сиссе Паписс
Похьянпало Йоэль
46'
 
Сари Юсуф
Потук Алпер

Статистика матча

  • 2 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 4 Угловые 3
  • 0 Офсайды 3
  • 9 Нарушения правил 7
  • 74 Владение мячом, % 26
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Ризеспор
1.60
4.55
6.12
Все Коэффициенты
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
31
Борха
Кристиан
23
Акбаба
Эмре
18
Новаиш
Жоау
11
Бекироглу
Эфкан
7
Караджа
Эфеджан
21
Кандеяш
Даниэл
75
Бингол
Тайфур
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
3
Хольмен
Себастьян
16
Понк
Карлуш
88
Сертель
Джемали
21
Фири
Лебоганг
83
Фернандеш
Жедсон
9
Бойд
Тайлер
52
Сабо
Эрик
4
Потук
Алпер
20
Похьянпало
Йоэль
Аланьяспор
4-3-3
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Ризеспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акбаба Эмре 9 0.29
Дьедью Фамара 9 (2) 0.29
Давидсон 6 0.19
Oguz Aydin 5 0.16
Новаиш Жоау 3 0.1
Бингол Тайфур 3 0.1
Эдуарду Уилсон 3 0.1
Бекироглу Эфкан 3 0.1
Бабакар Хоума 3 0.1
Караджа Эфеджан 2 0.06
Кандеяш Даниэл 2 0.06
Гюнеш Умут 2 0.06
Милунович Неманья 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Борха Кристиан 1 0.03
Авазьем Чидозье 1 0.03
Ярдымджи Эренджан 1 0.03
Хуанфран Морено 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 12 (5) 0.39
Ай Селим 4 0.13
Джокович Дамьян 4 (3) 0.13
Болдрин Фернандо 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Боласье Янник 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Сиссе Паписс 0 0
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бингол Тайфур 5 1
Дьедью Фамара 5 1
Авазьем Чидозье 6 0
Аксой Фатих 6 0
Милунович Неманья 5 0
Новаиш Жоау 4 0
Давидсон 4 0
Караджа Эфеджан 2 1
Акбаба Эмре 3 0
Бекироглу Эфкан 3 0
Хуанфран Морено 1 1
Гюнеш Умут 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Oguz Aydin 1 0
Furkan Bayir 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 3
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Хольмен Себастьян 6 0
Генюл Гёкхан 3 1
Сабо Эрик 4 0
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Умар Амину 3 0
Понк Карлуш 3 0
Фири Лебоганг 2 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

30
9
14 В 1-м тайме 2
16 Во 2-м тайме 7
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
5
17%
1
11%
1-15
3
10%
1
11%
16-30
6
20%
0
0%
31-45
5
17%
2
22%
46-60
3
10%
4
44%
61-75
8
27%
1
11%
76-90

Пропущено

27
32
15 В 1-м тайме 11
12 Во 2-м тайме 21
7 Пропускали первыми 9
11 Не пропускали 12
4
15%
3
9%
1-15
5
19%
3
9%
16-30
6
22%
5
16%
31-45
4
15%
3
9%
46-60
2
7%
10
31%
61-75
6
22%
8
25%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
18 Не забивали 18
4
15%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
7
33%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

56
30
24 В 1-м тайме 9
32 Во 2-м тайме 21
17 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
9
16%
4
13%
1-15
5
9%
3
10%
16-30
10
18%
2
7%
31-45
8
14%
6
20%
46-60
7
13%
7
23%
61-75
17
30%
8
27%
76-90

Пропущено

46
54
25 В 1-м тайме 20
21 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 18
21 Не пропускали 24
7
15%
4
7%
1-15
7
15%
5
9%
16-30
11
24%
11
20%
31-45
6
13%
7
13%
46-60
6
13%
16
30%
30%
61-75
9
20%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 30 21 7 2 58 - 26 70
2. Коньяспор 2:0 31 17 7 7 50 - 33 58
3. Фенербахче 31 16 8 7 54 - 35 56
4. Аланьяспор 1:0 31 15 7 9 56 - 47 52
5. Адана Демирспор 30 13 9 8 46 - 32 48
6. Истанбул Башакшехир 30 14 5 11 42 - 31 47
7. Хатайспор 30 14 5 11 48 - 46 47
8. Бешикташ 30 12 10 8 44 - 39 46
9. Антальяспор 31 12 8 11 36 - 37 44
10. Фатих Карагюмрюк 31 12 7 12 36 - 45 43
11. Газиантеп 0:0 32 11 8 13 41 - 44 41
12. Сивасспор 31 10 11 10 42 - 40 41
13. Касымпаша 31 11 8 12 47 - 44 41
14. Галатасарай 31 11 8 12 42 - 45 41
15. Кайсериспор 31 10 8 13 43 - 52 38
16. Гиресунспор 31 10 6 15 34 - 39 36
17. Алтай 31 8 5 18 32 - 45 29
18. Гёзтепе 0:2 31 7 6 18 36 - 52 27
19. Ризеспор 0:1 31 7 5 19 29 - 56 26
20. Малатьяспор 0:0 31 5 6 20 23 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Коньяспор 2:0 16 11 4 1 27 - 11 37
3. Газиантеп 0:0 16 10 5 1 31 - 15 35
4. Бешикташ 15 9 4 2 26 - 17 31
5. Кайсериспор 16 9 3 4 26 - 18 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 15 9 1 5 23 - 14 28
8. Фенербахче 15 8 4 3 26 - 15 28
9. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
10. Галатасарай 16 8 3 5 24 - 18 27
11. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
12. Фатих Карагюмрюк 15 7 5 3 21 - 13 26
13. Аланьяспор 1:0 16 7 4 5 32 - 26 25
14. Касымпаша 16 7 4 5 28 - 22 25
15. Ризеспор 0:1 16 7 2 7 21 - 22 23
16. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
17. Гиресунспор 16 6 3 7 20 - 20 21
18. Алтай 15 5 2 8 16 - 20 17
19. Гёзтепе 0:2 16 4 2 10 16 - 23 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 10 3 2 29 - 14 33
2. Фенербахче 16 8 4 4 28 - 20 28
3. Аланьяспор 1:0 15 8 3 4 24 - 21 27
4. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Коньяспор 2:0 15 6 3 6 23 - 22 21
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Сивасспор 16 5 3 8 18 - 25 18
8. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
9. Фатих Карагюмрюк 16 5 2 9 15 - 32 17
10. Касымпаша 15 4 4 7 19 - 22 16
11. Антальяспор 16 4 4 8 11 - 23 16
12. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
13. Бешикташ 15 3 6 6 18 - 22 15
14. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
15. Гёзтепе 0:2 15 3 4 8 20 - 29 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 15 1 5 9 17 - 34 8
19. Газиантеп 0:0 16 1 3 12 10 - 29 6
20. Ризеспор 0:1 15 0 3 12 8 - 34 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Лучшие коэффициенты
Аланьяспор
Ничья
Ризеспор
1.60
4.55
6.12
Все Коэффициенты
Где смотреть матч Аланьяспор 1:0 Ризеспор онлайн

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