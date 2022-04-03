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Турция: Суперлига 2021-2022

2021-2022
Аланьяспор
2:1
Конец матча

Стадион:
Ризеспор
0'
1:0
9' Гол
Акбаба Эмре
2:0
60' Пенальти
Караджа Эфеджан
2:1
66' Гол
Сиссе Паписс
75' Желтая карточка
Фири Лебоганг
90'+7
28
Марафона
Карлош
24
Хуанфран
Морено
35
Furkan
Bayir
20
Аксой
Фатих
31
Борха
Кристиан
23
Акбаба
Эмре
18
Новаиш
Жоау
11
Бекироглу
Эфкан
7
Караджа
Эфеджан
21
Кандеяш
Даниэл
75
Бингол
Тайфур
23
Аккан
Гёкхан
77
Генюл
Гёкхан
3
Хольмен
Себастьян
16
Понк
Карлуш
88
Сертель
Джемали
21
Фири
Лебоганг
83
Фернандеш
Жедсон
9
Бойд
Тайлер
52
Сабо
Эрик
4
Потук
Алпер
20
Похьянпало
Йоэль
Аланьяспор
4-3-3
Ризеспор
4-2-3-1

История личных встреч

Аланьяспор
Ризеспор

5 матчей

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

Первый тайм

120%
20%
6 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

80%
20%
4 победы 1 ничья 0 побед

6 матчей

50%
50%
0 побед 3 ничьи 3 победы

Первый тайм

16.7%
83.3%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 2 ничьи 4 победы

11 матчей

36.4%
36.4%
27.2%
4 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

54.5%
18.2%
27.3%
6 побед 2 ничьи 3 победы

Второй тайм

36.4%
27.3%
36.3%
4 победы 3 ничьи 4 победы

История матчей

С
2:0
ТМК
2:0
С
2:1
С
1:1
ТМС
0:3
С
1:1
С
5:2
С
1:1
С
1:1
С
1:0
С
2:3

Бомбардиры внутри турнира

Аланьяспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Акбаба Эмре 9 0.29
Дьедью Фамара 9 (2) 0.29
Давидсон 6 0.19
Oguz Aydin 5 0.16
Караджа Эфеджан 3 (1) 0.1
Новаиш Жоау 3 0.1
Бингол Тайфур 3 0.1
Эдуарду Уилсон 3 0.1
Бекироглу Эфкан 3 0.1
Бабакар Хоума 3 0.1
Кандеяш Даниэл 2 0.06
Гюнеш Умут 2 0.06
Милунович Неманья 1 0.03
Аксой Фатих 1 0.03
Борха Кристиан 1 0.03
Авазьем Чидозье 1 0.03
Ярдымджи Эренджан 1 0.03
Хуанфран Морено 0 0
Ризеспор
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Похьянпало Йоэль 12 (5) 0.39
Ай Селим 4 0.13
Джокович Дамьян 4 (3) 0.13
Болдрин Фернандо 1 0.03
Фернандеш Жедсон 1 0.03
Боласье Янник 1 0.03
Сиссе Паписс 1 0.03
Сабо Эрик 1 0.03
Бойд Тайлер 1 0.03
Сертель Джемали 1 0.03
Генюл Гёкхан 1 0.03
Хуммет Денис 1 0.03
Сари Юсуф 1 0.03
Дабо Брайан 0 0
Фири Лебоганг 0 0
Умар Амину 0 0

Карточки

Аланьяспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бингол Тайфур 5 1
Дьедью Фамара 5 1
Авазьем Чидозье 6 0
Аксой Фатих 6 0
Милунович Неманья 5 0
Новаиш Жоау 4 0
Давидсон 4 0
Караджа Эфеджан 2 1
Акбаба Эмре 3 0
Бекироглу Эфкан 3 0
Хуанфран Морено 1 1
Гюнеш Умут 1 1
Кырынтылы Серкан 2 0
Бабакар Хоума 1 0
Борха Кристиан 1 0
Сиопис Манолис 1 0
Oguz Aydin 1 0
Furkan Bayir 1 0
Ризеспор
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Сантос Фабрисио 8 3
Боласье Янник 6 0
Ай Селим 6 0
Хольмен Себастьян 6 0
Генюл Гёкхан 3 1
Сабо Эрик 4 0
Болдрин Фернандо 4 0
Потук Алпер 2 1
Бойд Тайлер 2 1
Дабо Брайан 3 0
Фири Лебоганг 3 0
Умар Амину 3 0
Понк Карлуш 3 0
Сертель Джемали 2 0
Пехливан Ясин 1 0
Сиссе Паписс 1 0
Джокович Дамьян 1 0
Фернандеш Жедсон 1 0
Топчу Эмир Хан 1 0
Сари Юсуф 1 0
Четин Тарык 1 0

Голы по времени матча

Забито

32
10
15 В 1-м тайме 2
17 Во 2-м тайме 8
9 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
6
19%
1
10%
1-15
3
9%
1
10%
16-30
6
19%
0
0%
31-45
6
19%
2
20%
46-60
3
9%
5
50%
61-75
8
25%
1
10%
76-90

Пропущено

28
34
15 В 1-м тайме 12
13 Во 2-м тайме 22
7 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 13
4
14%
4
12%
1-15
5
18%
3
9%
16-30
6
21%
5
15%
31-45
4
14%
4
12%
46-60
3
11%
10
29%
29%
61-75
6
21%
8
24%
76-90

Забито

26
21
10 В 1-м тайме 7
16 Во 2-м тайме 14
9 Забивали первыми 6
19 Не забивали 19
4
15%
3
14%
1-15
2
8%
2
10%
16-30
4
15%
2
10%
31-45
3
12%
4
19%
46-60
4
15%
3
14%
61-75
9
35%
7
33%
76-90

Пропущено

19
22
10 В 1-м тайме 9
9 Во 2-м тайме 13
6 Пропускали первыми 9
10 Не пропускали 12
3
16%
1
5%
1-15
2
11%
2
9%
16-30
5
26%
6
27%
31-45
2
11%
4
18%
46-60
4
21%
6
27%
61-75
3
16%
3
14%
76-90

Забито

58
31
25 В 1-м тайме 9
33 Во 2-м тайме 22
18 Забивали первыми 9
5 Не забивали 11
10
17%
4
13%
1-15
5
9%
3
10%
16-30
10
17%
2
6%
31-45
9
16%
6
19%
46-60
7
12%
8
26%
61-75
17
29%
29%
8
26%
76-90

Пропущено

47
56
25 В 1-м тайме 21
22 Во 2-м тайме 35
13 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 25
7
15%
5
9%
1-15
7
15%
5
9%
16-30
11
23%
11
20%
31-45
6
13%
8
14%
46-60
7
15%
16
29%
61-75
9
19%
11
20%
76-90

Результаты последних матчей

Аланьяспор
(20 матчей)
55%
20%
25%
11 побед 4 ничьи 5 поражений
Гёзтепе - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Фенербахче 2:5 Кайсериспор - Аланьяспор 1:2 Аланьяспор - Газиантеп 2:1
Аланьяспор - Коньяспор 5:1 Аланьяспор - Трабзонспор 0:4 Касымпаша - Аланьяспор 2:2 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:1 Аланьяспор - Галатасарай 1:1 Гиресунспор - Аланьяспор 1:3 Аланьяспор - Хатайспор 6:0 Алтай - Аланьяспор 0:2 Аланьяспор - Истанбул Башакшехир 1:1 Аланьяспор - Мардин ББ 5:0 Аланьяспор - Фатих Карагюмрюк 1:1 Газиантеп - Аланьяспор 2:1 Аланьяспор - Адана Демирспор 1:3 Малатьяспор - Аланьяспор 2:6 Аланьяспор - Сивасспор 0:1 Аланьяспор - Османыеспор 6:0
Ризеспор
(20 матчей)
25%
20%
55%
5 побед 4 ничьи 11 поражений
Ризеспор - Трабзонспор 3:2 Касымпаша - Ризеспор 3:1 Ризеспор - Гиресунспор 1:2 Галатасарай - Ризеспор 4:2
Ризеспор - Истанбул Башакшехир 0:2 Алтай - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Адана Демирспор 1:3 Хатайспор - Ризеспор 0:0 Ризеспор - Антальяспор 2:1 Фатих Карагюмрюк - Ризеспор 2:0 Ризеспор - Бешикташ 2:2 Ризеспор - Газиантеп 0:1 Сивасспор - Ризеспор 1:1 Ризеспор - Малатьяспор 1:0 Ризеспор - Гёзтепе 3:1 Фенербахче - Ризеспор 4:0 Ризеспор - Османлыспор 0:1 Ризеспор - Кайсериспор 1:0 Коньяспор - Ризеспор 3:0 Ризеспор - Эрзурумспор 1:4
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 30 21 7 2 58 - 26 70
2. Коньяспор 31 17 7 7 51 - 33 58
3. Фенербахче 31 16 8 7 54 - 35 56
4. Аланьяспор 31 15 7 9 57 - 48 52
5. Адана Демирспор 30 13 9 8 46 - 32 48
6. Истанбул Башакшехир 30 14 5 11 42 - 31 47
7. Хатайспор 30 14 5 11 48 - 46 47
8. Бешикташ 30 12 10 8 44 - 39 46
9. Антальяспор 31 12 8 11 36 - 37 44
10. Фатих Карагюмрюк 31 12 7 12 36 - 45 43
11. Газиантеп 0:0 32 11 8 13 41 - 44 41
12. Сивасспор 31 10 11 10 42 - 40 41
13. Касымпаша 31 11 8 12 47 - 44 41
14. Галатасарай 31 11 8 12 42 - 45 41
15. Кайсериспор 31 10 8 13 43 - 52 38
16. Гиресунспор 31 10 6 15 34 - 39 36
17. Алтай 31 8 5 18 32 - 45 29
18. Гёзтепе 31 7 6 18 36 - 53 27
19. Ризеспор 31 7 5 19 30 - 57 26
20. Малатьяспор 0:0 31 5 6 20 23 - 51 21
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 11 4 0 29 - 12 37
2. Коньяспор 16 11 4 1 28 - 11 37
3. Газиантеп 0:0 16 10 5 1 31 - 15 35
4. Бешикташ 15 9 4 2 26 - 17 31
5. Кайсериспор 16 9 3 4 26 - 18 30
6. Хатайспор 14 9 2 3 30 - 17 29
7. Истанбул Башакшехир 15 9 1 5 23 - 14 28
8. Фенербахче 15 8 4 3 26 - 15 28
9. Антальяспор 15 8 4 3 25 - 14 28
10. Галатасарай 16 8 3 5 24 - 18 27
11. Адана Демирспор 15 7 5 3 23 - 11 26
12. Фатих Карагюмрюк 15 7 5 3 21 - 13 26
13. Аланьяспор 16 7 4 5 33 - 27 25
14. Касымпаша 16 7 4 5 28 - 22 25
15. Ризеспор 16 7 2 7 21 - 22 23
16. Сивасспор 15 5 8 2 24 - 15 23
17. Гиресунспор 16 6 3 7 20 - 20 21
18. Алтай 15 5 2 8 16 - 20 17
19. Гёзтепе 16 4 2 10 16 - 23 14
20. Малатьяспор 0:0 15 3 3 9 17 - 31 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Трабзонспор 15 10 3 2 29 - 14 33
2. Фенербахче 16 8 4 4 28 - 20 28
3. Аланьяспор 15 8 3 4 24 - 21 27
4. Адана Демирспор 15 6 4 5 23 - 21 22
5. Коньяспор 15 6 3 6 23 - 22 21
6. Истанбул Башакшехир 15 5 4 6 19 - 17 19
7. Сивасспор 16 5 3 8 18 - 25 18
8. Хатайспор 16 5 3 8 18 - 29 18
9. Фатих Карагюмрюк 16 5 2 9 15 - 32 17
10. Касымпаша 15 4 4 7 19 - 22 16
11. Антальяспор 16 4 4 8 11 - 23 16
12. Гиресунспор 15 4 3 8 14 - 19 15
13. Бешикташ 15 3 6 6 18 - 22 15
14. Галатасарай 15 3 5 7 18 - 27 14
15. Гёзтепе 15 3 4 8 20 - 30 13
16. Алтай 16 3 3 10 16 - 25 12
17. Малатьяспор 0:0 16 2 3 11 6 - 20 9
18. Кайсериспор 15 1 5 9 17 - 34 8
19. Газиантеп 0:0 16 1 3 12 10 - 29 6
20. Ризеспор 15 0 3 12 9 - 35 3
  • Первый тайм
  • Описание гола
    9'
    Г О О О О Л - Акбаба Эмре бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Аланьяспор 2:1 Ризеспор онлайн

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