Главным арбитром на этот матч назначен Джанлука Манганьелло из Пинероло. Помогать ему на бровках будут Марко Бресмес и Валерио Векки. Резервным арбитром на этот матч назначен Антонио Санторо.

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Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 31-го тура чемпионата Италии между генуэзской "Сампдорией" и римской "Ромой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров.