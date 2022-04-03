«Рома» имеет не слишком много шансов на то, чтобы подняться в зону Лиги Чемпионов, но пока они есть,... Ещё
BEEFS #
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Капуто Франческо
|9
|0.3
|Кандрева Антонио
|7 (1)
|0.23
|Габбьядини Маноло
|6
|0.2
|Квальярелла Фабио
|3 (1)
|0.1
|Йосида Майя
|2
|0.07
|Торсби Мортен
|2
|0.07
|Сабири Абдельхамид
|1
|0.03
|Конти Андреа
|1
|0.03
|Экдаль Альбин
|1
|0.03
|Мурру Никола
|1
|0.03
|Сенси Стефано
|1
|0.03
|Ауджелло Томмазо
|1
|0.03
|Берешиньски Бартош
|0
|0
|Адриен Силва
|0
|0
|Киерво Риккардо
|0
|0
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Абрахам Тэмми
|15 (2)
|0.5
|Пеллегрини Лоренцо
|8 (1)
|0.27
|Верету Жордан
|4 (1)
|0.13
|Мхитарян Генрих
|3
|0.1
|Ибаньес Рожер
|3
|0.1
|Шомуродов Элдор
|2
|0.07
|Дзаньоло Николо
|2
|0.07
|Оливейра Сержиу
|2 (1)
|0.07
|Смоллинг Крис
|2
|0.07
|Эль-Шаарави Стефан
|2
|0.07
|Кристанте Бриан
|2
|0.07
|Афена-Гьян Феликс
|2
|0.07
|Бове Эдоардо
|1
|0.03
|Вольпато Кристиан
|1
|0.03
|Карсдорп Рик
|0
|0
|Перес Карлес
|0
|0
|Винья Матиас
|0
|0
|Калафьори Рикардо
|0
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Экдаль Альбин
|10
|1
|Берешиньски Бартош
|10
|0
|Торсби Мортен
|10
|0
|Кандрева Антонио
|5
|1
|Мурру Никола
|5
|0
|Колли Омар
|5
|0
|Шабо Юлиан
|5
|0
|Аскилдсен Кристоффер
|5
|0
|Адриен Силва
|3
|1
|Габбьядини Маноло
|3
|0
|Квальярелла Фабио
|2
|0
|Ринкон Томас
|2
|0
|Фальконе Владимиро
|2
|0
|Роберто Д'Аверса
|0
|1
|Конти Андреа
|1
|0
|Йосида Майя
|1
|0
|Торрегросса Эрнесто
|1
|0
|Аудеро Эмиль
|1
|0
|Феррари Алекс
|1
|0
|Депаоли Фабио
|1
|0
|Сабири Абдельхамид
|1
|0
|Дамсгор Миккель
|1
|0
|Дрэгушин Раду
|1
|0
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Манчини Джанлука
|13
|1
|Дзаньоло Николо
|9
|2
|Карсдорп Рик
|8
|1
|Абрахам Тэмми
|8
|0
|Кристанте Бриан
|7
|0
|Ибаньес Рожер
|7
|0
|Жозе Моуринью
|3
|2
|Верету Жордан
|6
|0
|Пеллегрини Лоренцо
|4
|1
|Афена-Гьян Феликс
|4
|1
|Кумбулла Мараш
|5
|0
|Мхитарян Генрих
|2
|1
|Оливейра Сержиу
|3
|0
|Перес Карлес
|2
|0
|Винья Матиас
|2
|0
|Калафьори Рикардо
|2
|0
|Патрисиу Руй
|1
|0
|Эль-Шаарави Стефан
|1
|0
|Шомуродов Элдор
|1
|0
|Залевски Никола
|1
|0
|Joao Sacramento
|1
|0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|4.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|5.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8