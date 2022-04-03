  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Сампдория
 
Позже

Стадион:
Рома
Прогнозы 110
Сампдория 4.5% (5)
X 10.9% (12)
Рома 84.5% (93)
0
выиграет Рома, со счетом 1:2
«Рома» имеет не слишком много шансов на то, чтобы подняться в зону Лиги Чемпионов, но пока они есть,... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Рома
4.68
4.00
1.82
Все Коэффициенты
Новости
1
Аудеро
Эмиль
24
Берешиньски
Бартош
25
Феррари
Алекс
15
Колли
Омар
29
Мурру
Никола
87
Кандрева
Антонио
88
Ринкон
Томас
2
Торсби
Мортен
11
Сабири
Абдельхамид
5
Сенси
Стефано
10
Капуто
Франческо
1
Патрисиу
Руй
23
Манчини
Джанлука
6
Смоллинг
Крис
3
Ибаньес
Рожер
2
Карсдорп
Рик
4
Кристанте
Бриан
27
Оливейра
Сержиу
59
Залевски
Никола
77
Мхитарян
Генрих
7
Пеллегрини
Лоренцо
9
Абрахам
Тэмми
Сампдория
4-3-2-1
Рома
3-4-2-1

История личных встреч

Сампдория
Рома

14 матчей

57.1%
42.9%
8 побед 6 ничьих 0 побед

Первый тайм

35.7%
71.4%
5 побед 10 ничьих 0 побед

Второй тайм

64.3%
28.6%
7.1%
9 побед 4 ничьи 0 побед

17 матчей

11.8%
88.2%
0 побед 2 ничьи 15 побед

Первый тайм

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 10 побед

Второй тайм

17.6%
82.4%
0 побед 3 ничьи 15 побед

31 матч

25.8%
25.8%
48.4%
8 побед 8 ничьих 15 побед

Первый тайм

16.1%
51.6%
32.3%
5 побед 16 ничьих 10 побед

Второй тайм

29%
22.6%
48.4%
9 побед 7 ничьих 15 побед

История матчей

СA
1:1
СA
2:0
СA
1:0
СA
2:1
СA
0:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:1
СA
1:1
СA
3:2
К
4:0
СA
3:2
СA
2:1
СA
2:1
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:0
К
1:0
СA
0:2
СA
3:1
СA
1:1
СA
3:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
0:0
СA
2:2
СA
2:0
СA
0:3
К
1:0
К
1:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Сампдория
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Капуто Франческо 9 0.3
Кандрева Антонио 7 (1) 0.23
Габбьядини Маноло 6 0.2
Квальярелла Фабио 3 (1) 0.1
Йосида Майя 2 0.07
Торсби Мортен 2 0.07
Сабири Абдельхамид 1 0.03
Конти Андреа 1 0.03
Экдаль Альбин 1 0.03
Мурру Никола 1 0.03
Сенси Стефано 1 0.03
Ауджелло Томмазо 1 0.03
Берешиньски Бартош 0 0
Адриен Силва 0 0
Киерво Риккардо 0 0
Рома
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Абрахам Тэмми 15 (2) 0.5
Пеллегрини Лоренцо 8 (1) 0.27
Верету Жордан 4 (1) 0.13
Мхитарян Генрих 3 0.1
Ибаньес Рожер 3 0.1
Шомуродов Элдор 2 0.07
Дзаньоло Николо 2 0.07
Оливейра Сержиу 2 (1) 0.07
Смоллинг Крис 2 0.07
Эль-Шаарави Стефан 2 0.07
Кристанте Бриан 2 0.07
Афена-Гьян Феликс 2 0.07
Бове Эдоардо 1 0.03
Вольпато Кристиан 1 0.03
Карсдорп Рик 0 0
Перес Карлес 0 0
Винья Матиас 0 0
Калафьори Рикардо 0 0

Карточки

Сампдория
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Экдаль Альбин 10 1
Берешиньски Бартош 10 0
Торсби Мортен 10 0
Кандрева Антонио 5 1
Мурру Никола 5 0
Колли Омар 5 0
Шабо Юлиан 5 0
Аскилдсен Кристоффер 5 0
Адриен Силва 3 1
Габбьядини Маноло 3 0
Квальярелла Фабио 2 0
Ринкон Томас 2 0
Фальконе Владимиро 2 0
Роберто Д'Аверса 0 1
Конти Андреа 1 0
Йосида Майя 1 0
Торрегросса Эрнесто 1 0
Аудеро Эмиль 1 0
Феррари Алекс 1 0
Депаоли Фабио 1 0
Сабири Абдельхамид 1 0
Дамсгор Миккель 1 0
Дрэгушин Раду 1 0
Рома
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Манчини Джанлука 13 1
Дзаньоло Николо 9 2
Карсдорп Рик 8 1
Абрахам Тэмми 8 0
Кристанте Бриан 7 0
Ибаньес Рожер 7 0
Жозе Моуринью 3 2
Верету Жордан 6 0
Пеллегрини Лоренцо 4 1
Афена-Гьян Феликс 4 1
Кумбулла Мараш 5 0
Мхитарян Генрих 2 1
Оливейра Сержиу 3 0
Перес Карлес 2 0
Винья Матиас 2 0
Калафьори Рикардо 2 0
Патрисиу Руй 1 0
Эль-Шаарави Стефан 1 0
Шомуродов Элдор 1 0
Залевски Никола 1 0
Joao Sacramento 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
28
12 В 1-м тайме 13
11 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 7
17 Не забивали 18
5
22%
1
4%
1-15
5
22%
2
7%
16-30
2
9%
10
36%
31-45
3
13%
3
11%
46-60
2
9%
4
14%
61-75
6
26%
8
29%
76-90

Пропущено

28
20
16 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 12
8 Пропускали первыми 7
13 Не пропускали 10
5
18%
4
20%
1-15
5
18%
3
15%
16-30
6
21%
1
5%
31-45
4
14%
5
25%
46-60
2
7%
6
30%
61-75
6
21%
1
5%
76-90

Забито

14
23
8 В 1-м тайме 12
6 Во 2-м тайме 11
4 Забивали первыми 11
21 Не забивали 17
3
21%
3
13%
1-15
1
7%
2
9%
16-30
4
29%
7
30%
31-45
2
14%
4
17%
46-60
1
7%
3
13%
61-75
3
21%
4
17%
76-90

Пропущено

25
14
14 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 7
10 Пропускали первыми 3
12 Не пропускали 7
6
24%
2
14%
1-15
3
12%
4
29%
16-30
5
20%
1
7%
31-45
2
8%
3
21%
46-60
5
20%
2
14%
61-75
4
16%
2
14%
76-90

Забито

37
51
20 В 1-м тайме 25
17 Во 2-м тайме 26
11 Забивали первыми 18
8 Не забивали 5
8
22%
4
8%
1-15
6
16%
4
8%
16-30
6
16%
17
33%
31-45
5
14%
7
14%
46-60
3
8%
7
14%
61-75
9
24%
12
24%
76-90

Пропущено

53
34
30 В 1-м тайме 15
23 Во 2-м тайме 19
18 Пропускали первыми 10
25 Не пропускали 17
11
21%
6
18%
1-15
8
15%
7
21%
16-30
11
21%
2
6%
31-45
6
11%
8
24%
46-60
7
13%
8
24%
61-75
10
19%
3
9%
76-90

Результаты последних матчей

Сампдория
(20 матчей)
35%
10%
55%
7 побед 2 ничьи 11 поражений
Венеция - Сампдория 0:2 Сампдория - Ювентус 1:3 Удинезе - Сампдория 2:1 Аталанта - Сампдория 4:0
Сампдория - Эмполи 2:0 Милан - Сампдория 1:0 Сампдория - Сассуоло 4:0 Специя - Сампдория 1:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Сампдория - Торино 1:2 Наполи - Сампдория 1:0 Сампдория - Кальяри 1:2 Рома - Сампдория 1:1 Сампдория - Венеция 1:1 Сампдория - Торино 2:1 Дженоа - Сампдория 1:3 Сампдория - Лацио 1:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Сампдория - Верона 3:1 Салернитана - Сампдория 0:2
Рома
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Рома - Лацио 3:0 Рома - Витесс 1:1 Удинезе - Рома 1:1 Витесс - Рома 0:1
Рома - Аталанта 1:0 Специя - Рома 0:1 Рома - Верона 2:2 Сассуоло - Рома 2:2 Интер Милан - Рома 2:0 Рома - Дженоа 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Рома - Лечче 3:1 Рома - Кальяри 1:0 Рома - Ювентус 3:4 Милан - Рома 3:1 Рома - Сампдория 1:1 Аталанта - Рома 1:4 Рома - Специя 2:0 ЦСКА София - Рома 2:3 Рома - Интер Милан 0:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
4. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
5. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
6. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • До матча
  • Главным арбитром на этот матч назначен Джанлука Манганьелло из Пинероло. Помогать ему на бровках будут Марко Бресмес и Валерио Векки. Резервным арбитром на этот матч назначен Антонио Санторо. 
  • Доброго времени суток, дорогие друзья! Приветствуем вас на матче 31-го тура чемпионата Италии между генуэзской "Сампдорией" и римской "Ромой". Вместе с вами за ходом этой встречи наблюдать буду я, Михаил Бугров. 
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Сампдория - Рома от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 5 минут.

    Главный судья: Манганьелло Джанлука

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

Прогнозы 110
Сампдория 4.5% (5)
X 10.9% (12)
Рома 84.5% (93)
0
выиграет Рома, со счетом 1:2
«Рома» имеет не слишком много шансов на то, чтобы подняться в зону Лиги Чемпионов, но пока они есть,... Ещё
BEEFS #
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Сампдория
Ничья
Рома
4.68
4.00
1.82
Все Коэффициенты
Новости
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Смотрите в отличном качестве за 149 руб.
Где смотреть матч Сампдория - Рома онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Прогнозы на матч Сампдория - Рома

Исход игры
Сампдория
4.5% (5)
Ничья
10.9% (12)
Рома
84.5% (93)
Тотал 2.5
Больше
74.04% (77)
Меньше
25.96% (27)
Обе команды забьют
Да
84.62% (88)
Нет
15.38% (16)
Популярный счёт
1:2 Рома
60% (66)
0:1 Рома
10% (11)
1:1 Ничья
10% (11)
1:3 Рома
5.5% (6)
0:2 Рома
2.7% (3)
1:0 Сампдория
1.8% (2)
2:1 Сампдория
1.8% (2)
Конкурс прогнозов

Ваш прогноз

Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 100 долларов!
Сампдория
Рома

Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 