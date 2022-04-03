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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Аталанта
 
Позже

Стадион:
Наполи
Прогнозы 108
Аталанта 33.3% (36)
X 48.1% (52)
Наполи 18.5% (20)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Аталанта
Ничья
Наполи
2.28
3.55
3.54
Все Коэффициенты
Новости
1
Муссо
Хуан
42
Скальвини
Джорджио
6
Паломино
Хосе
19
Джимсити
Берат
33
Хатебур
Ханс
15
Де
Рон
Мартен
11
Фройлер
Ремо
77
Дзаппакоста
Давиде
7
Коопмейнерс
Теун
18
Малиновский
Руслан
9
Муриэль
Луис
25
Оспина
Давид
59
Дзаноли
Алессандро
26
Кулибали
Калиду
5
Жуан
Жезус
6
Руй
Мариу
99
Замбо-Ангисса
Андре-Франк
68
Лоботка
Станислав
20
Зелиньски
Пётр
21
Политано
Маттео
14
Мертенс
Дрис
24
Инсинье
Лоренцо
Аталанта
3-4-1-2
Наполи
4-3-3

История личных встреч

Аталанта
Наполи

14 матчей

85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед

Второй тайм

71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед

16 матчей

25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед

Первый тайм

68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед

Второй тайм

31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед

30 матчей

40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед

Первый тайм

16.7%
63.3%
20%
5 побед 19 ничьих 6 побед

Второй тайм

33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед

История матчей

СA
2:3
СA
4:2
К
3:1
К
0:0
СA
4:1
СA
2:0
СA
2:2
СA
1:2
СA
1:2
СA
0:1
К
1:2
СA
3:1
СA
0:2
СA
1:0
СA
2:1
СA
1:3
СA
1:1
СA
1:1
СA
3:0
К
3:1
СA
2:0
СA
3:2
СA
1:0
СA
1:3
СA
1:1
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:0
СA
3:1
СA
2:0

Бомбардиры внутри турнира

Аталанта
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пашалич Марио 9 0.31
Сапата Дуван 9 (3) 0.31
Малиновский Руслан 6 0.21
Муриэль Луис 4 0.14
Коопмейнерс Теун 4 0.14
Иличич Йосип 3 0.1
Миранчук Алексей 2 0.07
Фройлер Ремо 1 0.03
Дзаппакоста Давиде 1 0.03
Толой Рафаэл 1 0.03
Пессина Маттео 1 0.03
Меле Йоаким 1 0.03
Демирал Мерих 1 0.03
Паломино Хосе 1 0.03
Де Рон Мартен 1 0.03
Сиссе Мустафа 1 0.03
Госенс Робин 1 0.03
Пикколи Роберто 1 0.03
Пеццелла Джузеппе 0 0
Джимсити Берат 0 0
Хатебур Ханс 0 0
Наполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Осимхен Виктор 11 0.37
Инсинье Лоренцо 7 (6) 0.23
Мертенс Дрис 7 (1) 0.23
Фабиан Руис 6 0.2
Зелиньски Пётр 5 0.17
Лосано Ирвинг 4 0.13
Петанья Андреа 3 0.1
Ррахмани Амир 3 0.1
Элмас Эльиф 2 0.07
Кулибали Калиду 2 0.07
Политано Маттео 1 0.03
Ди Лоренцо Джованни 1 0.03
Жуан Жезус 1 0.03
Руй Мариу 0 0
Малку Кевин 0 0

Карточки

Аталанта
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Малиновский Руслан 7 0
Демирал Мерих 7 0
Де Рон Мартен 5 1
Толой Рафаэл 6 0
Паломино Хосе 6 0
Фройлер Ремо 5 0
Джимсити Берат 5 0
Дзаппакоста Давиде 5 0
Джан Пьеро Гасперини 0 2
Пеццелла Джузеппе 3 0
Муссо Хуан 1 1
Сапата Дуван 2 0
Пашалич Марио 2 0
Госенс Робин 2 0
Меле Йоаким 2 0
Коопмейнерс Теун 2 0
Иличич Йосип 1 0
Спортьелло Марко 1 0
Хатебур Ханс 1 0
Ловато Маттео 1 0
Наполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Руй Мариу 7 0
Осимхен Виктор 5 1
Кулибали Калиду 4 1
Ррахмани Амир 5 0
Демме Диего 4 0
Замбо-Ангисса Андре-Франк 4 0
Лучано Спаллетти 0 2
Малку Кевин 3 0
Ди Лоренцо Джованни 3 0
Фабиан Руис 2 0
Политано Маттео 2 0
Элмас Эльиф 2 0
Мертенс Дрис 1 0
Манолас Костас 1 0
Инсинье Лоренцо 1 0
Зелиньски Пётр 1 0
Петанья Андреа 1 0
Лоботка Станислав 1 0
Лосано Ирвинг 1 0
Уна Адам 1 0

Голы по времени матча

Забито

23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
4
17%
3
11%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
8
29%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
30%
6
21%
76-90

Пропущено

19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90

Забито

26
26
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
15%
4
15%
1-15
6
23%
4
15%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
3
12%
76-90

Пропущено

14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
14%
3
30%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
2
14%
0
0%
76-90

Забито

49
54
24 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
8
16%
7
13%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
8
16%
9
17%
31-45
3
6%
14
26%
46-60
8
16%
7
13%
61-75
14
29%
9
17%
76-90

Пропущено

33
21
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
5
15%
3
14%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
5
15%
4
19%
46-60
4
12%
6
29%
61-75
7
21%
3
14%
76-90

Результаты последних матчей

Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2
Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2
Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
15. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
4. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
5. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
6. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Аталанта - Наполи от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 25 минут.

    Главный судья: Ди Бельо Марко

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    • Прогнозы 108
    Аталанта 33.3% (36)
    X 48.1% (52)
    Наполи 18.5% (20)
    Все прогнозы
    Прогноз на матч от Liveresult
    Лучшие коэффициенты
    Аталанта
    Ничья
    Наполи
    2.28
    3.55
    3.54
    Все Коэффициенты
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    Прогнозы на матч Аталанта - Наполи

    Исход игры
    Аталанта
    33.3% (36)
    Ничья
    48.1% (52)
    Наполи
    18.5% (20)
    Тотал 2.5
    Больше
    53.85% (56)
    Меньше
    46.15% (48)
    Обе команды забьют
    Да
    90.38% (94)
    Нет
    9.62% (10)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    35.2% (38)
    2:1 Аталанта
    24.1% (26)
    1:2 Наполи
    12% (13)
    2:2 Ничья
    9.3% (10)
    1:0 Аталанта
    3.7% (4)
    0:0 Ничья
    2.8% (3)
    3:1 Аталанта
    2.8% (3)
    0:2 Наполи
    1.9% (2)
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