Италия: Серия A 2021-2022
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Стадион: Гевисс Стэдиум
История личных встреч
Аталанта
Наполи
14 матчей
85.7%
14.3%
12 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
35.7%
57.1%
7.2%
5 побед 8 ничьих 0 побед
Второй тайм
71.4%
42.9%
10 побед 6 ничьих 0 побед
16 матчей
25%
75%
0 побед 4 ничьи 12 побед
Первый тайм
68.8%
31.2%
0 побед 11 ничьих 6 побед
Второй тайм
31.3%
68.7%
0 побед 5 ничьих 9 побед
30 матчей
40%
20%
40%
12 побед 6 ничьих 12 побед
Первый тайм
16.7%
63.3%
20%
5 побед 19 ничьих 6 побед
Второй тайм
33.3%
36.7%
30%
10 побед 11 ничьих 9 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Аталанта
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пашалич Марио
|9
|0.31
|Сапата Дуван
|9 (3)
|0.31
|Малиновский Руслан
|6
|0.21
|Муриэль Луис
|4
|0.14
|Коопмейнерс Теун
|4
|0.14
|Иличич Йосип
|3
|0.1
|Миранчук Алексей
|2
|0.07
|Фройлер Ремо
|1
|0.03
|Дзаппакоста Давиде
|1
|0.03
|Толой Рафаэл
|1
|0.03
|Пессина Маттео
|1
|0.03
|Меле Йоаким
|1
|0.03
|Демирал Мерих
|1
|0.03
|Паломино Хосе
|1
|0.03
|Де Рон Мартен
|1
|0.03
|Сиссе Мустафа
|1
|0.03
|Госенс Робин
|1
|0.03
|Пикколи Роберто
|1
|0.03
|Пеццелла Джузеппе
|0
|0
|Джимсити Берат
|0
|0
|Хатебур Ханс
|0
|0
Наполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Осимхен Виктор
|11
|0.37
|Инсинье Лоренцо
|7 (6)
|0.23
|Мертенс Дрис
|7 (1)
|0.23
|Фабиан Руис
|6
|0.2
|Зелиньски Пётр
|5
|0.17
|Лосано Ирвинг
|4
|0.13
|Петанья Андреа
|3
|0.1
|Ррахмани Амир
|3
|0.1
|Элмас Эльиф
|2
|0.07
|Кулибали Калиду
|2
|0.07
|Политано Маттео
|1
|0.03
|Ди Лоренцо Джованни
|1
|0.03
|Жуан Жезус
|1
|0.03
|Руй Мариу
|0
|0
|Малку Кевин
|0
|0
Карточки
Аталанта
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Малиновский Руслан
|7
|0
|Демирал Мерих
|7
|0
|Де Рон Мартен
|5
|1
|Толой Рафаэл
|6
|0
|Паломино Хосе
|6
|0
|Фройлер Ремо
|5
|0
|Джимсити Берат
|5
|0
|Дзаппакоста Давиде
|5
|0
|Джан Пьеро Гасперини
|0
|2
|Пеццелла Джузеппе
|3
|0
|Муссо Хуан
|1
|1
|Сапата Дуван
|2
|0
|Пашалич Марио
|2
|0
|Госенс Робин
|2
|0
|Меле Йоаким
|2
|0
|Коопмейнерс Теун
|2
|0
|Иличич Йосип
|1
|0
|Спортьелло Марко
|1
|0
|Хатебур Ханс
|1
|0
|Ловато Маттео
|1
|0
Наполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Руй Мариу
|7
|0
|Осимхен Виктор
|5
|1
|Кулибали Калиду
|4
|1
|Ррахмани Амир
|5
|0
|Демме Диего
|4
|0
|Замбо-Ангисса Андре-Франк
|4
|0
|Лучано Спаллетти
|0
|2
|Малку Кевин
|3
|0
|Ди Лоренцо Джованни
|3
|0
|Фабиан Руис
|2
|0
|Политано Маттео
|2
|0
|Элмас Эльиф
|2
|0
|Мертенс Дрис
|1
|0
|Манолас Костас
|1
|0
|Инсинье Лоренцо
|1
|0
|Зелиньски Пётр
|1
|0
|Петанья Андреа
|1
|0
|Лоботка Станислав
|1
|0
|Лосано Ирвинг
|1
|0
|Уна Адам
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
23
28
10 В 1-м тайме 11
13 Во 2-м тайме 17
5 Забивали первыми 12
19 Не забивали 16
4
17%
3
11%
1-15
2
9%
4
14%
16-30
4
17%
4
14%
31-45
2
9%
8
29%
46-60
4
17%
3
11%
61-75
7
30%
6
21%
76-90
Пропущено
19
11
9 В 1-м тайме 3
10 Во 2-м тайме 8
6 Пропускали первыми 2
9 Не пропускали 8
3
16%
0
0%
1-15
2
11%
2
18%
16-30
4
21%
1
9%
31-45
2
11%
2
18%
46-60
3
16%
3
27%
61-75
5
26%
3
27%
76-90
Забито
26
26
14 В 1-м тайме 13
12 Во 2-м тайме 13
8 Забивали первыми 9
18 Не забивали 17
4
15%
4
15%
1-15
6
23%
4
15%
16-30
4
15%
5
19%
31-45
1
4%
6
23%
46-60
4
15%
4
15%
61-75
7
27%
3
12%
76-90
Пропущено
14
10
8 В 1-м тайме 5
6 Во 2-м тайме 5
5 Пропускали первыми 6
10 Не пропускали 8
2
14%
3
30%
1-15
4
29%
1
10%
16-30
2
14%
1
10%
31-45
3
21%
2
20%
46-60
1
7%
3
30%
61-75
2
14%
0
0%
76-90
Забито
49
54
24 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
13 Забивали первыми 21
8 Не забивали 3
8
16%
7
13%
1-15
8
16%
8
15%
16-30
8
16%
9
17%
31-45
3
6%
14
26%
46-60
8
16%
7
13%
61-75
14
29%
9
17%
76-90
Пропущено
33
21
17 В 1-м тайме 8
16 Во 2-м тайме 13
11 Пропускали первыми 8
19 Не пропускали 16
5
15%
3
14%
1-15
6
18%
3
14%
16-30
6
18%
2
10%
31-45
5
15%
4
19%
46-60
4
12%
6
29%
61-75
7
21%
3
14%
76-90
Результаты последних матчей
Аталанта
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Болонья - Аталанта 0:1 Байер Л - Аталанта 0:1 Аталанта - Дженоа 0:0 Аталанта - Байер Л 3:2
Рома - Аталанта 1:0 Аталанта - Сампдория 4:0 Олимпиакос - Аталанта 0:3 Фиорентина - Аталанта 1:0 Аталанта - Олимпиакос 2:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Аталанта - Фиорентина 2:3 Аталанта - Кальяри 1:2 Лацио - Аталанта 0:0 Аталанта - Интер Милан 0:0 Аталанта - Венеция 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Дженоа - Аталанта 0:0 Аталанта - Рома 1:4 Верона - Аталанта 1:2 Аталанта - Вильярреал 2:3
Наполи
(20 матчей)
45%
25%
30%
9 побед 5 ничьих 6 поражений
Наполи - Удинезе 2:1 Верона - Наполи 1:2 Наполи - Милан 0:1 Лацио - Наполи 1:2
Наполи - Барселона 2:4 Кальяри - Наполи 1:1 Барселона - Наполи 1:1 Наполи - Интер Милан 1:1 Венеция - Наполи 0:2 Наполи - Салернитана 4:1 Болонья - Наполи 0:2 Наполи - Фиорентина 2:5 Наполи - Сампдория 1:0 Ювентус - Наполи 1:1 Наполи - Специя 0:1 Милан - Наполи 0:1 Наполи - Эмполи 0:1 Наполи - Лестер 3:2 Наполи - Аталанта 2:3 Сассуоло - Наполи 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|6.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|7.
|Лацио
|Заявка
|30
|14
|7
|9
|58 - 45
|49
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|29
|14
|5
|10
|48 - 38
|47
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|30
|11
|10
|9
|55 - 49
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|29
|9
|8
|12
|34 - 30
|35
|12.
|Эмполи
|Заявка
|30
|8
|9
|13
|41 - 55
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|15.
|Специя
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|31 - 54
|29
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|29
|5
|7
|17
|25 - 54
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|28
|3
|7
|18
|22 - 65
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|5.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|6.
|Фиорентина
|Заявка
|14
|9
|2
|3
|32 - 16
|29
|7.
|Лацио
|Заявка
|14
|8
|4
|2
|33 - 18
|28
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|14
|4
|3
|7
|15 - 17
|15
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|1
|5
|8
|12 - 31
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|6
|5
|4
|32 - 26
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|15
|5
|6
|4
|18 - 17
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Венеция
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|10 - 24
|12
|16.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|17.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|19.
|Торино
|Заявка
|14
|2
|4
|8
|7 - 14
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Аталанта - Наполи
Исход игры
Аталанта
35.4% (17)
Ничья
41.7% (20)
Наполи
22.9% (11)
Тотал 2.5
Больше
58.33% (28)
Меньше
41.67% (20)
Обе команды забьют
Да
89.58% (43)
Нет
10.42% (5)
Популярный счёт
1:1 Ничья
31.3% (15)
2:1 Аталанта
20.8% (10)
1:2 Наполи
16.7% (8)
2:2 Ничья
8.3% (4)
1:0 Аталанта
6.3% (3)
3:2 Аталанта
4.2% (2)
3:1 Аталанта
4.2% (2)
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