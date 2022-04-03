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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
0:0
Первый тайм: 8'

Стадион:
Интер Милан
0'
2' Желтая карточка
Мартинес Лаутаро
8'

Ход матча

2'
 
Мартинес Лаутаро

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 2 Удары по воротам 0
  • 1 Удары в створ 1
  • 0 Угловые 1
  • 0 Офсайды 0
  • 0 Нарушения правил 3
  • 0 Жёлтые карточки 1
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Прогнозы 128
Ювентус 38.3% (49)
X 45.3% (58)
Интер Милан 16.4% (21)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Интер Милан
3.18
3.52
2.66
Все Коэффициенты
Новости
1
Щесны
Войцех
6
Данило
Луис
4
Де
Лихт
Маттайс
3
Кьеллини
Джорджо
12
Алекс
Сандро
27
Локателли
Мануэль
25
Рабио
Адриен
11
Куадрадо
Хуан
10
Дибала
Пауло
9
Мората
Альваро
7
Влахович
Душан
1
Ханданович
Самир
33
Д'Амброзио
Данило
37
Шкриньяр
Милан
95
Бастони
Алессандро
2
Дюмфрис
Дензел
23
Барелла
Николо
77
Брозович
Марсело
20
Чалханоглу
Хакан
14
Перишич
Иван
9
Джеко
Эдин
10
Мартинес
Лаутаро
Ювентус
4-2-3-1
Интер Милан
3-5-2

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед

42 матча

47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
54.8%
16.6%
12 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 8 (1) 0.27
Мората Альваро 8 (1) 0.27
Куадрадо Хуан 4 0.13
Влахович Душан 4 0.13
Кин Мойзе 4 0.13
Локателли Мануэль 3 0.1
Маккенни Уэстон 3 0.1
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.1
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.48
Джеко Эдин 12 0.41
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.21
Перишич Иван 5 (1) 0.17
Дюмфрис Дензел 4 0.14
Корреа Хоакин 4 0.14
Санчес Алексис 3 0.1
Шкриньяр Милан 3 0.1
Барелла Николо 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Мората Альваро 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Рабио Адриен 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Перишич Иван 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
27
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
6
30%
4
15%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
5
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

26
36
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
3
12%
4
11%
1-15
5
19%
7
19%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
7
27%
11
31%
61-75
7
27%
2
6%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Забито

46
63
24 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 18
3 Не забивали 3
9
20%
8
13%
1-15
9
20%
10
16%
16-30
6
13%
11
17%
31-45
2
4%
12
19%
46-60
8
17%
12
19%
61-75
12
26%
10
16%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0
Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0
Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан 0:0 Заявка 30 17 10 3 62 - 24 61
4. Ювентус 0:0 Заявка 31 17 9 5 47 - 26 60
5. Рома Заявка 31 16 6 9 51 - 35 54
6. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 31 8 5 18 39 - 52 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан 0:0 Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Ювентус 0:0 Заявка 16 9 4 3 20 - 9 31
4. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
5. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
6. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 16 4 3 9 23 - 29 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус 0:0 Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан 0:0 Заявка 15 7 7 1 26 - 11 28
6. Рома Заявка 15 7 2 6 28 - 21 23
7. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
  • — Лига чемпионов (Групповой этап)
  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Первый тайм
  • 12'
    Дибала со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Лихт в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам. 
  • Фол, нарушение
    11'
    Барелла на левом фланге огрел по ногам Данило. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту. 
  • Угловой
    10'
    Чалханоглу с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Шкриньяр головой пробил в ближний угол ворот, Щесны пришлось постараться, чтобы спасти свою команду. 
  • 9'
    Дюмфрис выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Д'Амброзио, Рабио в борьбе с Данило выбил мяч на угловой. 
  • Фол, нарушение
    8'
    Мартинес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса", правила были нарушены против Сандро. 
  • 7'
    Дибала прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на левый угол вратарской, Мората головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко. 
  • 6'
    Рассечение на лбу было у Локателли. Поднялся Мануэль после длительной паузы, готов он играть дальше. 
  • Травма, повреждение
    5'
    Долго врачи работают на поле с Мануэле Локателли, серьёзно досталось полузащитнику "Ювентуса". 
  • 4'
    Из-за перебора жёлтых карточек Лаутаро Мартинес пропустит следующий матч против "Вероны". 
  • Желтая карточка
    3'
    Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре оля в борьбе за верховой мяч против Локателли. 
  • 2'
    Данило с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Влахович в касание пробил в ближний угол ворот, Ханданович намертво поймал мяч за счёт хорошей позиции. 
  • Первый тайм начался
    1'
    Прозвучал стартовый свисток, и игра началась. Сегодня нас ждёт очень интересная борьба за очки. "Ювентусу и "Интеру" обязательно нужно побеждать, если они хотят продолжить борьбу за чемпионство в этом сезоне, а поэтому обе команды будут играть исключительно на победу. 
  • До матча
  • Минута молчания состоится перед началом матча.
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Allianz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Интер Милан

Исход игры
Ювентус
38.3% (49)
Ничья
45.3% (58)
Интер Милан
16.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
85.85% (91)
Нет
14.15% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (51)
2:1 Ювентус
18.8% (24)
1:2 Интер Милан
7% (9)
1:0 Ювентус
5.5% (7)
2:0 Ювентус
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Интер Милан
1.6% (2)
0:2 Интер Милан
1.6% (2)
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Ювентус
Интер Милан

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