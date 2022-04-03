Мартинес перестарался в борьбе за мяч на половине поля "Ювентуса", правила были нарушены против Сандро.

Дюмфрис выполнил передачу к правому углу штрафной площади на ход Д'Амброзио, Рабио в борьбе с Данило выбил мяч на угловой.

Чалханоглу с углового выполнил подачу на дальний угол вратарской, Шкриньяр головой пробил в ближний угол ворот, Щесны пришлось постараться, чтобы спасти свою команду.

Барелла на левом фланге огрел по ногам Данило. "Ювентус" тщательно готовится к стандарту.

Дибала со стандарта выполнил подачу в центр штрафной площади, де Лихт в борьбе с соперником не смог головой пробить по воротам.

7' Дибала прошёл вперёд по левому флангу и затем выполнил подачу на левый угол вратарской, Мората головой пробил по воротам, мяч полетел слишком высоко.

6' Рассечение на лбу было у Локателли. Поднялся Мануэль после длительной паузы, готов он играть дальше.

5' Долго врачи работают на поле с Мануэле Локателли, серьёзно досталось полузащитнику "Ювентуса".

4' Из-за перебора жёлтых карточек Лаутаро Мартинес пропустит следующий матч против "Вероны".

3' Форвард "Интера" Лаутаро Мартинес получил жёлтую карточку за грубую игру в центре оля в борьбе за верховой мяч против Локателли.

2' Данило с правого фланга выполнил передачу на правый угол штрафной площади, Влахович в касание пробил в ближний угол ворот, Ханданович намертво поймал мяч за счёт хорошей позиции.