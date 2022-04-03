Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 8'
Стадион: Альянц Стэдиум
2' Желтая карточкаМартинес Лаутаро
Ход матча
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
2 Удары по воротам 0
-
1 Удары в створ 1
-
0 Угловые 1
-
0 Офсайды 0
-
0 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
50 Владение мячом, % 50
Владение мячом
12
Алекс
Сандро
25
Рабио
Адриен
10
Дибала
Пауло
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
12 Алекс СандроЗащитник
- Полузащитник
-
25 Рабио АдриенПолузащитник
- Полузащитник
-
10 Дибала ПаулоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
-
36 Перин МаттиаВратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Кин МойзеНападающий
-
Главный тренер: Аллегри Массимилиано
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
14 Перишич ИванПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Госенс РобинПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Индзаги Симоне
История личных встреч
Ювентус
Интер Милан
25 матчей
80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед
Первый тайм
48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед
Второй тайм
56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед
17 матчей
35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед
Первый тайм
70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед
Второй тайм
58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед
42 матча
47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед
Первый тайм
28.6%
54.8%
16.6%
12 побед 23 ничьи 7 побед
Второй тайм
33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Ювентус
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Дибала Пауло
|8 (1)
|0.27
|Мората Альваро
|8 (1)
|0.27
|Куадрадо Хуан
|4
|0.13
|Влахович Душан
|4
|0.13
|Кин Мойзе
|4
|0.13
|Локателли Мануэль
|3
|0.1
|Маккенни Уэстон
|3
|0.1
|Бонуччи Леонардо
|3 (3)
|0.1
|Кьеза Федерико
|2
|0.07
|Де Лихт Маттайс
|2
|0.07
|Бернардески Федерико
|1
|0.03
|Кулушевски Деян
|1
|0.03
|Де Шильо Маттиа
|1
|0.03
|Данило Луис
|1
|0.03
|Закария Денис
|1
|0.03
|Рабио Адриен
|0
|0
|Бентанкур Родриго
|0
|0
|Пеллегрини Лука
|0
|0
Интер Милан
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Мартинес Лаутаро
|14 (3)
|0.48
|Джеко Эдин
|12
|0.41
|Чалханоглу Хакан
|6 (2)
|0.21
|Перишич Иван
|5 (1)
|0.17
|Дюмфрис Дензел
|4
|0.14
|Корреа Хоакин
|4
|0.14
|Санчес Алексис
|3
|0.1
|Шкриньяр Милан
|3
|0.1
|Барелла Николо
|2
|0.07
|Димарко Федерико
|2
|0.07
|Гальярдини Роберто
|2
|0.07
|Бастони Алессандро
|1
|0.03
|Видаль Артуро
|1
|0.03
|Дармиан Маттео
|1
|0.03
|Д'Амброзио Данило
|1
|0.03
|Весино Матиас
|1
|0.03
|Брозович Марсело
|0
|0
|Госенс Робин
|0
|0
Карточки
Ювентус
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Куадрадо Хуан
|6
|0
|Данило Луис
|6
|0
|Локателли Мануэль
|5
|0
|Пеллегрини Лука
|5
|0
|Мората Альваро
|4
|0
|Бернардески Федерико
|4
|0
|Де Лихт Маттайс
|2
|1
|Рабио Адриен
|3
|0
|Кин Мойзе
|3
|0
|Кьеллини Джорджо
|2
|0
|Щесны Войцех
|2
|0
|Алекс Сандро
|2
|0
|Дибала Пауло
|2
|0
|Мело Артур
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Массимилиано Аллегри
|2
|0
|Роналду Криштиану
|1
|0
|Бонуччи Леонардо
|1
|0
|Де Шильо Маттиа
|1
|0
|Ругани Даниэле
|1
|0
|Бентанкур Родриго
|1
|0
|Маккенни Уэстон
|1
|0
|Кулушевски Деян
|1
|0
Интер Милан
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Чалханоглу Хакан
|7
|0
|Барелла Николо
|7
|0
|Брозович Марсело
|5
|0
|Мартинес Лаутаро
|4
|0
|Бастони Алессандро
|4
|0
|Индзаги Симоне
|2
|1
|Видаль Артуро
|3
|0
|Дармиан Маттео
|3
|0
|Перишич Иван
|3
|0
|Де Врей Стефан
|3
|0
|Джеко Эдин
|2
|0
|Д'Амброзио Данило
|2
|0
|Гальярдини Роберто
|2
|0
|Шкриньяр Милан
|2
|0
|Корреа Хоакин
|2
|0
|Ханданович Самир
|1
|0
|Раноккия Андреа
|1
|0
|Весино Матиас
|1
|0
|Димарко Федерико
|1
|0
|Госенс Робин
|1
|0
|Дюмфрис Дензел
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
27
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
6
30%
4
15%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
5
25%
8
30%
30%
76-90
Пропущено
9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90
Забито
26
36
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
3
12%
4
11%
1-15
5
19%
7
19%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
7
27%
11
31%
61-75
7
27%
2
6%
76-90
Пропущено
18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
28%
4
31%
76-90
Забито
46
63
24 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 18
3 Не забивали 3
9
20%
8
13%
1-15
9
20%
10
16%
16-30
6
13%
11
17%
31-45
2
4%
12
19%
46-60
8
17%
12
19%
61-75
12
26%
10
16%
76-90
Пропущено
27
23
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90
Результаты последних матчей
Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0
Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0
Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|31
|20
|6
|5
|56 - 23
|66
|3.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|30
|17
|10
|3
|62 - 24
|61
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|31
|17
|9
|5
|47 - 26
|60
|5.
|Рома
|Заявка
|31
|16
|6
|9
|51 - 35
|54
|6.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|7.
|Аталанта
|Заявка
|30
|14
|9
|7
|52 - 34
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|Заявка
|29
|7
|12
|10
|41 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|31
|8
|5
|18
|39 - 52
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 59
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|16
|9
|4
|3
|20 - 9
|31
|4.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|5.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|6.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|Заявка
|15
|5
|7
|3
|24 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|Заявка
|15
|4
|6
|5
|25 - 21
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|16
|4
|3
|9
|23 - 29
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|Заявка
|16
|11
|4
|1
|31 - 12
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|0:0 Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|0:0 Заявка
|15
|7
|7
|1
|26 - 11
|28
|6.
|Рома
|Заявка
|15
|7
|2
|6
|28 - 21
|23
|7.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 33
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Ювентус 0:0 Интер Милан
Исход игры
Ювентус
38.3% (49)
Ничья
45.3% (58)
Интер Милан
16.4% (21)
Тотал 2.5
Больше
37.74% (40)
Меньше
62.26% (66)
Обе команды забьют
Да
85.85% (91)
Нет
14.15% (15)
Популярный счёт
1:1 Ничья
39.8% (51)
2:1 Ювентус
18.8% (24)
1:2 Интер Милан
7% (9)
1:0 Ювентус
5.5% (7)
2:0 Ювентус
3.1% (4)
2:2 Ничья
2.3% (3)
0:1 Интер Милан
1.6% (2)
0:2 Интер Милан
1.6% (2)
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