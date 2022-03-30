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  4. Серия A 2021-2022

Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Ювентус
 
Позже

Стадион:
Интер Милан
Прогнозы 47
Ювентус 38.3% (18)
X 48.9% (23)
Интер Милан 12.8% (6)
Все прогнозы
Лучшие коэффициенты
Ювентус
Ничья
Интер Милан
2.95
3.40
2.70
Все Коэффициенты
Новости

История личных встреч

Ювентус
Интер Милан

25 матчей

80%
20%
20 побед 5 ничьих 0 побед

Первый тайм

48%
44%
8%
12 побед 11 ничьих 0 побед

Второй тайм

56%
28%
16%
14 побед 7 ничьих 0 побед

17 матчей

35.3%
64.7%
0 побед 6 ничьих 11 побед

Первый тайм

70.6%
29.4%
0 побед 12 ничьих 7 побед

Второй тайм

58.8%
41.2%
0 побед 10 ничьих 11 побед

42 матча

47.6%
26.2%
26.2%
20 побед 11 ничьих 11 побед

Первый тайм

28.6%
54.8%
16.6%
12 побед 23 ничьи 7 побед

Второй тайм

33.3%
40.5%
26.2%
14 побед 17 ничьих 11 побед

История матчей

С
2:1
СA
1:1
СA
3:2
К
0:0
К
1:2
СA
2:0
СA
2:0
СA
1:2
МКЧ
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
2:3
СA
0:0
СA
1:0
СA
2:1
К
3:0
СA
2:0
К
3:0
СA
0:0
СA
1:2
СA
1:1
СA
3:1
СA
1:1
МКЧ
1:1
СA
1:2
СA
1:3
0:1
СA
2:0
СA
1:2
СA
1:0
СA
0:0
ТМС
1:0
СA
2:0
К
2:1
СA
2:1
ТМС
1:1
СA
1:1
СA
1:0
СA
1:2
К
2:3
К
2:2
СA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Ювентус
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Дибала Пауло 8 (1) 0.27
Мората Альваро 8 (1) 0.27
Куадрадо Хуан 4 0.13
Влахович Душан 4 0.13
Кин Мойзе 4 0.13
Локателли Мануэль 3 0.1
Маккенни Уэстон 3 0.1
Бонуччи Леонардо 3 (3) 0.1
Кьеза Федерико 2 0.07
Де Лихт Маттайс 2 0.07
Бернардески Федерико 1 0.03
Кулушевски Деян 1 0.03
Де Шильо Маттиа 1 0.03
Данило Луис 1 0.03
Закария Денис 1 0.03
Рабио Адриен 0 0
Бентанкур Родриго 0 0
Пеллегрини Лука 0 0
Интер Милан
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Мартинес Лаутаро 14 (3) 0.48
Джеко Эдин 12 0.41
Чалханоглу Хакан 6 (2) 0.21
Перишич Иван 5 (1) 0.17
Дюмфрис Дензел 4 0.14
Корреа Хоакин 4 0.14
Санчес Алексис 3 0.1
Шкриньяр Милан 3 0.1
Барелла Николо 2 0.07
Димарко Федерико 2 0.07
Гальярдини Роберто 2 0.07
Бастони Алессандро 1 0.03
Видаль Артуро 1 0.03
Дармиан Маттео 1 0.03
Д'Амброзио Данило 1 0.03
Весино Матиас 1 0.03
Брозович Марсело 0 0
Госенс Робин 0 0

Карточки

Ювентус
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Куадрадо Хуан 6 0
Данило Луис 6 0
Локателли Мануэль 5 0
Пеллегрини Лука 5 0
Мората Альваро 4 0
Бернардески Федерико 4 0
Де Лихт Маттайс 2 1
Рабио Адриен 3 0
Кин Мойзе 3 0
Кьеллини Джорджо 2 0
Щесны Войцех 2 0
Алекс Сандро 2 0
Дибала Пауло 2 0
Мело Артур 2 0
Влахович Душан 2 0
Массимилиано Аллегри 2 0
Роналду Криштиану 1 0
Бонуччи Леонардо 1 0
Де Шильо Маттиа 1 0
Ругани Даниэле 1 0
Бентанкур Родриго 1 0
Маккенни Уэстон 1 0
Кулушевски Деян 1 0
Интер Милан
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Чалханоглу Хакан 7 0
Барелла Николо 7 0
Брозович Марсело 5 0
Мартинес Лаутаро 4 0
Бастони Алессандро 4 0
Индзаги Симоне 2 1
Видаль Артуро 3 0
Дармиан Маттео 3 0
Перишич Иван 3 0
Де Врей Стефан 3 0
Джеко Эдин 2 0
Д'Амброзио Данило 2 0
Гальярдини Роберто 2 0
Шкриньяр Милан 2 0
Корреа Хоакин 2 0
Ханданович Самир 1 0
Раноккия Андреа 1 0
Весино Матиас 1 0
Димарко Федерико 1 0
Госенс Робин 1 0
Дюмфрис Дензел 1 0

Голы по времени матча

Забито

20
27
12 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 15
11 Забивали первыми 7
17 Не забивали 17
6
30%
4
15%
1-15
4
20%
3
11%
16-30
2
10%
5
19%
31-45
2
10%
6
22%
46-60
1
5%
1
4%
61-75
5
25%
8
30%
30%
76-90

Пропущено

9
10
5 В 1-м тайме 6
4 Во 2-м тайме 4
4 Пропускали первыми 5
7 Не пропускали 7
0
0%
3
30%
1-15
3
33%
2
20%
16-30
2
22%
1
10%
31-45
0
0%
1
10%
46-60
1
11%
1
10%
61-75
3
33%
2
20%
76-90

Забито

26
36
12 В 1-м тайме 17
14 Во 2-м тайме 19
9 Забивали первыми 11
16 Не забивали 15
3
12%
4
11%
1-15
5
19%
7
19%
16-30
4
15%
6
17%
31-45
0
0%
6
17%
46-60
7
27%
11
31%
61-75
7
27%
2
6%
76-90

Пропущено

18
13
7 В 1-м тайме 7
11 Во 2-м тайме 6
5 Пропускали первыми 4
10 Не пропускали 9
3
17%
1
8%
1-15
2
11%
4
31%
16-30
2
11%
2
15%
31-45
6
33%
1
8%
46-60
0
0%
1
8%
61-75
5
28%
4
31%
76-90

Забито

46
63
24 В 1-м тайме 29
22 Во 2-м тайме 34
20 Забивали первыми 18
3 Не забивали 3
9
20%
8
13%
1-15
9
20%
10
16%
16-30
6
13%
11
17%
31-45
2
4%
12
19%
46-60
8
17%
12
19%
61-75
12
26%
10
16%
76-90

Пропущено

27
23
12 В 1-м тайме 13
15 Во 2-м тайме 10
9 Пропускали первыми 9
17 Не пропускали 16
3
11%
4
17%
1-15
5
19%
6
26%
16-30
4
15%
3
13%
31-45
6
22%
2
9%
46-60
1
4%
2
9%
61-75
8
30%
30%
6
26%
76-90

Результаты последних матчей

Ювентус
(20 матчей)
60%
30%
10%
12 побед 6 ничьих 2 поражения
Ювентус - Салернитана 2:0 Ювентус - Вильярреал 0:3 Сампдория - Ювентус 1:3 Ювентус - Специя 1:0
Фиорентина - Ювентус 0:1 Эмполи - Ювентус 2:3 Вильярреал - Ювентус 1:1 Ювентус - Торино 1:1 Аталанта - Ювентус 1:1 Ювентус - Сассуоло 2:1 Ювентус - Верона 2:0 Милан - Ювентус 0:0 Ювентус - Сампдория 4:1 Ювентус - Удинезе 2:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Рома - Ювентус 3:4 Ювентус - Наполи 1:1 Ювентус - Кальяри 2:0 Болонья - Ювентус 0:2 Венеция - Ювентус 1:1
Интер Милан
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Торино - Интер Милан 1:1 Ливерпуль - Интер Милан 0:1 Интер Милан - Салернитана 5:0
Милан - Интер Милан 0:0 Дженоа - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Сассуоло 0:2 Интер Милан - Ливерпуль 0:2 Наполи - Интер Милан 1:1 Интер Милан - Рома 2:0 Интер Милан - Милан 1:2 Интер Милан - Венеция 2:1 Интер Милан - Эмполи 3:2 Аталанта - Интер Милан 0:0 Интер Милан - Ювентус 2:1 Интер Милан - Лацио 2:1 Интер Милан - Торино 1:0 Салернитана - Интер Милан 0:5 Интер Милан - Кальяри 4:0 Реал Мадрид - Интер Милан 2:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
6. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
7. Лацио Заявка 30 14 7 9 58 - 45 49
8. Фиорентина Заявка 29 14 5 10 48 - 38 47
9. Сассуоло Заявка 30 11 10 9 55 - 49 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 29 9 8 12 34 - 30 35
12. Эмполи Заявка 30 8 9 13 41 - 55 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
15. Специя Заявка 30 8 5 17 31 - 54 29
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 29 5 7 17 25 - 54 22
20. Салернитана Заявка 28 3 7 18 22 - 65 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
4. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
5. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
6. Фиорентина Заявка 14 9 2 3 32 - 16 29
7. Лацио Заявка 14 8 4 2 33 - 18 28
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 14 4 3 7 15 - 17 15
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 14 1 5 8 12 - 31 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 15 6 5 4 32 - 26 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 15 5 6 4 18 - 17 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Венеция Заявка 14 3 3 8 10 - 24 12
16. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
17. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
19. Торино Заявка 14 2 4 8 7 - 14 10
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • — Лига Европы (Групповой этап)
  • — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
  • — Вылет в Серию Б
  • Анонс
    Текстовая онлайн трансляция матча Ювентус - Интер Милан от LiveResult
    До начала игры, которая состоится 3 апреля 2022, осталось 2 дня 10 часов 37 минут.

    Главный судья: Иррати Массимилиано

    На матч можно сделать ставку с бонусом 2000 рублей.

    • Прогнозы 47
    Ювентус 38.3% (18)
    X 48.9% (23)
    Интер Милан 12.8% (6)
    Все прогнозы
    Лучшие коэффициенты
    Ювентус
    Ничья
    Интер Милан
    2.95
    3.40
    2.70
    Все Коэффициенты
    Новости
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    Прогнозы на матч Ювентус - Интер Милан

    Исход игры
    Ювентус
    37% (17)
    Ничья
    50% (23)
    Интер Милан
    13% (6)
    Тотал 2.5
    Больше
    41.3% (19)
    Меньше
    58.7% (27)
    Обе команды забьют
    Да
    86.96% (40)
    Нет
    13.04% (6)
    Популярный счёт
    1:1 Ничья
    45.7% (21)
    2:1 Ювентус
    28.3% (13)
    1:2 Интер Милан
    6.5% (3)
    1:0 Ювентус
    6.5% (3)
    2:2 Ничья
    4.3% (2)
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    Интер Милан

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