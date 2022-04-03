Италия: Серия A 2021-2022
3:1
Второй тайм: 53'
Стадион: Дачия-Арена
20' Желтая карточкаДалберт Эстеван
0:1
32' ГолПедро Жоао
35' Желтая карточкаГрасси Альберто
1:1
38' ГолБекао Родриго
42' Желтая карточкаУолас Соуза
2:1
45' ГолГомеш Бету
3:1
49' ГолГомеш Бету
Ход матча
20'
32'
0:1
35'
38'
1:1
42'
45'
2:1
49'
3:1
Статистика матча
-
3 Голы 1
-
7 Удары по воротам 0
-
7 Удары в створ 2
-
2 Угловые 1
-
1 Офсайды 1
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
53 Владение мячом, % 47
Владение мячом
17
Нюйтинк
Брэм
11
Уолас
Соуза
10
Педро
Жоао
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
-
17 Нюйтинк БрэмЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
11 Уолас СоузаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Чоффи Габриэле
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Дисквалифицирован
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
10 Педро ЖоаоНападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
-
33 Оберт АдамЗащитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
21 Лувумбо ЗитоНападающий
-
32 Сетер ДамирНападающий
-
Главный тренер: Маццарри Вальтер
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
- Под вопросом
История личных встреч
Удинезе
Кальяри
16 матчей
81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед
Первый тайм
62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед
Второй тайм
75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед
11 матчей
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Первый тайм
27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед
Второй тайм
54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед
27 матчей
48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед
Первый тайм
37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед
Второй тайм
44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Удинезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Делофеу Херард
|9
|0.31
|Гомеш Бету
|9
|0.31
|Молина Науэль
|5
|0.17
|Перейра Роберто
|2 (1)
|0.07
|Форестьери Фернандо
|2
|0.07
|Удоги Дестини
|2
|0.07
|Пуссетто Игнасио
|2 (1)
|0.07
|Саксесс Исаак
|1
|0.03
|Макенго Жан-Виктор
|1
|0.03
|Арслан Толгай-Али
|1
|0.03
|Бекао Родриго
|1
|0.03
|Самарджич Лазар
|1
|0.03
|Окака Стефано
|0
|0
|Яяло Мато
|0
|0
|Стрюгер-Ларсен Йенс
|0
|0
|Нюйтинк Брэм
|0
|0
|Перес Неуэн
|0
|0
Кальяри
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Педро Жоао
|11 (3)
|0.35
|Паволетти Леонардо
|5
|0.16
|Перейро Гастон
|4
|0.13
|Кейта Бальде
|3
|0.1
|Дейола Алессандро
|3
|0.1
|Белланова Рауль
|1
|0.03
|Касерес Мартин
|1
|0.03
|Чеппители Лука
|1
|0.03
|Марин Рэзван
|0
|0
|Грасси Альберто
|0
|0
|Нандес Найтан
|0
|0
|Далберт Эстеван
|0
|0
|Годин Диего
|0
|0
Карточки
Удинезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бекао Родриго
|9
|0
|Уолас Соуза
|6
|1
|Арслан Толгай-Али
|7
|0
|Делофеу Херард
|7
|0
|Перейра Роберто
|5
|1
|Макенго Жан-Виктор
|5
|1
|Молина Науэль
|5
|1
|Самир Каэтано
|5
|0
|Перес Неуэн
|4
|0
|Соппи Брэндон
|4
|0
|Зеегелаар Марвин
|3
|0
|Пуссетто Игнасио
|3
|0
|Саксесс Исаак
|1
|1
|Удоги Дестини
|2
|0
|Мари Пабло
|0
|1
|Окака Стефано
|1
|0
|Форестьери Фернандо
|1
|0
|Яяло Мато
|1
|0
|Несторовски Илья
|1
|0
|Сильвестри Марко
|1
|0
|Гомеш Бету
|1
|0
Кальяри
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Далберт Эстеван
|9
|0
|Педро Жоао
|8
|0
|Паволетти Леонардо
|7
|0
|Марин Рэзван
|5
|1
|Дейола Алессандро
|5
|0
|Карбони Андреа
|5
|0
|Касерес Мартин
|3
|1
|Дзаппа Габриэле
|3
|1
|Стротман Кевин
|4
|0
|Грасси Альберто
|4
|0
|Альтаре Джорджо
|4
|0
|Годин Диего
|3
|0
|Гольданига Эдоардо
|3
|0
|Нандес Найтан
|3
|0
|Белланова Рауль
|3
|0
|Чеппители Лука
|2
|0
|Краньо Алессио
|2
|0
|Кейта Бальде
|2
|0
|Ликояннис Хараламбос
|1
|0
|Валюкевич Себастьян
|1
|0
|Вальтер Маццарри
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
12
8 В 1-м тайме 3
9 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 2
17 Не забивали 23
6
35%
1
8%
1-15
2
12%
1
8%
16-30
0
0%
1
8%
31-45
2
12%
4
33%
46-60
1
6%
4
33%
61-75
6
35%
1
8%
76-90
Пропущено
23
28
13 В 1-м тайме 14
10 Во 2-м тайме 14
5 Пропускали первыми 12
11 Не пропускали 14
3
13%
2
7%
1-15
6
26%
5
18%
16-30
4
17%
7
25%
31-45
2
9%
7
25%
46-60
1
4%
4
14%
61-75
7
30%
3
11%
76-90
Забито
18
17
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
19 Не забивали 19
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
5
28%
2
12%
76-90
Пропущено
24
25
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
9
38%
5
20%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
6
24%
76-90
Забито
35
29
18 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 10
8 Не забивали 12
8
23%
2
7%
1-15
6
17%
4
14%
16-30
4
11%
2
7%
31-45
3
9%
9
31%
46-60
3
9%
9
31%
61-75
11
31%
3
10%
76-90
Пропущено
47
53
20 В 1-м тайме 22
27 Во 2-м тайме 31
12 Пропускали первыми 19
22 Не пропускали 28
5
11%
5
9%
1-15
8
17%
7
13%
16-30
7
15%
10
19%
31-45
11
23%
12
23%
46-60
5
11%
10
19%
61-75
11
23%
9
17%
76-90
Результаты последних матчей
Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1
Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2
Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|2:0 Заявка
|31
|20
|6
|5
|55 - 22
|66
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|7.
|Аталанта
|0:2 Заявка
|30
|14
|9
|7
|51 - 33
|51
|8.
|Фиорентина
|Заявка
|30
|15
|5
|10
|49 - 38
|50
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|Заявка
|31
|8
|9
|14
|41 - 56
|33
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Удинезе
|3:1 Заявка
|29
|7
|12
|10
|39 - 47
|33
|15.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|1:3 Заявка
|31
|5
|10
|16
|29 - 57
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|10
|2
|3
|33 - 16
|32
|3.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|4.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|5.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|6.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|7.
|Наполи
|2:0 Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Удинезе
|3:1 Заявка
|15
|5
|7
|3
|22 - 22
|22
|11.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|12.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|13.
|Аталанта
|0:2 Заявка
|15
|4
|6
|5
|24 - 20
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|1:3 Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Наполи
|2:0 Заявка
|16
|11
|4
|1
|30 - 11
|37
|2.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|3.
|Аталанта
|0:2 Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|7.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|8.
|Эмполи
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|18 - 18
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|1:3 Заявка
|16
|3
|4
|9
|13 - 31
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|3:1 Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
- — Лига чемпионов (Групповой этап)
- — Лига Европы (Групповой этап)
- — Лига конференций УЕФА (Квалификация)
- — Вылет в Серию Б
Прогнозы на матч Удинезе 3:1 Кальяри
Исход игры
Удинезе
82.7% (86)
Ничья
15.4% (16)
Кальяри
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.16% (43)
Меньше
57.84% (59)
Обе команды забьют
Да
55.88% (57)
Нет
44.12% (45)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
37.5% (39)
1:0 Удинезе
30.8% (32)
1:1 Ничья
13.5% (14)
2:0 Удинезе
10.6% (11)
0:0 Ничья
1.9% (2)
1:2 Кальяри
1.9% (2)
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