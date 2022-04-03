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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Удинезе
5:1
Конец матча

Стадион:
Кальяри
0'
20' Желтая карточка
Далберт Эстеван
0:1
32' Гол
Педро Жоао
35' Желтая карточка
Грасси Альберто
1:1
38' Гол
Бекао Родриго
42' Желтая карточка
Уолас Соуза
2:1
45' Гол
Гомеш Бету
3:1
49' Гол
Гомеш Бету
4:1
59' Гол
Молина Науэль
59' Желтая карточка
Базелли Даниэле
61' Желтая карточка
Перейра Роберто
5:1
73' Гол
Гомеш Бету
82' Вторая желтая карточка
Грасси Альберто
90'+1

Ход матча

20'
 
Далберт Эстеван
32'
0:1
Педро Жоао
(Далберт Эстеван)
35'
 
Грасси Альберто
38'
Бекао Родриго
1:1
42'
Уолас Соуза
 
45'
Гомеш Бету
(Перейра Роберто)
2:1
49'
Гомеш Бету
(Саксесс Исаак)
3:1
54'
 
Кейта Бальде
Альтаре Джорджо
54'
 
Базелли Даниэле
Дейола Алессандро
59'
Молина Науэль
(Саксесс Исаак)
4:1
59'
 
Базелли Даниэле
61'
Перейра Роберто
 
63'
Яяло Мато
Уолас Соуза
 
63'
Пуссетто Игнасио
Саксесс Исаак
 
65'
 
Рог Марко
Дзаппа Габриэле
69'
Соппи Брэндон
Молина Науэль
 
69'
Арслан Толгай-Али
Макенго Жан-Виктор
 
73'
Гомеш Бету
(Пуссетто Игнасио)
5:1
75'
Несторовски Илья
Гомеш Бету
 
76'
 
Карбони Андреа
Перейро Гастон
76'
 
Валюкевич Себастьян
Ловато Маттео
82'
 
Грасси Альберто

Статистика матча

  • 5 Голы 1
  • 9 Удары по воротам 3
  • 11 Удары в створ 3
  • 2 Угловые 2
  • 2 Офсайды 2
  • 19 Нарушения правил 15
  • 2 Жёлтые карточки 3
  • 0 Красные карточки 1
  • 5 Замены 5
  • 50 Владение мячом, % 50

Владение мячом

Новости матча
Прогнозы 104
Удинезе 82.7% (86)
X 15.4% (16)
Кальяри 1.9% (2)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Новости
1
Сильвестри
Марко
50
Бекао
Родриго
17
Нюйтинк
Брэм
4
Зеегелаар
Марвин
16
Молина
Науэль
37
Перейра
Роберто
11
Уолас
Соуза
6
Макенго
Жан-Виктор
13
Удоги
Дестини
7
Саксесс
Исаак
9
Гомеш
Бету
28
Краньо
Алессио
3
Гольданига
Эдоардо
66
Ловато
Маттео
15
Альтаре
Джорджо
25
Дзаппа
Габриэле
14
Дейола
Алессандро
27
Грасси
Альберто
29
Далберт
Эстеван
12
Белланова
Рауль
20
Перейро
Гастон
10
Педро
Жоао
Удинезе
3-5-2
Кальяри
3-5-1-1

История личных встреч

Удинезе
Кальяри

16 матчей

81.3%
18.8%
13 побед 3 ничьи 0 побед

Первый тайм

62.5%
37.5%
10 побед 6 ничьих 0 побед

Второй тайм

75%
18.8%
6.2%
12 побед 3 ничьи 0 побед

11 матчей

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Первый тайм

27.3%
72.7%
0 побед 3 ничьи 8 побед

Второй тайм

54.5%
45.5%
0 побед 6 ничьих 6 побед

27 матчей

48.1%
22.2%
29.7%
13 побед 6 ничьих 8 побед

Первый тайм

37%
33.3%
29.7%
10 побед 9 ничьих 8 побед

Второй тайм

44.4%
33.3%
22.3%
12 побед 9 ничьих 6 побед

История матчей

СA
0:4
СA
0:1
СA
1:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
1:2
СA
2:0
СA
2:1
СA
0:1
СA
2:1
СA
2:1
СA
4:3
СA
2:2
СA
3:0
СA
2:0
СA
0:1
СA
4:1
СA
0:0
СA
0:0
СA
0:4
СA
1:1
СA
2:2
СA
2:1
СA
6:2
СA
2:0
СA
0:2
СA
0:1

Бомбардиры внутри турнира

Удинезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Гомеш Бету 11 0.38
Делофеу Херард 9 0.31
Молина Науэль 6 0.21
Перейра Роберто 2 (1) 0.07
Пуссетто Игнасио 2 (1) 0.07
Форестьери Фернандо 2 0.07
Удоги Дестини 2 0.07
Саксесс Исаак 1 0.03
Макенго Жан-Виктор 1 0.03
Арслан Толгай-Али 1 0.03
Бекао Родриго 1 0.03
Самарджич Лазар 1 0.03
Окака Стефано 0 0
Яяло Мато 0 0
Стрюгер-Ларсен Йенс 0 0
Нюйтинк Брэм 0 0
Перес Неуэн 0 0
Кальяри
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Педро Жоао 11 (3) 0.35
Паволетти Леонардо 5 0.16
Перейро Гастон 4 0.13
Кейта Бальде 3 0.1
Дейола Алессандро 3 0.1
Белланова Рауль 1 0.03
Касерес Мартин 1 0.03
Чеппители Лука 1 0.03
Марин Рэзван 0 0
Грасси Альберто 0 0
Нандес Найтан 0 0
Далберт Эстеван 0 0
Годин Диего 0 0

Карточки

Удинезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бекао Родриго 9 0
Уолас Соуза 6 1
Перейра Роберто 6 1
Арслан Толгай-Али 7 0
Делофеу Херард 7 0
Макенго Жан-Виктор 5 1
Молина Науэль 5 1
Самир Каэтано 5 0
Перес Неуэн 4 0
Соппи Брэндон 4 0
Зеегелаар Марвин 3 0
Пуссетто Игнасио 3 0
Саксесс Исаак 1 1
Удоги Дестини 2 0
Мари Пабло 0 1
Окака Стефано 1 0
Форестьери Фернандо 1 0
Яяло Мато 1 0
Несторовски Илья 1 0
Сильвестри Марко 1 0
Гомеш Бету 1 0
Кальяри
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Далберт Эстеван 9 0
Педро Жоао 8 0
Паволетти Леонардо 7 0
Марин Рэзван 5 1
Грасси Альберто 4 1
Дейола Алессандро 5 0
Карбони Андреа 5 0
Касерес Мартин 3 1
Дзаппа Габриэле 3 1
Стротман Кевин 4 0
Альтаре Джорджо 4 0
Годин Диего 3 0
Гольданига Эдоардо 3 0
Нандес Найтан 3 0
Белланова Рауль 3 0
Чеппители Лука 2 0
Краньо Алессио 2 0
Кейта Бальде 2 0
Ликояннис Хараламбос 1 0
Базелли Даниэле 1 0
Валюкевич Себастьян 1 0
Вальтер Маццарри 1 0

Голы по времени матча

Забито

22
13
10 В 1-м тайме 4
12 Во 2-м тайме 9
8 Забивали первыми 3
17 Не забивали 23
6
27%
1
8%
1-15
2
9%
1
8%
16-30
2
9%
2
15%
31-45
4
18%
4
31%
46-60
2
9%
4
31%
61-75
6
27%
1
8%
76-90

Пропущено

24
33
14 В 1-м тайме 16
10 Во 2-м тайме 17
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
3
13%
2
6%
1-15
6
25%
5
15%
16-30
5
21%
9
27%
31-45
2
8%
9
27%
46-60
1
4%
5
15%
61-75
7
29%
29%
3
9%
76-90

Забито

18
17
10 В 1-м тайме 5
8 Во 2-м тайме 12
6 Забивали первыми 8
20 Не забивали 20
2
11%
1
6%
1-15
4
22%
3
18%
16-30
4
22%
1
6%
31-45
1
6%
5
29%
29%
46-60
2
11%
5
29%
29%
61-75
5
28%
2
12%
76-90

Пропущено

24
25
7 В 1-м тайме 8
17 Во 2-м тайме 17
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 14
2
8%
3
12%
1-15
2
8%
2
8%
16-30
3
13%
3
12%
31-45
9
38%
5
20%
46-60
4
17%
6
24%
61-75
4
17%
6
24%
76-90

Забито

40
30
20 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 21
14 Забивали первыми 11
8 Не забивали 12
8
20%
2
7%
1-15
6
15%
4
13%
16-30
6
15%
3
10%
31-45
5
13%
9
30%
46-60
4
10%
9
30%
61-75
11
28%
3
10%
76-90

Пропущено

48
58
21 В 1-м тайме 24
27 Во 2-м тайме 34
13 Пропускали первыми 19
23 Не пропускали 29
5
10%
5
9%
1-15
8
17%
7
12%
16-30
8
17%
12
21%
31-45
11
23%
14
24%
46-60
5
10%
11
19%
61-75
11
23%
9
16%
76-90

Результаты последних матчей

Удинезе
(20 матчей)
25%
40%
35%
5 побед 8 ничьих 7 поражений
Наполи - Удинезе 2:1 Удинезе - Рома 1:1 Удинезе - Сампдория 2:1 Милан - Удинезе 1:1
Удинезе - Лацио 1:1 Верона - Удинезе 4:0 Удинезе - Торино 2:0 Дженоа - Удинезе 0:0 Лацио - Удинезе 1:0 Ювентус - Удинезе 2:0 Удинезе - Аталанта 2:6 Кальяри - Удинезе 0:4 Удинезе - Кротоне 4:0 Удинезе - Милан 1:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Лацио - Удинезе 4:4 Удинезе - Дженоа 0:0 Торино - Удинезе 2:1 Удинезе - Копер 2:2 Удинезе - Сассуоло 3:2
Кальяри
(20 матчей)
25%
35%
40%
5 побед 7 ничьих 8 поражений
Кальяри - Милан 0:1 Специя - Кальяри 2:0 Кальяри - Лацио 0:3 Торино - Кальяри 1:2
Кальяри - Наполи 1:1 Эмполи - Кальяри 1:1 Аталанта - Кальяри 1:2 Кальяри - Фиорентина 1:1 Сассуоло - Кальяри 1:0 Рома - Кальяри 1:0 Кальяри - Болонья 2:1 Сампдория - Кальяри 1:2 Ювентус - Кальяри 2:0 Кальяри - Удинезе 0:4 Кальяри - Читтаделла 3:1 Интер Милан - Кальяри 4:0 Кальяри - Торино 1:1 Верона - Кальяри 0:0 Кальяри - Салернитана 1:1 Сассуоло - Кальяри 2:2
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 31 20 6 5 56 - 23 66
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 30 14 9 7 52 - 34 51
8. Фиорентина Заявка 30 15 5 10 49 - 38 50
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи Заявка 31 8 9 14 41 - 56 33
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Удинезе Заявка 29 7 12 10 41 - 47 33
15. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 31 5 10 16 29 - 59 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Фиорентина Заявка 15 10 2 3 33 - 16 32
3. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
4. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
5. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
6. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Удинезе Заявка 15 5 7 3 24 - 22 22
11. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
12. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
13. Аталанта Заявка 15 4 6 5 25 - 21 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Наполи Заявка 16 11 4 1 31 - 12 37
2. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
8. Эмполи Заявка 16 5 6 5 18 - 18 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 16 3 4 9 13 - 33 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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Новости матча
  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dacia Arena - Stadio Friuli. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 104
Удинезе 82.7% (86)
X 15.4% (16)
Кальяри 1.9% (2)
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Где смотреть матч Удинезе 5:1 Кальяри онлайн

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Прогнозы на матч Удинезе 5:1 Кальяри

Исход игры
Удинезе
82.7% (86)
Ничья
15.4% (16)
Кальяри
1.9% (2)
Тотал 2.5
Больше
42.16% (43)
Меньше
57.84% (59)
Обе команды забьют
Да
55.88% (57)
Нет
44.12% (45)
Популярный счёт
2:1 Удинезе
37.5% (39)
1:0 Удинезе
30.8% (32)
1:1 Ничья
13.5% (14)
2:0 Удинезе
10.6% (11)
1:2 Кальяри
1.9% (2)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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