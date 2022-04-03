Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

Вот и все! Рефери свистит финальный свисток

Первый тайм

48' Обе команды достойно сыграли в первом тайме

48' Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.

47' Забив гол, Удинезе сокращает отставание в счете. Смогут ли сделать еще что-то?

46' Четвертый арбитр показывает, что будет добавлено [1] минут(а)

45' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

45' Зеегелаар Марвин из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

45' Г О О О О Л - Гомеш Бету правой ногой классно пробил с лета. Отличный удар!

45' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

45' Матч возобновлен

44' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

44' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

44' Удар от ворот произведет Кальяри

43' Как он промахнулся? Перейра Роберто имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

43' Отличные скиллы показывает Гомеш Бету , обводя своих соперников

42' Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон

42' Уолас Соуза совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

40' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

39' Команда Удинезе сравняла счет! Игра продолжается!

38' Г О О О О Л - Бекао Родриго первый реагирует на отскок и посылает его в ворота правой ногой!

38' Удинезе идет вперед с потенциально опасной атакой.

38' Гомеш Бету из команды Удинезе нанес удар, мяч после которого попал в штангу, после того, как вратарь отбил мяч.

38' Головой пробил Удоги Дестини , но голкипер отбил его в поле!

37' Гольданига Эдоардо выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Ловато Маттео выносит мяч и сбавляет давление на ворота

37' Гольданига Эдоардо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

36' Хорошую попытку сделал Саксесс Исаак . Удар в створ, но вратарь начеку

35' Грасси Альберто совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

35' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

33' Отличная индивидуальная работа от Жуан Педро, гол забит с изяществом.

33' Команда Кальяри забила важный гол первой. Смогут ли отстоять преимущество?

32' Г О О О О Л - Жуан Педро забивает с левой ноги!

32' Кальяри идет вперед с потенциально опасной атакой.

32' Отличные скиллы показывает Далберт Эстеван , обводя своих соперников

31' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

30' Обе команды очень стараются создать что-то креативное в атаке.

29' Краньо Алессио взял и забрал мяч на выходе

29' Отличные скиллы показывает Макенго Жан-Виктор , обводя своих соперников

26' Жуан Педро наказан за толчок Уолас Соуза

26' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

26' Дзаппа Габриэле из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Молина Науэль из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

25' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

24' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

24' Удар от ворот произведет Кальяри

24' Макенго Жан-Виктор оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

24' Плохо сыграл Ловато Маттео - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

24' Игрок Перейра Роберто из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

23' Жуан Педро из команды Кальяри в офсайде

20' Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой

20' Далберт Эстеван совершает грубый фол на сопернике и получает предупреждение

19' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

19' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

19' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

18' Удар от ворот произведет Кальяри

18' Отличный пас сделал Саксесс Исаак из команды Удинезе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

17' Отличные скиллы показывает Гомеш Бету , обводя своих соперников

17' Удар от ворот произведет Кальяри

17' Молина Науэль из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

16' Альтаре Джорджо из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

15' Жуан Педро возвращается на поле.

15' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

15' Матч возобновлен

15' Ох, нехорошо это выглядит. Жуан Педро получил травму и медбригада забирает его с поля.

14' Жуан Педро на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.

14' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

13' Уолас Соуза из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

13' Сильвестри Марко взял и забрал мяч на выходе

13' Перейро Гастон из команды Кальяри навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.

13' Белланова Рауль из команды Кальяри сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.

13' Плохо сыграл Зеегелаар Марвин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности

12' Дейола Алессандро из команды Кальяри направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче

12' Перейро Гастон из команды Кальяри делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

11' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Сильвестри Марко из команды Удинезе

11' Марко Сильвестри отбил мяч на угловой после удара Далберт Эстеван из штрафной площади.

11' ШАНС! Далберт Эстеван вышел один на один с голкипером...

11' Жуан Педро из команды Кальяри сделал разрезающий пас и создал хороший момент...

10' Макенго Жан-Виктор из команды Удинезе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Кальяри выполняет удар от ворот.

10' Как он промахнулся? Гомеш Бету имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!

9' ШАНС! Гомеш Бету вышел один на один с голкипером...

9' Саксесс Исаак разрезает оборону соперника отличным пасом

9' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

9' Матч возобновлен

8' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

8' Удинезе вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

8' Удинезе вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

6' Игрок Удоги Дестини из команды Удинезе неудачно принял мяч и не воспользовался выгодной ситуацией.

6' Отличные скиллы показывает Удоги Дестини , обводя своих соперников

5' Кальяри выполняет удар от ворот.

5' Отличный пас сделал Молина Науэль из команды Удинезе . Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.

4' Удинезе выполняет удар от ворот.

4' Кальяри вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

3' Кальяри вбрасывает мяч с правой стороны на своей половине поля

2' Удар от ворот произведет Кальяри

2' Саксесс Исаак из команды Удинезе наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

1' Уолас Соуза пробует нанести удар издали, но Алессио Краньо держит все под контролем

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Удинезе начинает с центра поля