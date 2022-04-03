Италия: Серия A 2021-2022
0:0
Первый тайм: 18'
Стадион: Артемио Франки
Статистика матча
-
0 Голы 0
-
1 Удары по воротам 2
-
3 Удары в створ 0
-
2 Угловые 0
-
0 Офсайды 1
-
2 Нарушения правил 8
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
0 Замены 0
-
57 Владение мячом, % 43
Владение мячом
98
Роша
Игор
II
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
98 Роша ИгорЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
14 Мале ЮссефПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Итальяно Винченцо
- Травмы и дисквалификации
- Под вопросом
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Фурлан ЯкопоВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
42 Вити МаттиаЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Андреацолли Аурелио
- Травмы и дисквалификации
- Травмирован
- Травмирован
- Дисквалифицирован
История личных встреч
Фиорентина
Эмполи
8 матчей
75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед
4 матча
100%
0 побед 0 ничьих 4 победы
Первый тайм
100%
0 побед 4 ничьи 3 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 5 побед
12 матчей
50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы
Первый тайм
25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы
Второй тайм
50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Фиорентина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Влахович Душан
|19 (5)
|0.63
|Торрейра Лукас
|4
|0.13
|Бираги Кристиано
|4 (1)
|0.13
|Бонавентура Джакомо
|3
|0.1
|Соттил Рикардо
|3
|0.1
|Пёнтек Кшиштоф
|3
|0.1
|Гонсалес Николас
|2
|0.07
|Сапонара Риккардо
|2
|0.07
|Мале Юссеф
|2
|0.07
|Кальехон Хосе
|1
|0.03
|Дункан Альфред
|1
|0.03
|Кастровилли Гаэтано
|1
|0.03
|Одриосола Альваро
|1
|0.03
|Кабрал Артур
|1
|0.03
|Амрабат Софьян
|1
|0.03
|Мартинес Лукас II
|1
|0.03
|Миленкович Никола
|1
|0.03
|Пульгар Эрик
|0
|0
|Иконе Жонатан
|0
|0
|Терзич Алекса
|0
|0
Эмполи
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Пинамонти Андреа
|9 (3)
|0.29
|Байрами Недим
|6 (3)
|0.19
|Журковски Шимон
|5
|0.16
|Ди Франческо Федерико
|5
|0.16
|Бандинелли Филиппо
|2
|0.06
|Романьоли Симоне
|2
|0.06
|Ла Мантия Андреа
|2
|0.06
|Кутроне Патрик
|2
|0.06
|Хендерсон Лиам
|1
|0.03
|Штулац Лео
|1
|0.03
|Стоянович Петар
|1
|0.03
|Риччи Самуэле
|1
|0.03
|Манкузо Леонардо
|1
|0.03
|Хаас Николас
|0
|0
|Луперто Себастьяно
|0
|0
|Марчицца Риккардо
|0
|0
|Паризи Фабьяно
|0
|0
Карточки
Фиорентина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Миленкович Никола
|7
|1
|Бонавентура Джакомо
|6
|1
|Мартинес Лукас II
|7
|0
|Торрейра Лукас
|5
|1
|Бираги Кристиано
|4
|1
|Одриосола Альваро
|4
|1
|Итальяно Виченцо
|4
|0
|Амрабат Софьян
|4
|0
|Кастровилли Гаэтано
|4
|0
|Соттил Рикардо
|2
|1
|Гонсалес Николас
|1
|1
|Роша Игор II
|2
|0
|Пульгар Эрик
|2
|0
|Влахович Душан
|2
|0
|Мале Юссеф
|2
|0
|Дронговски Бартломей
|0
|1
|Кокорин Александр
|1
|0
|Настасич Матия
|1
|0
|Сапонара Риккардо
|1
|0
|Дункан Альфред
|1
|0
|Венути Лоренцо
|1
|0
|Терзич Алекса
|1
|0
Эмполи
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бандинелли Филиппо
|8
|0
|Стоянович Петар
|6
|0
|Луперто Себастьяно
|6
|0
|Исмайли Ардиан
|5
|0
|Паризи Фабьяно
|5
|0
|Тонелли Лоренцо
|4
|0
|Марчицца Риккардо
|4
|0
|Журковски Шимон
|4
|0
|Романьоли Симоне
|3
|0
|Хаас Николас
|3
|0
|Риччи Самуэле
|1
|1
|Вити Маттиа
|1
|1
|Хендерсон Лиам
|2
|0
|Бенасси Марко
|2
|0
|Пинамонти Андреа
|2
|0
|Байрами Недим
|2
|0
|Аслани Кристьян
|2
|0
|Верре Валерио
|1
|0
|Фьямоцци Риккардо
|1
|0
|Ди Франческо Федерико
|1
|0
|Штулац Лео
|1
|0
|Кутроне Патрик
|1
|0
|Какаче Либерато
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
34
19
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 20
3
9%
4
21%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
9
26%
3
16%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
6
18%
5
26%
61-75
6
18%
2
11%
76-90
Пропущено
14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
5
31%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
2
14%
2
13%
76-90
Забито
16
23
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
6
38%
5
22%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
7
30%
76-90
Пропущено
22
38
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
0
0%
8
21%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
3
14%
10
26%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
7
32%
5
13%
76-90
Забито
50
42
20 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
3
6%
5
12%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
12
24%
6
14%
31-45
12
24%
7
17%
46-60
8
16%
8
19%
61-75
10
20%
9
21%
76-90
Пропущено
36
54
13 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
1
3%
13
24%
1-15
6
17%
6
11%
16-30
6
17%
11
20%
31-45
8
22%
5
9%
46-60
6
17%
12
22%
61-75
9
25%
7
13%
76-90
Результаты последних матчей
Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3
Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|30
|20
|6
|4
|56 - 29
|66
|2.
|Наполи
|Заявка
|30
|19
|6
|5
|53 - 22
|63
|3.
|Интер Милан
|Заявка
|29
|17
|9
|3
|62 - 24
|60
|4.
|Ювентус
|Заявка
|30
|17
|8
|5
|47 - 26
|59
|5.
|Лацио
|Заявка
|31
|15
|7
|9
|60 - 46
|52
|6.
|Рома
|Заявка
|30
|15
|6
|9
|50 - 35
|51
|7.
|Аталанта
|Заявка
|29
|14
|9
|6
|51 - 31
|51
|8.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|30
|14
|6
|10
|48 - 38
|48
|9.
|Сассуоло
|Заявка
|31
|11
|10
|10
|56 - 51
|43
|10.
|Верона
|Заявка
|30
|11
|9
|10
|55 - 47
|42
|11.
|Торино
|Заявка
|30
|10
|8
|12
|35 - 30
|38
|12.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|31
|8
|10
|13
|41 - 55
|34
|13.
|Болонья
|Заявка
|29
|9
|6
|14
|32 - 44
|33
|14.
|Специя
|Заявка
|31
|9
|5
|17
|32 - 54
|32
|15.
|Удинезе
|Заявка
|28
|6
|12
|10
|36 - 46
|30
|16.
|Сампдория
|Заявка
|30
|8
|5
|17
|39 - 51
|29
|17.
|Кальяри
|Заявка
|30
|5
|10
|15
|28 - 54
|25
|18.
|Дженоа
|Заявка
|30
|2
|16
|12
|23 - 47
|22
|19.
|Венеция
|Заявка
|30
|5
|7
|18
|25 - 55
|22
|20.
|Салернитана
|Заявка
|29
|3
|7
|19
|22 - 66
|16
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Интер Милан
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|36 - 13
|33
|2.
|Рома
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|23 - 14
|31
|3.
|Лацио
|Заявка
|15
|9
|4
|2
|35 - 19
|31
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|20 - 9
|30
|5.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|15
|9
|3
|3
|32 - 16
|30
|6.
|Милан
|Заявка
|15
|9
|3
|3
|23 - 12
|30
|7.
|Наполи
|Заявка
|15
|9
|2
|4
|25 - 11
|29
|8.
|Верона
|Заявка
|15
|8
|2
|5
|31 - 20
|26
|9.
|Торино
|Заявка
|15
|7
|4
|4
|27 - 16
|25
|10.
|Болонья
|Заявка
|15
|6
|3
|6
|18 - 18
|21
|11.
|Сассуоло
|Заявка
|15
|5
|5
|5
|23 - 23
|20
|12.
|Удинезе
|Заявка
|14
|4
|7
|3
|19 - 21
|19
|13.
|Аталанта
|Заявка
|14
|4
|6
|4
|24 - 18
|18
|14.
|Специя
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 17
|18
|15.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|3
|8
|23 - 28
|15
|16.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|15
|3
|3
|9
|23 - 38
|12
|17.
|Кальяри
|Заявка
|15
|2
|6
|7
|16 - 26
|12
|18.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|10 - 19
|11
|19.
|Венеция
|Заявка
|15
|2
|4
|9
|15 - 30
|10
|20.
|Салернитана
|Заявка
|15
|1
|5
|9
|12 - 32
|8
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Милан
|Заявка
|15
|11
|3
|1
|33 - 17
|36
|2.
|Наполи
|Заявка
|15
|10
|4
|1
|28 - 11
|34
|3.
|Аталанта
|Заявка
|15
|10
|3
|2
|27 - 13
|33
|4.
|Ювентус
|Заявка
|15
|8
|5
|2
|27 - 17
|29
|5.
|Интер Милан
|Заявка
|14
|7
|6
|1
|26 - 11
|27
|6.
|Сассуоло
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|33 - 28
|23
|7.
|Эмполи
|0:0 Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 17
|22
|8.
|Лацио
|Заявка
|16
|6
|3
|7
|25 - 27
|21
|9.
|Рома
|Заявка
|14
|6
|2
|6
|27 - 21
|20
|10.
|Фиорентина
|0:0 Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 22
|18
|11.
|Верона
|Заявка
|15
|3
|7
|5
|24 - 27
|16
|12.
|Специя
|Заявка
|16
|4
|2
|10
|16 - 37
|14
|13.
|Сампдория
|Заявка
|15
|4
|2
|9
|16 - 23
|14
|14.
|Кальяри
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|12 - 28
|13
|15.
|Торино
|Заявка
|15
|3
|4
|8
|8 - 14
|13
|16.
|Венеция
|Заявка
|15
|3
|3
|9
|10 - 25
|12
|17.
|Болонья
|Заявка
|14
|3
|3
|8
|14 - 26
|12
|18.
|Удинезе
|Заявка
|14
|2
|5
|7
|17 - 25
|11
|19.
|Дженоа
|Заявка
|15
|1
|8
|6
|13 - 28
|11
|20.
|Салернитана
|Заявка
|14
|2
|2
|10
|10 - 34
|8
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- — Лига Европы (Групповой этап)
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Видеотрансляция матча на сайте Liveresult.ru
Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Эмполи
Исход игры
Фиорентина
95.4% (103)
Ничья
4.6% (5)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.34% (57)
Меньше
44.66% (46)
Обе команды забьют
Да
57.28% (59)
Нет
42.72% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
48.1% (52)
1:0 Фиорентина
20.4% (22)
2:0 Фиорентина
17.6% (19)
1:1 Ничья
2.8% (3)
3:1 Фиорентина
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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