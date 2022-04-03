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Италия: Серия A 2021-2022

2021-2022
Фиорентина
0:0
Первый тайм: 18'

Стадион:
Эмполи
0' 18'

Статистика матча

  • 0 Голы 0
  • 1 Удары по воротам 2
  • 3 Удары в створ 0
  • 2 Угловые 0
  • 0 Офсайды 1
  • 2 Нарушения правил 8
  • 0 Жёлтые карточки 0
  • 0 Красные карточки 0
  • 0 Замены 0
  • 57 Владение мячом, % 43

Владение мячом

Прогнозы 108
Фиорентина 95.4% (103)
X 4.6% (5)
Эмполи 0% (0)
Все прогнозы
Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Эмполи
1.60
4.40
6.15
Все Коэффициенты
Новости
1
Терраччиано
Пьетро
23
Венути
Лоренцо
4
Миленкович
Никола
98
Роша
Игор
II
3
Бираги
Кристиано
10
Кастровилли
Гаэтано
18
Торрейра
Лукас
32
Дункан
Альфред
22
Гонсалес
Николас
9
Кабрал
Артур
8
Сапонара
Риккардо
13
Викарио
Гульельмо
30
Стоянович
Петар
26
Тонелли
Лоренцо
33
Луперто
Себастьяно
21
Какаче
Либерато
27
Журковски
Шимон
5
Штулац
Лео
25
Бандинелли
Филиппо
8
Хендерсон
Лиам
11
Ди
Франческо
Федерико
99
Пинамонти
Андреа
Фиорентина
4-3-3
Эмполи
4-3-1-2

История личных встреч

Фиорентина
Эмполи

8 матчей

75%
25%
6 побед 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

37.5%
25%
37.5%
3 победы 2 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
12.5%
12.5%
6 побед 1 ничья 0 побед

4 матча

100%
0 побед 0 ничьих 4 победы

Первый тайм

100%
0 побед 4 ничьи 3 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 5 побед

12 матчей

50%
16.7%
33.3%
6 побед 2 ничьи 4 победы

Первый тайм

25%
50%
25%
3 победы 6 ничьих 3 победы

Второй тайм

50%
8.3%
41.7%
6 побед 1 ничья 5 побед

История матчей

СA
2:1
СA
1:0
СA
3:1
СA
1:2
СA
0:4
СA
2:0
СA
2:2
СA
2:3
СA
1:1
К
2:1
К
1:0
СA
0:2

Бомбардиры внутри турнира

Фиорентина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Влахович Душан 19 (5) 0.63
Торрейра Лукас 4 0.13
Бираги Кристиано 4 (1) 0.13
Бонавентура Джакомо 3 0.1
Соттил Рикардо 3 0.1
Пёнтек Кшиштоф 3 0.1
Гонсалес Николас 2 0.07
Сапонара Риккардо 2 0.07
Мале Юссеф 2 0.07
Кальехон Хосе 1 0.03
Дункан Альфред 1 0.03
Кастровилли Гаэтано 1 0.03
Одриосола Альваро 1 0.03
Кабрал Артур 1 0.03
Амрабат Софьян 1 0.03
Мартинес Лукас II 1 0.03
Миленкович Никола 1 0.03
Пульгар Эрик 0 0
Иконе Жонатан 0 0
Терзич Алекса 0 0
Эмполи
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Пинамонти Андреа 9 (3) 0.29
Байрами Недим 6 (3) 0.19
Журковски Шимон 5 0.16
Ди Франческо Федерико 5 0.16
Бандинелли Филиппо 2 0.06
Романьоли Симоне 2 0.06
Ла Мантия Андреа 2 0.06
Кутроне Патрик 2 0.06
Хендерсон Лиам 1 0.03
Штулац Лео 1 0.03
Стоянович Петар 1 0.03
Риччи Самуэле 1 0.03
Манкузо Леонардо 1 0.03
Хаас Николас 0 0
Луперто Себастьяно 0 0
Марчицца Риккардо 0 0
Паризи Фабьяно 0 0

Карточки

Фиорентина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Миленкович Никола 7 1
Бонавентура Джакомо 6 1
Мартинес Лукас II 7 0
Торрейра Лукас 5 1
Бираги Кристиано 4 1
Одриосола Альваро 4 1
Итальяно Виченцо 4 0
Амрабат Софьян 4 0
Кастровилли Гаэтано 4 0
Соттил Рикардо 2 1
Гонсалес Николас 1 1
Роша Игор II 2 0
Пульгар Эрик 2 0
Влахович Душан 2 0
Мале Юссеф 2 0
Дронговски Бартломей 0 1
Кокорин Александр 1 0
Настасич Матия 1 0
Сапонара Риккардо 1 0
Дункан Альфред 1 0
Венути Лоренцо 1 0
Терзич Алекса 1 0
Эмполи
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Бандинелли Филиппо 8 0
Стоянович Петар 6 0
Луперто Себастьяно 6 0
Исмайли Ардиан 5 0
Паризи Фабьяно 5 0
Тонелли Лоренцо 4 0
Марчицца Риккардо 4 0
Журковски Шимон 4 0
Романьоли Симоне 3 0
Хаас Николас 3 0
Риччи Самуэле 1 1
Вити Маттиа 1 1
Хендерсон Лиам 2 0
Бенасси Марко 2 0
Пинамонти Андреа 2 0
Байрами Недим 2 0
Аслани Кристьян 2 0
Верре Валерио 1 0
Фьямоцци Риккардо 1 0
Ди Франческо Федерико 1 0
Штулац Лео 1 0
Кутроне Патрик 1 0
Какаче Либерато 1 0

Голы по времени матча

Забито

34
19
16 В 1-м тайме 10
18 Во 2-м тайме 9
11 Забивали первыми 8
15 Не забивали 20
3
9%
4
21%
1-15
4
12%
3
16%
16-30
9
26%
3
16%
31-45
6
18%
2
11%
46-60
6
18%
5
26%
61-75
6
18%
2
11%
76-90

Пропущено

14
16
5 В 1-м тайме 8
9 Во 2-м тайме 8
3 Пропускали первыми 5
8 Не пропускали 9
1
7%
5
31%
1-15
1
7%
2
13%
16-30
3
21%
1
6%
31-45
4
29%
3
19%
46-60
3
21%
3
19%
61-75
2
14%
2
13%
76-90

Забито

16
23
4 В 1-м тайме 8
12 Во 2-м тайме 15
7 Забивали первыми 3
18 Не забивали 17
0
0%
1
4%
1-15
1
6%
4
17%
16-30
3
19%
3
13%
31-45
6
38%
5
22%
46-60
2
13%
3
13%
61-75
4
25%
7
30%
76-90

Пропущено

22
38
8 В 1-м тайме 22
14 Во 2-м тайме 16
8 Пропускали первыми 12
14 Не пропускали 15
0
0%
8
21%
1-15
5
23%
4
11%
16-30
3
14%
10
26%
31-45
4
18%
2
5%
46-60
3
14%
9
24%
61-75
7
32%
5
13%
76-90

Забито

50
42
20 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 24
18 Забивали первыми 11
4 Не забивали 7
3
6%
5
12%
1-15
5
10%
7
17%
16-30
12
24%
6
14%
31-45
12
24%
7
17%
46-60
8
16%
8
19%
61-75
10
20%
9
21%
76-90

Пропущено

36
54
13 В 1-м тайме 30
23 Во 2-м тайме 24
11 Пропускали первыми 17
22 Не пропускали 24
1
3%
13
24%
1-15
6
17%
6
11%
16-30
6
17%
11
20%
31-45
8
22%
5
9%
46-60
6
17%
12
22%
61-75
9
25%
7
13%
76-90

Результаты последних матчей

Фиорентина
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Интер Милан - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Болонья 1:0 Фиорентина - Верона 1:1 Фиорентина - Ювентус 0:1
Сассуоло - Фиорентина 2:1 Фиорентина - Аталанта 1:0 Специя - Фиорентина 1:2 Аталанта - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Лацио 0:3 Кальяри - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Дженоа 6:0 Наполи - Фиорентина 2:5 Торино - Фиорентина 4:0 Верона - Фиорентина 1:1 Фиорентина - Сассуоло 2:2 Фиорентина - Беневенто 2:1 Фиорентина - Салернитана 4:0 Болонья - Фиорентина 2:3 Фиорентина - Сампдория 3:1 Эмполи - Фиорентина 2:1
Эмполи
(20 матчей)
20%
40%
40%
4 победы 8 ничьих 8 поражений
Эмполи - Верона 1:1 Милан - Эмполи 1:0 Дженоа - Эмполи 0:0 Эмполи - Ювентус 2:3
Сампдория - Эмполи 2:0 Эмполи - Кальяри 1:1 Болонья - Эмполи 0:0 Эмполи - Рома 2:4 Интер Милан - Эмполи 3:2 Венеция - Эмполи 1:1 Эмполи - Сассуоло 1:5 Лацио - Эмполи 3:3 Эмполи - Милан 2:4 Специя - Эмполи 1:1 Верона - Эмполи 3:4 Наполи - Эмполи 0:1 Эмполи - Удинезе 3:1 Торино - Эмполи 2:2 Эмполи - Фиорентина 2:1 Верона - Эмполи 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 30 20 6 4 56 - 29 66
2. Наполи Заявка 30 19 6 5 53 - 22 63
3. Интер Милан Заявка 29 17 9 3 62 - 24 60
4. Ювентус Заявка 30 17 8 5 47 - 26 59
5. Лацио Заявка 31 15 7 9 60 - 46 52
6. Рома Заявка 30 15 6 9 50 - 35 51
7. Аталанта Заявка 29 14 9 6 51 - 31 51
8. Фиорентина 0:0 Заявка 30 14 6 10 48 - 38 48
9. Сассуоло Заявка 31 11 10 10 56 - 51 43
10. Верона Заявка 30 11 9 10 55 - 47 42
11. Торино Заявка 30 10 8 12 35 - 30 38
12. Эмполи 0:0 Заявка 31 8 10 13 41 - 55 34
13. Болонья Заявка 29 9 6 14 32 - 44 33
14. Специя Заявка 31 9 5 17 32 - 54 32
15. Удинезе Заявка 28 6 12 10 36 - 46 30
16. Сампдория Заявка 30 8 5 17 39 - 51 29
17. Кальяри Заявка 30 5 10 15 28 - 54 25
18. Дженоа Заявка 30 2 16 12 23 - 47 22
19. Венеция Заявка 30 5 7 18 25 - 55 22
20. Салернитана Заявка 29 3 7 19 22 - 66 16
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Интер Милан Заявка 15 10 3 2 36 - 13 33
2. Рома Заявка 16 9 4 3 23 - 14 31
3. Лацио Заявка 15 9 4 2 35 - 19 31
4. Ювентус Заявка 15 9 3 3 20 - 9 30
5. Фиорентина 0:0 Заявка 15 9 3 3 32 - 16 30
6. Милан Заявка 15 9 3 3 23 - 12 30
7. Наполи Заявка 15 9 2 4 25 - 11 29
8. Верона Заявка 15 8 2 5 31 - 20 26
9. Торино Заявка 15 7 4 4 27 - 16 25
10. Болонья Заявка 15 6 3 6 18 - 18 21
11. Сассуоло Заявка 15 5 5 5 23 - 23 20
12. Удинезе Заявка 14 4 7 3 19 - 21 19
13. Аталанта Заявка 14 4 6 4 24 - 18 18
14. Специя Заявка 15 5 3 7 16 - 17 18
15. Сампдория Заявка 15 4 3 8 23 - 28 15
16. Эмполи 0:0 Заявка 15 3 3 9 23 - 38 12
17. Кальяри Заявка 15 2 6 7 16 - 26 12
18. Дженоа Заявка 15 1 8 6 10 - 19 11
19. Венеция Заявка 15 2 4 9 15 - 30 10
20. Салернитана Заявка 15 1 5 9 12 - 32 8
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Милан Заявка 15 11 3 1 33 - 17 36
2. Наполи Заявка 15 10 4 1 28 - 11 34
3. Аталанта Заявка 15 10 3 2 27 - 13 33
4. Ювентус Заявка 15 8 5 2 27 - 17 29
5. Интер Милан Заявка 14 7 6 1 26 - 11 27
6. Сассуоло Заявка 16 6 5 5 33 - 28 23
7. Эмполи 0:0 Заявка 16 5 7 4 18 - 17 22
8. Лацио Заявка 16 6 3 7 25 - 27 21
9. Рома Заявка 14 6 2 6 27 - 21 20
10. Фиорентина 0:0 Заявка 15 5 3 7 16 - 22 18
11. Верона Заявка 15 3 7 5 24 - 27 16
12. Специя Заявка 16 4 2 10 16 - 37 14
13. Сампдория Заявка 15 4 2 9 16 - 23 14
14. Кальяри Заявка 15 3 4 8 12 - 28 13
15. Торино Заявка 15 3 4 8 8 - 14 13
16. Венеция Заявка 15 3 3 9 10 - 25 12
17. Болонья Заявка 14 3 3 8 14 - 26 12
18. Удинезе Заявка 14 2 5 7 17 - 25 11
19. Дженоа Заявка 15 1 8 6 13 - 28 11
20. Салернитана Заявка 14 2 2 10 10 - 34 8
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  • До матча
  • Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Artemio Franchi, Firenze. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы 108
Фиорентина 95.4% (103)
X 4.6% (5)
Эмполи 0% (0)
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Прогноз на матч от Liveresult
Лучшие коэффициенты
Фиорентина
Ничья
Эмполи
1.60
4.40
6.15
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Прогнозы на матч Фиорентина 0:0 Эмполи

Исход игры
Фиорентина
95.4% (103)
Ничья
4.6% (5)
Эмполи
0% (0)
Тотал 2.5
Больше
55.34% (57)
Меньше
44.66% (46)
Обе команды забьют
Да
57.28% (59)
Нет
42.72% (44)
Популярный счёт
2:1 Фиорентина
48.1% (52)
1:0 Фиорентина
20.4% (22)
2:0 Фиорентина
17.6% (19)
1:1 Ничья
2.8% (3)
3:1 Фиорентина
2.8% (3)
0:0 Ничья
1.9% (2)
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