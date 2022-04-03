Первый тайм

18' Хендерсон Лиам оказался в свободной зоне с мячом но, нанес неточный удар. Мог бы и получше сыграть.

18' Голкипер мог бы сыграть и получше

18' Штулац Лео навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара

15' Миленкович Никола бьет головой по воротам, но вратарь делает сейв

14' Тонелли Лоренцо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...

13' Матч возобновлен

13' Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.

12' Матч возобновлен

11' Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.

10' Журковски Шимон из команды Эмполи делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.

10' Эмполи выполняет удар от ворот.

9' Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Викарио Гульельмо из команды Эмполи

9' Хороший удар издали нанес Бираги Кристиано , но отличный сейв сделал Гульельмо Викарио. Угловой.

8' Луперто Себастьяно выносит мяч и сбавляет давление на ворота

8' Фиорентина выполняет удар от ворот.

8' Пинамонти Андреа из команды Эмполи наносит удар из-за пределов штрафной площадки, но мяч прошел сильно мимо ворот.

5' Викарио Гульельмо взял и забрал мяч на выходе

4' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на своей половине поля

4' Хорошую попытку сделал Гонсалес Николас . Удар в створ, но вратарь начеку

4' Отличные скиллы показывает Гонсалес Николас , обводя своих соперников

4' Фиорентина вбрасывает мяч с правой стороны на чужой половине поля

1' Эмполи вбрасывает мяч с левой стороны на чужой половине поля

1' Поле сегодня находится в отличном состоянии, одно удовольствие играть

1' Идеальный солнечный день для футбола

1' Фиорентина начинает с центра поля