Италия: Серия B 2021-2022
2:1
Конец матча
Стадион: Джованни Цини
20' Желтая карточкаДи Дженнаро Маттео
1:0
28' ГолСтриццоло Лука
30' Желтая карточкаГондо Седрик
44' Вторая желтая карточкаГондо Седрик
2:0
47' ГолГаэтано Джанлука
2:1
49' ГолПаломби Симоне
64' Желтая карточкаБуонаюто Кристиан
70' Желтая карточкаДзанимачча Лука
90' Желтая карточкаКолай Аристиди
Ход матча
28'
1:0
30'
44'
47'
49'
70'
90'
Статистика матча
-
4 Удары по воротам 9
-
6 Удары в створ 3
-
6 Угловые 2
-
1 Офсайды 3
-
20 Нарушения правил 11
-
37 Владение мячом, % 63
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
99 Рафья ХамзаНападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Пеккья Фабио
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Лонго Морено
История личных встреч
Кремонезе
Алессандрия
4 матча
50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед
Второй тайм
75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед
5 матчей
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
Первый тайм
100%
0 побед 5 ничьих 1 победа
Второй тайм
40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы
9 матчей
22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы
Первый тайм
88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа
Второй тайм
33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Кремонезе
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Чофани Даниэль
|8 (2)
|0.24
|Буонаюто Кристиан
|7
|0.21
|Дзанимачча Лука
|7
|0.21
|Гаэтано Джанлука
|5
|0.15
|Стриццоло Лука
|4
|0.12
|Баэс Хайме
|4
|0.12
|Фаджоли Николо
|3
|0.09
|Ди Кармине Самуэль
|3
|0.09
|Валери Эмануэле
|3
|0.09
|Видо Лука
|3
|0.09
|Вальцания Лука
|1
|0.03
|Гондо Седрик
|1
|0.03
|Кастаньетти Микеле
|0
|0
|Карнесекки Марко
|0
|0
|Бьянкетти Маттео
|0
|0
|Околи Меме
|0
|0
Алессандрия
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Корацца Симоне
|10 (2)
|0.3
|Ди Дженнаро Маттео
|3
|0.09
|Лунетта Габриэль
|3
|0.09
|Кьярелло Риккардо
|3
|0.09
|Казарини Федерико
|2
|0.06
|Маркони Микеле
|2 (1)
|0.06
|Паломби Симоне
|2
|0.06
|Арригини Андреа
|1
|0.03
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0.03
|Ба Абу
|1
|0.03
|Престиа Джузеппе
|1
|0.03
|Мантовани Валерио
|1
|0.03
|Колай Аристиди
|1
|0.03
|Фаббрини Диего
|0
|0
|Пароди Лука
|0
|0
|Орландо Франческо
|0
|0
|Миланезе Томмазо
|0
|0
Карточки
Кремонезе
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кастаньетти Микеле
|9
|0
|Серникола Леонардо
|7
|0
|Валери Эмануэле
|7
|0
|Бьянкетти Маттео
|6
|0
|Околи Меме
|6
|0
|Вальцания Лука
|5
|0
|Фаджоли Николо
|5
|0
|Баэс Хайме
|3
|1
|Дзанимачча Лука
|4
|0
|Гаэтано Джанлука
|4
|0
|Гондо Седрик
|2
|1
|Стриццоло Лука
|3
|0
|Видо Лука
|3
|0
|Ди Кармине Самуэль
|1
|1
|Крешенци Алессандро
|1
|1
|Чофани Даниэль
|2
|0
|Дели Франческо
|2
|0
|Рафья Хамза
|2
|0
|Бартоломей Паоло
|1
|0
|Буонаюто Кристиан
|1
|0
|Касасола Тиаго
|1
|0
|Мерони Андреа
|1
|0
|Раванелли Лука
|1
|0
|Dennis Politic
|1
|0
Алессандрия
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Ди Дженнаро Маттео
|10
|1
|Лунетта Габриэль
|7
|1
|Ба Абу
|6
|1
|Казарини Федерико
|5
|0
|Престиа Джузеппе
|5
|0
|Кьярелло Риккардо
|5
|0
|Бенедетти Симоне
|4
|0
|Пароди Лука
|4
|0
|Мантовани Валерио
|4
|0
|Пьероцци Эдоардо
|4
|0
|Корацца Симоне
|3
|0
|Бегетто Андреа
|3
|0
|Паломби Симоне
|3
|0
|Миланезе Томмазо
|3
|0
|Маттьелло Федерико
|1
|1
|Маркони Микеле
|2
|0
|Фаббрини Диего
|2
|0
|Колай Аристиди
|2
|0
|Челезия Кристиан
|2
|0
|Мустаккьо Маттиа
|1
|0
|Писсери Маттео
|1
|0
|Арригини Андреа
|1
|0
|Бруччини Мирко
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Орландо Франческо
|1
|0
|Крисанто Лоренцо
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
29
18
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
1
3%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
5
17%
7
39%
31-45
10
34%
3
17%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
3
10%
2
11%
76-90
Пропущено
16
32
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
13%
5
16%
1-15
3
19%
6
19%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
3
19%
6
19%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
11
34%
76-90
Забито
22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
6
27%
4
27%
31-45
4
18%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90
Пропущено
14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
8
38%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90
Забито
51
33
21 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
4
8%
2
6%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
11
22%
11
33%
31-45
14
27%
7
21%
46-60
10
20%
3
9%
61-75
6
12%
5
15%
76-90
Пропущено
30
53
13 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
4
13%
8
15%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
5
17%
9
17%
46-60
5
17%
6
11%
61-75
7
23%
15
28%
76-90
Результаты последних матчей
Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Алессандрия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0
Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|11.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|12.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3