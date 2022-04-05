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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Кремонезе
2:1
Конец матча

Стадион:
Алессандрия
0'
20' Желтая карточка
Ди Дженнаро Маттео
1:0
28' Гол
Стриццоло Лука
30' Желтая карточка
Гондо Седрик
44' Вторая желтая карточка
Гондо Седрик
2:0
47' Гол
Гаэтано Джанлука
2:1
49' Гол
Паломби Симоне
64' Желтая карточка
Буонаюто Кристиан
70' Желтая карточка
Дзанимачча Лука
90' Желтая карточка
Колай Аристиди
90'+6
12
Карнесекки
Марко
5
Касасола
Тиаго
13
Мерони
Андреа
6
Раванелли
Лука
17
Серникола
Леонардо
14
Вальцания
Лука
70
Гаэтано
Джанлука
7
Баэс
Хайме
11
Стриццоло
Лука
10
Буонаюто
Кристиан
8
Гондо
Седрик
12
Писсери
Маттео
30
Ди
Дженнаро
Маттео
19
Престиа
Джузеппе
7
Пароди
Лука
11
Маттьелло
Федерико
21
Казарини
Федерико
62
Миланезе
Томмазо
17
Мустаккьо
Маттиа
4
Кьярелло
Риккардо
29
Паломби
Симоне
18
Корацца
Симоне
Кремонезе
4-2-3-1
Алессандрия
3-4-2-1

История личных встреч

Кремонезе
Алессандрия

4 матча

50%
50%
2 победы 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

75%
25%
0 побед 3 ничьи 0 побед

Второй тайм

75%
25%
3 победы 1 ничья 0 побед

5 матчей

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

Первый тайм

100%
0 побед 5 ничьих 1 победа

Второй тайм

40%
60%
0 побед 2 ничьи 3 победы

9 матчей

22.2%
44.4%
33.4%
2 победы 4 ничьи 3 победы

Первый тайм

88.9%
11.1%
0 побед 8 ничьих 1 победа

Второй тайм

33.3%
33.3%
33.4%
3 победы 3 ничьи 3 победы

История матчей

СB
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
ЛП
2:1
ЛП
0:0
ЛП
1:0
ЛП
1:0
ЛП
1:1
СCA
1:1

Бомбардиры внутри турнира

Кремонезе
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Чофани Даниэль 8 (2) 0.24
Буонаюто Кристиан 7 0.21
Дзанимачча Лука 7 0.21
Гаэтано Джанлука 5 0.15
Стриццоло Лука 4 0.12
Баэс Хайме 4 0.12
Фаджоли Николо 3 0.09
Ди Кармине Самуэль 3 0.09
Валери Эмануэле 3 0.09
Видо Лука 3 0.09
Вальцания Лука 1 0.03
Гондо Седрик 1 0.03
Кастаньетти Микеле 0 0
Карнесекки Марко 0 0
Бьянкетти Маттео 0 0
Околи Меме 0 0
Алессандрия
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Корацца Симоне 10 (2) 0.3
Ди Дженнаро Маттео 3 0.09
Лунетта Габриэль 3 0.09
Кьярелло Риккардо 3 0.09
Казарини Федерико 2 0.06
Маркони Микеле 2 (1) 0.06
Паломби Симоне 2 0.06
Арригини Андреа 1 0.03
Мустаккьо Маттиа 1 0.03
Ба Абу 1 0.03
Престиа Джузеппе 1 0.03
Мантовани Валерио 1 0.03
Колай Аристиди 1 0.03
Фаббрини Диего 0 0
Пароди Лука 0 0
Орландо Франческо 0 0
Миланезе Томмазо 0 0

Карточки

Кремонезе
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кастаньетти Микеле 9 0
Серникола Леонардо 7 0
Валери Эмануэле 7 0
Бьянкетти Маттео 6 0
Околи Меме 6 0
Вальцания Лука 5 0
Фаджоли Николо 5 0
Баэс Хайме 3 1
Дзанимачча Лука 4 0
Гаэтано Джанлука 4 0
Гондо Седрик 2 1
Стриццоло Лука 3 0
Видо Лука 3 0
Ди Кармине Самуэль 1 1
Крешенци Алессандро 1 1
Чофани Даниэль 2 0
Дели Франческо 2 0
Рафья Хамза 2 0
Бартоломей Паоло 1 0
Буонаюто Кристиан 1 0
Касасола Тиаго 1 0
Мерони Андреа 1 0
Раванелли Лука 1 0
Dennis Politic 1 0
Алессандрия
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Ди Дженнаро Маттео 10 1
Лунетта Габриэль 7 1
Ба Абу 6 1
Казарини Федерико 5 0
Престиа Джузеппе 5 0
Кьярелло Риккардо 5 0
Бенедетти Симоне 4 0
Пароди Лука 4 0
Мантовани Валерио 4 0
Пьероцци Эдоардо 4 0
Корацца Симоне 3 0
Бегетто Андреа 3 0
Паломби Симоне 3 0
Миланезе Томмазо 3 0
Маттьелло Федерико 1 1
Маркони Микеле 2 0
Фаббрини Диего 2 0
Колай Аристиди 2 0
Челезия Кристиан 2 0
Мустаккьо Маттиа 1 0
Писсери Маттео 1 0
Арригини Андреа 1 0
Бруччини Мирко 1 0
Кокколо Лука 1 0
Орландо Франческо 1 0
Крисанто Лоренцо 1 0

Голы по времени матча

Забито

29
18
9 В 1-м тайме 12
20 Во 2-м тайме 6
10 Забивали первыми 4
18 Не забивали 24
1
3%
2
11%
1-15
3
10%
3
17%
16-30
5
17%
7
39%
31-45
10
34%
3
17%
46-60
7
24%
1
6%
61-75
3
10%
2
11%
76-90

Пропущено

16
32
7 В 1-м тайме 12
9 Во 2-м тайме 20
6 Пропускали первыми 12
12 Не пропускали 15
2
13%
5
16%
1-15
3
19%
6
19%
16-30
2
13%
1
3%
31-45
3
19%
6
19%
46-60
2
13%
3
9%
61-75
4
25%
11
34%
76-90

Забито

22
15
12 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Забивали первыми 10
22 Не забивали 20
3
14%
0
0%
1-15
3
14%
2
13%
16-30
6
27%
4
27%
31-45
4
18%
4
27%
46-60
3
14%
2
13%
61-75
3
14%
3
20%
76-90

Пропущено

14
21
6 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 10
8 Пропускали первыми 6
11 Не пропускали 12
2
14%
3
14%
1-15
2
14%
0
0%
16-30
2
14%
8
38%
31-45
2
14%
3
14%
46-60
3
21%
3
14%
61-75
3
21%
4
19%
76-90

Забито

51
33
21 В 1-м тайме 18
30 Во 2-м тайме 15
17 Забивали первыми 14
7 Не забивали 11
4
8%
2
6%
1-15
6
12%
5
15%
16-30
11
22%
11
33%
31-45
14
27%
7
21%
46-60
10
20%
3
9%
61-75
6
12%
5
15%
76-90

Пропущено

30
53
13 В 1-м тайме 23
17 Во 2-м тайме 30
14 Пропускали первыми 18
23 Не пропускали 27
4
13%
8
15%
1-15
5
17%
6
11%
16-30
4
13%
9
17%
31-45
5
17%
9
17%
46-60
5
17%
6
11%
61-75
7
23%
15
28%
76-90

Результаты последних матчей

Кремонезе
(20 матчей)
60%
25%
15%
12 побед 5 ничьих 3 поражения
Кремонезе - Реджина 1:1 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Порденоне 2:1 Пиза - Кремонезе 3:0
Кремонезе - Брешия 2:1 Беневенто - Кремонезе 1:1 Тернана - Кремонезе 1:2 Кремонезе - Виченца Виртус 0:0 Перуджа - Кремонезе 0:0 Кремонезе - Парма 3:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Монца 3:2 Лечче - Кремонезе 2:1 Кремонезе - Комо 2:0 Асколи - Кремонезе 1:4 Кремонезе - Кротоне 3:2 Козенца - Кремонезе 0:2 Кремонезе - Фрозиноне 1:1 Алессандрия - Кремонезе 1:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Алессандрия
(20 матчей)
20%
30%
50%
4 победы 6 ничьих 10 поражений
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Монца 0:3 Фрозиноне - Алессандрия 3:0
Кротоне - Алессандрия 0:0 Алессандрия - Комо 1:1 Козенца - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Перуджа 1:2 Асколи - Алессандрия 3:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Брешия - Алессандрия 1:1 Алессандрия - Пиза 1:1 Виченца Виртус - Алессандрия 2:1 Алессандрия - Беневенто 2:0 Алессандрия - Парма 0:2 Реджина - Алессандрия 0:4 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Порденоне - Алессандрия 2:0 Алессандрия - Кремонезе 1:0 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
11. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
12. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
13. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
19. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 46'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Желтая карточка
    44'
    [player1] получил желтую карточку от судьи
  • 44'
    Гондо Седрик получает вторую желтую карточку. Удаление.
  • Желтая карточка
    30'
    Гондо Седрик получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    28'
    Г О О О О Л - Стриццоло Лука бьет в цель!
  • Желтая карточка
    20'
    Ди Дженнаро Маттео получил желтую карточку от судьи
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Кремонезе 2:1 Алессандрия онлайн

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