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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Реджина
0:3
Конец матча

Стадион:
Беневенто
0'
0:1
21' Гол
Инсинье Роберто
0:2
79' Гол
Форте Франческо
86' Желтая карточка
Ди Кьяра Джанлука
89' Желтая карточка
Петриччоне Якопо
90' Желтая карточка
Фольякко Алессандро
90' Желтая карточка
Фолоруншо Майкл
0:3
90' Гол
Мончини Габриэле
90'+8
63
Турати
Стефано
6
Лояконо
Джузеппе
2
Амионе
Бруно
17
Ди
Кьяра
Джанлука
20
Купиш
Томаш
7
Менез
Жереми
8
Кризетиг
Лоренцо
72
Кортиновис
Алессандро
27
Адьяпонг
Клод
90
Фолоруншо
Майкл
16
Галабинов
Андрей
29
Палеари
Альберто
7
Элия
Сальваторе
14
Фольякко
Алессандро
93
Барба
Федерико
3
Летиция
Гаэтано
23
Ионице
Артур
5
Кало
Джакомо
4
Акампора
Дженнаро
19
Инсинье
Роберто
88
Форте
Франческо
16
Импрота
Риккардо
Реджина
3-5-2
Беневенто
4-3-3

История личных встреч

Реджина
Беневенто

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

3 матча

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 3 победы

История матчей

СB
4:0
ТМС
2:1
ЛП
4:0

Бомбардиры внутри турнира

Реджина
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Галабинов Андрей 9 (4) 0.27
Монтальто Адриано 5 (1) 0.15
Менез Жереми 5 0.15
Ривас Ригоберто 2 0.06
Ди Кьяра Джанлука 1 0.03
Белломо Никола 1 0.03
Кортиновис Алессандро 1 0.03
Бьянки Николо 1 0.03
Хетемай Перпарим 1 0.03
Ломбарди Кристиано 1 0.03
Тумминелло Марко 1 0.03
Фолоруншо Майкл 1 (1) 0.03
Риччи Федерико 0 0
Лариби Карим 0 0
Беневенто
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Лападула Джанлука 10 (2) 0.31
Инсинье Роберто 7 (2) 0.22
Тельо Андрес 7 0.22
Форте Франческо 7 (3) 0.22
Импрота Риккардо 4 0.13
Мончини Габриэле 4 0.13
Акампора Дженнаро 2 0.06
Ионице Артур 2 0.06
Барба Федерико 2 0.06
Ди Серио Джузеппе 2 0.06
Летиция Гаэтано 1 0.03
Фулон Дам 1 0.03
Сау Марко 1 0.03
Вивиани Маттиа 1 0.03
Элия Сальваторе 1 0.03
Кало Джакомо 0 0
Машанджело Эдоардо 0 0

Карточки

Реджина
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Кризетиг Лоренцо 11 0
Ционек Тьяго 9 1
Ди Кьяра Джанлука 10 0
Бьянки Николо 9 0
Хетемай Перпарим 7 0
Менез Жереми 5 1
Белломо Никола 5 1
Монтальто Адриано 5 0
Лояконо Джузеппе 5 0
Риччи Федерико 4 0
Фолоруншо Майкл 4 0
Ставропулос Димитрис 4 0
Амионе Бруно 4 0
Реджини Васко 3 0
Ривас Ригоберто 3 0
Federico Giraudo 2 0
Адьяпонг Клод 2 0
Кортиновис Алессандро 2 0
Микай Алессандро 0 1
Купиш Томаш 1 0
Лакичевич Иван 1 0
Тумминелло Марко 1 0
Льотти Даниэле 1 0
Беневенто
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Тельо Андрес 8 1
Акампора Дженнаро 7 0
Глик Камил 3 2
Вивиани Маттиа 5 0
Ионице Артур 4 0
Летиция Гаэтано 4 0
Барба Федерико 4 0
Кало Джакомо 4 0
Импрота Риккардо 3 0
Фариас Диего 1 1
Лападула Джанлука 2 0
Инсинье Роберто 2 0
Форте Франческо 2 0
Фольякко Алессандро 2 0
Петриччоне Якопо 2 0
Палеари Альберто 2 0
Фулон Дам 2 0
Элия Сальваторе 2 0
Мончини Габриэле 1 0
Вокич Деян 1 0
Гьямфи Брайт 1 0
Талия Анджело 1 0

Голы по времени матча

Забито

17
20
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
7
35%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
1
6%
3
15%
76-90

Пропущено

20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
29%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
4
29%
76-90

Забито

13
34
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
15%
5
15%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
4
31%
5
15%
31-45
2
15%
6
18%
46-60
1
8%
7
21%
61-75
3
23%
6
18%
76-90

Пропущено

19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
6
35%
31-45
6
32%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
1
5%
4
24%
76-90

Забито

30
54
16 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
4
13%
6
11%
1-15
4
13%
12
22%
16-30
8
27%
9
17%
31-45
4
13%
9
17%
46-60
6
20%
9
17%
61-75
4
13%
9
17%
76-90

Пропущено

39
31
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
4
10%
6
19%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
5
13%
10
32%
31-45
9
23%
5
16%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
8
21%
8
26%
76-90

Результаты последних матчей

Реджина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1
Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1
Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
11. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
12. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
13. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
19. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    21'
    Г О О О О Л - Инсинье Роберто бьет в цель!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч Реджина 0:3 Беневенто онлайн

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