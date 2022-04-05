Италия: Серия B 2021-2022
0:3
Конец матча
Стадион: Оресте Гранильо
0:1
21' ГолИнсинье Роберто
0:2
79' ГолФорте Франческо
86' Желтая карточкаДи Кьяра Джанлука
89' Желтая карточкаПетриччоне Якопо
90' Желтая карточкаФольякко Алессандро
90' Желтая карточкаФолоруншо Майкл
0:3
90' ГолМончини Габриэле
Ход матча
21'
0:1
79'
0:2
89'
90'
90'
0:3
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
5 Удары в створ 8
-
5 Угловые 5
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 19
-
45 Владение мячом, % 55
20
Купиш
Томаш
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
20 Купиш ТомашПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
29 Айя РамзиЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
19 Денис ХерманНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Стеллоне Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
23 Ионице АртурПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
18 Фулон ДамПолузащитник
- Полузащитник
-
11 Фариас ДиегоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
25 Сау МаркоНападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Fabio Caserta
История личных встреч
Реджина
Беневенто
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
3 матча
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 2 победы
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 3 победы
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Реджина
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Галабинов Андрей
|9 (4)
|0.27
|Монтальто Адриано
|5 (1)
|0.15
|Менез Жереми
|5
|0.15
|Ривас Ригоберто
|2
|0.06
|Ди Кьяра Джанлука
|1
|0.03
|Белломо Никола
|1
|0.03
|Кортиновис Алессандро
|1
|0.03
|Бьянки Николо
|1
|0.03
|Хетемай Перпарим
|1
|0.03
|Ломбарди Кристиано
|1
|0.03
|Тумминелло Марко
|1
|0.03
|Фолоруншо Майкл
|1 (1)
|0.03
|Риччи Федерико
|0
|0
|Лариби Карим
|0
|0
Беневенто
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Лападула Джанлука
|10 (2)
|0.31
|Инсинье Роберто
|7 (2)
|0.22
|Тельо Андрес
|7
|0.22
|Форте Франческо
|7 (3)
|0.22
|Импрота Риккардо
|4
|0.13
|Мончини Габриэле
|4
|0.13
|Акампора Дженнаро
|2
|0.06
|Ионице Артур
|2
|0.06
|Барба Федерико
|2
|0.06
|Ди Серио Джузеппе
|2
|0.06
|Летиция Гаэтано
|1
|0.03
|Фулон Дам
|1
|0.03
|Сау Марко
|1
|0.03
|Вивиани Маттиа
|1
|0.03
|Элия Сальваторе
|1
|0.03
|Кало Джакомо
|0
|0
|Машанджело Эдоардо
|0
|0
Карточки
Реджина
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Кризетиг Лоренцо
|11
|0
|Ционек Тьяго
|9
|1
|Ди Кьяра Джанлука
|10
|0
|Бьянки Николо
|9
|0
|Хетемай Перпарим
|7
|0
|Менез Жереми
|5
|1
|Белломо Никола
|5
|1
|Монтальто Адриано
|5
|0
|Лояконо Джузеппе
|5
|0
|Риччи Федерико
|4
|0
|Фолоруншо Майкл
|4
|0
|Ставропулос Димитрис
|4
|0
|Амионе Бруно
|4
|0
|Реджини Васко
|3
|0
|Ривас Ригоберто
|3
|0
|Federico Giraudo
|2
|0
|Адьяпонг Клод
|2
|0
|Кортиновис Алессандро
|2
|0
|Микай Алессандро
|0
|1
|Купиш Томаш
|1
|0
|Лакичевич Иван
|1
|0
|Тумминелло Марко
|1
|0
|Льотти Даниэле
|1
|0
Беневенто
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Тельо Андрес
|8
|1
|Акампора Дженнаро
|7
|0
|Глик Камил
|3
|2
|Вивиани Маттиа
|5
|0
|Ионице Артур
|4
|0
|Летиция Гаэтано
|4
|0
|Барба Федерико
|4
|0
|Кало Джакомо
|4
|0
|Импрота Риккардо
|3
|0
|Фариас Диего
|1
|1
|Лападула Джанлука
|2
|0
|Инсинье Роберто
|2
|0
|Форте Франческо
|2
|0
|Фольякко Алессандро
|2
|0
|Петриччоне Якопо
|2
|0
|Палеари Альберто
|2
|0
|Фулон Дам
|2
|0
|Элия Сальваторе
|2
|0
|Мончини Габриэле
|1
|0
|Вокич Деян
|1
|0
|Гьямфи Брайт
|1
|0
|Талия Анджело
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
17
20
9 В 1-м тайме 12
8 Во 2-м тайме 8
8 Забивали первыми 9
23 Не забивали 20
2
12%
1
5%
1-15
3
18%
7
35%
16-30
4
24%
4
20%
31-45
2
12%
3
15%
46-60
5
29%
29%
2
10%
61-75
1
6%
3
15%
76-90
Пропущено
20
14
9 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 6
7 Пропускали первыми 7
11 Не пропускали 10
2
10%
4
29%
1-15
3
15%
0
0%
16-30
4
20%
4
29%
31-45
3
15%
2
14%
46-60
1
5%
0
0%
61-75
7
35%
4
29%
76-90
Забито
13
34
7 В 1-м тайме 15
6 Во 2-м тайме 19
6 Забивали первыми 8
23 Не забивали 21
2
15%
5
15%
1-15
1
8%
5
15%
16-30
4
31%
5
15%
31-45
2
15%
6
18%
46-60
1
8%
7
21%
61-75
3
23%
6
18%
76-90
Пропущено
19
17
8 В 1-м тайме 8
11 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
12 Не пропускали 9
2
11%
2
12%
1-15
5
26%
0
0%
16-30
1
5%
6
35%
31-45
6
32%
3
18%
46-60
4
21%
2
12%
61-75
1
5%
4
24%
76-90
Забито
30
54
16 В 1-м тайме 27
14 Во 2-м тайме 27
14 Забивали первыми 17
13 Не забивали 9
4
13%
6
11%
1-15
4
13%
12
22%
16-30
8
27%
9
17%
31-45
4
13%
9
17%
46-60
6
20%
9
17%
61-75
4
13%
9
17%
76-90
Пропущено
39
31
17 В 1-м тайме 16
22 Во 2-м тайме 15
16 Пропускали первыми 12
23 Не пропускали 19
4
10%
6
19%
1-15
8
21%
0
0%
16-30
5
13%
10
32%
31-45
9
23%
5
16%
46-60
5
13%
2
6%
61-75
8
21%
8
26%
76-90
Результаты последних матчей
Реджина
(20 матчей)
30%
20%
50%
6 побед 4 ничьи 10 поражений
Кремонезе - Реджина 1:1 Реджина - Козенца 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0 Реджина - Перуджа 0:1
Парма - Реджина 1:1 Реджина - Виченца Виртус 3:1 Реджина - Пиза 1:0 Фрозиноне - Реджина 3:0 Реджина - Порденоне 2:0 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Реджина - Кротоне 1:0 Тернана - Реджина 2:0 Монца - Реджина 1:0 Реджина - Брешия 0:2 Комо - Реджина 1:1 Реджина - Алессандрия 0:4 Лечче - Реджина 2:0 Реджина - Асколи 1:2 Беневенто - Реджина 4:0 Реджина - Кремонезе 1:2
Беневенто
(20 матчей)
50%
25%
25%
10 побед 5 ничьих 5 поражений
Беневенто - Пиза 5:1 Фрозиноне - Беневенто 2:0 Брешия - Беневенто 2:2 Беневенто - Кротоне 3:1
Беневенто - Кремонезе 1:1 Перуджа - Беневенто 0:1 Беневенто - Комо 5:0 Читтаделла - Беневенто 0:1 Беневенто - Асколи 0:2 Лечче - Беневенто 1:1 Беневенто - Парма 0:0 Алессандрия - Беневенто 2:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Беневенто - Монца 3:1 Фиорентина - Беневенто 2:1 Тернана - Беневенто 0:2 Беневенто - Порденоне 2:1 Виченца Виртус - Беневенто 2:3 Беневенто - Реджина 4:0 Пиза - Беневенто 1:0
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|11.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|12.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3