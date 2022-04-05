Италия: Серия B 2021-2022
2:2
Конец матча
Стадион: Паоло Мацца
0:0
2' Не забитый пенальтиМанкозу Марко
9' Желтая карточкаТрипальделли Алессандро
0:1
41' ГолКампорезе Микеле
1:1
46' ГолДикманн Лоренцо
1:2
49' ГолКасо Джузеппе
59' Желтая карточкаЛарривей Хоакин
62' Желтая карточкаКарраро Марко
68' Вторая желтая карточкаЛарривей Хоакин
74' Желтая карточкаДикманн Лоренцо
81' Желтая карточкаМатосевич Кристьян
90' Желтая карточкаВентури Майкл
2:2
90' ГолЭспозито Сальваторе
90' Красная карточкаКампорезе Микеле
Ход матча
2'
0:0
41'
0:1
46'
1:1
49'
1:2
59'
62'
68'
74'
90'
90'
90'
Статистика матча
-
3 Удары по воротам 4
-
6 Удары в створ 3
-
5 Угловые 1
-
2 Офсайды 3
-
13 Нарушения правил 10
-
68 Владение мячом, % 32
28
Видо
Лука
92
Шитум
Марио
95
Лора
Гаэтан
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
28 Видо ЛукаНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
22 Тиам ДембаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
32 Пинато МаркоПолузащитник
- Полузащитник
-
19 Мора ЛукаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Вентурато Роберто
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
92 Шитум МариоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
95 Лора ГаэтанНападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
18 Си СанасиПолузащитник
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Бизоли Пьерпаоло
История личных встреч
СПАЛ 2013
Козенца
2 матча
50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед
Первый тайм
50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед
Второй тайм
100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 1 ничья 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
3 матча
33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед
Первый тайм
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Второй тайм
66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
СПАЛ 2013
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Манкозу Марко
|6 (1)
|0.18
|Коломбо Лоренцо
|6
|0.18
|Мелькьорри Федерико
|5
|0.15
|Вивиани Федерико
|4
|0.12
|Видо Лука
|3
|0.09
|Дикманн Лоренцо
|2
|0.06
|Эспозито Сальваторе
|2 (1)
|0.06
|Да Рива Якопо
|2
|0.06
|Росси Джузеппе
|2
|0.06
|Капрадосси Элио
|2
|0.06
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0.06
|Сек Демба
|1
|0.03
|Финотто Маттиа
|1
|0.03
|Мора Лука
|0
|0
|Дзанеллато Никколо
|0
|0
|Д'Орацио Людовико
|0
|0
Козенца
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Касо Джузеппе
|5
|0.16
|Гори Габриэле
|5 (1)
|0.16
|Миллико Винченцо
|3
|0.09
|Кампорезе Микеле
|3
|0.09
|Ларривей Хоакин
|3 (2)
|0.09
|Шитум Марио
|2
|0.06
|Карраро Марко
|2
|0.06
|Льотти Даниэле
|1
|0.03
|Лора Гаэтан
|1
|0.03
|Риджионе Микеле
|1
|0.03
|Тиритиельо Андреа
|1
|0.03
|Пальмьеро Лука
|0
|0
|Корси Анджело
|0
|0
|Христов Андреа
|0
|0
|Валлоккия Андреа
|0
|0
|Вока Идриз
|0
|0
|Флоренци Альдо
|0
|0
Карточки
СПАЛ 2013
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Коломбо Лоренцо
|8
|1
|Вивиани Федерико
|6
|1
|Дикманн Лоренцо
|5
|1
|Селия Раффаэле
|6
|0
|Трипальделли Алессандро
|5
|0
|Викари Франческо
|3
|1
|Манкозу Марко
|4
|0
|Мора Лука
|4
|0
|Крочата Джованни
|4
|0
|Эспозито Сальваторе
|4
|0
|Да Рива Якопо
|4
|0
|Капрадосси Элио
|3
|0
|Видо Лука
|2
|0
|Латте Лат Эммануэль
|2
|0
|Сек Демба
|2
|0
|Педа Патрик
|2
|0
|Росси Джузеппе
|1
|0
|Альмичи Альберто
|1
|0
|Тиам Демба
|1
|0
|Кокколо Лука
|1
|0
|Пископо Кевин
|1
|0
|Эллертссон Микаэль-Эгиль
|1
|0
|Гейденрейх Давид
|1
|0
Козенца
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Пальмьеро Лука
|5
|1
|Касо Джузеппе
|6
|0
|Ларривей Хоакин
|4
|1
|Риджионе Микеле
|5
|0
|Карраро Марко
|5
|0
|Миллико Винченцо
|5
|0
|Си Санаси
|5
|0
|Вяйсянен Саули
|4
|0
|Тиритиельо Андреа
|4
|0
|Бултам Реда
|3
|0
|Пандольфи Лука
|3
|0
|Вентури Майкл
|3
|0
|Флоренци Альдо
|3
|0
|Биттанте Лука
|1
|1
|Ндой Эмануэле
|1
|1
|Вока Идриз
|1
|1
|Шитум Марио
|2
|0
|Джербо Альберто
|2
|0
|Матосевич Кристьян
|2
|0
|Валлоккия Андреа
|2
|0
|Минелли Алессандро
|2
|0
|Андерсон Джаван
|1
|0
|Корси Анджело
|1
|0
|Христов Андреа
|1
|0
|Гори Габриэле
|1
|0
|Ди Пардо Алессандро
|1
|0
|Лора Гаэтан
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
13
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
4
15%
6
46%
61-75
6
23%
2
15%
76-90
Пропущено
27
32
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
7%
5
16%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
6
22%
8
25%
76-90
Забито
13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 23
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
1
8%
3
21%
76-90
Пропущено
23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
8
35%
2
9%
31-45
1
4%
7
32%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
4
17%
4
18%
76-90
Забито
39
27
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
9
23%
3
11%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
6
15%
10
37%
61-75
7
18%
5
19%
76-90
Пропущено
50
54
25 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 28
3
6%
10
19%
1-15
9
18%
6
11%
16-30
13
26%
8
15%
31-45
6
12%
14
26%
46-60
9
18%
4
7%
61-75
10
20%
12
22%
76-90
Результаты последних матчей
СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3
Козенца
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0
Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|11.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|12.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3