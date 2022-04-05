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Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
СПАЛ 2013
2:2
Конец матча

Стадион:
Козенца
0'
0:0
2' Не забитый пенальти
Манкозу Марко
9' Желтая карточка
Трипальделли Алессандро
0:1
41' Гол
Кампорезе Микеле
1:1
46' Гол
Дикманн Лоренцо
1:2
49' Гол
Касо Джузеппе
59' Желтая карточка
Ларривей Хоакин
62' Желтая карточка
Карраро Марко
68' Вторая желтая карточка
Ларривей Хоакин
74' Желтая карточка
Дикманн Лоренцо
81' Желтая карточка
Матосевич Кристьян
90' Желтая карточка
Вентури Майкл
2:2
90' Гол
Эспозито Сальваторе
90' Красная карточка
Кампорезе Микеле
90'+6
54
Альфонсо
Энрико
24
Дикманн
Лоренцо
23
Викари
Франческо
17
Капрадосси
Элио
3
Трипальделли
Алессандро
10
Дзанеллато
Никколо
77
Вивиани
Федерико
40
Да
Рива
Якопо
8
Манкозу
Марко
28
Видо
Лука
11
Мелькьорри
Федерико
31
Матосевич
Кристьян
23
Кампорезе
Микеле
5
Риджионе
Микеле
16
Вентури
Майкл
92
Шитум
Марио
25
Джербо
Альберто
4
Карраро
Марко
34
Флоренци
Альдо
94
Льотти
Даниэле
95
Лора
Гаэтан
32
Ларривей
Хоакин
СПАЛ 2013
4-3-1-2
Козенца
3-5-2

История личных встреч

СПАЛ 2013
Козенца

2 матча

50%
50%
1 победа 1 ничья 0 побед

Первый тайм

50%
50%
0 побед 1 ничья 0 побед

Второй тайм

100%
50%
2 победы 1 ничья 0 побед

1 матч

100%
0 побед 1 ничья 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 1 ничья 1 победа

Второй тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

3 матча

33.3%
66.7%
1 победа 2 ничьи 0 побед

Первый тайм

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Второй тайм

66.7%
33.3%
2 победы 1 ничья 0 побед

История матчей

СB
0:1
СB
1:1
СB
1:1

Бомбардиры внутри турнира

СПАЛ 2013
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Манкозу Марко 6 (1) 0.18
Коломбо Лоренцо 6 0.18
Мелькьорри Федерико 5 0.15
Вивиани Федерико 4 0.12
Видо Лука 3 0.09
Дикманн Лоренцо 2 0.06
Эспозито Сальваторе 2 (1) 0.06
Да Рива Якопо 2 0.06
Росси Джузеппе 2 0.06
Капрадосси Элио 2 0.06
Латте Лат Эммануэль 2 0.06
Сек Демба 1 0.03
Финотто Маттиа 1 0.03
Мора Лука 0 0
Дзанеллато Никколо 0 0
Д'Орацио Людовико 0 0
Козенца
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Касо Джузеппе 5 0.16
Гори Габриэле 5 (1) 0.16
Миллико Винченцо 3 0.09
Кампорезе Микеле 3 0.09
Ларривей Хоакин 3 (2) 0.09
Шитум Марио 2 0.06
Карраро Марко 2 0.06
Льотти Даниэле 1 0.03
Лора Гаэтан 1 0.03
Риджионе Микеле 1 0.03
Тиритиельо Андреа 1 0.03
Пальмьеро Лука 0 0
Корси Анджело 0 0
Христов Андреа 0 0
Валлоккия Андреа 0 0
Вока Идриз 0 0
Флоренци Альдо 0 0

Карточки

СПАЛ 2013
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Коломбо Лоренцо 8 1
Вивиани Федерико 6 1
Дикманн Лоренцо 5 1
Селия Раффаэле 6 0
Трипальделли Алессандро 5 0
Викари Франческо 3 1
Манкозу Марко 4 0
Мора Лука 4 0
Крочата Джованни 4 0
Эспозито Сальваторе 4 0
Да Рива Якопо 4 0
Капрадосси Элио 3 0
Видо Лука 2 0
Латте Лат Эммануэль 2 0
Сек Демба 2 0
Педа Патрик 2 0
Росси Джузеппе 1 0
Альмичи Альберто 1 0
Тиам Демба 1 0
Кокколо Лука 1 0
Пископо Кевин 1 0
Эллертссон Микаэль-Эгиль 1 0
Гейденрейх Давид 1 0
Козенца
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Пальмьеро Лука 5 1
Касо Джузеппе 6 0
Ларривей Хоакин 4 1
Риджионе Микеле 5 0
Карраро Марко 5 0
Миллико Винченцо 5 0
Си Санаси 5 0
Вяйсянен Саули 4 0
Тиритиельо Андреа 4 0
Бултам Реда 3 0
Пандольфи Лука 3 0
Вентури Майкл 3 0
Флоренци Альдо 3 0
Биттанте Лука 1 1
Ндой Эмануэле 1 1
Вока Идриз 1 1
Шитум Марио 2 0
Джербо Альберто 2 0
Матосевич Кристьян 2 0
Валлоккия Андреа 2 0
Минелли Алессандро 2 0
Андерсон Джаван 1 0
Корси Анджело 1 0
Христов Андреа 1 0
Гори Габриэле 1 0
Ди Пардо Алессандро 1 0
Лора Гаэтан 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
13
13 В 1-м тайме 4
13 Во 2-м тайме 9
6 Забивали первыми 3
21 Не забивали 22
2
8%
0
0%
1-15
6
23%
2
15%
16-30
5
19%
2
15%
31-45
3
12%
1
8%
46-60
4
15%
6
46%
61-75
6
23%
2
15%
76-90

Пропущено

27
32
12 В 1-м тайме 15
15 Во 2-м тайме 17
9 Пропускали первыми 13
14 Не пропускали 16
2
7%
5
16%
1-15
5
19%
4
13%
16-30
5
19%
6
19%
31-45
5
19%
7
22%
46-60
4
15%
2
6%
61-75
6
22%
8
25%
76-90

Забито

13
14
6 В 1-м тайме 5
7 Во 2-м тайме 9
5 Забивали первыми 4
23 Не забивали 23
1
8%
3
21%
1-15
1
8%
1
7%
16-30
4
31%
1
7%
31-45
4
31%
2
14%
46-60
2
15%
4
29%
61-75
1
8%
3
21%
76-90

Пропущено

23
22
13 В 1-м тайме 9
10 Во 2-м тайме 13
10 Пропускали первыми 10
12 Не пропускали 12
1
4%
5
23%
1-15
4
17%
2
9%
16-30
8
35%
2
9%
31-45
1
4%
7
32%
46-60
5
22%
2
9%
61-75
4
17%
4
18%
76-90

Забито

39
27
19 В 1-м тайме 9
20 Во 2-м тайме 18
11 Забивали первыми 7
11 Не забивали 13
3
8%
3
11%
1-15
7
18%
3
11%
16-30
9
23%
3
11%
31-45
7
18%
3
11%
46-60
6
15%
10
37%
61-75
7
18%
5
19%
76-90

Пропущено

50
54
25 В 1-м тайме 24
25 Во 2-м тайме 30
19 Пропускали первыми 23
26 Не пропускали 28
3
6%
10
19%
1-15
9
18%
6
11%
16-30
13
26%
8
15%
31-45
6
12%
14
26%
46-60
9
18%
4
7%
61-75
10
20%
12
22%
76-90

Результаты последних матчей

СПАЛ 2013
(20 матчей)
20%
35%
45%
4 победы 7 ничьих 9 поражений
Алессандрия - СПАЛ 2013 2:2 СПАЛ 2013 - Кремонезе 0:2 Перуджа - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Асколи 1:2
Комо - СПАЛ 2013 0:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Парма - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Виченца Виртус - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Реджина 1:3 Монца - СПАЛ 2013 4:0 Порденоне - СПАЛ 2013 1:1 СПАЛ 2013 - Пиза 0:0 СПАЛ 2013 - Беневенто 1:1 Фрозиноне - СПАЛ 2013 4:0 СПАЛ 2013 - Брешия 0:2 Кротоне - СПАЛ 2013 1:2 СПАЛ 2013 - Лечче 1:3 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 СПАЛ 2013 - Алессандрия 2:3
Козенца
(20 матчей)
5%
35%
60%
1 победа 7 ничьих 12 поражений
Козенца - Парма 1:3 Реджина - Козенца 1:0 Козенца - Лечче 2:2 Тернана - Козенца 2:0
Фрозиноне - Козенца 1:0 Козенца - Алессандрия 2:1 Кротоне - Козенца 3:3 Комо - Козенца 2:1 Козенца - Перуджа 1:2 Виченца Виртус - Козенца 0:0 Козенца - Брешия 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Козенца - Асколи 1:3 Козенца - Пиза 0:2 Порденоне - Козенца 1:1 Козенца - Кремонезе 0:2 Монца - Козенца 4:1 Козенца - СПАЛ 2013 0:1 Парма - Козенца 1:1 Козенца - Реджина 0:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
11. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
12. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
13. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
19. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
  • Первый тайм
  • 45'
    Конец первого тайма. Судья свистит три раза, обозначая, что игроки уходят на перерыв.
  • Описание гола
    41'
    Г О О О О Л - Кампорезе Микеле бьет в цель!
  • Желтая карточка
    9'
    Трипальделли Алессандро получил желтую карточку от судьи
  • Описание гола
    2'
    ОН ПРОМАЗАЛ - Манкозу Марко пробил пенальти, но не смог забить!
  • Первый тайм начался
    Судья начинает матч
Где смотреть матч СПАЛ 2013 2:2 Козенца онлайн

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