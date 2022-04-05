Италия: Серия B 2021-2022
1:4
Конец матча
Стадион: Либеро Либерати
0:1
5' ГолКода Массимо
17' Желтая карточкаЛучиони Фабио
0:2
20' ГолСтрефецца Габриэль
30' Желтая карточкаЧелли Алессандро
39' Желтая карточкаСтрефецца Габриэль
1:2
44' ГолБогдан Лука
55' Желтая карточкаСоренсен Фредерик
59' Желтая карточкаПартипило Антони
61' Желтая карточкаГендрей Валентин
1:3
78' ГолДи Мариано Франческо
1:4
86' ГолРагуза Антонио
Ход матча
5'
0:1
17'
20'
30'
44'
1:2
59'
61'
78'
86'
1:4
Статистика матча
-
6 Удары по воротам 6
-
3 Удары в створ 5
-
6 Угловые 4
-
1 Офсайды 0
-
13 Нарушения правил 12
-
53 Владение мячом, % 47
26
Богдан
Лука
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
-
26 Богдан ЛукаЗащитник
- Защитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
42 Бобен МатияЗащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Cristiano Lucarelli
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
29 Блен АлексисПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
37 Майер ЖанПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
-
24 Фараго ПаолоПолузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
Главный тренер: Барони Марко
История личных встреч
Тернана
Лечче
1 матч
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
Второй тайм
200%
2 победы 0 ничьих 0 побед
3 матча
66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа
4 матча
25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа
Первый тайм
25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы
Второй тайм
50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Тернана
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Доннарумма Альфредо
|12 (1)
|0.36
|Фалетти Сесар
|8
|0.24
|Партипило Антони
|6
|0.18
|Петтинари Стефано
|5
|0.15
|Маццокки Симоне
|4
|0.12
|Палумбо Антонио
|2
|0.06
|Мартелла Бруно
|2
|0.06
|Соренсен Фредерик
|2
|0.06
|Дефенди Марино
|1
|0.03
|Капоне Кристиан
|1
|0.03
|Богдан Лука
|1
|0.03
|Перальта Диего
|1
|0.03
|Челли Алессандро III
|1
|0.03
|Куцупиас Илиас
|1
|0.03
|Сальцано Аньелло
|1 (1)
|0.03
|Пройетти Маттиа
|0
|0
|Пагера Фабрицио
|0
|0
|Фурлан Федерико
|0
|0
|Агацци Давиде
|0
|0
Лечче
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Кода Массимо
|20 (6)
|0.61
|Стрефецца Габриэль
|12
|0.36
|Ди Мариано Франческо
|5
|0.15
|Гарджуло Марио
|3
|0.09
|Майер Жан
|2
|0.06
|Родригес Пабло
|2
|0.06
|Листковски Марчин
|2
|0.06
|Блен Алексис
|1
|0.03
|Рагуза Антонио
|1
|0.03
|Туиа Алессандро
|1
|0.03
|Дермаку Кастриот
|1
|0.03
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0.03
|Галло Антонино
|1
|0.03
|Юлманд Мортен
|0
|0
|Калабрези Артуро
|0
|0
|Баррека Антонио
|0
|0
|Лучиони Фабио
|0
|0
|Габриэл Васконселлос
|0
|0
|Гендрей Валентин
|0
|0
Карточки
Тернана
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Соренсен Фредерик
|11
|0
|Пройетти Маттиа
|7
|2
|Агацци Давиде
|7
|1
|Гирингелли Лука
|6
|0
|Партипило Антони
|6
|0
|Диаките Салим
|4
|1
|Пагера Фабрицио
|5
|0
|Палумбо Антонио
|5
|0
|Петтинари Стефано
|4
|0
|Куцупиас Илиас
|4
|0
|Капуано Марко
|3
|0
|Фалетти Сесар
|3
|0
|Мартелла Бруно
|3
|0
|Сальцано Аньелло
|3
|0
|Бобен Матия
|3
|0
|Дефенди Марино
|1
|1
|Яннарилли Энтони
|2
|0
|Фурлан Федерико
|2
|0
|Богдан Лука
|2
|0
|Челли Алессандро III
|2
|0
|Капоне Кристиан
|1
|0
Лечче
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Лучиони Фабио
|7
|0
|Стрефецца Габриэль
|6
|0
|Юлманд Мортен
|6
|0
|Туиа Алессандро
|5
|0
|Ди Мариано Франческо
|5
|0
|Гарджуло Марио
|5
|0
|Дермаку Кастриот
|3
|1
|Майер Жан
|4
|0
|Калабрези Артуро
|4
|0
|Меккарьелло Бьяджо
|4
|0
|Блен Алексис
|4
|0
|Родригес Пабло
|3
|0
|Баррека Антонио
|3
|0
|Листковски Марчин
|3
|0
|Галло Антонино
|3
|0
|Кода Массимо
|2
|0
|Рагуза Антонио
|2
|0
|Хельгасон Торир
|2
|0
|Гендрей Валентин
|2
|0
|Асенсио Рауль
|1
|0
|Плиццари Алессандро
|1
|0
|Бьёркенгрен Йон
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
3
12%
6
29%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
8
38%
76-90
Пропущено
22
14
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
23%
1
7%
76-90
Забито
25
32
12 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
8
32%
4
13%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
3
12%
12
38%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
3
12%
4
13%
76-90
Пропущено
26
15
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
5
19%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
4
15%
2
13%
76-90
Забито
51
53
24 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 22
5 Не забивали 6
11
22%
10
19%
1-15
6
12%
10
19%
16-30
7
14%
12
23%
31-45
9
18%
6
11%
46-60
10
20%
3
6%
61-75
8
16%
12
23%
76-90
Пропущено
48
29
29 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 20
7
15%
5
17%
1-15
12
25%
1
3%
16-30
10
21%
5
17%
31-45
4
8%
8
28%
46-60
6
13%
7
24%
61-75
9
19%
3
10%
76-90
Результаты последних матчей
Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1
Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|2.
|Лечче
|Заявка
|33
|16
|14
|3
|54 - 28
|62
|3.
|Пиза
|Заявка
|32
|16
|10
|6
|41 - 29
|58
|4.
|Монца
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|51 - 32
|57
|5.
|Брешия
|Заявка
|32
|15
|12
|5
|49 - 32
|57
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|32
|15
|7
|10
|44 - 39
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Перуджа
|Заявка
|32
|11
|14
|7
|34 - 28
|47
|10.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|11.
|Комо
|Заявка
|32
|10
|14
|8
|39 - 40
|44
|12.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|13.
|Читтаделла
|Заявка
|32
|11
|11
|10
|34 - 32
|44
|14.
|Парма
|Заявка
|32
|9
|15
|8
|40 - 34
|42
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|33
|7
|13
|13
|39 - 50
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|33
|6
|8
|19
|31 - 55
|26
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|32
|6
|6
|20
|31 - 54
|24
|19.
|Кротоне
|Заявка
|32
|3
|11
|18
|32 - 52
|20
|20.
|Порденоне
|Заявка
|33
|3
|8
|22
|24 - 58
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|16
|11
|3
|2
|31 - 13
|36
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|3.
|Лечче
|Заявка
|16
|10
|5
|1
|33 - 14
|35
|4.
|Пиза
|Заявка
|16
|9
|6
|1
|22 - 11
|33
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|18 - 15
|22
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|6
|4
|6
|20 - 16
|22
|13.
|Парма
|Заявка
|16
|4
|8
|4
|19 - 14
|20
|14.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|15.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|16
|4
|5
|7
|14 - 22
|17
|17.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|18.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|19.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|4
|4
|8
|18 - 22
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|16
|9
|5
|2
|24 - 13
|32
|2.
|Асколи
|Заявка
|16
|9
|2
|5
|26 - 22
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|16
|7
|7
|2
|19 - 14
|28
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|8.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|9.
|Комо
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 25
|22
|10.
|Читтаделла
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|14 - 16
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|13 - 23
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|16
|1
|2
|13
|9 - 31
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|16
|0
|3
|13
|13 - 31
|3