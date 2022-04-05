  1. Футбол
  2. Матчи
  3. Италия
  4. Серия B 2021-2022

Италия: Серия B 2021-2022

2021-2022
Тернана
1:4
Конец матча

Стадион:
Лечче
0'
0:1
5' Гол
Кода Массимо
17' Желтая карточка
Лучиони Фабио
0:2
20' Гол
Стрефецца Габриэль
30' Желтая карточка
Челли Алессандро
39' Желтая карточка
Стрефецца Габриэль
1:2
44' Гол
Богдан Лука
55' Желтая карточка
Соренсен Фредерик
59' Желтая карточка
Партипило Антони
61' Желтая карточка
Гендрей Валентин
1:3
78' Гол
Ди Мариано Франческо
1:4
86' Гол
Рагуза Антонио
90'+6
22
Крапикас
Титас
23
Гирингелли
Лука
15
Соренсен
Фредерик
26
Богдан
Лука
3
Челли
Алессандро
III
80
Куцупиас
Илиас
8
Пройетти
Маттиа
5
Палумбо
Антонио
21
Партипило
Антони
99
Доннарумма
Альфредо
32
Петтинари
Стефано
1
Блеве
Марко
17
Гендрей
Валентин
5
Лучиони
Фабио
44
Дермаку
Кастриот
25
Галло
Антонино
29
Блен
Алексис
42
Юлманд
Мортен
8
Гарджуло
Марио
27
Стрефецца
Габриэль
9
Кода
Массимо
10
Ди
Мариано
Франческо
Тернана
4-3-1-2
Лечче
4-3-3

История личных встреч

Тернана
Лечче

1 матч

100%
1 победа 0 ничьих 0 побед

Первый тайм

100%
0 побед 0 ничьих 0 побед

Второй тайм

200%
2 победы 0 ничьих 0 побед

3 матча

66.7%
33.3%
0 побед 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

33.3%
66.7%
0 побед 1 ничья 1 победа

4 матча

25%
50%
25%
1 победа 2 ничьи 1 победа

Первый тайм

25%
75%
0 побед 1 ничья 3 победы

Второй тайм

50%
25%
25%
2 победы 1 ничья 1 победа

История матчей

СB
3:3
К
2:4
СCA
1:1
СCA
2:1

Бомбардиры внутри турнира

Тернана
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Доннарумма Альфредо 12 (1) 0.36
Фалетти Сесар 8 0.24
Партипило Антони 6 0.18
Петтинари Стефано 5 0.15
Маццокки Симоне 4 0.12
Палумбо Антонио 2 0.06
Мартелла Бруно 2 0.06
Соренсен Фредерик 2 0.06
Дефенди Марино 1 0.03
Капоне Кристиан 1 0.03
Богдан Лука 1 0.03
Перальта Диего 1 0.03
Челли Алессандро III 1 0.03
Куцупиас Илиас 1 0.03
Сальцано Аньелло 1 (1) 0.03
Пройетти Маттиа 0 0
Пагера Фабрицио 0 0
Фурлан Федерико 0 0
Агацци Давиде 0 0
Лечче
Игрок Голы (пен.) Среднее за матч
Кода Массимо 20 (6) 0.61
Стрефецца Габриэль 12 0.36
Ди Мариано Франческо 5 0.15
Гарджуло Марио 3 0.09
Майер Жан 2 0.06
Родригес Пабло 2 0.06
Листковски Марчин 2 0.06
Блен Алексис 1 0.03
Рагуза Антонио 1 0.03
Туиа Алессандро 1 0.03
Дермаку Кастриот 1 0.03
Бьёркенгрен Йон 1 0.03
Галло Антонино 1 0.03
Юлманд Мортен 0 0
Калабрези Артуро 0 0
Баррека Антонио 0 0
Лучиони Фабио 0 0
Габриэл Васконселлос 0 0
Гендрей Валентин 0 0

Карточки

Тернана
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Соренсен Фредерик 11 0
Пройетти Маттиа 7 2
Агацци Давиде 7 1
Гирингелли Лука 6 0
Партипило Антони 6 0
Диаките Салим 4 1
Пагера Фабрицио 5 0
Палумбо Антонио 5 0
Петтинари Стефано 4 0
Куцупиас Илиас 4 0
Капуано Марко 3 0
Фалетти Сесар 3 0
Мартелла Бруно 3 0
Сальцано Аньелло 3 0
Бобен Матия 3 0
Дефенди Марино 1 1
Яннарилли Энтони 2 0
Фурлан Федерико 2 0
Богдан Лука 2 0
Челли Алессандро III 2 0
Капоне Кристиан 1 0
Лечче
Игрок Желтая карточка Красная карточка
Лучиони Фабио 7 0
Стрефецца Габриэль 6 0
Юлманд Мортен 6 0
Туиа Алессандро 5 0
Ди Мариано Франческо 5 0
Гарджуло Марио 5 0
Дермаку Кастриот 3 1
Майер Жан 4 0
Калабрези Артуро 4 0
Меккарьелло Бьяджо 4 0
Блен Алексис 4 0
Родригес Пабло 3 0
Баррека Антонио 3 0
Листковски Марчин 3 0
Галло Антонино 3 0
Кода Массимо 2 0
Рагуза Антонио 2 0
Хельгасон Торир 2 0
Гендрей Валентин 2 0
Асенсио Рауль 1 0
Плиццари Алессандро 1 0
Бьёркенгрен Йон 1 0

Голы по времени матча

Забито

26
21
12 В 1-м тайме 10
14 Во 2-м тайме 11
8 Забивали первыми 9
19 Не забивали 21
3
12%
6
29%
1-15
5
19%
4
19%
16-30
4
15%
0
0%
31-45
3
12%
2
10%
46-60
6
23%
1
5%
61-75
5
19%
8
38%
76-90

Пропущено

22
14
13 В 1-м тайме 5
9 Во 2-м тайме 9
9 Пропускали первыми 5
10 Не пропускали 11
2
9%
1
7%
1-15
7
32%
0
0%
16-30
4
18%
4
29%
31-45
3
14%
5
36%
46-60
1
5%
3
21%
61-75
5
23%
1
7%
76-90

Забито

25
32
12 В 1-м тайме 22
13 Во 2-м тайме 10
8 Забивали первыми 13
19 Не забивали 18
8
32%
4
13%
1-15
1
4%
6
19%
16-30
3
12%
12
38%
31-45
6
24%
4
13%
46-60
4
16%
2
6%
61-75
3
12%
4
13%
76-90

Пропущено

26
15
16 В 1-м тайме 6
10 Во 2-м тайме 9
7 Пропускали первыми 2
14 Не пропускали 9
5
19%
4
27%
1-15
5
19%
1
7%
16-30
6
23%
1
7%
31-45
1
4%
3
20%
46-60
5
19%
4
27%
61-75
4
15%
2
13%
76-90

Забито

51
53
24 В 1-м тайме 32
27 Во 2-м тайме 21
16 Забивали первыми 22
5 Не забивали 6
11
22%
10
19%
1-15
6
12%
10
19%
16-30
7
14%
12
23%
31-45
9
18%
6
11%
46-60
10
20%
3
6%
61-75
8
16%
12
23%
76-90

Пропущено

48
29
29 В 1-м тайме 11
19 Во 2-м тайме 18
16 Пропускали первыми 7
24 Не пропускали 20
7
15%
5
17%
1-15
12
25%
1
3%
16-30
10
21%
5
17%
31-45
4
8%
8
28%
46-60
6
13%
7
24%
61-75
9
19%
3
10%
76-90

Результаты последних матчей

Тернана
(20 матчей)
35%
30%
35%
7 побед 6 ничьих 7 поражений
Читтаделла - Тернана 1:2 Тернана - Алессандрия 3:0 Комо - Тернана 1:1 Тернана - Козенца 2:0
Виченца Виртус - Тернана 3:1 Тернана - Порденоне 1:0 Тернана - Кремонезе 1:2 СПАЛ 2013 - Тернана 5:1 Парма - Тернана 2:3 Тернана - Монца 0:1 Пиза - Тернана 0:0 Тернана - Реджина 2:0 Брешия - Тернана 1:1 Тернана - Асколи 2:4 Перуджа - Тернана 1:1 Венеция - Тернана 3:1 Тернана - Беневенто 0:2 Фрозиноне - Тернана 1:1 Тернана - Кротоне 1:0 Лечче - Тернана 3:3
Лечче
(20 матчей)
50%
30%
20%
10 побед 6 ничьих 4 поражения
Зюйдтироль - Лечче 1:1 Лечче - Фрозиноне 1:0 Лечче - Тренто 2:1 Альбинолеффе - Лечче 2:1
Парма - Лечче 0:0 Лечче - Ювентус (до 23 лет) 2:1 Козенца - Лечче 2:2 Виртус Верона - Лечче 1:0 Лечче - Брешия 1:1 Перуджа - Лечче 1:1 Лечче - Перджолеттезе 3:0 Лечче - Асколи 3:1 Монца - Лечче 0:1 Ренате - Лечче 2:3 Лечче - Читтаделла 1:2 Лечче - Джиана Эрминио 1:0 Лечче - Кротоне 3:0 Лечче - Мантуя 2:0 Алессандрия - Лечче 1:1 Падова - Лечче 2:1
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Кремонезе Заявка 33 18 9 6 50 - 31 63
2. Лечче Заявка 33 16 14 3 54 - 28 62
3. Пиза Заявка 32 16 10 6 41 - 29 58
4. Монца Заявка 32 16 9 7 51 - 32 57
5. Брешия Заявка 32 15 12 5 49 - 32 57
6. Беневенто Заявка 32 16 9 7 55 - 30 57
7. Асколи Заявка 32 15 7 10 44 - 39 52
8. Фрозиноне Заявка 33 13 12 8 47 - 34 51
9. Перуджа Заявка 32 11 14 7 34 - 28 47
10. Реджина Заявка 33 12 8 13 29 - 40 44
11. Комо Заявка 32 10 14 8 39 - 40 44
12. Тернана Заявка 33 12 8 13 48 - 51 44
13. Читтаделла Заявка 32 11 11 10 34 - 32 44
14. Парма Заявка 32 9 15 8 40 - 34 42
15. СПАЛ 2013 Заявка 33 7 13 13 39 - 50 34
16. Алессандрия Заявка 33 6 8 19 31 - 55 26
17. Козенца Заявка 32 5 10 17 29 - 52 25
18. Виченца Виртус Заявка 32 6 6 20 31 - 54 24
19. Кротоне Заявка 32 3 11 18 32 - 52 20
20. Порденоне Заявка 33 3 8 22 24 - 58 17
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Монца Заявка 16 11 3 2 31 - 13 36
2. Кремонезе Заявка 17 10 6 1 29 - 16 36
3. Лечче Заявка 16 10 5 1 33 - 14 35
4. Пиза Заявка 16 9 6 1 22 - 11 33
5. Беневенто Заявка 16 9 4 3 35 - 16 31
6. Фрозиноне Заявка 16 8 6 2 27 - 12 30
7. Реджина Заявка 17 8 2 7 17 - 20 26
8. Брешия Заявка 16 6 7 3 25 - 19 25
9. Тернана Заявка 17 8 1 8 25 - 23 25
10. Асколи Заявка 16 6 5 5 18 - 17 23
11. Комо Заявка 16 5 7 4 18 - 15 22
12. Читтаделла Заявка 16 6 4 6 20 - 16 22
13. Парма Заявка 16 4 8 4 19 - 14 20
14. Перуджа Заявка 16 4 7 5 15 - 14 19
15. Козенца Заявка 15 5 3 7 16 - 20 18
16. Алессандрия Заявка 16 4 5 7 14 - 22 17
17. Кротоне Заявка 16 3 8 5 19 - 21 17
18. СПАЛ 2013 Заявка 17 3 7 7 26 - 27 16
19. Виченца Виртус Заявка 16 4 4 8 18 - 22 16
20. Порденоне Заявка 17 2 6 9 15 - 27 12
Команда Матчи И В Н П Г О
1. Брешия Заявка 16 9 5 2 24 - 13 32
2. Асколи Заявка 16 9 2 5 26 - 22 29
3. Перуджа Заявка 16 7 7 2 19 - 14 28
4. Кремонезе Заявка 16 8 3 5 21 - 15 27
5. Лечче Заявка 17 6 9 2 21 - 14 27
6. Беневенто Заявка 16 7 5 4 20 - 14 26
7. Пиза Заявка 16 7 4 5 19 - 18 25
8. Парма Заявка 16 5 7 4 21 - 20 22
9. Комо Заявка 16 5 7 4 21 - 25 22
10. Читтаделла Заявка 16 5 7 4 14 - 16 22
11. Монца Заявка 16 5 6 5 20 - 19 21
12. Фрозиноне Заявка 17 5 6 6 20 - 22 21
13. Тернана Заявка 16 4 7 5 23 - 28 19
14. Реджина Заявка 16 4 6 6 12 - 20 18
15. СПАЛ 2013 Заявка 16 4 6 6 13 - 23 18
16. Алессандрия Заявка 17 2 3 12 17 - 33 9
17. Виченца Виртус Заявка 16 2 2 12 13 - 32 8
18. Козенца Заявка 17 0 7 10 13 - 32 7
19. Порденоне Заявка 16 1 2 13 9 - 31 5
20. Кротоне Заявка 16 0 3 13 13 - 31 3
Где смотреть матч Тернана 1:4 Лечче онлайн

Бесплатный просмотр матча доступен в этих букмекерских конторах:

➔ Необходимо зарегистрироваться и выбрать нужный матч:

Видеотрансляция

Фонбет (список матчей)

Winline + Бесплатная ставка 2000 рублей

БетСити

Париматч



Букмекеры

1 Бонус: 100$ Отзывы (6) Обзор Играть
2 Бонус: 100$ Отзывы (47) Обзор Играть
Полный рейтинг лучших букмекеров Прогнозы на спорт
Акции
Супер-кэшбэк от Winline!
Новая программа кэшбэка ! Получай до 20 000 рублей в месяц!
Фрибет 2000 рублей новым игрокам
Регистрируйся в Фонбет и используй фрибет 2000 в приложении


Участвуйте в конкурсе прогнозов LIVERESULT И ПОЛУЧАЙТЕ ШАРФ ЛЮБИМОГО САЙТА
Футбольный конкурс прогнозов
Принять участие в конкурсе
  Конкурсы прогнозов:
Футбольный Хоккейный Евро-футбольный




 