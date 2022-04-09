Италия: Серия B 2021-2022
1:2
Конец матча
Стадион: Stadio G. Sinigaglia
0:1
13' ГолБальдини Энрико
1:1
14' ГолЧичиретти Амато
21' Желтая карточкаПертиконе Романо
1:2
35' ГолБальдини Энрико
45' Желтая карточкаПариджини Витторио
51' Желтая карточкаСолини Маттео
75' Желтая карточкаДоннарумма Даниэле
76' Вторая желтая карточкаПариджини Витторио
79' Желтая карточкаМаттиоли Алессандро
88' Вторая желтая карточкаСолини Маттео
90' Желтая карточкаДанци Андреа
Ход матча
13'
14'
21'
35'
1:2
51'
88'
90'
Статистика матча
-
7 Удары по воротам 6
-
2 Удары в створ 4
-
1 Угловые 7
-
0 Офсайды 2
-
18 Нарушения правил 25
-
49 Владение мячом, % 51
66
Гори
Стефано
28
Виньяли
Лука
- Основной состав
-
66 Гори СтефаноВратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
28 Виньяли ЛукаПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
- Вратарь
-
22 Занотти ЛукаВратарь
- Защитник
-
55 Пели ЛоренцоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
-
Главный тренер: Giacomo Gattuso
- Основной состав
- Вратарь
- Защитник
- Защитник
- Защитник
- Защитник
-
16 Вита АлессиоПолузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Полузащитник
- Нападающий
- Нападающий
- Запасные игроки
-
77 Маньеро ЛукаВратарь
- Защитник
- Защитник
- Полузащитник
-
20 Лариби КаримПолузащитник
- Полузащитник
-
72 Данци АндреаПолузащитник
- Нападающий
- Нападающий
-
-
Главный тренер: Edoardo Gorini
История личных встреч
Комо
Читтаделла
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
0 побед 0 ничьих 0 побед
1 матч
100%
0 побед 1 ничья 0 побед
Первый тайм
100%
0 побед 0 ничьих 1 победа
Второй тайм
100%
1 победа 0 ничьих 0 побед
История матчей
Бомбардиры внутри турнира
Комо
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Черри Альберто
|9 (5)
|0.26
|Ла Гумина Антонино
|8 (1)
|0.24
|Глиоцци Этторе
|8 (3)
|0.24
|Габриеллони Алессандро
|4
|0.12
|Беллемо Алессандро
|4
|0.12
|Виньяли Лука
|3
|0.09
|Чичиретти Амато
|2
|0.06
|Иовин Алессио
|1
|0.03
|Арригони Томмазо
|1
|0.03
|Париджини Витторио
|1
|0.03
|Иоанну Николас
|1
|0.03
|Солини Маттео
|1
|0.03
|Чаджиа Мутир
|0
|0
|Скалья Филиппо
|0
|0
Читтаделла
|Игрок
|Голы (пен.)
|Среднее за матч
|Бальдини Энрико
|10 (5)
|0.29
|Оквонкво Орджи
|7
|0.21
|Беретта Джакомо
|5 (1)
|0.15
|Антонуччи Мирко
|3
|0.09
|Вита Алессио
|3
|0.09
|Тункара Мамаду
|2
|0.06
|Бранка Симоне
|2
|0.06
|Фраре Доменико
|2
|0.06
|Тавернелли Камилло
|1
|0.03
|Адорни Давиде
|1
|0.03
|Пертиконе Романо
|0
|0
|Бенедетти Амедео
|0
|0
|Д'Урсо Кристиан
|0
|0
|Паван Никола
|0
|0
|Маттиоли Алессандро
|0
|0
Карточки
Комо
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Париджини Витторио
|9
|2
|Иоанну Николас
|6
|1
|Солини Маттео
|4
|2
|Арригони Томмазо
|7
|0
|Скалья Филиппо
|7
|0
|Виньяли Лука
|5
|1
|Беллемо Алессандро
|6
|0
|Бертончини Давиде
|5
|0
|Черри Альберто
|3
|1
|Кабаши Элвис
|4
|0
|Габриеллони Алессандро
|4
|0
|Ла Гумина Антонино
|3
|0
|Глиоцци Этторе
|2
|0
|Х'Майдат Исмаил
|2
|0
|Варньер Марко
|2
|0
|Каньяно Андреа
|2
|0
|Факкин Давиде
|1
|0
|Тонинелли Дарио
|1
|0
|Иовин Алессио
|1
|0
|Бланко Алехандро
|1
|0
|Чаджиа Мутир
|1
|0
|Нарди Филиппо
|1
|0
Читтаделла
|Игрок
|Желтая карточка
|Красная карточка
|Бранка Симоне
|11
|1
|Паван Никола
|10
|0
|Бенедетти Амедео
|9
|0
|Адорни Давиде
|9
|0
|Маттиоли Алессандро
|9
|0
|Кассандро Томмазо
|9
|0
|Фраре Доменико
|6
|1
|Тункара Мамаду
|4
|2
|Вита Алессио
|6
|0
|Антонуччи Мирко
|6
|0
|Кастари Элхан
|4
|1
|Пертиконе Романо
|5
|0
|Доннарумма Даниэле
|4
|0
|Данци Андреа
|3
|0
|Тавернелли Камилло
|3
|0
|Беретта Джакомо
|2
|0
|Дель Фабро Дарио
|2
|0
|Д'Урсо Кристиан
|2
|0
|Оквонкво Орджи
|2
|0
|Маццокко Давиде
|2
|0
|Лариби Карим
|1
|0
|Ignacio Lores
|1
|0
|Бальдини Энрико
|1
|0
|Икарди Симоне
|1
|0
|Куппоне Луиджи
|1
|0
|Мастрантонио Валерио
|1
|0
|Serigne Thioune
|1
|0
Голы по времени матча
Забито
20
16
12 В 1-м тайме 11
8 Во 2-м тайме 5
12 Забивали первыми 9
20 Не забивали 22
7
35%
7
44%
1-15
3
15%
3
19%
16-30
2
10%
1
6%
31-45
4
20%
3
19%
46-60
1
5%
1
6%
61-75
3
15%
1
6%
76-90
Пропущено
16
17
9 В 1-м тайме 7
7 Во 2-м тайме 10
5 Пропускали первыми 6
13 Не пропускали 11
3
19%
3
18%
1-15
2
13%
1
6%
16-30
4
25%
3
18%
31-45
1
6%
0
0%
46-60
4
25%
4
24%
61-75
2
13%
6
35%
76-90
Забито
25
20
8 В 1-м тайме 9
17 Во 2-м тайме 11
7 Забивали первыми 7
20 Не забивали 22
3
12%
1
5%
1-15
2
8%
3
15%
16-30
3
12%
5
25%
31-45
4
16%
5
25%
46-60
6
24%
3
15%
61-75
7
28%
3
15%
76-90
Пропущено
28
16
14 В 1-м тайме 7
14 Во 2-м тайме 9
10 Пропускали первыми 7
14 Не пропускали 9
4
14%
2
13%
1-15
5
18%
4
25%
16-30
5
18%
1
6%
31-45
3
11%
2
13%
46-60
3
11%
3
19%
61-75
8
29%
4
25%
76-90
Забито
45
36
20 В 1-м тайме 20
25 Во 2-м тайме 16
19 Забивали первыми 16
6 Не забивали 10
10
22%
8
22%
1-15
5
11%
6
17%
16-30
5
11%
6
17%
31-45
8
18%
8
22%
46-60
7
16%
4
11%
61-75
10
22%
4
11%
76-90
Пропущено
44
33
23 В 1-м тайме 14
21 Во 2-м тайме 19
15 Пропускали первыми 13
27 Не пропускали 20
7
16%
5
15%
1-15
7
16%
5
15%
16-30
9
20%
4
12%
31-45
4
9%
2
6%
46-60
7
16%
7
21%
61-75
10
23%
10
30%
76-90
Результаты последних матчей
Комо
(20 матчей)
25%
50%
25%
5 побед 10 ничьих 5 поражений
Парма - Комо 4:3 Комо - Монца 2:0 Перуджа - Комо 0:1 Комо - Тернана 1:1
Порденоне - Комо 1:1 Комо - СПАЛ 2013 0:2 Алессандрия - Комо 1:1 Комо - Брешия 1:1 Беневенто - Комо 5:0 Комо - Козенца 2:1 Фрозиноне - Комо 1:2 Асколи - Комо 1:1 Комо - Лечче 1:1 Комо - Кротоне 1:1 Кремонезе - Комо 2:0 Комо - Реджина 1:1 Виченца Виртус - Комо 0:1 Комо - Пиза 0:1 Читтаделла - Комо 2:2 Комо - Парма 1:1
Читтаделла
(20 матчей)
25%
45%
30%
5 побед 9 ничьих 6 поражений
Читтаделла - Перуджа 0:0 Читтаделла - Тернана 1:2 Пиза - Читтаделла 1:0 Читтаделла - Реджина 0:0
Парма - Читтаделла 1:1 Читтаделла - Монца 1:2 СПАЛ 2013 - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Фрозиноне 3:0 Лечче - Читтаделла 1:2 Читтаделла - Беневенто 0:1 Порденоне - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Кремонезе 0:2 Кротоне - Читтаделла 0:0 Читтаделла - Козенца 1:1 Виченца Виртус - Читтаделла 3:3 Брешия - Читтаделла 1:1 Кальяри - Читтаделла 3:1 Читтаделла - Асколи 2:0 Алессандрия - Читтаделла 0:1 Читтаделла - Комо 2:2
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Лечче
|Заявка
|34
|17
|14
|3
|55 - 28
|65
|2.
|Кремонезе
|Заявка
|33
|18
|9
|6
|50 - 31
|63
|3.
|Монца
|Заявка
|33
|17
|9
|7
|53 - 32
|60
|4.
|Пиза
|Заявка
|33
|16
|11
|6
|41 - 29
|59
|5.
|Брешия
|Заявка
|33
|15
|13
|5
|49 - 32
|58
|6.
|Беневенто
|Заявка
|32
|16
|9
|7
|55 - 30
|57
|7.
|Асколи
|Заявка
|33
|15
|7
|11
|44 - 41
|52
|8.
|Фрозиноне
|Заявка
|33
|13
|12
|8
|47 - 34
|51
|9.
|Читтаделла
|Заявка
|34
|12
|12
|10
|36 - 33
|48
|10.
|Перуджа
|Заявка
|33
|11
|15
|7
|34 - 28
|48
|11.
|Парма
|Заявка
|33
|10
|15
|8
|44 - 37
|45
|12.
|Реджина
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|29 - 40
|44
|13.
|Комо
|Заявка
|34
|10
|14
|10
|43 - 46
|44
|14.
|Тернана
|Заявка
|33
|12
|8
|13
|48 - 51
|44
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|34
|7
|13
|14
|39 - 51
|34
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|34
|7
|8
|19
|33 - 55
|29
|17.
|Козенца
|Заявка
|32
|5
|10
|17
|29 - 52
|25
|18.
|Виченца Виртус
|Заявка
|33
|6
|7
|20
|32 - 55
|25
|19.
|Кротоне
|Заявка
|33
|3
|12
|18
|33 - 53
|21
|20.
|Порденоне
|Заявка
|34
|3
|8
|23
|24 - 60
|17
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Монца
|Заявка
|17
|12
|3
|2
|33 - 13
|39
|2.
|Лечче
|Заявка
|17
|11
|5
|1
|34 - 14
|38
|3.
|Кремонезе
|Заявка
|17
|10
|6
|1
|29 - 16
|36
|4.
|Пиза
|Заявка
|17
|9
|7
|1
|22 - 11
|34
|5.
|Беневенто
|Заявка
|16
|9
|4
|3
|35 - 16
|31
|6.
|Фрозиноне
|Заявка
|16
|8
|6
|2
|27 - 12
|30
|7.
|Реджина
|Заявка
|17
|8
|2
|7
|17 - 20
|26
|8.
|Брешия
|Заявка
|16
|6
|7
|3
|25 - 19
|25
|9.
|Тернана
|Заявка
|17
|8
|1
|8
|25 - 23
|25
|10.
|Асколи
|Заявка
|16
|6
|5
|5
|18 - 17
|23
|11.
|Парма
|Заявка
|17
|5
|8
|4
|23 - 17
|23
|12.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|5
|6
|20 - 16
|23
|13.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|19 - 17
|22
|14.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|5
|5
|7
|16 - 22
|20
|15.
|Перуджа
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|15 - 14
|19
|16.
|Козенца
|Заявка
|15
|5
|3
|7
|16 - 20
|18
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|17
|4
|5
|8
|19 - 23
|17
|18.
|Кротоне
|Заявка
|16
|3
|8
|5
|19 - 21
|17
|19.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|3
|7
|7
|26 - 27
|16
|20.
|Порденоне
|Заявка
|17
|2
|6
|9
|15 - 27
|12
|Команда
|Матчи
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Брешия
|Заявка
|17
|9
|6
|2
|24 - 13
|33
|2.
|Асколи
|Заявка
|17
|9
|2
|6
|26 - 24
|29
|3.
|Перуджа
|Заявка
|17
|7
|8
|2
|19 - 14
|29
|4.
|Кремонезе
|Заявка
|16
|8
|3
|5
|21 - 15
|27
|5.
|Лечче
|Заявка
|17
|6
|9
|2
|21 - 14
|27
|6.
|Беневенто
|Заявка
|16
|7
|5
|4
|20 - 14
|26
|7.
|Читтаделла
|Заявка
|17
|6
|7
|4
|16 - 17
|25
|8.
|Пиза
|Заявка
|16
|7
|4
|5
|19 - 18
|25
|9.
|Парма
|Заявка
|16
|5
|7
|4
|21 - 20
|22
|10.
|Комо
|Заявка
|17
|5
|7
|5
|24 - 29
|22
|11.
|Монца
|Заявка
|16
|5
|6
|5
|20 - 19
|21
|12.
|Фрозиноне
|Заявка
|17
|5
|6
|6
|20 - 22
|21
|13.
|Тернана
|Заявка
|16
|4
|7
|5
|23 - 28
|19
|14.
|Реджина
|Заявка
|16
|4
|6
|6
|12 - 20
|18
|15.
|СПАЛ 2013
|Заявка
|17
|4
|6
|7
|13 - 24
|18
|16.
|Алессандрия
|Заявка
|17
|2
|3
|12
|17 - 33
|9
|17.
|Виченца Виртус
|Заявка
|16
|2
|2
|12
|13 - 32
|8
|18.
|Козенца
|Заявка
|17
|0
|7
|10
|13 - 32
|7
|19.
|Порденоне
|Заявка
|17
|1
|2
|14
|9 - 33
|5
|20.
|Кротоне
|Заявка
|17
|0
|4
|13
|14 - 32
|4